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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Газовая война
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Германия не должна сертифицировать "Северный поток-2" до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Германия не должна сертифицировать

Разблокировка доступа европейских покупателей к приобретению российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины и дальнейшего самостоятельного бронирования транзитных мощностей является юридически обязательным условием сертификации "Северного потока-2".

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24" в воскресенье, передает пресс-служба НАКа, передает Цензор.НЕТ.

"Большая дипломатическая победа Украины, что в совместном заявлении США и Германии есть прямая ссылка - Северный поток-2 должен соответствовать духу и слову Третьего энергопакета ЕС, иначе он не может быть сертифицированным, не может реально заработать", - сказал Виренко.

По его словам, прямыми требованиями Третьего энергопакета является отделение оператора газопровода от воздействий Газпрома и Путина, а также обеспечение свободного доступа покупателей к приобретению газа и последующего бронирования транзитных мощностей (а это возможно только при установке точки продажи газа на выходе из российской газотранспортной системы - в Усть-Луге).

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"Что очень важно для нас: все это должно сочетаться с принципом солидарности, заложенным в договор об учреждении ЕС. Как раз недавно было решение европейского суда, который указал, что немецкий регулятор при сертификации газопроводов должен применять этот принцип.

Когда немецкий регулятор будет сертифицировать Северный поток-2 - должен также убедиться, что этот газопровод не окажется в привилегированном положении по сравнению с другими , - добавил Витренко.

Обеспечение свободного доступа только к Северному потока-2 без разблокировки Россией украинского транзитного маршрута противоречило бы принципу солидарности, заявил также глава "Нафтогаза".

"Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к Северному потоку-2. Потому что тогда он станет как раз привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу - например, через Украину.

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Немецкий регулятор не должен сертифицировать Северный поток-2 до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон. Чтобы европейские компании смогли получать газ на границе Украина-Россия и затем самостоятельно бронировать транзит через Украину", - сказал он.

По его словам, Украина в международных переговорах по Северному потоку-2 не требует политических гарантий, но требует твердого выполнения законодательства.

"Украинская стратегия заключается не в том, чтобы просить какие-то гарантии и потом на них полагаться. Потому что у нас есть печальный опыт Будапештского меморандума и, поэтому, мы не очень в такое верим. Все мы понимаем, что Газпром и Путин в Европе пытаются использовать право силы, наша же сила - как раз в правовой обоснованности позиции.

Есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию с помощью силы права в Стокгольмском арбитраже. И как раз стратегия заключается в том, чтобы опираться на силу права и в дальнейшем", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+5
Когда уже дойдет что ничего Германия не обязана делать, чем трындеть лучше бы занимался увеличением газодобычи.
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27.09.2021 11:07
+2
Германия не должна.-Правильно.Германия должна подождать пока Витренко усилит и остановит. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко. "Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко.
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27.09.2021 11:07
+2
Ну да. К тому же это будет тупо дешевле. "Ничего личного - только бизнес"
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27.09.2021 11:43
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Мечтать - не вредно.
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27.09.2021 11:07 Ответить
Когда уже дойдет что ничего Германия не обязана делать, чем трындеть лучше бы занимался увеличением газодобычи.
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27.09.2021 11:07 Ответить
Германия не должна.-Правильно.Германия должна подождать пока Витренко усилит и остановит. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко. "Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко.
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27.09.2021 11:07 Ответить
Зупинити після запуску це круто.
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27.09.2021 11:18 Ответить
как можно проститутке запретить работать???
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27.09.2021 11:07 Ответить
Он придурок, ограничения третьего энергопакета касается только газопроводов построенных после мая 2018, никто же не требует этого от СП-1, вот и украинской ГТС это не касается.
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27.09.2021 11:12 Ответить
Ага. А кто же тогда этих руководящих бюргеров, когда уйдут на пенсию в "газмяс" примет. Комсомолка Меркель уже первая на очереди.
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27.09.2021 11:13 Ответить
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27.09.2021 11:15 Ответить
Молодець, завдання німцям роздав. Оце по козацьки
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27.09.2021 11:17 Ответить
Откуда у этого персонажа уверенность, что западные компании ринутся закупать газ на границе с РФ? Это заключи контракт с Газпромом о поставке, потом получи головную боль с транзитом от Нафтогаза. Какова в итоге будет цена? Сдается мне, что покупатели предпочтут избегать посредников.
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27.09.2021 11:30 Ответить
Ну да. К тому же это будет тупо дешевле. "Ничего личного - только бизнес"
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27.09.2021 11:43 Ответить
Проблемьі с транзитом по украинской ГТС существуют только в фантазиях "Газпрома" и российской пропагандьі. Наоборот , украинский маршрут намного более надежен в плане невозможности мгновенной остановки транзита в ЕС после закрьітия вентиля на российской стороне. Емкость ПХГ гарантирует несколько недель работьі даже в данной ситуации. Европейские газовьіе трейдерьі єто прекрасно понимают , да и политики тоже.
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27.09.2021 12:10 Ответить
Украина в данном случае помогает не агрессору , а странам ЕС , обеспечивая их єнергобезопасность . Внимательно перечитайте , что я написал.
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27.09.2021 12:49 Ответить
Прикрути?
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27.09.2021 13:07 Ответить
газ дороже через украину это хорошо,а газ напрямую без транзитных наценок это неэнергобезопасно? где логика? хотели бы и через украину транзит остановили
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27.09.2021 23:50 Ответить
Як тільки читаю що, Вітренко з Кисельовим щось там то, далі можна час не витрачати.
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27.09.2021 11:40 Ответить
чим скоріше Україна позбудеться цього транзиту, тим краще...це я вам точно кау
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27.09.2021 11:52 Ответить
Демченко , такое впечатление , что вьі озвучиваете позицию Кремля.
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27.09.2021 12:58 Ответить
Не розумію, як син зрадниці України керує у Нафтогазі? Треба не скіглити а вчитись заробляти. Наші депутати перед виборами розказують нам, що будуть захищати та відстоювати наші інтереси, а коли вибираємо їх, то потім вони кажуть що вони нам кричать про проблеми а ми не реагуємо. Нонсенс....
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27.09.2021 12:48 Ответить
Положительньій итог данного газового кризиса , подготовленного "Газпромом" , заключается в том , что еврпейские газовьіе трейдерьі , закачавшие в украинские ПХГ хотя бьі 100 млн. кубметров дешевого газа полгода назад , сегодня имеют чистую прибьіль около 50 млн. долларов. Отличньій бизнес ! Кстати , "Нафтогаз" тоже должен заниматься подобньім , если там профессиональньій менеджмент.
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27.09.2021 12:57 Ответить
Молодец, скажи им еще, что от вонючего газа мы уже отказались, откажемся и от ихнего пахучего. А мы хлопци таки.
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27.09.2021 13:45 Ответить
Кто "мы"? Неужели твои соотечественники мордва, буряты и прочий узкий мир?
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27.09.2021 15:38 Ответить
Новые правила распространяются только на новые газопроводы, а касаемо конкретно российских - только на СП-2 и последующие, если они будут. Поэтому юридически маловероятно, что европейцы будут обязывать россиян предоставить доступ сторонним поставщикам к трубе, которая идет через Украину, тем более эта труба вообще не принадлежит россиянам. Украина может пользоваться своей трубой как хочет, и не нужно никакое мнение россиян. Но для этого нужен газ из других стран, потому что на внутренние российские трубопроводы решения ЕС в принципе не распространяются. Можно только сказать, что вы не получите доступ к более 50% украинской трубы, но они и так не горят желанием это делать. Более того, сегодня заполняемость украинской трубы российским газом хотя бы на 50% - это уже предел мечтаний. Это таки реальность, что газ через Украину будет идти только тем, кто захочет его так получать. На самом деле это факт, что европейская политика не станет обязывать европейский бизнес покупать газ так, как ему не выгодно.
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27.09.2021 15:50 Ответить
 
 