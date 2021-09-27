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Зеленський затвердив зміни до положення про військову службу в ЗСУ

Зеленський затвердив зміни до положення про військову службу в ЗСУ

Президент Володимир Зеленський вніс низку змін до положення про проходження військової служби в Збройних силах України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документом уточнена норма про укладення першого контракту курсантами. Визначено, що відтепер з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти і слухачами курсів військової підготовки офіцерського складу в зазначених закладах, які не мають військових звань офіцерського складу, після успішного закінчення навчання (підготовки) на посадах осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу — строком на 5 років, а за спеціальностями льотного складу осіб офіцерського складу авіації — строком на 10 років.

Також указ визначає, що строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом для осіб рядового складу - на 3 роки; для осіб сержантського і старшинського складу - на строк від 3 до 5 років.

Крім того, документом передбачено, для осіб рядового складу первинним є військове звання рекрута (раніше - солдата (матроса)), а для осіб офіцерського складу первинним є військове звання молодшого лейтенанта (раніше - лейтенанта, в окремих випадках - молодшого лейтенанта).

Також читайте: Міноборони пропонує укладати контракти на службу в ЗСУ як мінімум на 3 роки

Водночас зазначається, що первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які вступили на військову службу за контрактом осіб рядового складу і не мають військових звань, до складання ними Військової присяги. Після складання присяги таким військовослужбовцям присвоюється військове звання солдата (матроса).

Документом також уточнюються терміни вислуги у військовому званні, норми про чергове і дострокове присвоєння звання, звільнення з посад військовослужбовців тощо.

Президент також підписав указ №484/2021 про внесення змін до Положення про проходження військової служби в Державній прикордонній службі України.

Також дивіться: Рядовий з передової на Донбасі отримує зарплату більшу, ніж полковник у Києві, - заступник міністра оборони Носов. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) контракт (399) оборона (4776) ЗСУ (7522)


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Топ коментарі
+23
В нього ще і під курткою бронік.
Таке боязке та перелякане...як фуйлом.
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27.09.2021 19:56
+21
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27.09.2021 19:54
+18
Бронепамперс.
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27.09.2021 20:01
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27.09.2021 19:54 Відповісти
В нього ще і під курткою бронік.
Таке боязке та перелякане...як фуйлом.
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27.09.2021 19:56 Відповісти
там токо ращ спаоили
тьху - раз тока спалили!
в Путина не раз
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27.09.2021 19:57 Відповісти
Бронепамперс.
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27.09.2021 20:01 Відповісти
Оно его носит постоянно. Бородатая бабушка с ************* оказрлась.
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27.09.2021 20:25 Відповісти
Він і на зустрічі з Папою Римським в броніку був.
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27.09.2021 20:07 Відповісти
Лоток з побитими яйцями.
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27.09.2021 20:17 Відповісти
И памперс в штанах
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27.09.2021 20:22 Відповісти
А с людей которые пристегиваются вы тоже ксюня смеетесь? Существуют общепринятые правила, в том числе и для перебывания лиц на передовой или территории учений. Хотя кому это я говорю.
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27.09.2021 20:30 Відповісти
Нє, два броніка і памперси це перебір
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27.09.2021 20:34 Відповісти
Какой толк, если живот и ниже открыты, не говоря о лице?
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27.09.2021 20:43 Відповісти
Каску на стройках тоже нужно носить, хоть она и не спасает от падения с высоты. Но иногда может спасти от кирпича на голову) Я не разбираюсь в классах бронижилетов, знаю что их много видов с разными целевыми направлениями и то что военные и гражданские обязаны быть в них экипированы на территории учений.
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27.09.2021 20:54 Відповісти
это не человек осознано пристегивающийся, это быдло играющее роль.
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27.09.2021 20:46 Відповісти
Слава нашему .. что то таму.
И спетлял он с кучейй денег для приманки на кальмаров...
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27.09.2021 19:56 Відповісти
создают впечатление что зеля такой думает, как изменить военный контракт... а на самом деле он наверное и не вкурил что он там подмахнул
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27.09.2021 19:56 Відповісти
який у нас мудрый президент . шо характерно в армии не служил . от повесток бегал . но когда надо вникает в такие тонкости . не иначе самообразованием занимается . анекдоты про военных читает
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27.09.2021 20:00 Відповісти
Я не сторонник зебилов и за них не голосовал. Просто у меня возникает к вам вопрос по Конституции. Если у нас по Конституции главнокомандующим ВСУ определен президент то кто должен подписывать подобные документы? И второе, еще раз напоминаю, я не сторонник зебильной власти и за нынешнего президента не голосовал. Где, в каком разделе Конституции записано, что президентом может быть человек только тот который отслужил в армии?
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27.09.2021 20:31 Відповісти
Забыл выключить VPN
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27.09.2021 20:32 Відповісти
в основном я стебусь с этой фразы "Президент Владимир Зеленский внес ряд изменений " правильно будет так " президент Зеленский не глядя и не особо вникая подписал документ с изменениями "
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27.09.2021 21:10 Відповісти
Ну фраза конечно интересна тем, что в ней присутствует само слово Зеленский. Тут я согласен
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27.09.2021 21:19 Відповісти
Изменили для 3 и более раз уклонистов?
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27.09.2021 20:02 Відповісти
Не бреши.
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27.09.2021 20:25 Відповісти
броненосный памперсоносец за армию вспомнил...что выборы скоро?
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27.09.2021 20:05 Відповісти
Лучше б этот квартальный ******* задолженности погасил перед военными
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27.09.2021 20:07 Відповісти
Мотивація
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27.09.2021 20:07 Відповісти
Між узаконеним рабством і мотивацією величезна різниця!
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27.09.2021 21:56 Відповісти
Зеленский и служба в ВСУ ? Президентские выборы 2019 года в Украине это ремейк сказки о Золушке. Или как отказник стал главнокомандующим
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27.09.2021 20:09 Відповісти
Обязаловка??
Шото такое було(трохи подібне) при совку...
Аааа....Баканову звання лейтенанта підмахнув...
А собі-Оберфєльдмаршала??
Закінчив в першій половині 70-х училище Я...
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27.09.2021 20:15 Відповісти
Якби у військових училищах вчилися власним коштом, а не за бюджетні, то я б звами погодився. А так я за обов'язкове відпрацювання вкладених коштів. І не тільки у військових училищах та інститутах, а й у цивільних.
Щодо Баканова - то, за більш ніж 2 роки, вже можна було б звикнути до формули "друзям все, іншим - закон".
Але мінімальний строк продовження контракту я б зменшив до 1-го року.
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27.09.2021 21:40 Відповісти
Для випускників військових вузів так і потрібно. Питань нема.
А ось другий контракт на три роки 😂😂😂.
Впевнений що перший термін не до ************!
Зараз 90% піврічників звільняться і Добрий день а як вас бити
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27.09.2021 22:02 Відповісти
Зато своим и без профильной оститы ты зеляпо прежнему будешь присваивать звание сразу лейтенантов (Баканов) и бригадных генералов (Наумов). Нонсенс что молодежь которая чтобы стать офицером учится по 4-6 лет (зависит от специальности) получает аж мл. Лейтенанта. Это ж какую зарплату этот младший получать будет? Думать мля башкой надо а не задом!
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27.09.2021 20:17 Відповісти
Если правильно понимаю отток из ВСУ еще более усилится. Ведь на 3 года продлевать контракы в советской по прежнему армии нормальнын содлаты в массе не будут. Раньше если не ошибаюсь на год можно было продлить, это психологически намного легче чем 3 и 5. Хотелось нормальный комментарий от специалиста увидеть, но пока публика хохмит и рыгочет, уже **** насмеяли себе Преза идиота и дальше гоним беса в том же инфантильном стиле
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27.09.2021 20:20 Відповісти
Сміх рятує, коли людям стає лячно. Ще пісню можна заспівати. Хоча це не врятує від зловісних клоунів. Але дає можливість усвідомити, що ти не сам.
Проте, ви праві, що в поточних умовах через збільшення строку контракту на додачу до затримки виплат (навіть бойових), відтік буде посилюватися.
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27.09.2021 20:39 Відповісти
пилотов привязали на 10 лет. после госов, до звания.

логика мне подсказывает, что достойная зп+возможность летать + жилищно-бытовые условия привяжут людей крепче.

это инфантильно?

значит вы сторонник крепостного права.
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27.09.2021 20:51 Відповісти
Погано, що навчені люди просто з армії йдуть.
Значить надані умови не відповідають життєвим потребам.
Хлопці навіть звільняються, бо хочуть одружитись, а служба часу на це не лишає.
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27.09.2021 21:02 Відповісти
ну на счет женится - не согласен, а вот на счет всего остального...

корешь в начале 2015 по мобилизации, потом контракт. "пиджак".

был очень доволен деньгами и статусом. не штабной.

и это должно быть. так. не должен думать что пожрать ему и семье.
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27.09.2021 21:07 Відповісти
Ви можете не погоджуватись, але так писали волонтери. Одна з поширених причин.
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27.09.2021 21:09 Відповісти
волонтеры написали - согласен.

то что комната в общаге - не то о чём молодая мечтает - согласен

то что это мешает женится - бред. пусть волонтеры и читают, раз написали.

вопрос к абстрактной звезде:

- думая выходить замуж за военного ты про что и чем думала? ну кроме половых отношений. завтра или через десять минут он может быть убит, стать инвалидом, но в тебе кохання та и социально-бытовые условия плохие?

т.е. замуж такая дама выходит с целью "легализовать #блю", но красиво. с удобствами.
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27.09.2021 21:18 Відповісти
Ви не зрозуміли. Немає часу та можливості зав'язати стосунки .
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27.09.2021 21:26 Відповісти
не немаэ, а тяжело.

это знаю. собственный опыт. но тяжело - это не нереально. это тоже мой опыт.
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27.09.2021 21:32 Відповісти
Президент Владимир Зеленский внес ряд изменений в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины
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Человек ни одного дня не служивший в армии регулирует положение о прохождении военной службы!
Зеленскому надо еще внести рад изменений в конструкцию двигателей космических аппаратов, которые полетят на Марс.
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27.09.2021 20:43 Відповісти
Это бестолковые редакторы и те, кто на кнопки нажимают, в тупую печатают и выпускают такие новости. В реале, фраза должна выглядеть так: " ...... подписал Положение о прохождении военной службы в ВС Украины в новой редакции" или "..... с внесёнными изменениями".
Изменения вносит кадровый центр ВСУ, подписывает НГШ, потом МО, а уж потом, дебильное зелёное существо.
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27.09.2021 21:25 Відповісти
І що це означає? Що треба буде мінімум 5 років відбатрачить без права звільнення чи як?
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27.09.2021 20:49 Відповісти
Це означає, що людина яка відслужила свій перший контракт, звільняючись з бригади де, як на його думку командування ****** від слова повністю, НЕ підпише з іншою бригадою контракт на такий самий термін!
Це означає що люди в яких досвід 8 та менше років і які підписували пів річні контракти з частинами більше не підпишуть контракт на три роки.
90 відсотків звільниться.
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27.09.2021 21:44 Відповісти
ну я ж і кажу - вибір між батрачити мінімум 5 років і звільнитись взагалі
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30.09.2021 13:38 Відповісти
Найвеличніший назначил себя Наполеоном?
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27.09.2021 21:26 Відповісти

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3683845.html "Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот"... 🤣🤣🤣

Отсутствие единого общегосударственного реестра вакцинированных является не просто организационным просчетом, это хорошо продуманное коррупционное решение.
Именно это позволяет сейчас списывать на проведенную вакцинацию недополученные, но оплаченные партии вакцин китайского и индийского производства, получив соответствующие "откаты" от производителей.
Например, закрыт контракт с "Лекхимом", который ни денег ни вакцины так и не вернул. ‎

tZE
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27.09.2021 21:35 Відповісти
Ай маладца!!!! Раніше після першого контракта (3 роки)люди йшли в інші частини підписуючи пів річний контракт. Завдяки цьому було фільтрування непотрібу та реальних воїнів.
Зараз люди з досвідом не підпишуть три річний контракт з частиною де командир дебіл (статутник).
Шах і мат!
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27.09.2021 21:35 Відповісти
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27.09.2021 21:42 Відповісти
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27.09.2021 21:43 Відповісти
ха-ха..ты со справкой чтоли?)) ..если бы в моей роте кто из командиров к солдату приложился, не жилец был бы точно..))))
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28.09.2021 00:03 Відповісти
а зачем убивать? пару подзатыльников...нежненько головой об дверь.. чтобы усвоил..
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28.09.2021 08:28 Відповісти
... у пороха слишком мало знаков воинской Доблести. Должно быть на иконостасе: Отличник СА, Отличник ВВС, Отличник ВМФ.! Правильно, я гаварю, товарищи Дембеля Красной Армии? Ась?
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28.09.2021 05:15 Відповісти
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28.09.2021 21:38 Відповісти
Зедебилы просто молодцы! Вместо того что бы поднять оклады военным,особенно летчикам просто увеличили срок контракта. Супер,"барыга" до такого не догадался .Все зарплаты и пенсии им каждые 3 месяца поднимал.
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27.09.2021 22:00 Відповісти
Маршал Зелемойский даже в Куликовской битве участвовал...а вы говорите 4 раза уклонист...
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27.09.2021 22:55 Відповісти
Ну, что этот недомерок, может что-то путёвое сделать, если от армии косил, а также и от повесток уклонялся???
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27.09.2021 23:17 Відповісти
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28.09.2021 00:56 Відповісти
Прямо пидпысдець какой-то.
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28.09.2021 06:09 Відповісти
 
 