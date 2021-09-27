Сеть подпольных call-центров, занимавшихся мошенничеством с криптовалютой, блокирована во Львове, - СБУ
Киберспециалисты СБУ выявили во Львове сеть нелегальных call-центров, которые занимались присвоением денег иностранных граждан под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки.
Свои "инвестиции" клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень.
Мошенники контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии. Жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков, отмечают в СБУ.
Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители обнаружили черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.
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Клиенту якобы открывают счет, он его пополняет и все.
Деньги сперли.
Это самый простой развод.
Но есть чуток посложнее, зато и выхлоп больше.
Клиенту предоставляют доступ к онлайн платформе кидал и там он видит информацию по колебаниям курсов криптовалют, ценных бумаг и обычной валюты.
Но фишка в том, что это информация не есть достоверная.
И как только начинается "рост", то "персональный менеджер" начинает обрабатывать балбеса: надо срочно счет пополнить и не на 100 баксов, а на 10 000...
Потом, когда у клиента появляется желание деньги снять, начинают возникать проблемы...
Либо технического плана: платформа зависла, а когда заработала, то 100 000 прибыли, превратились в 0,00 либо кидалы тупо перестают выходить на связь.
Такие кидалы, практически никогда не работают с клиентами в своей стране.
Для них "рынок услуг", это все страны, кроме США, Великобритании, Германии и Франции.
А если серьезно, то 21 век, а люди становятся только тупее....Ну как можно вестись на такие разводы в эру доступной информации? Ну это просто в голову невкладывается...Тебя могут ограбить с применением силы, ты можешь быть азартным игроком и вваливать в ставки и казина, но лично отдавать деньги, зная что это развод....На что можно надеяться то, чем надо думать?
Та звонять через тиждень- лоторею виграв чи на ваш рахунок перевели 400000 грв а скільки авто вже виграв...
Лохи і ведуться...
🤣🤣
43892225
04116, мисто Киив, вул.Рибалка Маршала, будинок 11
В чому важкість? Не розумію
Или наши не только в рашку звонят?