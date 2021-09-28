Нормандский формат нужно сохранить, - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Нормандский формат нужно сохранить, при этом привлекая к нему другие страны.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Нужно сохранять Нормандский формат и дать ему шанс. Но это не значит, что к этому формату не могут привлекаться другие партнеры. Мы абсолютно публично открыты. Речь идет не о сужении, а наоборот - о расширении формата", - сказал Резников.

МИнистр отметил, что Украине нужны разные альянсы, которые будут усиливать наше государство.

Вице-премьер рассказал, как недавно обсуждал с коллегами из Франции и Германии этот вопрос и объяснял им, что Украина не критикует "Норманди". По его словам, "нас удовлетворяет именно этот формат, но Украина критикует результат, которого за семь лет не удалось достичь", ведь война не завершена, Россия не вывела свои войска и не освободила оккупированную украинскую территорию.

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