Зеленський затвердив зміни до положення про військову службу в ЗСУ
Президент Володимир Зеленський вніс низку змін до положення про проходження військової служби в Збройних силах України.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Документом уточнена норма про укладення першого контракту курсантами. Визначено, що відтепер з курсантами вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти і слухачами курсів військової підготовки офіцерського складу в зазначених закладах, які не мають військових звань офіцерського складу, після успішного закінчення навчання (підготовки) на посадах осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу — строком на 5 років, а за спеціальностями льотного складу осіб офіцерського складу авіації — строком на 10 років.
Також указ визначає, що строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом для осіб рядового складу - на 3 роки; для осіб сержантського і старшинського складу - на строк від 3 до 5 років.
Крім того, документом передбачено, для осіб рядового складу первинним є військове звання рекрута (раніше - солдата (матроса)), а для осіб офіцерського складу первинним є військове звання молодшого лейтенанта (раніше - лейтенанта, в окремих випадках - молодшого лейтенанта).
Водночас зазначається, що первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які вступили на військову службу за контрактом осіб рядового складу і не мають військових звань, до складання ними Військової присяги. Після складання присяги таким військовослужбовцям присвоюється військове звання солдата (матроса).
Документом також уточнюються терміни вислуги у військовому званні, норми про чергове і дострокове присвоєння звання, звільнення з посад військовослужбовців тощо.
Президент також підписав указ №484/2021 про внесення змін до Положення про проходження військової служби в Державній прикордонній службі України.
Будь ласка, зачекайте...
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Таке боязке та перелякане...як фуйлом.
тьху - раз тока спалили!
в Путина не раз
И спетлял он с кучейй денег для приманки на кальмаров...
Шото такое було(трохи подібне) при совку...
Аааа....Баканову звання лейтенанта підмахнув...
А собі-Оберфєльдмаршала??
Закінчив в першій половині 70-х училище Я...
Щодо Баканова - то, за більш ніж 2 роки, вже можна було б звикнути до формули "друзям все, іншим - закон".
Але мінімальний строк продовження контракту я б зменшив до 1-го року.
А ось другий контракт на три роки 😂😂😂.
Впевнений що перший термін не до ************!
Зараз 90% піврічників звільняться і Добрий день а як вас бити
Проте, ви праві, що в поточних умовах через збільшення строку контракту на додачу до затримки виплат (навіть бойових), відтік буде посилюватися.
логика мне подсказывает, что достойная зп+возможность летать + жилищно-бытовые условия привяжут людей крепче.
это инфантильно?
значит вы сторонник крепостного права.
Значить надані умови не відповідають життєвим потребам.
Хлопці навіть звільняються, бо хочуть одружитись, а служба часу на це не лишає.
корешь в начале 2015 по мобилизации, потом контракт. "пиджак".
был очень доволен деньгами и статусом. не штабной.
и это должно быть. так. не должен думать что пожрать ему и семье.
то что комната в общаге - не то о чём молодая мечтает - согласен
то что это мешает женится - бред. пусть волонтеры и читают, раз написали.
вопрос к абстрактной звезде:
- думая выходить замуж за военного ты про что и чем думала? ну кроме половых отношений. завтра или через десять минут он может быть убит, стать инвалидом, но в тебе кохання та и социально-бытовые условия плохие?
т.е. замуж такая дама выходит с целью "легализовать #блю", но красиво. с удобствами.
это знаю. собственный опыт. но тяжело - это не нереально. это тоже мой опыт.
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Человек ни одного дня не служивший в армии регулирует положение о прохождении военной службы!
Зеленскому надо еще внести рад изменений в конструкцию двигателей космических аппаратов, которые полетят на Марс.
Изменения вносит кадровый центр ВСУ, подписывает НГШ, потом МО, а уж потом, дебильное зелёное существо.
Це означає що люди в яких досвід 8 та менше років і які підписували пів річні контракти з частинами більше не підпишуть контракт на три роки.
90 відсотків звільниться.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3683845.html "Вова - чєстний парєнь, он нє крадьот"... 🤣🤣🤣
Отсутствие единого общегосударственного реестра вакцинированных является не просто организационным просчетом, это хорошо продуманное коррупционное решение.
Именно это позволяет сейчас списывать на проведенную вакцинацию недополученные, но оплаченные партии вакцин китайского и индийского производства, получив соответствующие "откаты" от производителей.
Например, закрыт контракт с "Лекхимом", который ни денег ни вакцины так и не вернул.
tZE
Зараз люди з досвідом не підпишуть три річний контракт з частиною де командир дебіл (статутник).
Шах і мат!