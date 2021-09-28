Чтобы достичь уровня Польши, Украине нужно $200 млрд инвестиций, - Чернышов \\

Чтобы достичь уровня экономического развития Польши, Украине нужно 200 млрд долларов инвестиций. Нынешний уровень инвестиций не позволяет быстрого экономического роста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил на форуме "Индустриальные парки 2025" в Белой Церкви,

"Нам нужно 200 млрд долларов инвестиций - это очень много. По темпам экономического роста, сейчас, нам нужно 70 лет. Нас это не устраивает. Решить эту проблему должны индустриальные парки", - сказал министр.

По словам Чернышова, за три года в Украине будет создано 25 индустриальных парков. В их создания государство будет вкладывать 2 миллиарда гривен в год. А доход инвесторов в индустриальных парках предполагается вдвое выше, чем в других участках экономики в следующие 10 лет.

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