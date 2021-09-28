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Новости Нормандские переговоры
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Нормандский формат нужно сохранить, - Резников

Нормандский формат нужно сохранить, - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Нормандский формат нужно сохранить, при этом привлекая к нему другие страны.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужно сохранять Нормандский формат и дать ему шанс. Но это не значит, что к этому формату не могут привлекаться другие партнеры. Мы абсолютно публично открыты. Речь идет не о сужении, а наоборот - о расширении формата", - сказал Резников.

МИнистр отметил, что Украине нужны разные альянсы, которые будут усиливать наше государство.

Вице-премьер рассказал, как недавно обсуждал с коллегами из Франции и Германии этот вопрос и объяснял им, что Украина не критикует "Норманди". По его словам, "нас удовлетворяет именно этот формат, но Украина критикует результат, которого за семь лет не удалось достичь", ведь война не завершена, Россия не вывела свои войска и не освободила оккупированную украинскую территорию.

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Автор: 

нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1170)


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28.09.2021 02:02 Ответить
Мало ли кто там и что считает..
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28.09.2021 07:10 Ответить
Украине необходим Нормандский формат : там четко назьівают РФ стороной конфликта .
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28.09.2021 08:26 Ответить
І нахрен отой город городити,якщо він Україні до дупи. Основна мета отого збіговиська-примусити Україну до капітуляції перед козломордією і злиття із нею в "...адну тіріторію і адин брацкай нарот". Пішли оті французи,німці і улусці на три веселих букви, а нам таких форматів не потрібно.
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28.09.2021 08:57 Ответить
Друзі пізнаються в біді. Хто нам допомогає? Англія та США, Польща та країни Балтії. Германія та орду ерефії називає партнером, француз Саркозі допоміг путину не отримати адекватну збройну відповідь за окупацію Грузії. Макрон дуже благосклонно відноситься до ерефії та мовчить про нас.Хто вибрав такі країни для Нормандського формату ? Було б краще з тими країнами які нам допомогають а не продвигають якісь формули Штарнмайера. Хочешь миру готуйся до війни.
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25.01.2022 11:15 Ответить
 
 