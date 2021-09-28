Минфин обещает повышение зарплат военным на 10% в 2022-м году

На 10% (то есть на тысячу-две) повысят денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины в 2022 году.

Об этом заявили в Министерстве финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ukrmilitary.com.

"Второе приоритетное направление - расходы на сектор безопасности и обороны - 319 400 000 000 грн или 5,95% ВВП. Большую их половину направят в Министерство обороны и этот показатель является самым высоким за последние 4 года. Мы предусмотрели рост денежного обеспечения военнослужащих следующем году на 10%", - рассказал первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

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Напомним, что ранее глава подкомитета Верховной Рады по госбезопасности и обороны, нардеп Ирина Верещук ("СН") сообщила, что в следующем году планируется повышение денежного довольствия военнослужащих в среднем на 60%. "Но Комитет и Минобороны должны хорошо поработать, чтобы заложить такое повышение в Госбюджет-2022".

Отметим, что Министерство обороны, еще никаких цифр по повышению денежного обеспечение не называло.

Вместе с тем следует заметить, что, учитывая проект Государственного бюджета, где финансирование Минобороны увеличится примерно на 10% (131 млрд против 117 млрд в 2021 году), повышение денежного обеспечения на 10% выглядит более реалистичным чем на 60%. Ведь значительная часть увеличенного военного бюджета пойдет на те выплаты, на которые в этом году не хватило в бюджете 5,7 млрд грн, а также на содержание 11 тыс. военных, которых наберут с 1 января 2022 года в Силы теробороны и Силы спецопераций.