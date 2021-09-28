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Новости Агрессия России против Украины Бюджет-2022
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Минфин обещает повышение зарплат военным на 10% в 2022-м году

Минфин обещает повышение зарплат военным на 10% в 2022-м году

На 10% (то есть на тысячу-две) повысят денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины в 2022 году.

Об этом заявили в Министерстве финансов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ukrmilitary.com.

"Второе приоритетное направление - расходы на сектор безопасности и обороны - 319 400 000 000 грн или 5,95% ВВП. Большую их половину направят в Министерство обороны и этот показатель является самым высоким за последние 4 года. Мы предусмотрели рост денежного обеспечения военнослужащих следующем году на 10%", - рассказал первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

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Напомним, что ранее глава подкомитета Верховной Рады по госбезопасности и обороны, нардеп Ирина Верещук ("СН") сообщила, что в следующем году планируется повышение денежного довольствия военнослужащих в среднем на 60%. "Но Комитет и Минобороны должны хорошо поработать, чтобы заложить такое повышение в Госбюджет-2022".

Отметим, что Министерство обороны, еще никаких цифр по повышению денежного обеспечение не называло.

Вместе с тем следует заметить, что, учитывая проект Государственного бюджета, где финансирование Минобороны увеличится примерно на 10% (131 млрд против 117 млрд в 2021 году), повышение денежного обеспечения на 10% выглядит более реалистичным чем на 60%. Ведь значительная часть увеличенного военного бюджета пойдет на те выплаты, на которые в этом году не хватило в бюджете 5,7 млрд грн, а также на содержание 11 тыс. военных, которых наберут с 1 января 2022 года в Силы теробороны и Силы спецопераций.

Автор: 

бюджет (4837) госбюджет (1186) Минобороны (9306) Минфин (1556) военнослужащие (6119) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+5
Там скорее всего повысят зарплаты нац. гадам кардинала, которые шукали нападавших на ширифа Шофера и охраняли концер 95го кварталу)))
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28.09.2021 09:17
+4
Обіцянки-цяцянки квартальщиків. Виплатіть те що заборгували військовим тут і зараз.
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28.09.2021 09:25
+4
А чого депутат отримує більше, ще і скаржиться, що мало, аніж людина, яка ризикує своїм життям ?
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28.09.2021 09:26
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Вчера кричали на 60, сегодня 10, а когда повысят, получится на пять. У зеленых своя математика.
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28.09.2021 09:15 Ответить
Там скорее всего повысят зарплаты нац. гадам кардинала, которые шукали нападавших на ширифа Шофера и охраняли концер 95го кварталу)))
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28.09.2021 09:17 Ответить
Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.09.2021 составляет 490, 24 млн. гривен
‎Состоянием на 01.09.2021 г. задолженность по зарплате и социальным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,811 млрд. гривен.
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28.09.2021 09:28 Ответить
ну да, а то только учителя жируют!

справедливость приходит))
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28.09.2021 09:18 Ответить
так наверное за счет премий, а не окладов. И опять военные пенсионеры выйдут на протесы.
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28.09.2021 09:24 Ответить
Пишуть що ставки піднімуть на 10%. При теперішніх 1800 це багато😂😂😂.
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28.09.2021 09:34 Ответить
Обіцянки-цяцянки квартальщиків. Виплатіть те що заборгували військовим тут і зараз.
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28.09.2021 09:25 Ответить
А чого депутат отримує більше, ще і скаржиться, що мало, аніж людина, яка ризикує своїм життям ?
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28.09.2021 09:26 Ответить
Аж на 180 грн😂😂😂.
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28.09.2021 09:32 Ответить
Це ж якими потрібно бути брехунами? На сьогодні не використали навіть те, що є в бюджеті - більше 15 мільярдів, а обіцяють те, чого ніколи не буде. Навіть якщо підвищувати зарплату військовим, то не на 10%, а мінімум 30%, бо інфляція з'їла вже 20% їх окладів. Але ця влада запам'яталася тільки постійними обіцянками і зашкварами.
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28.09.2021 09:38 Ответить
Было бы интересно, если бы за эти 10% конкурировали военные с судьями и прокурорами, кто бы победил?
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28.09.2021 09:40 Ответить
ну... по сравнению с конвертами слуг народа - это охеренная прибавка.....
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28.09.2021 10:02 Ответить
Какая радость, на бумаге, вы ж не выплачиваете!
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28.09.2021 10:46 Ответить
Пліснява продовжує знущатися.
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28.09.2021 10:53 Ответить
А за 2020-й, та 2021-й не треба???
Ви лише за рік у півтора рази підняли ціни на все, в тому числі й на комірне, а до зарплати військовим додасте аж 10 відсотків у грудні 2022-го???
Ото вони зрадіють...
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28.09.2021 15:10 Ответить
Це просто знущання з військових! Хто після такого "підняття" зарплати захоче піти служити?
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09.10.2021 23:31 Ответить
При Порошенке жилося плохо говорят,но он же слово держал и военным зарплату хорошую платил!А Зеленский что поднял болт на 150 дал вот так то)))
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13.11.2021 17:16 Ответить
 
 