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Украина и ЕС могут усилить потенциал Соглашения об ассоциации, - вице-премьер Стефанишина

Украина и ЕС могут усилить потенциал Соглашения об ассоциации, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер Ольга Стефанишина отметила существенный прогресс в приближении украинского законодательства к нормам права Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Так, вице-премьер провела в Брюсселе встречу с Генеральным секретарем Европейской Службы внешней деятельности Стефано Саннино по подготовке саммита Украина-ЕС, который состоится 12 октября в Киеве.

"Украина и ЕС могут усилить потенциал Соглашения об ассоциации. Общий обзор достижения целей Соглашения должен определить сектора, где мы можем достичь большего", - отметила Стефанишина.

Вице-премьер отметила существенный прогресс в приближении украинского законодательства к нормам права Европейского Союза. В частности, обозначила приоритетные евроинтеграционные законодательные инициативы, недавно согласованне и принятые Кабмином для ускорения секторальной интеграции.

Стефанишина согласовала со Стефано Саннино дальнейшие шаги по совместному обзору Соглашения после презентации внутренних оценок на полях грядущего саммита. Также были согласованы отдельные политические позиции о непризнании выборов в Госдуму Российской Федерации в оккуированном Крыму, продолжение режима санкций против России и совместные действия в рамках Крымской платформы.

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Автор: 

ассоциация (973) Евросоюз (17102) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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28.09.2021 10:24 Ответить
могут усилить потенциал.-А могут и не усилить. Виагра действует по-разному.
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28.09.2021 10:50 Ответить
 
 