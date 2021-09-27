Німеччина не повинна сертифікувати "Північний потік-2" до розблокування Росією українського газопроводу для третіх сторін, - Вітренко

Розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазіатського газу на східному кордоні України і подальшого самостійного бронювання транзитних потужностей є юридично обов'язковою умовою сертифікації "Північного потоку-2".

Про це заявив глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі "Реальної політики з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24" в неділю, передає пресслужба НАКу, передає Цензор.НЕТ.

"Велика дипломатична перемога України, що в спільній заяві США та Німеччини є пряме посилання – Північний потік-2 має відповідати духу і слову Третього енергопакету Європейського Союзу, інакше він не може бути сертифікованим, не може реально запрацювати", – сказав він.

За його словами, прямими вимогами Третього енергопакету є відокремлення оператора газопроводу від впливів Газпрому та Путіна, а також забезпечення вільного доступу покупців до придбання газу та подальшого бронювання транзитних потужностей (а це можливо тільки при встановленні точки продажу газу на виході з російської газотранспортної системи – в Усть-Лузі).

"Що дуже важливо для нас: все це має поєднуватися з принципом солідарності, закладеним у договір про заснування ЄС. Якраз нещодавно було рішення європейського суду, який вказав, що німецький регулятор при сертифікації газопроводів має застосовувати цей принцип. Коли німецький регулятор сертифікуватиме Північний потік-2 – має також переконатися, що цей газопровід не опиниться у привілейованому становищі, порівняно з іншими", – додав Вітренко.

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Забезпечення вільного доступу лише до Північного потоку-2 без розблокування Росією українського транзитного маршруту суперечило б принципу солідарності.

"Не можна забезпечити доступ третіх сторін тільки до Північного потоку-2. Бо тоді він стане якраз привілейованим, порівняно з іншими газопроводами, що йдуть з Росії в Європу – наприклад, через Україну. Німецький регулятор не має сертифікувати Північний потік-2 до розблокування Росією українського газопроводу для третіх сторін. Щоб європейські компанії змогли отримувати газ на кордоні Україна-Росія і потім самостійно бронювати транзит через Україну", – сказав він.

За його словами, Україна в міжнародних переговорах щодо Північного потку-2 не просить політичних гарантій, але вимагає твердого виконання законодавства.

Україна в міжнародних переговорах по Північному потоку-2 не вимагає політичних гарантій, але вимагає твердого виконання законодавства.

"Українська стратегія полягає не в тому, щоби просити якісь гарантії і потім на них покладатися. Бо в нас є сумний досвід Будапештського меморандуму і, тому, ми не дуже в таке віримо. Всі ми розуміємо, що Газпром і Путін в Європі намагаються використовувати право сили, наша ж сила – якраз в правовій обґрунтованості позиції. Маємо успішний досвід, коли ми вже перемагали Росію за допомогою сили права в Стокгольмському арбітражі. І якраз стратегія полягає в тому, щоб опиратися на силу права і надалі", – підсумував Юрій Вітренко.

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