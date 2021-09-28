Чтобы достичь уровня Польши, Украине нужно $200 млрд инвестиций, - Чернышов
Чтобы достичь уровня экономического развития Польши, Украине нужно 200 млрд долларов инвестиций. Нынешний уровень инвестиций не позволяет быстрого экономического роста.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил на форуме "Индустриальные парки 2025" в Белой Церкви,
"Нам нужно 200 млрд долларов инвестиций - это очень много. По темпам экономического роста, сейчас, нам нужно 70 лет. Нас это не устраивает. Решить эту проблему должны индустриальные парки", - сказал министр.
По словам Чернышова, за три года в Украине будет создано 25 индустриальных парков. В их создания государство будет вкладывать 2 миллиарда гривен в год. А доход инвесторов в индустриальных парках предполагается вдвое выше, чем в других участках экономики в следующие 10 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чтобы достичь уровня Польши, Украине нужно $200 млрд инвестиций, - Чернышов \\
Опять разворуют - Суды менять надо
Это не космос, уже есть готовые решения из других стран, есть мотивация нам в этом помогать
Все что надо сделать власти это посмотреть по сторонам. Навести порядок в судебной, налоговой, правоохранительной административной системе.
И главное убрать свои корявые руки. Никаких указов типа - Даешь 500 заводов к дню рождения президента.
Просто создать прозрачные, понятные условия и отойти в сторону.
А і то сумніваюся, що буде толк, бо решту докрадуть на місцях - там теж жити хочуть, причому добре.
Але не все так погано в нашому домі: спостерігаючи, в якому напрямку зараз рухається Польща, є всі шанси, що вона скотиться до рівня України так років за десять.
При умові, що за цей час Україна не забуриться у мул дна звичайно
iнвестори на кшталт каломойшi, ахметова та православноi суки пiдiйдуть? вони нарозвивають...
А что бы хоть чего либо достичь, необходимо: у депутатов убрать все льготы, сделать заработанную плату, а не зряплату! Извините, они судя по нашему уровню жизни и минимальную не зарабатывают, а только вред наносят! Такое впечатление, что в других странах инопланетяне в парламентах, а не люди! А за любую взятку, лишать имущества, пенсий и срок от червонца и выше! Главное, лишить неприкосновенности, что бы даже участковый, мог арестовать!
Но они не дадут - не верят нашей власти!
И иностранцы не дадут - тоже не верят нашей власти!
Но что делать с дэбудадами? Скоро будут советовать питаться пирожными, если хлеб не за что купить, а в прочем уже советуют - "продай собачку!"! Надо, что бы наши слуги (не только зЕлохи), на себе ощущали как мы живём, а не жаловались что за ₴40 тыщ с голоду пухнут. Ведь как не крути а коррупция и ещё много бед, начинается именно с борделя "Рада" - моё мнение.