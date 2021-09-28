Саакашвили купил билет до Тбилиси, несмотря на угрозу ареста. ДОКУМЕНТ

Проживающий в Украине экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сообщил, что вечером 2 октября, когда выборы в органы местного самоуправления Грузии будут завершены, прибудет в Тбилиси.

В соцсетях он обнародовал билет на свое имя на авиарейс на 2 октября Киев - Тбилиси, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси", - заявил экс-президент в обращении.

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"Разумеется, я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии. У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию", - добавил он.

Отметим, что Саакашвили не впервые обещает приехать в Грузию. Ранее представители грузинских властей публично пообещали, что в случае прибытия Саакашвили в Грузию он будет арестован и препровожден в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден. Саакашвили опровергает все обвинения и уверяет, что данные дела являются политически мотивированными.