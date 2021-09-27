Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Согласно указу президента, в персональный состав Национального инвестиционного совета введены: председатель совета директоров "VEON Limited" (Королевство Нидерланды) Геннадий Газин; главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании "PGNiG S.A." в Украине (Республика Польша) Иренеуш Дерек; министр инфраструктуры Александр Кубраков; первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко; президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо; замруководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Также указом были выведены из состава НИС: экс-член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, экс-министр экономики Игорь Петрашко., экс-глава ЕБРР Сума Чакрабарти.

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