Вакцинованих російським "Спутником V" не пускатимуть до США, - Axios

Нові правила, які дозволяють повністю вакцинованим іноземним мандрівникам, починаючи з листопада, в'їжджати до США, не будуть поширюватися на тих, хто щеплений російською вакциною "Спутник V".

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

Згідно з новими правилами, негромадяни США, які в'їжджають в країну, повинні бути щеплені вакцинами, які отримали дозвіл екстреного використання Управлінням з продовольства і медикаментів США або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

До них належать вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson, а також вакцина AstraZeneca і Sinopharm і Sinovac, розроблені Китаєм.

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Це означає, що мільйони повністю вакцинованих осіб не матимуть право поїхати в США. Приблизно 300 тис. громадян РФ відвідали Сполучені Штати в 2019 році.