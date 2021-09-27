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ВООЗ відновить розслідування походження COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ВООЗ відновить розслідування походження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я відновлює зупинене розслідування походження вірусу COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Офіційні особи організації відзначили, що час для того, щоб визначити, як почалася пандемія, іде.

Нова команда з приблизно 20 вчених, включаючи фахівців з лабораторної безпеки та біозахисту, генетиків і експертів з хвороб тварин, які знаються на тому, як віруси поширюються з природи, збирається з мандатом на пошук нових доказів у Китаї та інших країнах.

Також читайте: Пікові показники захворюваності на COVID-19 в Україні можуть бути вже в жовтні і триватимуть до грудня, - МОЗ

Автор: Анастасія Потіха
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А что там расследовать: Ковид-19 появился в связи с употреблением летючего кажана, причем сырого, бабусей в поселке Вухань ???
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27.09.2021 09:42 Відповісти
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27.09.2021 10:18 Відповісти
Шарик уже два года сидит по домам а оне надумали наконец.Эфективность этого органа равна нолю
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27.09.2021 10:21 Відповісти
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27.09.2021 10:23 Відповісти
НЕПРАВИЛЬНО! .....собирается с мандатом на поиск новых доказательств в Китае и во всех!!!! странах.
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27.09.2021 10:28 Відповісти
 
 