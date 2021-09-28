Мінфін обіцяє підвищення зарплат військовим на 10% у 2022 році
На 10% (тобто на тисячу-дві) підвищать грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України у 2022 році.
Про це заявили в Міністерстві фінансів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ukrmilitary.com.
"Другий пріоритетний напрямок — видатки на сектор безпеки та оборони – 319,4 млрд грн або 5,95 % ВВП. Більшу їх половину спрямують на Міністерство оборони і цей показник є найвищим за останні 4 роки. Ми передбачили зростання грошового забезпечення військовослужбовців наступного року на 10%", – розповів перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.
Нагадаємо, що раніше голова підкомітету Верховної Ради з держбезпеки та оборони, нардепка Ірина Верещук повідомила, що наступного року планується підвищення грошового забезпечення військових у середньому на 60%. "Але Комітет та Міноборони мають добре попрацювати, щоб закласти таке підвищення у Держбюджет-2022".
Зазначимо, що Міністерство оборони, ще ніяких цифр щодо підвищення грошового забезпечення не називало.
Водночас варто зауважити, що враховуючи проєкт державного бюджету, де фінансування Міноборони збільшено приблизно на 10% (131 млрд проти 117 млрд у 2021 році), підвищення грошового забезпечення на 10% виглядає більш реалістичним ніж на 60%, на які просто не вистачить грошей. Адже значна частина збільшеного військового бюджету піде на ті виплати, на які цього року не вистачило у бюджеті 5,7 млрд грн, а також на утримання 11 тисяч військових, яких наберуть з 1 січня 2022 року у Сили тероборони і Сили спецоперацій.
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Состоянием на 01.09.2021 г. задолженность по зарплате и социальным выплатам военнослужащим ВСУ составляет 1,811 млрд. гривен.
справедливость приходит))
Ви лише за рік у півтора рази підняли ціни на все, в тому числі й на комірне, а до зарплати військовим додасте аж 10 відсотків у грудні 2022-го???
Ото вони зрадіють...