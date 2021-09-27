Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради
Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Згідно з указом президента, до персонального складу Національної інвестиційної ради введені: голова ради директорів "VEON Limited" (Королівство Нідерланди) Геннадій Газін; головний представник Польської державної нафтогазової компанії "PGNiG S.A." в Україні (Республіка Польща) Іренеуш Дерек; міністр інфраструктури Олександр Кубраков; перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко; президент Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо; заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та віцепрезидентка Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.
Також указом були виведені зі складу НІС: ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Юлія Ковалів, ексміністр інфраструктури Владислав Криклій, ексміністр економіки Ігор Петрашко, ексглава ЄБРР Сума Чакрабарті.
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что вы, герр Мюллер,а в НКВД и МГБ не состоял,правда по пьяне однажды ляпнут...пианистка Кэт моя подруга еще по НКВД...
Штирлиц,вы спалились сказав что никогда не были быдлом НКВД...
герр Мюллер, оговорка по Фрэйду.... мой кремлевский Аусвайс всегда к вашим услугам...
https://www.youtube.com/watch?v=wDBBHDPfb6o
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