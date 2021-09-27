Зеленський затвердив зміни до положення про військову службу в ЗСУ

Президент Володимир Зеленський вніс низку змін до положення про проходження військової служби в Збройних силах України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документом уточнена норма про укладення першого контракту курсантами. Визначено, що відтепер з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти і слухачами курсів військової підготовки офіцерського складу в зазначених закладах, які не мають військових звань офіцерського складу, після успішного закінчення навчання (підготовки) на посадах осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу — строком на 5 років, а за спеціальностями льотного складу осіб офіцерського складу авіації — строком на 10 років.

Також указ визначає, що строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом для осіб рядового складу - на 3 роки; для осіб сержантського і старшинського складу - на строк від 3 до 5 років.

Крім того, документом передбачено, для осіб рядового складу первинним є військове звання рекрута (раніше - солдата (матроса)), а для осіб офіцерського складу первинним є військове звання молодшого лейтенанта (раніше - лейтенанта, в окремих випадках - молодшого лейтенанта).

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Водночас зазначається, що первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які вступили на військову службу за контрактом осіб рядового складу і не мають військових звань, до складання ними Військової присяги. Після складання присяги таким військовослужбовцям присвоюється військове звання солдата (матроса).

Документом також уточнюються терміни вислуги у військовому званні, норми про чергове і дострокове присвоєння звання, звільнення з посад військовослужбовців тощо.

Президент також підписав указ №484/2021 про внесення змін до Положення про проходження військової служби в Державній прикордонній службі України.

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