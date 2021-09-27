РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14200 посетителей онлайн
Новости Силовики
2 929 12

Сеть подпольных call-центров, занимавшихся мошенничеством с криптовалютой, блокирована во Львове, - СБУ

Сеть подпольных call-центров, занимавшихся мошенничеством с криптовалютой, блокирована во Львове, - СБУ

Киберспециалисты СБУ выявили во Львове сеть нелегальных call-центров, которые занимались присвоением денег иностранных граждан под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки.

Свои "инвестиции" клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень.

Мошенники контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии. Жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков, отмечают в СБУ.

Сеть подпольных call-центров, занимавшихся мошенничеством с криптовалютой, блокирована во Львове, - СБУ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подпольные колл-центры финансировали деятельность группировки криминального авторитета Леры Сумского, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители обнаружили черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.

Автор: 

Львов (4582) мошенничество (1220) правоохранительные органы (2969) СБУ (19874) силовики (2798) криптовалюта (92)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Есть и нормальные работающие пирамиды. Мне один знакомец предложил вложить гроши в фин схему в ынтернете и зарабатывать 2тыс долларов в день. Для начала нужно было пополнить свой счет на 10 тыс долларов. Я рискнул и не прогадал,теперь у меня есть крутые тачки, распутные девки и омары на ужин. Единственное плохо, что это мне все приходит после психотропных укольчиков во время моего сладкого сна в дурдоме, куда меня определили близкие , узнав куда я дел деньги)

А если серьезно, то 21 век, а люди становятся только тупее....Ну как можно вестись на такие разводы в эру доступной информации? Ну это просто в голову невкладывается...Тебя могут ограбить с применением силы, ты можешь быть азартным игроком и вваливать в ставки и казина, но лично отдавать деньги, зная что это развод....На что можно надеяться то, чем надо думать?
показать весь комментарий
27.09.2021 21:17
+2
Так и не понял в чем обман именно клиентов.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:42
+2
Да, все верно.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так и не понял в чем обман именно клиентов.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:42 Ответить
Все очень просто.
Клиенту якобы открывают счет, он его пополняет и все.
Деньги сперли.
Это самый простой развод.
Но есть чуток посложнее, зато и выхлоп больше.
Клиенту предоставляют доступ к онлайн платформе кидал и там он видит информацию по колебаниям курсов криптовалют, ценных бумаг и обычной валюты.
Но фишка в том, что это информация не есть достоверная.
И как только начинается "рост", то "персональный менеджер" начинает обрабатывать балбеса: надо срочно счет пополнить и не на 100 баксов, а на 10 000...
Потом, когда у клиента появляется желание деньги снять, начинают возникать проблемы...
Либо технического плана: платформа зависла, а когда заработала, то 100 000 прибыли, превратились в 0,00 либо кидалы тупо перестают выходить на связь.
показать весь комментарий
27.09.2021 20:57 Ответить
Спасибо, что объяснили. Бо по статье вообще нифига понять невозможно. Т.е., как я понял, занимались подложной брокерской деятельностью. Я правильно понял?
показать весь комментарий
27.09.2021 21:25 Ответить
Да, все верно.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:43 Ответить
Жадность фраеров губит...Я про иностранных типа инвесторов...
показать весь комментарий
27.09.2021 20:53 Ответить
Дело не в жадности иностранных инвесторов.
Такие кидалы, практически никогда не работают с клиентами в своей стране.
Для них "рынок услуг", это все страны, кроме США, Великобритании, Германии и Франции.
показать весь комментарий
27.09.2021 21:00 Ответить
Есть и нормальные работающие пирамиды. Мне один знакомец предложил вложить гроши в фин схему в ынтернете и зарабатывать 2тыс долларов в день. Для начала нужно было пополнить свой счет на 10 тыс долларов. Я рискнул и не прогадал,теперь у меня есть крутые тачки, распутные девки и омары на ужин. Единственное плохо, что это мне все приходит после психотропных укольчиков во время моего сладкого сна в дурдоме, куда меня определили близкие , узнав куда я дел деньги)

А если серьезно, то 21 век, а люди становятся только тупее....Ну как можно вестись на такие разводы в эру доступной информации? Ну это просто в голову невкладывается...Тебя могут ограбить с применением силы, ты можешь быть азартным игроком и вваливать в ставки и казина, но лично отдавать деньги, зная что это развод....На что можно надеяться то, чем надо думать?
показать весь комментарий
27.09.2021 21:17 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2021 22:11 Ответить
Тисячі іноземних інвесторів....жертви...
Та звонять через тиждень- лоторею виграв чи на ваш рахунок перевели 400000 грв а скільки авто вже виграв...
Лохи і ведуться...
🤣🤣
показать весь комментарий
27.09.2021 21:21 Ответить
А всякі свинарники типу пошторг коли закриють? СМС з текстом Ви виграли 400 000 грн вже баян. Ці паскуди НЕ ховаються, є номери телефонів, коди єдрпоу, адреси, але цих тварюк чомусь не беруть за сраку, незважаючи, що вони дурять українців, НАШИХ громадян.

43892225
04116, мисто Киив, вул.Рибалка Маршала, будинок 11
В чому важкість? Не розумію
показать весь комментарий
27.09.2021 22:24 Ответить
Наше СБУ поработало вместо полиции РФ.
Или наши не только в рашку звонят?
показать весь комментарий
28.09.2021 07:07 Ответить
 
 