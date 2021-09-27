РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14200 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
34 808 67

Зеленский утвердил изменения в положение о военной службе в ВСУ

Зеленский утвердил изменения в положение о военной службе в ВСУ

Президент Владимир Зеленский внес ряд изменений в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Документом уточнена норма о заключении первого контракта курсантами. Определено, что отныне с курсантами высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений и слушателями курсов военной подготовки офицерского состава в указанных учреждениях, которые не имеют воинских званий офицерского состава, после успешного окончания обучения (подготовки) на должностях лиц сержантского, старшинского и офицерского состава будут заключать контракт сроком на 5 лет, а по специальностям летного состава лиц офицерского состава авиации - сроком на 10 лет.

Также указ определяет, что срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту для лиц рядового состава - на 3 года; для лиц сержантского и старшинского состава - на срок от 3 до 5 лет.

Кроме того, документом предусмотрено, для лиц рядового состава первичным является воинское звание рекрута (ранее - солдата (матроса)), а для лиц офицерского состава первичным является военное звание младшего лейтенанта (ранее - лейтенанта, в отдельных случаях - младшего лейтенанта).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны предлагает заключать контракты на службу в ВСУ как минимум на 3 года

В то же время отмечается, что первичное воинское звание рядового состава присваивается гражданам, которые поступили на военную службу по контракту лиц рядового состава и не имеют воинских званий, до принесения ими Военной присяги. После принесения присяги таким военнослужащим присваивается воинское звание солдата (матроса).

Документом также уточняются сроки выслуги в воинском звании, нормы об очередном и досрочном присвоении звания, освобождении от должностей военнослужащих и т.п.

Президент также подписал указ №484/2021 о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы в Государственной пограничной службе Украины.

Также читайте: Рядовой с передовой на Донбассе получает зарплату больше, чем полковник в Киеве, - замминистра обороны Носов. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) контракт (422) оборона (5202) ВСУ (6568)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
В нього ще і під курткою бронік.
Таке боязке та перелякане...як фуйлом.
показать весь комментарий
27.09.2021 19:56
+21
показать весь комментарий
27.09.2021 19:54
+18
Бронепамперс.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.09.2021 19:54 Ответить
В нього ще і під курткою бронік.
Таке боязке та перелякане...як фуйлом.
показать весь комментарий
27.09.2021 19:56 Ответить
там токо ращ спаоили
тьху - раз тока спалили!
в Путина не раз
показать весь комментарий
27.09.2021 19:57 Ответить
Бронепамперс.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:01 Ответить
Оно его носит постоянно. Бородатая бабушка с ************* оказрлась.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:25 Ответить
Він і на зустрічі з Папою Римським в броніку був.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:07 Ответить
Лоток з побитими яйцями.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:17 Ответить
И памперс в штанах
показать весь комментарий
27.09.2021 20:22 Ответить
А с людей которые пристегиваются вы тоже ксюня смеетесь? Существуют общепринятые правила, в том числе и для перебывания лиц на передовой или территории учений. Хотя кому это я говорю.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:30 Ответить
Нє, два броніка і памперси це перебір
показать весь комментарий
27.09.2021 20:34 Ответить
Какой толк, если живот и ниже открыты, не говоря о лице?
показать весь комментарий
27.09.2021 20:43 Ответить
Каску на стройках тоже нужно носить, хоть она и не спасает от падения с высоты. Но иногда может спасти от кирпича на голову) Я не разбираюсь в классах бронижилетов, знаю что их много видов с разными целевыми направлениями и то что военные и гражданские обязаны быть в них экипированы на территории учений.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:54 Ответить
это не человек осознано пристегивающийся, это быдло играющее роль.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:46 Ответить
Слава нашему .. что то таму.
И спетлял он с кучейй денег для приманки на кальмаров...
показать весь комментарий
27.09.2021 19:56 Ответить
создают впечатление что зеля такой думает, как изменить военный контракт... а на самом деле он наверное и не вкурил что он там подмахнул
показать весь комментарий
27.09.2021 19:56 Ответить
який у нас мудрый президент . шо характерно в армии не служил . от повесток бегал . но когда надо вникает в такие тонкости . не иначе самообразованием занимается . анекдоты про военных читает
показать весь комментарий
27.09.2021 20:00 Ответить
Я не сторонник зебилов и за них не голосовал. Просто у меня возникает к вам вопрос по Конституции. Если у нас по Конституции главнокомандующим ВСУ определен президент то кто должен подписывать подобные документы? И второе, еще раз напоминаю, я не сторонник зебильной власти и за нынешнего президента не голосовал. Где, в каком разделе Конституции записано, что президентом может быть человек только тот который отслужил в армии?
показать весь комментарий
27.09.2021 20:31 Ответить
Забыл выключить VPN
показать весь комментарий
27.09.2021 20:32 Ответить
в основном я стебусь с этой фразы "Президент Владимир Зеленский внес ряд изменений " правильно будет так " президент Зеленский не глядя и не особо вникая подписал документ с изменениями "
показать весь комментарий
27.09.2021 21:10 Ответить
Ну фраза конечно интересна тем, что в ней присутствует само слово Зеленский. Тут я согласен
показать весь комментарий
27.09.2021 21:19 Ответить
Изменили для 3 и более раз уклонистов?
показать весь комментарий
27.09.2021 20:02 Ответить
Не бреши.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:25 Ответить
броненосный памперсоносец за армию вспомнил...что выборы скоро?
показать весь комментарий
27.09.2021 20:05 Ответить
Лучше б этот квартальный ******* задолженности погасил перед военными
показать весь комментарий
27.09.2021 20:07 Ответить
Мотивація
показать весь комментарий
27.09.2021 20:07 Ответить
Між узаконеним рабством і мотивацією величезна різниця!
показать весь комментарий
27.09.2021 21:56 Ответить
Зеленский и служба в ВСУ ? Президентские выборы 2019 года в Украине это ремейк сказки о Золушке. Или как отказник стал главнокомандующим
показать весь комментарий
27.09.2021 20:09 Ответить
Обязаловка??
Шото такое було(трохи подібне) при совку...
Аааа....Баканову звання лейтенанта підмахнув...
А собі-Оберфєльдмаршала??
Закінчив в першій половині 70-х училище Я...
показать весь комментарий
27.09.2021 20:15 Ответить
Якби у військових училищах вчилися власним коштом, а не за бюджетні, то я б звами погодився. А так я за обов'язкове відпрацювання вкладених коштів. І не тільки у військових училищах та інститутах, а й у цивільних.
Щодо Баканова - то, за більш ніж 2 роки, вже можна було б звикнути до формули "друзям все, іншим - закон".
Але мінімальний строк продовження контракту я б зменшив до 1-го року.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:40 Ответить
Для випускників військових вузів так і потрібно. Питань нема.
А ось другий контракт на три роки 😂😂😂.
Впевнений що перший термін не до ************!
Зараз 90% піврічників звільняться і Добрий день а як вас бити
показать весь комментарий
27.09.2021 22:02 Ответить
Зато своим и без профильной оститы ты зеляпо прежнему будешь присваивать звание сразу лейтенантов (Баканов) и бригадных генералов (Наумов). Нонсенс что молодежь которая чтобы стать офицером учится по 4-6 лет (зависит от специальности) получает аж мл. Лейтенанта. Это ж какую зарплату этот младший получать будет? Думать мля башкой надо а не задом!
показать весь комментарий
27.09.2021 20:17 Ответить
Если правильно понимаю отток из ВСУ еще более усилится. Ведь на 3 года продлевать контракы в советской по прежнему армии нормальнын содлаты в массе не будут. Раньше если не ошибаюсь на год можно было продлить, это психологически намного легче чем 3 и 5. Хотелось нормальный комментарий от специалиста увидеть, но пока публика хохмит и рыгочет, уже **** насмеяли себе Преза идиота и дальше гоним беса в том же инфантильном стиле
показать весь комментарий
27.09.2021 20:20 Ответить
Сміх рятує, коли людям стає лячно. Ще пісню можна заспівати. Хоча це не врятує від зловісних клоунів. Але дає можливість усвідомити, що ти не сам.
Проте, ви праві, що в поточних умовах через збільшення строку контракту на додачу до затримки виплат (навіть бойових), відтік буде посилюватися.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:39 Ответить
пилотов привязали на 10 лет. после госов, до звания.

логика мне подсказывает, что достойная зп+возможность летать + жилищно-бытовые условия привяжут людей крепче.

это инфантильно?

значит вы сторонник крепостного права.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:51 Ответить
Погано, що навчені люди просто з армії йдуть.
Значить надані умови не відповідають життєвим потребам.
Хлопці навіть звільняються, бо хочуть одружитись, а служба часу на це не лишає.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:02 Ответить
ну на счет женится - не согласен, а вот на счет всего остального...

корешь в начале 2015 по мобилизации, потом контракт. "пиджак".

был очень доволен деньгами и статусом. не штабной.

и это должно быть. так. не должен думать что пожрать ему и семье.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:07 Ответить
Ви можете не погоджуватись, але так писали волонтери. Одна з поширених причин.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:09 Ответить
волонтеры написали - согласен.

то что комната в общаге - не то о чём молодая мечтает - согласен

то что это мешает женится - бред. пусть волонтеры и читают, раз написали.

вопрос к абстрактной звезде:

- думая выходить замуж за военного ты про что и чем думала? ну кроме половых отношений. завтра или через десять минут он может быть убит, стать инвалидом, но в тебе кохання та и социально-бытовые условия плохие?

т.е. замуж такая дама выходит с целью "легализовать #блю", но красиво. с удобствами.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:18 Ответить
Ви не зрозуміли. Немає часу та можливості зав'язати стосунки .
показать весь комментарий
27.09.2021 21:26 Ответить
не немаэ, а тяжело.

это знаю. собственный опыт. но тяжело - это не нереально. это тоже мой опыт.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:32 Ответить
Президент Владимир Зеленский внес ряд изменений в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Человек ни одного дня не служивший в армии регулирует положение о прохождении военной службы!
Зеленскому надо еще внести рад изменений в конструкцию двигателей космических аппаратов, которые полетят на Марс.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:43 Ответить
Это бестолковые редакторы и те, кто на кнопки нажимают, в тупую печатают и выпускают такие новости. В реале, фраза должна выглядеть так: " ...... подписал Положение о прохождении военной службы в ВС Украины в новой редакции" или "..... с внесёнными изменениями".
Изменения вносит кадровый центр ВСУ, подписывает НГШ, потом МО, а уж потом, дебильное зелёное существо.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:25 Ответить
І що це означає? Що треба буде мінімум 5 років відбатрачить без права звільнення чи як?
показать весь комментарий
27.09.2021 20:49 Ответить
Це означає, що людина яка відслужила свій перший контракт, звільняючись з бригади де, як на його думку командування ****** від слова повністю, НЕ підпише з іншою бригадою контракт на такий самий термін!
Це означає що люди в яких досвід 8 та менше років і які підписували пів річні контракти з частинами більше не підпишуть контракт на три роки.
90 відсотків звільниться.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:44 Ответить
ну я ж і кажу - вибір між батрачити мінімум 5 років і звільнитись взагалі
показать весь комментарий
30.09.2021 13:38 Ответить
Найвеличніший назначил себя Наполеоном?
показать весь комментарий
27.09.2021 21:26 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3683845.html "Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот"... 🤣🤣🤣

Отсутствие единого общегосударственного реестра вакцинированных является не просто организационным просчетом, это хорошо продуманное коррупционное решение.
Именно это позволяет сейчас списывать на проведенную вакцинацию недополученные, но оплаченные партии вакцин китайского и индийского производства, получив соответствующие "откаты" от производителей.
Например, закрыт контракт с "Лекхимом", который ни денег ни вакцины так и не вернул. ‎

tZE
показать весь комментарий
27.09.2021 21:35 Ответить
Ай маладца!!!! Раніше після першого контракта (3 роки)люди йшли в інші частини підписуючи пів річний контракт. Завдяки цьому було фільтрування непотрібу та реальних воїнів.
Зараз люди з досвідом не підпишуть три річний контракт з частиною де командир дебіл (статутник).
Шах і мат!
показать весь комментарий
27.09.2021 21:35 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2021 21:42 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2021 21:43 Ответить
ха-ха..ты со справкой чтоли?)) ..если бы в моей роте кто из командиров к солдату приложился, не жилец был бы точно..))))
показать весь комментарий
28.09.2021 00:03 Ответить
а зачем убивать? пару подзатыльников...нежненько головой об дверь.. чтобы усвоил..
показать весь комментарий
28.09.2021 08:28 Ответить
... у пороха слишком мало знаков воинской Доблести. Должно быть на иконостасе: Отличник СА, Отличник ВВС, Отличник ВМФ.! Правильно, я гаварю, товарищи Дембеля Красной Армии? Ась?
показать весь комментарий
28.09.2021 05:15 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2021 21:38 Ответить
Зедебилы просто молодцы! Вместо того что бы поднять оклады военным,особенно летчикам просто увеличили срок контракта. Супер,"барыга" до такого не догадался .Все зарплаты и пенсии им каждые 3 месяца поднимал.
показать весь комментарий
27.09.2021 22:00 Ответить
Маршал Зелемойский даже в Куликовской битве участвовал...а вы говорите 4 раза уклонист...
показать весь комментарий
27.09.2021 22:55 Ответить
Ну, что этот недомерок, может что-то путёвое сделать, если от армии косил, а также и от повесток уклонялся???
показать весь комментарий
27.09.2021 23:17 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2021 00:56 Ответить
Прямо пидпысдець какой-то.
показать весь комментарий
28.09.2021 06:09 Ответить
 
 