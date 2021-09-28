Вакцинированных российским "Спутником V" не будут пускать в США, - Axios
Новые правила, которые позволяют полностью вакцинированным иностранным путешественникам, начиная с ноября, въезжать в США, не будут распространятся на тех, кто привит российской вакциной "Спутник V".
Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно новым правилам, неграждане США, которые въезжают в страну, должны быть привиты вакцинами, одобренными для экстренного использования Управлением по продовольствию и медикаментам США или Всемирной организацией здравоохранения.
К ним относятся вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также вакцина AstraZeneca и Sinopharm и Sinovac, разработанные Китаем.
Это означает, что миллионы полностью вакцинированных лиц не будут иметь право поехать в США. Примерно 300 тыс. граждан РФ посетили Соединенные Штаты в 2019 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кого хотят, того пускают.
Кого не хотят - не пускают.
причина падения - исконно россиянская: водитель самосвала ехал по дороге с поднятым кузовом и снес конструкцию перехода, которая обрушилась на транспортные средства.. два трупа и две машины восстановлению не подлежат..
Ніхто на концерти не пхатиметься.
хотя песни клевые.:
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
сорри, уже боярки откушал...
но адекватный вроде.
А ви знали, що купівля сертифікатів про вакцинацію так само впливає на ген ДНК як і сама вакцинація, адже коли вас вносять в базу, то присвоюють число диявола, і таким чином система 5G знаходить вас по GPS і змінює 8й ген. Так що, не купуйте сертифікати, захищайтесь від системи!
Зебилов, вакцинированных индийским и китайским фуфломицином там тоже не принимают.
Хотя, у вас и на билет не наберется.
Продолжайте радоваться.