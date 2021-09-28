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Саакашвили купил билет до Тбилиси, несмотря на угрозу ареста. ДОКУМЕНТ

Саакашвили купил билет до Тбилиси, несмотря на угрозу ареста. ДОКУМЕНТ

Проживающий в Украине экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сообщил, что вечером 2 октября, когда выборы в органы местного самоуправления Грузии будут завершены, прибудет в Тбилиси.

В соцсетях он обнародовал билет на свое имя на авиарейс на 2 октября Киев - Тбилиси, передает Цензор.НЕТ.

"После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси", - заявил экс-президент в обращении.

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"Разумеется, я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии. У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию", - добавил он.

Саакашвили купил билет до Тбилиси, несмотря на угрозу ареста 01

Отметим, что Саакашвили не впервые обещает приехать в Грузию. Ранее представители грузинских властей публично пообещали, что в случае прибытия Саакашвили в Грузию он будет арестован и препровожден в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден. Саакашвили опровергает все обвинения и уверяет, что данные дела являются политически мотивированными.

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+21
На ток-шоу становится тише,
Всех достал этот клоун и бес,
До свиданья, наш %бнутый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
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28.09.2021 08:34
+15
надеюсь в одну сторону?
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28.09.2021 08:34
+14
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28.09.2021 08:36
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Правила форума Совет форумчан
прощай михо, мы будем тебе присылать рошенки
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28.09.2021 08:29 Ответить
...в развернутом виде
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28.09.2021 08:31 Ответить
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28.09.2021 08:36 Ответить
перетопчется . хватит с него и DVDдиска со сватами
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28.09.2021 08:47 Ответить
Не спешите, это не первый и я думаю не последний его билет, не зря его приняли за своего в шапитолии. Show must go on!
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28.09.2021 10:46 Ответить
Туди йому й дорога.
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28.09.2021 08:30 Ответить
Там его правильно оценят!
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28.09.2021 08:42 Ответить
"На трибунах становится тише...

Тает быстрое время чудес.

До свиданья, наш ласковый Миша,

Возвращайся в свой сказочный лес."
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28.09.2021 08:31 Ответить
а шо так? Чи, можливо, ви, 73/43%зебіли, забрали в міші "офіс простих рішень складних задач"? І карлсон вже вам не потрібен?
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28.09.2021 08:36 Ответить
"Боливар не вынесет двоих..."
Пам"ятаєш анекдот:

Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…

До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…

До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…

До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…

Так от - уже почали закінчуваться гроші
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28.09.2021 08:54 Ответить
Навальный №2
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28.09.2021 08:32 Ответить
Сакральна жертва
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28.09.2021 08:33 Ответить
Карлсону з-за грат буде неможливо по дахам лазити, на жаль...
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28.09.2021 08:33 Ответить
На ток-шоу становится тише,
Всех достал этот клоун и бес,
До свиданья, наш %бнутый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
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28.09.2021 08:34 Ответить
А ведь если бы не гнал на Пороха и не был падок на бабло, мог бы сойти за порядочного человека)))
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28.09.2021 08:41 Ответить
Мог бы,но не случилось.
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28.09.2021 11:28 Ответить
надеюсь в одну сторону?
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28.09.2021 08:34 Ответить
Михо в Грузии ещё раз президентом станет.
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28.09.2021 08:40 Ответить
Возможно ,через 6 лет отсидки по своей статье.А там уже как захотят,у нас лохторат то же дважды зека выбирал.
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28.09.2021 08:58 Ответить
да уже сдал он его еще вчера)
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28.09.2021 09:36 Ответить
Та невже ? Поїдеш ?
Ой, не вірю я тобі, тріпач-апатрид.
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28.09.2021 08:35 Ответить
надо помочь человеку чемоданы в аэропорт отвезти, а то еще передумает
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28.09.2021 09:03 Ответить
уже пробовали. возвращается цуко.
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28.09.2021 10:08 Ответить
Сподіваюсь, що там і залишиться цей професійний борець з "баригами".
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28.09.2021 08:35 Ответить
Благодаря ему в Грузии теперь олигархов и корупционеров нет.
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28.09.2021 08:43 Ответить
да неужели ?и куда это делся например Иванишвили ?
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28.09.2021 08:53 Ответить
Ломтадзе, Иванишвили, Джапаридзе etc.... - мафия бессмертна.
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28.09.2021 08:56 Ответить
а сам Саакашвили - ну ни разу не коррупционировал. все нажил "непосильным трудом"
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28.09.2021 08:59 Ответить
ти знаєш, я тобі вірю, бо саме тому Сцикашвіля і боявся і зараз боїться повернутися, бо чесна і непідкупна поліція розслідувала по ньому справи і зайшла докази вини і передали до чесного, реформованого, непідкупого суду, що визнав його винним у декількох злочинах. Чи ні?
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28.09.2021 11:43 Ответить
Никто его в Грузии садить никуда не будет. Грузинскую власть больше бы устраивало, если бы он оставался в Украине. Браво Михо !
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28.09.2021 08:39 Ответить
а вирок куди подіти, з реальним терміном відбування покарання?
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28.09.2021 11:44 Ответить
Он улетает....но надеюсь не обещает вернуться.
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28.09.2021 08:40 Ответить
Катись к херам. Офис зелёных простых решений.
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28.09.2021 08:42 Ответить
Брехня, ніхто нікуди не поїде....
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28.09.2021 08:44 Ответить
Чому не поїде? Он Колесникова навіть свій паспорт порвала на кордоні, щоб зостатися на батьківщині, нехай і у в'язниці...
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28.09.2021 08:58 Ответить
Довели страну зебилье - Михо предпочел сесть в Грузии в тюрьму, чем остаться в Украине.
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28.09.2021 08:49 Ответить
Все, капець нашим реформам!
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28.09.2021 08:52 Ответить
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28.09.2021 08:55 Ответить
Вчіться зелені у *******, провів найвєлфічайші рехворми в Україні, як обіцяв через три місяці після виборів Косоворотки підняли пінсію в три, а то і сім разів, підтягнув зарплату українців до європейських, поборов всіх "бариг", вичистив митниці і державні підприємства, і з чистою совестю вирушає проводити рехворми на Кавказі.
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28.09.2021 08:59 Ответить
А Мишка дразнится.
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28.09.2021 08:59 Ответить
Вали и поскорей, прихлебатель.
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28.09.2021 09:00 Ответить
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28.09.2021 09:02 Ответить
Купити квиток не означає полетіти вказаним рейсом ...

"Отметим, что Саакашвили не впервые обещает приехать в Грузию.
Ранее представители грузинских властей публично пообещали, что в случае прибытия Саакашвили в Грузию он будет арестован и препровожден в тюрьму.
Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден."

Источник:
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28.09.2021 09:04 Ответить
Теж така думка)) або рейс відмінять, або запізниться по справах, або ковід-сертифікат недійсний і т.п.)))
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28.09.2021 09:12 Ответить
Він прибуде в Тбілісі як громадянин України, посадова особа? Чи як засуджений громадянин Грузії, президент?
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28.09.2021 09:07 Ответить
пофіг, в Грузії він громадянин Грузії.
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28.09.2021 11:47 Ответить
А Сакашвілі більший патріот України чим ті які плюють йому в спину особливо тут)))))
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28.09.2021 09:22 Ответить
Тут в основному "сидят" особи з фермы шоколадного мерзавец Петруши Брехуна алкаша и вора...им шоколад в пятой точке застрял,вот они и гавкают ..
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28.09.2021 10:29 Ответить
трансвеститам слова не давали, але можеш ще щось прохрюкати на свому гомосячом
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28.09.2021 11:51 Ответить
Хоть бы не здал. Попутного ветра тебе пи**бол!
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28.09.2021 09:28 Ответить
Купить, не значит жениться.
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28.09.2021 09:31 Ответить
решил пойти по стопам великомученика лехи овального? тот тоже думал, что православная вата резко встанет с колен, выйдет из стойла и ринется его спасать в праведном гневе...
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28.09.2021 09:32 Ответить
ну он не такой же ЗЕбилл как ты - так что нет...!
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28.09.2021 10:35 Ответить
думаешь он тебеподобное убогое чмо?
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29.09.2021 08:36 Ответить
я о Карлсоне так не думаю ЗЕбилл...!
он не убогое чмо - он "умнейшее и хитрющее" чмо...\в отличии вас - убогих чмошников ЗЕбиллов...)\
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29.09.2021 09:06 Ответить
потому что он в плохом слове - передаст...(\тебе так понятно нулёвка свежеваренная...?\
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28.09.2021 10:37 Ответить
ты нулёвка селёдки хочешь для работы твоих мозгов...?
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28.09.2021 10:49 Ответить
Та нечему там,,работать,,. Облезет
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28.09.2021 11:26 Ответить
да это же просто тупой попугай...!\даже мыслей у него своих нет...(\
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28.09.2021 18:22 Ответить
Отец Солдата


@uspenovka19632



Офіс простих рішень з'їзжає,кіна не буде.А в цей же час,Зе перетрАхав Інвестиційну Раду.Хз,що там роблять ті люди,але інвестиціям ,теж,3,14,як і "простим рішенням"."Міхаїл Саєтлов"-Ту-ту...((
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28.09.2021 09:56 Ответить
Давно пора уже!!! И в один конец!
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28.09.2021 10:13 Ответить
"У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность." Источник: . Проговорился Михо. Все уже знают, что это и есть главной целью этого "альтруиста". А билет он уже, наверное, сдал.
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28.09.2021 10:21 Ответить
А що залізницею вже не користується? Кіно бути нове подивились. "Поверння карлсона 2.0, Грузія"
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28.09.2021 10:27 Ответить
Можна лише здогадуватися, що відбувається в Україні, якщо саака вирішив сісти в Грузії.
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28.09.2021 10:39 Ответить
Ещё один Навальный(
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28.09.2021 10:49 Ответить
А слабо так Кононенко,Грановскому, Лерке Гонтаревой, Вовку домой вернуться? Риторический ворпрос.
Я ставлю на то , что Михо вернется. Он политик, а не бизнисмен. Ему нечего терять.
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28.09.2021 11:06 Ответить
Де ви там побачили політика ? Він-аферист , до речі, як і його жінка ,з її благодійним фондом відмивашкою, на гроші якої живе вся їх сімья .
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28.09.2021 11:56 Ответить
Он бывший президент Грузии, избиравшийся два раза. А аферисты все в Израиле с офшорными счетами, как у некоторых.
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28.09.2021 13:01 Ответить
Пане Олександре , ви наївна людина . Пробийте в гуглі фонд його жінки , як вона з фондових грошей озеленяла квітами гори в Грузіїї , не міста , а гори , і хто переказує гроші в фонд , там ноги з мордора побачите. )))) Міхо , це троян кремля.
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28.09.2021 13:12 Ответить
Вот когда побачу, тогда и соглашусь.
Вообще, такие вещи как работа на разведку мордора в США просчитывается на раз-два. Ну а потом санкции,пинок под зад ногою, и пишите письма. Причем всей семье, включая детей. Примерно так как у Бени.
И вот здесь неувязочка выходит в вашей теории. У Михо старший сын живет,и работает в штатах. В 2018 году женился на американке. Самому Михо двери в США всегда открыты. Да и в ЕС проблем нет никаких. Вот как то так. Не сходится у вас что то в вашей логической цепочке. Ну, по крайней мере для меня.
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28.09.2021 14:22 Ответить
У коломойського син в США , у Лаврова теж в США , і що ? Гугліть шукайте самі , і не будьте ватою. Гарного вам дня !
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28.09.2021 14:28 Ответить
Бениного сына, уже поперли. После того, как санкции против Бени ввели. А у Лаврова не сын, а дочь. Да, учится в Колумбийском университете. Ну так против него санкции еще не ввели. Введут санкции, попрут. Правда как? У Лаврова дипломатический иммунитет.
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28.09.2021 14:56 Ответить
Так , знаю, що дочка , яка до речі не знає рідного языка ))) Американці прийняли закон , який їм дозволяє дзеркально арештовувати у себе росіян , тобто когось з родин кацапських чиновників . Це після того, як нещодвно в мордорі арештували американця студента і засудили років на двадцять . Можливо, що дочку лаврова колись арештують , а поводів багато . І не кажіть, що вона нродилася в Америці , вона має і кцапське громадянство . Вони в любий момен можуть всіх кацапів депортувати , бо ті придурки мають подвійне громадянство.
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28.09.2021 15:18 Ответить
У лошади дочь. И она уже в Параше давно.
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03.10.2021 08:13 Ответить
Навальный - 2 ?
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28.09.2021 11:42 Ответить
Лёгкой и надёжной посадки!
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28.09.2021 16:26 Ответить
 
 