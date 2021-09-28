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Мінфін обіцяє підвищення зарплат військовим на 10% у 2022 році

Мінфін обіцяє підвищення зарплат військовим на 10% у 2022 році

На 10% (тобто на тисячу-дві) підвищать грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України у 2022 році.

Про це заявили в Міністерстві фінансів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ukrmilitary.com.

"Другий пріоритетний напрямок — видатки на сектор безпеки та оборони – 319,4 млрд грн або 5,95 % ВВП. Більшу їх половину спрямують на Міністерство оборони і цей показник є найвищим за останні 4 роки. Ми передбачили зростання грошового забезпечення військовослужбовців наступного року на 10%", – розповів перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Нагадаємо, що раніше голова підкомітету Верховної Ради з держбезпеки та оборони, нардепка Ірина Верещук повідомила, що наступного року планується підвищення грошового забезпечення військових у середньому на 60%. "Але Комітет та Міноборони мають добре попрацювати, щоб закласти таке підвищення у Держбюджет-2022".

Також читайте: Наказ про підвищення виплат бійцям на передовій вийшов пізніше за проєкт бюджету-2021, довелося перерозподіляти кошти, утворилася заборгованість, - заступник міністра оборони Носов. ВIДЕО

Зазначимо, що Міністерство оборони, ще ніяких цифр щодо підвищення грошового забезпечення не називало.

Водночас варто зауважити, що враховуючи проєкт державного бюджету, де фінансування Міноборони збільшено приблизно на 10% (131 млрд проти 117 млрд у 2021 році), підвищення грошового забезпечення на 10% виглядає більш реалістичним ніж на 60%, на які просто не вистачить грошей. Адже значна частина збільшеного військового бюджету піде на ті виплати, на які цього року не вистачило у бюджеті 5,7 млрд грн, а також на утримання 11 тисяч військових, яких наберуть з 1 січня 2022 року у Сили тероборони і Сили спецоперацій.

Автор: 

бюджет (2987) держбюджет (2390) Міноборони (7343) Мінфін (3634) військовослужбовці (4728) зарплата (2239)


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Топ коментарі
+5
Там скорее всего повысят зарплаты нац. гадам кардинала, которые шукали нападавших на ширифа Шофера и охраняли концер 95го кварталу)))
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28.09.2021 09:17
+4
Обіцянки-цяцянки квартальщиків. Виплатіть те що заборгували військовим тут і зараз.
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28.09.2021 09:25
+4
А чого депутат отримує більше, ще і скаржиться, що мало, аніж людина, яка ризикує своїм життям ?
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28.09.2021 09:26
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Вчера кричали на 60, сегодня 10, а когда повысят, получится на пять. У зеленых своя математика.
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28.09.2021 09:15 Відповісти
Там скорее всего повысят зарплаты нац. гадам кардинала, которые шукали нападавших на ширифа Шофера и охраняли концер 95го кварталу)))
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28.09.2021 09:17 Відповісти
Общая задолженность по зарплате и социальным выплатам медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.09.2021 составляет 490, 24 млн. гривен
‎Состоянием на 01.09.2021 г. задолженность по зарплате и социальным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,811 млрд. гривен.
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28.09.2021 09:28 Відповісти
ну да, а то только учителя жируют!

справедливость приходит))
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28.09.2021 09:18 Відповісти
так наверное за счет премий, а не окладов. И опять военные пенсионеры выйдут на протесы.
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28.09.2021 09:24 Відповісти
Пишуть що ставки піднімуть на 10%. При теперішніх 1800 це багато😂😂😂.
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28.09.2021 09:34 Відповісти
Обіцянки-цяцянки квартальщиків. Виплатіть те що заборгували військовим тут і зараз.
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28.09.2021 09:25 Відповісти
А чого депутат отримує більше, ще і скаржиться, що мало, аніж людина, яка ризикує своїм життям ?
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28.09.2021 09:26 Відповісти
Аж на 180 грн😂😂😂.
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28.09.2021 09:32 Відповісти
Це ж якими потрібно бути брехунами? На сьогодні не використали навіть те, що є в бюджеті - більше 15 мільярдів, а обіцяють те, чого ніколи не буде. Навіть якщо підвищувати зарплату військовим, то не на 10%, а мінімум 30%, бо інфляція з'їла вже 20% їх окладів. Але ця влада запам'яталася тільки постійними обіцянками і зашкварами.
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28.09.2021 09:38 Відповісти
Было бы интересно, если бы за эти 10% конкурировали военные с судьями и прокурорами, кто бы победил?
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28.09.2021 09:40 Відповісти
ну... по сравнению с конвертами слуг народа - это охеренная прибавка.....
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28.09.2021 10:02 Відповісти
Какая радость, на бумаге, вы ж не выплачиваете!
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28.09.2021 10:46 Відповісти
Пліснява продовжує знущатися.
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28.09.2021 10:53 Відповісти
А за 2020-й, та 2021-й не треба???
Ви лише за рік у півтора рази підняли ціни на все, в тому числі й на комірне, а до зарплати військовим додасте аж 10 відсотків у грудні 2022-го???
Ото вони зрадіють...
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28.09.2021 15:10 Відповісти
Це просто знущання з військових! Хто після такого "підняття" зарплати захоче піти служити?
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09.10.2021 23:31 Відповісти
При Порошенке жилося плохо говорят,но он же слово держал и военным зарплату хорошую платил!А Зеленский что поднял болт на 150 дал вот так то)))
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13.11.2021 17:16 Відповісти
 
 