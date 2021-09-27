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Новини Газова війна
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Німеччина не повинна сертифікувати "Північний потік-2" до розблокування Росією українського газопроводу для третіх сторін, - Вітренко

Німеччина не повинна сертифікувати

Розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазіатського газу на східному кордоні України і подальшого самостійного бронювання транзитних потужностей є юридично обов'язковою умовою сертифікації "Північного потоку-2".

Про це заявив глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі "Реальної політики з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24" в неділю, передає пресслужба НАКу, передає Цензор.НЕТ.

"Велика дипломатична перемога України, що в спільній заяві США та Німеччини є пряме посилання – Північний потік-2 має відповідати духу і слову Третього енергопакету Європейського Союзу, інакше він не може бути сертифікованим, не може реально запрацювати", – сказав він.

За його словами, прямими вимогами Третього енергопакету є відокремлення оператора газопроводу від впливів Газпрому та Путіна, а також забезпечення вільного доступу покупців до придбання газу та подальшого бронювання транзитних потужностей (а це можливо тільки при встановленні точки продажу газу на виході з російської газотранспортної системи – в Усть-Лузі).

"Що дуже важливо для нас: все це має поєднуватися з принципом солідарності, закладеним у договір про заснування ЄС. Якраз нещодавно було рішення європейського суду, який вказав, що німецький регулятор при сертифікації газопроводів має застосовувати цей принцип. Коли німецький регулятор сертифікуватиме Північний потік-2 – має також переконатися, що цей газопровід не опиниться у привілейованому становищі, порівняно з іншими", – додав Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль шантажує Європу для запуску "Північного потоку-2", - Вітренко

Забезпечення вільного доступу лише до Північного потоку-2 без розблокування Росією українського транзитного маршруту суперечило б принципу солідарності.

"Не можна забезпечити доступ третіх сторін тільки до Північного потоку-2. Бо тоді він стане якраз привілейованим, порівняно з іншими газопроводами, що йдуть з Росії в Європу – наприклад, через Україну. Німецький регулятор не має сертифікувати Північний потік-2 до розблокування Росією українського газопроводу для третіх сторін. Щоб європейські компанії змогли отримувати газ на кордоні Україна-Росія і потім самостійно бронювати транзит через Україну", – сказав він.

За його словами, Україна в міжнародних переговорах щодо Північного потку-2 не просить політичних гарантій, але вимагає твердого виконання законодавства.

Україна в міжнародних переговорах по Північному потоку-2 не вимагає політичних гарантій, але вимагає твердого виконання законодавства.

"Українська стратегія полягає не в тому, щоби просити якісь гарантії і потім на них покладатися. Бо в нас є сумний досвід Будапештського меморандуму і, тому, ми не дуже в таке віримо. Всі ми розуміємо, що Газпром і Путін в Європі намагаються використовувати право сили, наша ж сила – якраз в правовій обґрунтованості позиції. Маємо успішний досвід, коли ми вже перемагали Росію за допомогою сили права в Стокгольмському арбітражі. І якраз стратегія полягає в тому, щоб опиратися на силу права і надалі", – підсумував Юрій Вітренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я його не надавала б", - кандидатка у канцлери Німеччини Бербок про дозвіл на транзит газу "Північним потоком-2"

Автор: 

Німеччина (7336) ГТС (588) Нафтогаз (4409) Євросоюз (13360) Північний потік (2461) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+5
Когда уже дойдет что ничего Германия не обязана делать, чем трындеть лучше бы занимался увеличением газодобычи.
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27.09.2021 11:07
+2
Германия не должна.-Правильно.Германия должна подождать пока Витренко усилит и остановит. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко. "Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко.
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27.09.2021 11:07
+2
Ну да. К тому же это будет тупо дешевле. "Ничего личного - только бизнес"
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27.09.2021 11:43
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27.09.2021 11:07 Відповісти
Когда уже дойдет что ничего Германия не обязана делать, чем трындеть лучше бы занимался увеличением газодобычи.
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27.09.2021 11:07 Відповісти
Германия не должна.-Правильно.Германия должна подождать пока Витренко усилит и остановит. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко. "Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко.
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27.09.2021 11:07 Відповісти
Зупинити після запуску це круто.
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27.09.2021 11:18 Відповісти
как можно проститутке запретить работать???
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27.09.2021 11:07 Відповісти
Он придурок, ограничения третьего энергопакета касается только газопроводов построенных после мая 2018, никто же не требует этого от СП-1, вот и украинской ГТС это не касается.
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27.09.2021 11:12 Відповісти
Ага. А кто же тогда этих руководящих бюргеров, когда уйдут на пенсию в "газмяс" примет. Комсомолка Меркель уже первая на очереди.
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27.09.2021 11:13 Відповісти
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27.09.2021 11:15 Відповісти
Молодець, завдання німцям роздав. Оце по козацьки
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27.09.2021 11:17 Відповісти
Откуда у этого персонажа уверенность, что западные компании ринутся закупать газ на границе с РФ? Это заключи контракт с Газпромом о поставке, потом получи головную боль с транзитом от Нафтогаза. Какова в итоге будет цена? Сдается мне, что покупатели предпочтут избегать посредников.
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27.09.2021 11:30 Відповісти
Ну да. К тому же это будет тупо дешевле. "Ничего личного - только бизнес"
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27.09.2021 11:43 Відповісти
Проблемьі с транзитом по украинской ГТС существуют только в фантазиях "Газпрома" и российской пропагандьі. Наоборот , украинский маршрут намного более надежен в плане невозможности мгновенной остановки транзита в ЕС после закрьітия вентиля на российской стороне. Емкость ПХГ гарантирует несколько недель работьі даже в данной ситуации. Европейские газовьіе трейдерьі єто прекрасно понимают , да и политики тоже.
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27.09.2021 12:10 Відповісти
Украина в данном случае помогает не агрессору , а странам ЕС , обеспечивая их єнергобезопасность . Внимательно перечитайте , что я написал.
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27.09.2021 12:49 Відповісти
Прикрути?
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27.09.2021 13:07 Відповісти
газ дороже через украину это хорошо,а газ напрямую без транзитных наценок это неэнергобезопасно? где логика? хотели бы и через украину транзит остановили
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27.09.2021 23:50 Відповісти
Як тільки читаю що, Вітренко з Кисельовим щось там то, далі можна час не витрачати.
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27.09.2021 11:40 Відповісти
чим скоріше Україна позбудеться цього транзиту, тим краще...це я вам точно кау
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27.09.2021 11:52 Відповісти
Демченко , такое впечатление , что вьі озвучиваете позицию Кремля.
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27.09.2021 12:58 Відповісти
Не розумію, як син зрадниці України керує у Нафтогазі? Треба не скіглити а вчитись заробляти. Наші депутати перед виборами розказують нам, що будуть захищати та відстоювати наші інтереси, а коли вибираємо їх, то потім вони кажуть що вони нам кричать про проблеми а ми не реагуємо. Нонсенс....
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27.09.2021 12:48 Відповісти
Положительньій итог данного газового кризиса , подготовленного "Газпромом" , заключается в том , что еврпейские газовьіе трейдерьі , закачавшие в украинские ПХГ хотя бьі 100 млн. кубметров дешевого газа полгода назад , сегодня имеют чистую прибьіль около 50 млн. долларов. Отличньій бизнес ! Кстати , "Нафтогаз" тоже должен заниматься подобньім , если там профессиональньій менеджмент.
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27.09.2021 12:57 Відповісти
Молодец, скажи им еще, что от вонючего газа мы уже отказались, откажемся и от ихнего пахучего. А мы хлопци таки.
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27.09.2021 13:45 Відповісти
Кто "мы"? Неужели твои соотечественники мордва, буряты и прочий узкий мир?
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27.09.2021 15:38 Відповісти
Новые правила распространяются только на новые газопроводы, а касаемо конкретно российских - только на СП-2 и последующие, если они будут. Поэтому юридически маловероятно, что европейцы будут обязывать россиян предоставить доступ сторонним поставщикам к трубе, которая идет через Украину, тем более эта труба вообще не принадлежит россиянам. Украина может пользоваться своей трубой как хочет, и не нужно никакое мнение россиян. Но для этого нужен газ из других стран, потому что на внутренние российские трубопроводы решения ЕС в принципе не распространяются. Можно только сказать, что вы не получите доступ к более 50% украинской трубы, но они и так не горят желанием это делать. Более того, сегодня заполняемость украинской трубы российским газом хотя бы на 50% - это уже предел мечтаний. Это таки реальность, что газ через Украину будет идти только тем, кто захочет его так получать. На самом деле это факт, что европейская политика не станет обязывать европейский бизнес покупать газ так, как ему не выгодно.
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27.09.2021 15:50 Відповісти
 
 