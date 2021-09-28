Саакашвілі купив квиток до Тбілісі, попри загрозу арешту. ДОКУМЕНТ
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який проживає в Україні, повідомив, що ввечері 2 жовтня, коли вибори до органів місцевого самоврядування Грузії будуть завершені, прибуде до Тбілісі.
У соцмережах він оприлюднив квиток на своє ім'я на авіарейс на 2 жовтня Київ - Тбілісі, передає Цензор.НЕТ.
"Після того, як виборчі дільниці будуть закриті, ми всі повинні в містах та селах вийти на вулиці, щоб захистити нашу досягнуту перемогу, тому я не можу залишитися осторонь цього процесу. Увечері 2 жовтня я буду в Тбілісі", - заявив експрезидент у зверненні.
"Звісно, я вже взяв квиток, як я і сказав, на вечір 2 жовтня, щоб бути разом з вами у Тбілісі і разом з вами захищати ваше волевиявлення. Разом з вами взяти участь у порятунку Грузії. У мене немає особистих амбіцій, мною не рухає бажання отримати яку-небудь посаду. Я не збираюся боротися за це, але я маю намір боротися за те, щоб у наших дітей було майбутнє. Щоб Грузія залишилася не тільки на карті світу, але і повернулася до швидкого розвитку", - додав він.
Зазначимо, що Саакашвілі не вперше обіцяє приїхати до Грузії. Раніше представники грузинської влади публічно пообіцяли, що в разі прибуття Саакашвілі до Грузії він буде арештований і доставлений у в'язницю. Грузинська прокуратура звинувачує Саакашвілі у декількох кримінальних справах, за двома з них він заочно засуджений. Саакашвілі спростовує всі звинувачення і запевняє, що ці справи є політично мотивованими.
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Тает быстрое время чудес.
До свиданья, наш ласковый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес."
Пам"ятаєш анекдот:
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
Так от - уже почали закінчуваться гроші …
Всех достал этот клоун и бес,
До свиданья, наш %бнутый Миша,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Ой, не вірю я тобі, тріпач-апатрид.
"Отметим, что Саакашвили не впервые обещает приехать в Грузию.
Ранее представители грузинских властей публично пообещали, что в случае прибытия Саакашвили в Грузию он будет арестован и препровожден в тюрьму.
Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он заочно осужден."
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он не убогое чмо - он "умнейшее и хитрющее" чмо...\в отличии вас - убогих чмошников ЗЕбиллов...)\
@uspenovka19632
Офіс простих рішень з'їзжає,кіна не буде.А в цей же час,Зе перетрАхав Інвестиційну Раду.Хз,що там роблять ті люди,але інвестиціям ,теж,3,14,як і "простим рішенням"."Міхаїл Саєтлов"-Ту-ту...((
Я ставлю на то , что Михо вернется. Он политик, а не бизнисмен. Ему нечего терять.
Вообще, такие вещи как работа на разведку мордора в США просчитывается на раз-два. Ну а потом санкции,пинок под зад ногою, и пишите письма. Причем всей семье, включая детей. Примерно так как у Бени.
И вот здесь неувязочка выходит в вашей теории. У Михо старший сын живет,и работает в штатах. В 2018 году женился на американке. Самому Михо двери в США всегда открыты. Да и в ЕС проблем нет никаких. Вот как то так. Не сходится у вас что то в вашей логической цепочке. Ну, по крайней мере для меня.