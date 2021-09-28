Саакашвілі купив квиток до Тбілісі, попри загрозу арешту. ДОКУМЕНТ

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який проживає в Україні, повідомив, що ввечері 2 жовтня, коли вибори до органів місцевого самоврядування Грузії будуть завершені, прибуде до Тбілісі.

У соцмережах він оприлюднив квиток на своє ім'я на авіарейс на 2 жовтня Київ - Тбілісі, передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як виборчі дільниці будуть закриті, ми всі повинні в містах та селах вийти на вулиці, щоб захистити нашу досягнуту перемогу, тому я не можу залишитися осторонь цього процесу. Увечері 2 жовтня я буду в Тбілісі", - заявив експрезидент у зверненні.

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"Звісно, я вже взяв квиток, як я і сказав, на вечір 2 жовтня, щоб бути разом з вами у Тбілісі і разом з вами захищати ваше волевиявлення. Разом з вами взяти участь у порятунку Грузії. У мене немає особистих амбіцій, мною не рухає бажання отримати яку-небудь посаду. Я не збираюся боротися за це, але я маю намір боротися за те, щоб у наших дітей було майбутнє. Щоб Грузія залишилася не тільки на карті світу, але і повернулася до швидкого розвитку", - додав він.

Зазначимо, що Саакашвілі не вперше обіцяє приїхати до Грузії. Раніше представники грузинської влади публічно пообіцяли, що в разі прибуття Саакашвілі до Грузії він буде арештований і доставлений у в'язницю. Грузинська прокуратура звинувачує Саакашвілі у декількох кримінальних справах, за двома з них він заочно засуджений. Саакашвілі спростовує всі звинувачення і запевняє, що ці справи є політично мотивованими.