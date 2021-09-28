Вакцинированных российским "Спутником V" не будут пускать в США, - Axios

Новые правила, которые позволяют полностью вакцинированным иностранным путешественникам, начиная с ноября, въезжать в США, не будут распространятся на тех, кто привит российской вакциной "Спутник V".

Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно новым правилам, неграждане США, которые въезжают в страну, должны быть привиты вакцинами, одобренными для экстренного использования Управлением по продовольствию и медикаментам США или Всемирной организацией здравоохранения.

К ним относятся вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также вакцина AstraZeneca и Sinopharm и Sinovac, разработанные Китаем.

Это означает, что миллионы полностью вакцинированных лиц не будут иметь право поехать в США. Примерно 300 тыс. граждан РФ посетили Соединенные Штаты в 2019 году.

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