Вакцинованих російським "Спутником V" не пускатимуть до США, - Axios
Нові правила, які дозволяють повністю вакцинованим іноземним мандрівникам, починаючи з листопада, в'їжджати до США, не будуть поширюватися на тих, хто щеплений російською вакциною "Спутник V".
Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.
Згідно з новими правилами, негромадяни США, які в'їжджають в країну, повинні бути щеплені вакцинами, які отримали дозвіл екстреного використання Управлінням з продовольства і медикаментів США або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
До них належать вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson, а також вакцина AstraZeneca і Sinopharm і Sinovac, розроблені Китаєм.
Це означає, що мільйони повністю вакцинованих осіб не матимуть право поїхати в США. Приблизно 300 тис. громадян РФ відвідали Сполучені Штати в 2019 році.
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Кого хотят, того пускают.
Кого не хотят - не пускают.
причина падения - исконно россиянская: водитель самосвала ехал по дороге с поднятым кузовом и снес конструкцию перехода, которая обрушилась на транспортные средства.. два трупа и две машины восстановлению не подлежат..
Ніхто на концерти не пхатиметься.
хотя песни клевые.:
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
сорри, уже боярки откушал...
но адекватный вроде.
А ви знали, що купівля сертифікатів про вакцинацію так само впливає на ген ДНК як і сама вакцинація, адже коли вас вносять в базу, то присвоюють число диявола, і таким чином система 5G знаходить вас по GPS і змінює 8й ген. Так що, не купуйте сертифікати, захищайтесь від системи!
Зебилов, вакцинированных индийским и китайским фуфломицином там тоже не принимают.
Хотя, у вас и на билет не наберется.
Продолжайте радоваться.