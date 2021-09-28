РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5069 посетителей онлайн
Новости
4 823 140

Чтобы достичь уровня Польши, Украине нужно $200 млрд инвестиций, - Чернышов

Чтобы достичь уровня Польши, Украине нужно $200 млрд инвестиций, - Чернышов

Чтобы достичь уровня экономического развития Польши, Украине нужно 200 млрд долларов инвестиций. Нынешний уровень инвестиций не позволяет быстрого экономического роста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил на форуме "Индустриальные парки 2025" в Белой Церкви,

"Нам нужно 200 млрд долларов инвестиций - это очень много. По темпам экономического роста, сейчас, нам нужно 70 лет. Нас это не устраивает. Решить эту проблему должны индустриальные парки", - сказал министр.

По словам Чернышова, за три года в Украине будет создано 25 индустриальных парков. В их создания государство будет вкладывать 2 миллиарда гривен в год. А доход инвесторов в индустриальных парках предполагается вдвое выше, чем в других участках экономики в следующие 10 лет.

Также читайте: Украине следует обратить внимание на человеческий капитал: без этого инвестиции могут не дать ожидаемых дивидендов, - вице-президент Всемирного банка Бьерде

Автор: 

инвестиции (1163) Польша (8407) Алексей Чернышов (150)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Україні потрібно розігнати зелену кодлу і обрати нормальну професійну владу.
показать весь комментарий
28.09.2021 12:27
+13
Найуспішнішим був Порох. Але його вже не обере мудрий нарід - насолоджуйся кловуном і не скігли.) ЗІ Український нарід ніколи не втратить шансу втратити свій шанс.(с)
показать весь комментарий
28.09.2021 12:43
+12
показать весь комментарий
28.09.2021 12:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Для того щоб досягти "рівня Польщі" - треба 200мільярдів. Років. І то не факт...
показать весь комментарий
28.09.2021 12:49 Ответить
\\
Чтобы достичь уровня Польши, Украине нужно $200 млрд инвестиций, - Чернышов \\
Опять разворуют - Суды менять надо
показать весь комментарий
28.09.2021 12:51 Ответить
Вам скільки не дай - всеодно все розкрадете...
показать весь комментарий
28.09.2021 13:05 Ответить
Привлечь 200млрд за лет 5-10 вообще не проблема, денег в мире валом, инвесторы ходят с пачками ищут куда вложить и я не шучу.
Это не космос, уже есть готовые решения из других стран, есть мотивация нам в этом помогать
Все что надо сделать власти это посмотреть по сторонам. Навести порядок в судебной, налоговой, правоохранительной административной системе.
И главное убрать свои корявые руки. Никаких указов типа - Даешь 500 заводов к дню рождения президента.

Просто создать прозрачные, понятные условия и отойти в сторону.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:06 Ответить
Тільки треба запросити талібів на тимчасове зовнішнє управління. Вони мають більш ефективні технології управління навіть від китайських.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:20 Ответить
Чернышов плохо понимает что нужно Украине. Деньги разворуют.... Причем сума не важна, украдут все....
показать весь комментарий
28.09.2021 13:07 Ответить
Я думаю українські корупціонери і трильйон можуть легко освоїти. Не треба недооцінювати відчизняного чиновника.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:18 Ответить
щоб досягти рівня Польщі в Україні потрібні не інвестиції, а таліби.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:21 Ответить
Цю муєту вже просто неможливо ні читати, ні слухати. Та скільки ж вам грошей ще треба , ЙВМ? Одні заробітчани пересилають у Україну 12-15 млрд. дулярів!!!! Щороку. Це ж шалені безкоштовні, безпроцентні інвестиції в економіку. Чому вони не можуть купити векселів Нацбанку України ? Навіть не під 15%, а хоча б під 5%? Чому не можна купити мені і міліонам заробітчан акцій енергоатому чи УЗ? Про які ще інвестиції ви звиздите, коли не можете використати міліардів у себе під ногами?
показать весь комментарий
28.09.2021 13:26 Ответить
Вам що, грошей не жалко? Чи ви так давно на заробітках що, пропустили історію з банком Україна чи десятками інших банків?
показать весь комментарий
28.09.2021 13:33 Ответить
Гениально!
показать весь комментарий
28.09.2021 13:31 Ответить
Чернышов назначен кабмином руководить подготовкой нового грандиозного распила : "нам нужны..."
показать весь комментарий
28.09.2021 13:34 Ответить
Щоб досягти рівня Польщі, Україні треба отримати мін. 500 млрд інвестицій. 300 підуть на дерибан.

А і то сумніваюся, що буде толк, бо решту докрадуть на місцях - там теж жити хочуть, причому добре.
Але не все так погано в нашому домі: спостерігаючи, в якому напрямку зараз рухається Польща, є всі шанси, що вона скотиться до рівня України так років за десять.
При умові, що за цей час Україна не забуриться у мул дна звичайно
показать весь комментарий
28.09.2021 13:35 Ответить
Мало. Разворуют.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:43 Ответить
Все не так. Ніхто не буде в корцпційну країну гроші вкладати.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:45 Ответить
Украине мозги нужны и порядочность, а не вот это вот все зеленое кодло....
показать весь комментарий
28.09.2021 13:46 Ответить
Хочете річне зростання у 10% ВВП та велику зацікавленість інвесторів робіть наступне. Я вже 10 років пишу одне і те саме,можливо з часом наші люди зрозуміють чому у нас існуюють монополії які гальмують весь розвиток.Перше-Держава не повинна займатися бізнесом,будь яким,бо це джерело корупції!Всі компанії які мають фінансування з бюджету повинні бути віддані інвесторам починаючи від монополістів "Укрзалізниці","Укренерго","Нафтогаз","Державна продовольчо-зернова корпорація","Енергоатом" і.т.д і закінчуючи державними кар'єрами по видобутку різних копалин.Тільки за минулий рік через корупцію та не ефективне управління було нанесено прямих збитків держбюджету на півсотні млрд.грн.По друге всі науково-дослідні інститути повинні отримати автономію, а не постійне фінансування з держбюджету невідомо чого,так як роблять в розвинутих країнах де приватний бізнес надає фінанси під замовлення, дослідження та науковий видобуток для свого розвитку і впровадження іновацій.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:55 Ответить
Всі компанії які мають фінансування з бюджету повинні бути віддані інвесторам ...


iнвестори на кшталт каломойшi, ахметова та православноi суки пiдiйдуть? вони нарозвивають...
показать весь комментарий
05.11.2021 02:42 Ответить
А почему только 200? Кровосися торговал Украиной за $500 млн. !
А что бы хоть чего либо достичь, необходимо: у депутатов убрать все льготы, сделать заработанную плату, а не зряплату! Извините, они судя по нашему уровню жизни и минимальную не зарабатывают, а только вред наносят! Такое впечатление, что в других странах инопланетяне в парламентах, а не люди! А за любую взятку, лишать имущества, пенсий и срок от червонца и выше! Главное, лишить неприкосновенности, что бы даже участковый, мог арестовать!
показать весь комментарий
28.09.2021 14:17 Ответить
У населения в "кубышках" есть эти деньги.
Но они не дадут - не верят нашей власти!
И иностранцы не дадут - тоже не верят нашей власти!
показать весь комментарий
28.09.2021 14:22 Ответить
Прогнозы вещь не благодарная.Потому как любое планирование,никогда не пересекается с будущей действительностью.Чернов прогнозирует 200 лярдов и 70 лет,щоб дойти до точки Польши какой?Такой как сейчас или такой,какой будет Польша через 70 лет?
показать весь комментарий
28.09.2021 14:23 Ответить
Нужно меньше *******
показать весь комментарий
28.09.2021 14:29 Ответить
Что би достічь уровня Польши, Украине нужно расстрелять 200 чиновников-корупціонеров.... а потом іщо 200 а можна і сразу 10 000.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:37 Ответить
Иной раз, мне китайцы нравятся!
Но что делать с дэбудадами? Скоро будут советовать питаться пирожными, если хлеб не за что купить, а в прочем уже советуют - "продай собачку!"! Надо, что бы наши слуги (не только зЕлохи), на себе ощущали как мы живём, а не жаловались что за ₴40 тыщ с голоду пухнут. Ведь как не крути а коррупция и ещё много бед, начинается именно с борделя "Рада" - моё мнение.
показать весь комментарий
28.09.2021 15:10 Ответить
Для початку потрібно розігнати суддівську мафію.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:45 Ответить
Нет надо публичные казни коррупционерам ввести , будет гораздо быстрее !
показать весь комментарий
28.09.2021 15:00 Ответить
А не малувато? Треба щоб і внукам вистачило бо апетит "слуг" як в зеленої гусені на капусті.
показать весь комментарий
28.09.2021 15:42 Ответить
нынешнее состояние судебно-правовой системы Украины не позволяет ни поступления ни 200 миллиардов долларов инвестицый, ни каких-либо вообще
показать весь комментарий
28.09.2021 15:58 Ответить
Ох він і розкатав губу... я навіть не уявляю що можна зробити з стількома спи*еними грошима.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:42 Ответить
Хоча... по мільярду на слугу, якраз десь і виходить
показать весь комментарий
28.09.2021 17:43 Ответить
Якщо українці будуть думати лише про гроші та бачити в них вирішення всіх своїх проблем, то вони ніколи не досягнуть рівня Польщі.
показать весь комментарий
28.09.2021 18:59 Ответить
Достаточно перестать воровать. Саакашвили оценил что у нас за год коррупционеры воруют 37 миллиардов $. За 5 лет почти 200 миллионов...
показать весь комментарий
28.09.2021 19:31 Ответить
За рік 37 мільярдів а за п'ять усього 200 мільйонів?))) напишіть мені у лічку що ви вживаєте що вам так файно...)))
показать весь комментарий
28.09.2021 21:07 Ответить
Аби досягти рівня Польщі, Україні треба народ як поляки, бо з нашими расєйськомовними какаяразніца наше місце лише у расєйськой задніцє...
показать весь комментарий
28.09.2021 21:04 Ответить
... и чтобы эти деньги растащить по карманам.
показать весь комментарий
28.09.2021 21:14 Ответить
200 млрд? Я ї.ло не трісне? Вам скільки не дай - все розтягнете.
показать весь комментарий
28.09.2021 23:03 Ответить
Розтягнуть як мишi все до останньоi копiйки
показать весь комментарий
28.09.2021 23:35 Ответить
УКРАСТЬ?
показать весь комментарий
29.09.2021 07:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 