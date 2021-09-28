Нормандський формат потрібно зберегти, - Резніков

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що Нормандський формат потрібно зберегти, водночас залучаючи до нього інші країни.

Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно зберігати Нормандський формат і дати йому шанс. Але це не означає, що до цього формату не можуть залучатися інші партнери. Ми абсолютно публічно відкриті. Йдеться не про звуження, а навпаки - про розширення формату", - сказав Резніков.

Міністр зазначив, що Україні потрібні різні альянси, які посилюватимуть нашу державу.

Віцепрем'єр розповів, як нещодавно обговорював з колегами з Франції та Німеччини це питання і пояснював їм, що Україна не критикує "Нормандію". За його словами, "нас задовольняє саме цей формат, але Україна критикує результат, якого за сім років не вдалося досягти", адже війна не завершена, Росія не вивела свої війська і не звільнила окуповану українську територію.

Також читайте: США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд