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Новини Нормандські переговори
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Нормандський формат потрібно зберегти, - Резніков

Нормандський формат потрібно зберегти, - Резніков

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що Нормандський формат потрібно зберегти, водночас залучаючи до нього інші країни.

Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно зберігати Нормандський формат і дати йому шанс. Але це не означає, що до цього формату не можуть залучатися інші партнери. Ми абсолютно публічно відкриті. Йдеться не про звуження, а навпаки - про розширення формату", - сказав Резніков.

Міністр зазначив, що Україні потрібні різні альянси, які посилюватимуть нашу державу.

Віцепрем'єр розповів, як нещодавно обговорював з колегами з Франції та Німеччини це питання і пояснював їм, що Україна не критикує "Нормандію". За його словами, "нас задовольняє саме цей формат, але Україна критикує результат, якого за сім років не вдалося досягти", адже війна не завершена, Росія не вивела свої війська і не звільнила окуповану українську територію.

Також читайте: США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Резніков Олексій (1446)


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28.09.2021 02:02 Відповісти
Мало ли кто там и что считает..
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28.09.2021 07:10 Відповісти
Украине необходим Нормандский формат : там четко назьівают РФ стороной конфликта .
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28.09.2021 08:26 Відповісти
І нахрен отой город городити,якщо він Україні до дупи. Основна мета отого збіговиська-примусити Україну до капітуляції перед козломордією і злиття із нею в "...адну тіріторію і адин брацкай нарот". Пішли оті французи,німці і улусці на три веселих букви, а нам таких форматів не потрібно.
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28.09.2021 08:57 Відповісти
Друзі пізнаються в біді. Хто нам допомогає? Англія та США, Польща та країни Балтії. Германія та орду ерефії називає партнером, француз Саркозі допоміг путину не отримати адекватну збройну відповідь за окупацію Грузії. Макрон дуже благосклонно відноситься до ерефії та мовчить про нас.Хто вибрав такі країни для Нормандського формату ? Було б краще з тими країнами які нам допомогають а не продвигають якісь формули Штарнмайера. Хочешь миру готуйся до війни.
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25.01.2022 11:15 Відповісти
 
 