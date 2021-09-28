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Саакашвілі купив квиток до Тбілісі, попри загрозу арешту. ДОКУМЕНТ

Саакашвілі купив квиток до Тбілісі, попри загрозу арешту. ДОКУМЕНТ

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який проживає в Україні, повідомив, що ввечері 2 жовтня, коли вибори до органів місцевого самоврядування Грузії будуть завершені, прибуде до Тбілісі.

У соцмережах він оприлюднив квиток на своє ім'я на авіарейс на 2 жовтня Київ - Тбілісі, передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як виборчі дільниці будуть закриті, ми всі повинні в містах та селах вийти на вулиці, щоб захистити нашу досягнуту перемогу, тому я не можу залишитися осторонь цього процесу. Увечері 2 жовтня я буду в Тбілісі", - заявив експрезидент у зверненні.

Також читайте: Україна стала відстійником для злочинців із пострадянських країн, - Саакашвілі

"Звісно, я вже взяв квиток, як я і сказав, на вечір 2 жовтня, щоб бути разом з вами у Тбілісі і разом з вами захищати ваше волевиявлення. Разом з вами взяти участь у порятунку Грузії. У мене немає особистих амбіцій, мною не рухає бажання отримати яку-небудь посаду. Я не збираюся боротися за це, але я маю намір боротися за те, щоб у наших дітей було майбутнє. Щоб Грузія залишилася не тільки на карті світу, але і повернулася до швидкого розвитку", - додав він.

Саакашвілі купив квиток до Тбілісі, попри загрозу арешту 01

Зазначимо, що Саакашвілі не вперше обіцяє приїхати до Грузії. Раніше представники грузинської влади публічно пообіцяли, що в разі прибуття Саакашвілі до Грузії він буде арештований і доставлений у в'язницю. Грузинська прокуратура звинувачує Саакашвілі у декількох кримінальних справах, за двома з них він заочно засуджений. Саакашвілі спростовує всі звинувачення і запевняє, що ці справи є політично мотивованими.

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+21
На ток-шоу становится тише,
Всех достал этот клоун и бес,
До свиданья, наш %бнутый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
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28.09.2021 08:34
+15
надеюсь в одну сторону?
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28.09.2021 08:34
+14
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28.09.2021 08:36
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прощай михо, мы будем тебе присылать рошенки
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28.09.2021 08:29 Відповісти
...в развернутом виде
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28.09.2021 08:31 Відповісти
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28.09.2021 08:36 Відповісти
перетопчется . хватит с него и DVDдиска со сватами
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28.09.2021 08:47 Відповісти
Не спешите, это не первый и я думаю не последний его билет, не зря его приняли за своего в шапитолии. Show must go on!
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28.09.2021 10:46 Відповісти
Туди йому й дорога.
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28.09.2021 08:30 Відповісти
Там его правильно оценят!
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28.09.2021 08:42 Відповісти
"На трибунах становится тише...

Тает быстрое время чудес.

До свиданья, наш ласковый Миша,

Возвращайся в свой сказочный лес."
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28.09.2021 08:31 Відповісти
а шо так? Чи, можливо, ви, 73/43%зебіли, забрали в міші "офіс простих рішень складних задач"? І карлсон вже вам не потрібен?
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28.09.2021 08:36 Відповісти
"Боливар не вынесет двоих..."
Пам"ятаєш анекдот:

Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…

До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…

До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…

До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…

Так от - уже почали закінчуваться гроші
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28.09.2021 08:54 Відповісти
Навальный №2
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28.09.2021 08:32 Відповісти
Сакральна жертва
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28.09.2021 08:33 Відповісти
Карлсону з-за грат буде неможливо по дахам лазити, на жаль...
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28.09.2021 08:33 Відповісти
На ток-шоу становится тише,
Всех достал этот клоун и бес,
До свиданья, наш %бнутый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
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28.09.2021 08:34 Відповісти
А ведь если бы не гнал на Пороха и не был падок на бабло, мог бы сойти за порядочного человека)))
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28.09.2021 08:41 Відповісти
Мог бы,но не случилось.
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28.09.2021 11:28 Відповісти
надеюсь в одну сторону?
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28.09.2021 08:34 Відповісти
Михо в Грузии ещё раз президентом станет.
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28.09.2021 08:40 Відповісти
Возможно ,через 6 лет отсидки по своей статье.А там уже как захотят,у нас лохторат то же дважды зека выбирал.
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28.09.2021 08:58 Відповісти
да уже сдал он его еще вчера)
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28.09.2021 09:36 Відповісти
Та невже ? Поїдеш ?
Ой, не вірю я тобі, тріпач-апатрид.
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28.09.2021 08:35 Відповісти
надо помочь человеку чемоданы в аэропорт отвезти, а то еще передумает
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28.09.2021 09:03 Відповісти
уже пробовали. возвращается цуко.
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28.09.2021 10:08 Відповісти
Сподіваюсь, що там і залишиться цей професійний борець з "баригами".
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28.09.2021 08:35 Відповісти
Благодаря ему в Грузии теперь олигархов и корупционеров нет.
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28.09.2021 08:43 Відповісти
да неужели ?и куда это делся например Иванишвили ?
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28.09.2021 08:53 Відповісти
Ломтадзе, Иванишвили, Джапаридзе etc.... - мафия бессмертна.
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28.09.2021 08:56 Відповісти
а сам Саакашвили - ну ни разу не коррупционировал. все нажил "непосильным трудом"
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28.09.2021 08:59 Відповісти
ти знаєш, я тобі вірю, бо саме тому Сцикашвіля і боявся і зараз боїться повернутися, бо чесна і непідкупна поліція розслідувала по ньому справи і зайшла докази вини і передали до чесного, реформованого, непідкупого суду, що визнав його винним у декількох злочинах. Чи ні?
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28.09.2021 11:43 Відповісти
Никто его в Грузии садить никуда не будет. Грузинскую власть больше бы устраивало, если бы он оставался в Украине. Браво Михо !
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28.09.2021 08:39 Відповісти
а вирок куди подіти, з реальним терміном відбування покарання?
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28.09.2021 11:44 Відповісти
Он улетает....но надеюсь не обещает вернуться.
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28.09.2021 08:40 Відповісти
Катись к херам. Офис зелёных простых решений.
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28.09.2021 08:42 Відповісти
Брехня, ніхто нікуди не поїде....
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28.09.2021 08:44 Відповісти
Чому не поїде? Он Колесникова навіть свій паспорт порвала на кордоні, щоб зостатися на батьківщині, нехай і у в'язниці...
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28.09.2021 08:58 Відповісти
Довели страну зебилье - Михо предпочел сесть в Грузии в тюрьму, чем остаться в Украине.
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28.09.2021 08:49 Відповісти
Все, капець нашим реформам!
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28.09.2021 08:52 Відповісти
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28.09.2021 08:55 Відповісти
Вчіться зелені у *******, провів найвєлфічайші рехворми в Україні, як обіцяв через три місяці після виборів Косоворотки підняли пінсію в три, а то і сім разів, підтягнув зарплату українців до європейських, поборов всіх "бариг", вичистив митниці і державні підприємства, і з чистою совестю вирушає проводити рехворми на Кавказі.
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28.09.2021 08:59 Відповісти
А Мишка дразнится.
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28.09.2021 08:59 Відповісти
Вали и поскорей, прихлебатель.
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28.09.2021 09:00 Відповісти
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28.09.2021 09:02 Відповісти
Купити квиток не означає полетіти вказаним рейсом ...

"Отметим, что Саакашвили не впервые обещает приехать в Грузию.
Ранее представители грузинских властей публично пообещали, что в случае прибытия Саакашвили в Грузию он будет арестован и препровожден в тюрьму.
Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден."

Источник:
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28.09.2021 09:04 Відповісти
Теж така думка)) або рейс відмінять, або запізниться по справах, або ковід-сертифікат недійсний і т.п.)))
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28.09.2021 09:12 Відповісти
Він прибуде в Тбілісі як громадянин України, посадова особа? Чи як засуджений громадянин Грузії, президент?
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28.09.2021 09:07 Відповісти
пофіг, в Грузії він громадянин Грузії.
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28.09.2021 11:47 Відповісти
А Сакашвілі більший патріот України чим ті які плюють йому в спину особливо тут)))))
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28.09.2021 09:22 Відповісти
Тут в основному "сидят" особи з фермы шоколадного мерзавец Петруши Брехуна алкаша и вора...им шоколад в пятой точке застрял,вот они и гавкают ..
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28.09.2021 10:29 Відповісти
трансвеститам слова не давали, але можеш ще щось прохрюкати на свому гомосячом
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28.09.2021 11:51 Відповісти
Хоть бы не здал. Попутного ветра тебе пи**бол!
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28.09.2021 09:28 Відповісти
Купить, не значит жениться.
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28.09.2021 09:31 Відповісти
решил пойти по стопам великомученика лехи овального? тот тоже думал, что православная вата резко встанет с колен, выйдет из стойла и ринется его спасать в праведном гневе...
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28.09.2021 09:32 Відповісти
ну он не такой же ЗЕбилл как ты - так что нет...!
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28.09.2021 10:35 Відповісти
думаешь он тебеподобное убогое чмо?
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29.09.2021 08:36 Відповісти
я о Карлсоне так не думаю ЗЕбилл...!
он не убогое чмо - он "умнейшее и хитрющее" чмо...\в отличии вас - убогих чмошников ЗЕбиллов...)\
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29.09.2021 09:06 Відповісти
потому что он в плохом слове - передаст...(\тебе так понятно нулёвка свежеваренная...?\
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28.09.2021 10:37 Відповісти
ты нулёвка селёдки хочешь для работы твоих мозгов...?
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28.09.2021 10:49 Відповісти
Та нечему там,,работать,,. Облезет
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28.09.2021 11:26 Відповісти
да это же просто тупой попугай...!\даже мыслей у него своих нет...(\
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28.09.2021 18:22 Відповісти
Отец Солдата


@uspenovka19632



Офіс простих рішень з'їзжає,кіна не буде.А в цей же час,Зе перетрАхав Інвестиційну Раду.Хз,що там роблять ті люди,але інвестиціям ,теж,3,14,як і "простим рішенням"."Міхаїл Саєтлов"-Ту-ту...((
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28.09.2021 09:56 Відповісти
Давно пора уже!!! И в один конец!
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28.09.2021 10:13 Відповісти
"У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность." Источник: . Проговорился Михо. Все уже знают, что это и есть главной целью этого "альтруиста". А билет он уже, наверное, сдал.
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28.09.2021 10:21 Відповісти
А що залізницею вже не користується? Кіно бути нове подивились. "Поверння карлсона 2.0, Грузія"
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28.09.2021 10:27 Відповісти
Можна лише здогадуватися, що відбувається в Україні, якщо саака вирішив сісти в Грузії.
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28.09.2021 10:39 Відповісти
Ещё один Навальный(
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28.09.2021 10:49 Відповісти
А слабо так Кононенко,Грановскому, Лерке Гонтаревой, Вовку домой вернуться? Риторический ворпрос.
Я ставлю на то , что Михо вернется. Он политик, а не бизнисмен. Ему нечего терять.
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28.09.2021 11:06 Відповісти
Де ви там побачили політика ? Він-аферист , до речі, як і його жінка ,з її благодійним фондом відмивашкою, на гроші якої живе вся їх сімья .
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28.09.2021 11:56 Відповісти
Он бывший президент Грузии, избиравшийся два раза. А аферисты все в Израиле с офшорными счетами, как у некоторых.
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28.09.2021 13:01 Відповісти
Пане Олександре , ви наївна людина . Пробийте в гуглі фонд його жінки , як вона з фондових грошей озеленяла квітами гори в Грузіїї , не міста , а гори , і хто переказує гроші в фонд , там ноги з мордора побачите. )))) Міхо , це троян кремля.
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28.09.2021 13:12 Відповісти
Вот когда побачу, тогда и соглашусь.
Вообще, такие вещи как работа на разведку мордора в США просчитывается на раз-два. Ну а потом санкции,пинок под зад ногою, и пишите письма. Причем всей семье, включая детей. Примерно так как у Бени.
И вот здесь неувязочка выходит в вашей теории. У Михо старший сын живет,и работает в штатах. В 2018 году женился на американке. Самому Михо двери в США всегда открыты. Да и в ЕС проблем нет никаких. Вот как то так. Не сходится у вас что то в вашей логической цепочке. Ну, по крайней мере для меня.
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28.09.2021 14:22 Відповісти
У коломойського син в США , у Лаврова теж в США , і що ? Гугліть шукайте самі , і не будьте ватою. Гарного вам дня !
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28.09.2021 14:28 Відповісти
Бениного сына, уже поперли. После того, как санкции против Бени ввели. А у Лаврова не сын, а дочь. Да, учится в Колумбийском университете. Ну так против него санкции еще не ввели. Введут санкции, попрут. Правда как? У Лаврова дипломатический иммунитет.
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28.09.2021 14:56 Відповісти
Так , знаю, що дочка , яка до речі не знає рідного языка ))) Американці прийняли закон , який їм дозволяє дзеркально арештовувати у себе росіян , тобто когось з родин кацапських чиновників . Це після того, як нещодвно в мордорі арештували американця студента і засудили років на двадцять . Можливо, що дочку лаврова колись арештують , а поводів багато . І не кажіть, що вона нродилася в Америці , вона має і кцапське громадянство . Вони в любий момен можуть всіх кацапів депортувати , бо ті придурки мають подвійне громадянство.
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28.09.2021 15:18 Відповісти
У лошади дочь. И она уже в Параше давно.
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03.10.2021 08:13 Відповісти
Навальный - 2 ?
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28.09.2021 11:42 Відповісти
Лёгкой и надёжной посадки!
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28.09.2021 16:26 Відповісти
 
 