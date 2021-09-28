Саакашвили купил билет до Тбилиси, несмотря на угрозу ареста. ДОКУМЕНТ
Проживающий в Украине экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сообщил, что вечером 2 октября, когда выборы в органы местного самоуправления Грузии будут завершены, прибудет в Тбилиси.
В соцсетях он обнародовал билет на свое имя на авиарейс на 2 октября Киев - Тбилиси, передает Цензор.НЕТ.
"После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси", - заявил экс-президент в обращении.
"Разумеется, я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии. У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию", - добавил он.
Отметим, что Саакашвили не впервые обещает приехать в Грузию. Ранее представители грузинских властей публично пообещали, что в случае прибытия Саакашвили в Грузию он будет арестован и препровожден в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден. Саакашвили опровергает все обвинения и уверяет, что данные дела являются политически мотивированными.
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Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес."
Пам"ятаєш анекдот:
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
Так от - уже почали закінчуваться гроші …
Всех достал этот клоун и бес,
До свиданья, наш %бнутый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Ой, не вірю я тобі, тріпач-апатрид.
"Отметим, что Саакашвили не впервые обещает приехать в Грузию.
Ранее представители грузинских властей публично пообещали, что в случае прибытия Саакашвили в Грузию он будет арестован и препровожден в тюрьму.
Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден."
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он не убогое чмо - он "умнейшее и хитрющее" чмо...\в отличии вас - убогих чмошников ЗЕбиллов...)\
@uspenovka19632
Офіс простих рішень з'їзжає,кіна не буде.А в цей же час,Зе перетрАхав Інвестиційну Раду.Хз,що там роблять ті люди,але інвестиціям ,теж,3,14,як і "простим рішенням"."Міхаїл Саєтлов"-Ту-ту...((
Я ставлю на то , что Михо вернется. Он политик, а не бизнисмен. Ему нечего терять.
Вообще, такие вещи как работа на разведку мордора в США просчитывается на раз-два. Ну а потом санкции,пинок под зад ногою, и пишите письма. Причем всей семье, включая детей. Примерно так как у Бени.
И вот здесь неувязочка выходит в вашей теории. У Михо старший сын живет,и работает в штатах. В 2018 году женился на американке. Самому Михо двери в США всегда открыты. Да и в ЕС проблем нет никаких. Вот как то так. Не сходится у вас что то в вашей логической цепочке. Ну, по крайней мере для меня.