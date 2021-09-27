Сеть подпольных call-центров, занимавшихся мошенничеством с криптовалютой, блокирована во Львове, - СБУ

Киберспециалисты СБУ выявили во Львове сеть нелегальных call-центров, которые занимались присвоением денег иностранных граждан под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки.

Свои "инвестиции" клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень.

Мошенники контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии. Жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков, отмечают в СБУ.

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Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители обнаружили черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.