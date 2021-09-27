ВООЗ відновить розслідування походження COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Всесвітня організація охорони здоров'я відновлює зупинене розслідування походження вірусу COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Офіційні особи організації відзначили, що час для того, щоб визначити, як почалася пандемія, іде.
Нова команда з приблизно 20 вчених, включаючи фахівців з лабораторної безпеки та біозахисту, генетиків і експертів з хвороб тварин, які знаються на тому, як віруси поширюються з природи, збирається з мандатом на пошук нових доказів у Китаї та інших країнах.
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