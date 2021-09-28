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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинованих російським "Спутником V" не пускатимуть до США, - Axios

Вакцинованих російським

Нові правила, які дозволяють повністю вакцинованим іноземним мандрівникам, починаючи з листопада, в'їжджати до США, не будуть поширюватися на тих, хто щеплений російською вакциною "Спутник V".

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

Згідно з новими правилами, негромадяни США, які в'їжджають в країну, повинні бути щеплені вакцинами, які отримали дозвіл екстреного використання Управлінням з продовольства і медикаментів США або Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

До них належать вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson, а також вакцина AstraZeneca і Sinopharm і Sinovac, розроблені Китаєм.

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Це означає, що мільйони повністю вакцинованих осіб не матимуть право поїхати в США. Приблизно 300 тис. громадян РФ відвідали Сполучені Штати в 2019 році.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (65052) США (22685) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
правильно... нехер шастать рашкиным-фуфловакцинированным )))
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28.09.2021 11:10
+7
Якже так, краща у світі "вакцина". Аналогов нет. Увесь світ стоїть у черзі закупити це чудо, і тут таке
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28.09.2021 11:11
+6
правильно - без международного ветеринарного ,ой ) без чипа под шерстью - цапа ведут себя как собаки ,лают как собаки , кусают если могут как собаки - значит - собаки и есть))
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28.09.2021 11:14
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правильно... нехер шастать рашкиным-фуфловакцинированным )))
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28.09.2021 11:10 Відповісти
Дык и большинству наших там делать нехер ибо "ковида нет, я не дам себя чипировать"
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28.09.2021 11:14 Відповісти
ибо не хрен
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28.09.2021 11:10 Відповісти
И это правильно!!!! Нечего заразу шмурдяковую по штатам разносить!!!!!
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28.09.2021 11:10 Відповісти
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28.09.2021 12:50 Відповісти
Якже так, краща у світі "вакцина". Аналогов нет. Увесь світ стоїть у черзі закупити це чудо, і тут таке
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28.09.2021 11:11 Відповісти
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28.09.2021 11:12 Відповісти
А как они это будет выяснять? вакцинированные спутником другим цветом светятся что ли?
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28.09.2021 11:14 Відповісти
ковид паспорт/сертификат - там указано чем прививался человек
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28.09.2021 11:17 Відповісти
очень просто - сертификат о прививке не шмурдяком. но тк в параше ничего кроме спутника нет, то все вопросы снимаются автоматически) есть только один вариант - вакцитуры в Польшу через калининград или в финку...
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28.09.2021 11:17 Відповісти
Незнаю конечно как на москальщине, но в Судаке у меня со старых времен друзья остались, говорят что в Крыму на выбор есть вакцины, и не подпольно, а вполне легально. Коли себе хоть Пфайзер, хоть Модерну, хот Спутник.
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28.09.2021 11:23 Відповісти
Колиш спутник, и думаеш шо пфайзер, пьеш боярку и думаеш =джек денилс=. Северные папуасы самые умные и великие
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28.09.2021 11:34 Відповісти
правильно - без международного ветеринарного ,ой ) без чипа под шерстью - цапа ведут себя как собаки ,лают как собаки , кусают если могут как собаки - значит - собаки и есть))
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28.09.2021 11:14 Відповісти
Это их право.
Кого хотят, того пускают.
Кого не хотят - не пускают.
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28.09.2021 11:16 Відповісти
Нахіба вони там потрібні. Там гарно де їх нема і не буде.
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28.09.2021 11:18 Відповісти
в Рукожопой Федерации "слегка нагнулся" (упал нахер) пешеходный переход..
причина падения - исконно россиянская: водитель самосвала ехал по дороге с поднятым кузовом и снес конструкцию перехода, которая обрушилась на транспортные средства.. два трупа и две машины восстановлению не подлежат..
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28.09.2021 11:18 Відповісти
Кацапи не мають ресурсів для того, щоб створити діючу вакцину від ковіду. Логічно те, що їх субстанція, в кращому випадку, є різновидом вакцини від одного з штамів грипу.
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28.09.2021 11:18 Відповісти
Їх і до нас не треба пускати. Це ж спосіб відсіяти москаликів.
Ніхто на концерти не пхатиметься.
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28.09.2021 11:21 Відповісти
скоро начнут бить в морду за это не то чтобы пускать
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28.09.2021 11:22 Відповісти
срань ваще не надо пускать.
хотя песни клевые.:
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
сорри, уже боярки откушал...
но адекватный вроде.
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28.09.2021 11:23 Відповісти
а и да, Яцына Павел типо рссукий, но из Крыма как и вот Усик, из-за которого тут вчера все срались, но я победил(примеряет новую треуголку )
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28.09.2021 11:25 Відповісти
А що, московити не люди? На тлобі, якісь США русофоби, привили московитоскот вакциною для мишей, а їм не подобаєьбся. Негайно скликати ООН і поплакатись.
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28.09.2021 11:28 Відповісти
... и вызвать штатовского посла на ковёр...
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28.09.2021 11:38 Відповісти
БОГ создал кацапов как корм для медведей
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28.09.2021 11:37 Відповісти
Отсутствие единого общегосударственного реестра вакцинированных является не просто организационным просчетом, это хорошо продуманное коррупционное решение. Именно это позволяет сейчас списывать на проведенную вакцинацию недополученные, но оплаченные партии вакцин китайского и индийского производства, получив соответствующие откаты от производителей. Например закрыт контракт с "Лекхимом" который ни денег ни вакцины так и не вернул.
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28.09.2021 11:41 Відповісти
Пані У.

А ви знали, що купівля сертифікатів про вакцинацію так само впливає на ген ДНК як і сама вакцинація, адже коли вас вносять в базу, то присвоюють число диявола, і таким чином система 5G знаходить вас по GPS і змінює 8й ген. Так що, не купуйте сертифікати, захищайтесь від системи!
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28.09.2021 11:51 Відповісти
вообще, я бы и кацапов как вид недоживотных в Украину не пускал! Вакцина прекрасный повод не пускать эту гадость сюда! Кроме того я бы у этих животных и недвижимость изьял - ибо страна окупант, все вопросы к бункерной крысе!
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28.09.2021 11:56 Відповісти
Не понял ликования.
Зебилов, вакцинированных индийским и китайским фуфломицином там тоже не принимают.
Хотя, у вас и на билет не наберется.
Продолжайте радоваться.
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28.09.2021 12:08 Відповісти
Ось і загнали свино-собак в резервацію
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28.09.2021 13:21 Відповісти
 
 