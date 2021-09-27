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Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Согласно указу президента, в персональный состав Национального инвестиционного совета введены: председатель совета директоров "VEON Limited" (Королевство Нидерланды) Геннадий Газин; главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании "PGNiG S.A." в Украине (Республика Польша) Иренеуш Дерек; министр инфраструктуры Александр Кубраков; первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко; президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо; замруководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Также указом были выведены из состава НИС: экс-член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, экс-министр экономики Игорь Петрашко., экс-глава ЕБРР Сума Чакрабарти.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20290) кадры (611) Национальный инвестиционный совет (9)


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Топ комментарии
+7
Круговорот лайна в зеленій плісняві триває !!!)))
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27.09.2021 19:39
+7
ну все, надо отойти теперь подальше, чтобы потоком инвестиций не смыло ...
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27.09.2021 19:45
+6
Юзіка та безуглу ввів туди?
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27.09.2021 19:34
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Юзіка та безуглу ввів туди?
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27.09.2021 19:34 Ответить
Дэвочек - няньок паменял??
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27.09.2021 19:39 Ответить
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27.09.2021 19:39 Ответить
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27.09.2021 19:40 Ответить
Під цією сосмною Віслючок і загине !! Розчавить гниду обдовбану ,як клопа !!!)))
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27.09.2021 19:42 Ответить
Круговорот лайна в зеленій плісняві триває !!!)))
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27.09.2021 19:39 Ответить
Ойц!! Таки напомнило старрый анекдот:-
Крик с верхнего этажа борделя вниз:
- Мадам Зося! Прикажите кочегарам, чтоб меньше топили! Клиент
потеет и сползает!
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27.09.2021 19:44 Ответить
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27.09.2021 19:44 Ответить
ну все, надо отойти теперь подальше, чтобы потоком инвестиций не смыло ...
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27.09.2021 19:45 Ответить
ага... в ОГВЗ
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27.09.2021 20:49 Ответить
Зеля гений политики и Ыканомики......из Омана 5 ярдов ивестиций. от Эрдогана 10,а Байден задарил Зелю долларами что Золотая Антилопа... того барана Зелемойского из мультика....
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27.09.2021 19:48 Ответить
Отлично,и сколько будет стоить налогоплательщикам этот клуб самодовольной,приближенной к трону элиты.
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27.09.2021 19:55 Ответить
шел третий год, а они все перестановкой кроватей занимаются...
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27.09.2021 19:57 Ответить
Самовлюбленный Нарцисс в собственное Кучмистское дерьмо.... КУЧМУ НЕ ГЕТЬ!!!
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27.09.2021 20:01 Ответить
Без Єрмака - не торт.
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27.09.2021 20:18 Ответить
Штирлиц,ходят слухи по Гестапо и всему РСХА что вы агент дЕрмак,по погонялу Козырь...

что вы, герр Мюллер,а в НКВД и МГБ не состоял,правда по пьяне однажды ляпнут...пианистка Кэт моя подруга еще по НКВД...

Штирлиц,вы спалились сказав что никогда не были быдлом НКВД...

герр Мюллер, оговорка по Фрэйду.... мой кремлевский Аусвайс всегда к вашим услугам...
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27.09.2021 20:25 Ответить
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27.09.2021 20:41 Ответить
"Проти олігархів: яскравий український парадокс
https://www.youtube.com/watch?v=wDBBHDPfb6o
"
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27.09.2021 20:43 Ответить
А теперь опять пройди по всем новостям где ты наложило и посмотри шо там😂🌷×××
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27.09.2021 22:02 Ответить
Надо инвест-нянь поменять, а не кровати переставлять.
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28.09.2021 07:36 Ответить
 
 