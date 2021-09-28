Україна і ЄС можуть посилити потенціал Угоди про асоціацію, - віцепрем'єрка Стефанішина

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина зауважила про суттєвий прогрес у наближенні українського законодавства до норм права Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Так, віцепрем'єрка провела в Брюсселі зустріч із Генеральним секретарем Європейської Служби зовнішньої діяльності Стефано Санніно з підготовки саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня в Києві.

"Україна та ЄС можуть посилити потенціал Угоди про асоціацію. Спільний огляд досягнення цілей Угоди має визначити сектори, де ми можемо досягти більшого", – наголосила Стефанішина.

Віцепрем'єрка відзначила суттєвий прогрес у наближенні українського законодавства до норм права Європейського Союзу. Зокрема, окреслила пріоритетні євроінтеграційні законодавчі ініціативи, нещодавно узгодженні та ухвалені Кабміном для прискорення секторальної інтеграції.

Стефанішина узгодила зі Стефано Санніно подальші кроки щодо спільного огляду Угоди після презентації внутрішніх оцінок на полях прийдешнього Саміту. Також було погоджено окремі політичні позиції щодо невизнання виборів до Держдуми Російської Федерації в Криму, продовження режиму санкцій проти Росії та спільні дії в межах Кримської платформи.

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