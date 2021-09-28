Мінфін обіцяє підвищення зарплат військовим на 10% у 2022 році

На 10% (тобто на тисячу-дві) підвищать грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України у 2022 році.

Про це заявили в Міністерстві фінансів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ukrmilitary.com.

"Другий пріоритетний напрямок — видатки на сектор безпеки та оборони – 319,4 млрд грн або 5,95 % ВВП. Більшу їх половину спрямують на Міністерство оборони і цей показник є найвищим за останні 4 роки. Ми передбачили зростання грошового забезпечення військовослужбовців наступного року на 10%", – розповів перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Нагадаємо, що раніше голова підкомітету Верховної Ради з держбезпеки та оборони, нардепка Ірина Верещук повідомила, що наступного року планується підвищення грошового забезпечення військових у середньому на 60%. "Але Комітет та Міноборони мають добре попрацювати, щоб закласти таке підвищення у Держбюджет-2022".

Також читайте: Наказ про підвищення виплат бійцям на передовій вийшов пізніше за проєкт бюджету-2021, довелося перерозподіляти кошти, утворилася заборгованість, - заступник міністра оборони Носов. ВIДЕО

Зазначимо, що Міністерство оборони, ще ніяких цифр щодо підвищення грошового забезпечення не називало.

Водночас варто зауважити, що враховуючи проєкт державного бюджету, де фінансування Міноборони збільшено приблизно на 10% (131 млрд проти 117 млрд у 2021 році), підвищення грошового забезпечення на 10% виглядає більш реалістичним ніж на 60%, на які просто не вистачить грошей. Адже значна частина збільшеного військового бюджету піде на ті виплати, на які цього року не вистачило у бюджеті 5,7 млрд грн, а також на утримання 11 тисяч військових, яких наберуть з 1 січня 2022 року у Сили тероборони і Сили спецоперацій.