Щоб досягти рівня Польщі, Україні потрібно $200 млрд інвестицій, - Чернишов

Щоб досягти рівня економічного розвитку Польщі, Україні потрібно 200 млрд доларів інвестицій. Нинішній рівень інвестицій не дозволяє швидкого економічного зростання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив на форумі "Індустріальні парки 2025" у Білій Церкві.

"Нам потрібно 200 мільярдів доларів інвестицій - це дуже багато. За темпами економічного зростання, яке є зараз, нам потрібно 70 років. Нас це не влаштовує. Вирішити цю проблему повинні індустріальні парки", - сказав міністр.

За словами міністра, за три роки в Україні буде створено 25 індустріальних парків. У їх створення держава вкладатиме 2 мільярди гривень на рік. А дохід інвесторів в індустріальних парках передбачається удвічі вищим, ніж в інших ділянках економіки у наступні 10 років.

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