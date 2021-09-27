Зеленский утвердил изменения в положение о военной службе в ВСУ

Президент Владимир Зеленский внес ряд изменений в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Документом уточнена норма о заключении первого контракта курсантами. Определено, что отныне с курсантами высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений и слушателями курсов военной подготовки офицерского состава в указанных учреждениях, которые не имеют воинских званий офицерского состава, после успешного окончания обучения (подготовки) на должностях лиц сержантского, старшинского и офицерского состава будут заключать контракт сроком на 5 лет, а по специальностям летного состава лиц офицерского состава авиации - сроком на 10 лет.

Также указ определяет, что срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту для лиц рядового состава - на 3 года; для лиц сержантского и старшинского состава - на срок от 3 до 5 лет.

Кроме того, документом предусмотрено, для лиц рядового состава первичным является воинское звание рекрута (ранее - солдата (матроса)), а для лиц офицерского состава первичным является военное звание младшего лейтенанта (ранее - лейтенанта, в отдельных случаях - младшего лейтенанта).

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В то же время отмечается, что первичное воинское звание рядового состава присваивается гражданам, которые поступили на военную службу по контракту лиц рядового состава и не имеют воинских званий, до принесения ими Военной присяги. После принесения присяги таким военнослужащим присваивается воинское звание солдата (матроса).

Документом также уточняются сроки выслуги в воинском звании, нормы об очередном и досрочном присвоении звания, освобождении от должностей военнослужащих и т.п.

Президент также подписал указ №484/2021 о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы в Государственной пограничной службе Украины.

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