Щоб досягти рівня Польщі, Україні потрібно $200 млрд інвестицій, - Чернишов
Щоб досягти рівня економічного розвитку Польщі, Україні потрібно 200 млрд доларів інвестицій. Нинішній рівень інвестицій не дозволяє швидкого економічного зростання.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив на форумі "Індустріальні парки 2025" у Білій Церкві.
"Нам потрібно 200 мільярдів доларів інвестицій - це дуже багато. За темпами економічного зростання, яке є зараз, нам потрібно 70 років. Нас це не влаштовує. Вирішити цю проблему повинні індустріальні парки", - сказав міністр.
За словами міністра, за три роки в Україні буде створено 25 індустріальних парків. У їх створення держава вкладатиме 2 мільярди гривень на рік. А дохід інвесторів в індустріальних парках передбачається удвічі вищим, ніж в інших ділянках економіки у наступні 10 років.
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Чтобы достичь уровня Польши, Украине нужно $200 млрд инвестиций, - Чернышов \\
Опять разворуют - Суды менять надо
Это не космос, уже есть готовые решения из других стран, есть мотивация нам в этом помогать
Все что надо сделать власти это посмотреть по сторонам. Навести порядок в судебной, налоговой, правоохранительной административной системе.
И главное убрать свои корявые руки. Никаких указов типа - Даешь 500 заводов к дню рождения президента.
Просто создать прозрачные, понятные условия и отойти в сторону.
А і то сумніваюся, що буде толк, бо решту докрадуть на місцях - там теж жити хочуть, причому добре.
Але не все так погано в нашому домі: спостерігаючи, в якому напрямку зараз рухається Польща, є всі шанси, що вона скотиться до рівня України так років за десять.
При умові, що за цей час Україна не забуриться у мул дна звичайно
iнвестори на кшталт каломойшi, ахметова та православноi суки пiдiйдуть? вони нарозвивають...
А что бы хоть чего либо достичь, необходимо: у депутатов убрать все льготы, сделать заработанную плату, а не зряплату! Извините, они судя по нашему уровню жизни и минимальную не зарабатывают, а только вред наносят! Такое впечатление, что в других странах инопланетяне в парламентах, а не люди! А за любую взятку, лишать имущества, пенсий и срок от червонца и выше! Главное, лишить неприкосновенности, что бы даже участковый, мог арестовать!
Но они не дадут - не верят нашей власти!
И иностранцы не дадут - тоже не верят нашей власти!
Но что делать с дэбудадами? Скоро будут советовать питаться пирожными, если хлеб не за что купить, а в прочем уже советуют - "продай собачку!"! Надо, что бы наши слуги (не только зЕлохи), на себе ощущали как мы живём, а не жаловались что за ₴40 тыщ с голоду пухнут. Ведь как не крути а коррупция и ещё много бед, начинается именно с борделя "Рада" - моё мнение.