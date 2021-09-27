Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Згідно з указом президента, до персонального складу Національної інвестиційної ради введені: голова ради директорів "VEON Limited" (Королівство Нідерланди) Геннадій Газін; головний представник Польської державної нафтогазової компанії "PGNiG S.A." в Україні (Республіка Польща) Іренеуш Дерек; міністр інфраструктури Олександр Кубраков; перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко; президент Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо; заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та віцепрезидентка Європейського інвестиційного банку Тереза ​​Червінська.

Також указом були виведені зі складу НІС: ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Юлія Ковалів, ексміністр інфраструктури Владислав Криклій, ексміністр економіки Ігор Петрашко, ексглава ЄБРР Сума Чакрабарті.

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