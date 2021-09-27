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Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Згідно з указом президента, до персонального складу Національної інвестиційної ради введені: голова ради директорів "VEON Limited" (Королівство Нідерланди) Геннадій Газін; головний представник Польської державної нафтогазової компанії "PGNiG S.A." в Україні (Республіка Польща) Іренеуш Дерек; міністр інфраструктури Олександр Кубраков; перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко; президент Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо; заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та віцепрезидентка Європейського інвестиційного банку Тереза ​​Червінська.

Також указом були виведені зі складу НІС: ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Юлія Ковалів, ексміністр інфраструктури Владислав Криклій, ексміністр економіки Ігор Петрашко, ексглава ЄБРР Сума Чакрабарті.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23754) кадри (309) Національна інвестиційна рада (17)


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Топ коментарі
+7
Круговорот лайна в зеленій плісняві триває !!!)))
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27.09.2021 19:39
+7
ну все, надо отойти теперь подальше, чтобы потоком инвестиций не смыло ...
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27.09.2021 19:45
+6
Юзіка та безуглу ввів туди?
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27.09.2021 19:34
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Юзіка та безуглу ввів туди?
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27.09.2021 19:34 Відповісти
Дэвочек - няньок паменял??
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27.09.2021 19:39 Відповісти
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27.09.2021 19:39 Відповісти
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27.09.2021 19:40 Відповісти
Під цією сосмною Віслючок і загине !! Розчавить гниду обдовбану ,як клопа !!!)))
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27.09.2021 19:42 Відповісти
Круговорот лайна в зеленій плісняві триває !!!)))
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27.09.2021 19:39 Відповісти
Ойц!! Таки напомнило старрый анекдот:-
Крик с верхнего этажа борделя вниз:
- Мадам Зося! Прикажите кочегарам, чтоб меньше топили! Клиент
потеет и сползает!
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27.09.2021 19:44 Відповісти
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27.09.2021 19:44 Відповісти
ну все, надо отойти теперь подальше, чтобы потоком инвестиций не смыло ...
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27.09.2021 19:45 Відповісти
ага... в ОГВЗ
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27.09.2021 20:49 Відповісти
Зеля гений политики и Ыканомики......из Омана 5 ярдов ивестиций. от Эрдогана 10,а Байден задарил Зелю долларами что Золотая Антилопа... того барана Зелемойского из мультика....
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27.09.2021 19:48 Відповісти
Отлично,и сколько будет стоить налогоплательщикам этот клуб самодовольной,приближенной к трону элиты.
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27.09.2021 19:55 Відповісти
шел третий год, а они все перестановкой кроватей занимаются...
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27.09.2021 19:57 Відповісти
Самовлюбленный Нарцисс в собственное Кучмистское дерьмо.... КУЧМУ НЕ ГЕТЬ!!!
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27.09.2021 20:01 Відповісти
Без Єрмака - не торт.
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27.09.2021 20:18 Відповісти
Штирлиц,ходят слухи по Гестапо и всему РСХА что вы агент дЕрмак,по погонялу Козырь...

что вы, герр Мюллер,а в НКВД и МГБ не состоял,правда по пьяне однажды ляпнут...пианистка Кэт моя подруга еще по НКВД...

Штирлиц,вы спалились сказав что никогда не были быдлом НКВД...

герр Мюллер, оговорка по Фрэйду.... мой кремлевский Аусвайс всегда к вашим услугам...
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27.09.2021 20:25 Відповісти
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27.09.2021 20:41 Відповісти
"Проти олігархів: яскравий український парадокс
https://www.youtube.com/watch?v=wDBBHDPfb6o
"
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27.09.2021 20:43 Відповісти
А теперь опять пройди по всем новостям где ты наложило и посмотри шо там😂🌷×××
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27.09.2021 22:02 Відповісти
Надо инвест-нянь поменять, а не кровати переставлять.
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28.09.2021 07:36 Відповісти
 
 