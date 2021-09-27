Зеленский утвердил изменения в положение о военной службе в ВСУ
Президент Владимир Зеленский внес ряд изменений в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Документом уточнена норма о заключении первого контракта курсантами. Определено, что отныне с курсантами высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений и слушателями курсов военной подготовки офицерского состава в указанных учреждениях, которые не имеют воинских званий офицерского состава, после успешного окончания обучения (подготовки) на должностях лиц сержантского, старшинского и офицерского состава будут заключать контракт сроком на 5 лет, а по специальностям летного состава лиц офицерского состава авиации - сроком на 10 лет.
Также указ определяет, что срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту для лиц рядового состава - на 3 года; для лиц сержантского и старшинского состава - на срок от 3 до 5 лет.
Кроме того, документом предусмотрено, для лиц рядового состава первичным является воинское звание рекрута (ранее - солдата (матроса)), а для лиц офицерского состава первичным является военное звание младшего лейтенанта (ранее - лейтенанта, в отдельных случаях - младшего лейтенанта).
В то же время отмечается, что первичное воинское звание рядового состава присваивается гражданам, которые поступили на военную службу по контракту лиц рядового состава и не имеют воинских званий, до принесения ими Военной присяги. После принесения присяги таким военнослужащим присваивается воинское звание солдата (матроса).
Документом также уточняются сроки выслуги в воинском звании, нормы об очередном и досрочном присвоении звания, освобождении от должностей военнослужащих и т.п.
Президент также подписал указ №484/2021 о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы в Государственной пограничной службе Украины.
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Таке боязке та перелякане...як фуйлом.
тьху - раз тока спалили!
в Путина не раз
И спетлял он с кучейй денег для приманки на кальмаров...
Шото такое було(трохи подібне) при совку...
Аааа....Баканову звання лейтенанта підмахнув...
А собі-Оберфєльдмаршала??
Закінчив в першій половині 70-х училище Я...
Щодо Баканова - то, за більш ніж 2 роки, вже можна було б звикнути до формули "друзям все, іншим - закон".
Але мінімальний строк продовження контракту я б зменшив до 1-го року.
А ось другий контракт на три роки 😂😂😂.
Впевнений що перший термін не до ************!
Зараз 90% піврічників звільняться і Добрий день а як вас бити
Проте, ви праві, що в поточних умовах через збільшення строку контракту на додачу до затримки виплат (навіть бойових), відтік буде посилюватися.
логика мне подсказывает, что достойная зп+возможность летать + жилищно-бытовые условия привяжут людей крепче.
это инфантильно?
значит вы сторонник крепостного права.
Значить надані умови не відповідають життєвим потребам.
Хлопці навіть звільняються, бо хочуть одружитись, а служба часу на це не лишає.
корешь в начале 2015 по мобилизации, потом контракт. "пиджак".
был очень доволен деньгами и статусом. не штабной.
и это должно быть. так. не должен думать что пожрать ему и семье.
то что комната в общаге - не то о чём молодая мечтает - согласен
то что это мешает женится - бред. пусть волонтеры и читают, раз написали.
вопрос к абстрактной звезде:
- думая выходить замуж за военного ты про что и чем думала? ну кроме половых отношений. завтра или через десять минут он может быть убит, стать инвалидом, но в тебе кохання та и социально-бытовые условия плохие?
т.е. замуж такая дама выходит с целью "легализовать #блю", но красиво. с удобствами.
это знаю. собственный опыт. но тяжело - это не нереально. это тоже мой опыт.
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Человек ни одного дня не служивший в армии регулирует положение о прохождении военной службы!
Зеленскому надо еще внести рад изменений в конструкцию двигателей космических аппаратов, которые полетят на Марс.
Изменения вносит кадровый центр ВСУ, подписывает НГШ, потом МО, а уж потом, дебильное зелёное существо.
Це означає що люди в яких досвід 8 та менше років і які підписували пів річні контракти з частинами більше не підпишуть контракт на три роки.
90 відсотків звільниться.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3683845.html "Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот"... 🤣🤣🤣
Отсутствие единого общегосударственного реестра вакцинированных является не просто организационным просчетом, это хорошо продуманное коррупционное решение.
Именно это позволяет сейчас списывать на проведенную вакцинацию недополученные, но оплаченные партии вакцин китайского и индийского производства, получив соответствующие "откаты" от производителей.
Например, закрыт контракт с "Лекхимом", который ни денег ни вакцины так и не вернул.
tZE
Зараз люди з досвідом не підпишуть три річний контракт з частиною де командир дебіл (статутник).
Шах і мат!