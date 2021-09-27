Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Согласно указу президента, в персональный состав Национального инвестиционного совета введены: председатель совета директоров "VEON Limited" (Королевство Нидерланды) Геннадий Газин; главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании "PGNiG S.A." в Украине (Республика Польша) Иренеуш Дерек; министр инфраструктуры Александр Кубраков; первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко; президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо; замруководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.
Также указом были выведены из состава НИС: экс-член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, экс-министр экономики Игорь Петрашко., экс-глава ЕБРР Сума Чакрабарти.
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что вы, герр Мюллер,а в НКВД и МГБ не состоял,правда по пьяне однажды ляпнут...пианистка Кэт моя подруга еще по НКВД...
Штирлиц,вы спалились сказав что никогда не были быдлом НКВД...
герр Мюллер, оговорка по Фрэйду.... мой кремлевский Аусвайс всегда к вашим услугам...
https://www.youtube.com/watch?v=wDBBHDPfb6o
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