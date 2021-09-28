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Щоб досягти рівня Польщі, Україні потрібно $200 млрд інвестицій, - Чернишов

Щоб досягти рівня Польщі, Україні потрібно $200 млрд інвестицій, - Чернишов

Щоб досягти рівня економічного розвитку Польщі, Україні потрібно 200 млрд доларів інвестицій. Нинішній рівень інвестицій не дозволяє швидкого економічного зростання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив на форумі "Індустріальні парки 2025" у Білій Церкві.

"Нам потрібно 200 мільярдів доларів інвестицій - це дуже багато. За темпами економічного зростання, яке є зараз, нам потрібно 70 років. Нас це не влаштовує. Вирішити цю проблему повинні індустріальні парки", - сказав міністр.

За словами міністра, за три роки в Україні буде створено 25 індустріальних парків. У їх створення держава вкладатиме 2 мільярди гривень на рік. А дохід інвесторів в індустріальних парках передбачається удвічі вищим, ніж в інших ділянках економіки у наступні 10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні варто звернути увагу на людський капітал: без цього інвестиції можуть не дати очікуваних дивідендів, - віцепрезидентка Світового банку Б’єрде

Автор: 

інвестиції (2053) Польща (8491) Олексій Чернишов (275)


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Топ коментарі
+26
Україні потрібно розігнати зелену кодлу і обрати нормальну професійну владу.
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28.09.2021 12:27
+13
Найуспішнішим був Порох. Але його вже не обере мудрий нарід - насолоджуйся кловуном і не скігли.) ЗІ Український нарід ніколи не втратить шансу втратити свій шанс.(с)
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28.09.2021 12:43
+12
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28.09.2021 12:33
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Для того щоб досягти "рівня Польщі" - треба 200мільярдів. Років. І то не факт...
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28.09.2021 12:49 Відповісти
\\
Чтобы достичь уровня Польши, Украине нужно $200 млрд инвестиций, - Чернышов \\
Опять разворуют - Суды менять надо
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28.09.2021 12:51 Відповісти
Вам скільки не дай - всеодно все розкрадете...
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28.09.2021 13:05 Відповісти
Привлечь 200млрд за лет 5-10 вообще не проблема, денег в мире валом, инвесторы ходят с пачками ищут куда вложить и я не шучу.
Это не космос, уже есть готовые решения из других стран, есть мотивация нам в этом помогать
Все что надо сделать власти это посмотреть по сторонам. Навести порядок в судебной, налоговой, правоохранительной административной системе.
И главное убрать свои корявые руки. Никаких указов типа - Даешь 500 заводов к дню рождения президента.

Просто создать прозрачные, понятные условия и отойти в сторону.
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28.09.2021 13:06 Відповісти
Тільки треба запросити талібів на тимчасове зовнішнє управління. Вони мають більш ефективні технології управління навіть від китайських.
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28.09.2021 13:20 Відповісти
Чернышов плохо понимает что нужно Украине. Деньги разворуют.... Причем сума не важна, украдут все....
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28.09.2021 13:07 Відповісти
Я думаю українські корупціонери і трильйон можуть легко освоїти. Не треба недооцінювати відчизняного чиновника.
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28.09.2021 13:18 Відповісти
щоб досягти рівня Польщі в Україні потрібні не інвестиції, а таліби.
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28.09.2021 13:21 Відповісти
Цю муєту вже просто неможливо ні читати, ні слухати. Та скільки ж вам грошей ще треба , ЙВМ? Одні заробітчани пересилають у Україну 12-15 млрд. дулярів!!!! Щороку. Це ж шалені безкоштовні, безпроцентні інвестиції в економіку. Чому вони не можуть купити векселів Нацбанку України ? Навіть не під 15%, а хоча б під 5%? Чому не можна купити мені і міліонам заробітчан акцій енергоатому чи УЗ? Про які ще інвестиції ви звиздите, коли не можете використати міліардів у себе під ногами?
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28.09.2021 13:26 Відповісти
Вам що, грошей не жалко? Чи ви так давно на заробітках що, пропустили історію з банком Україна чи десятками інших банків?
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28.09.2021 13:33 Відповісти
Гениально!
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28.09.2021 13:31 Відповісти
Чернышов назначен кабмином руководить подготовкой нового грандиозного распила : "нам нужны..."
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28.09.2021 13:34 Відповісти
Щоб досягти рівня Польщі, Україні треба отримати мін. 500 млрд інвестицій. 300 підуть на дерибан.

А і то сумніваюся, що буде толк, бо решту докрадуть на місцях - там теж жити хочуть, причому добре.
Але не все так погано в нашому домі: спостерігаючи, в якому напрямку зараз рухається Польща, є всі шанси, що вона скотиться до рівня України так років за десять.
При умові, що за цей час Україна не забуриться у мул дна звичайно
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28.09.2021 13:35 Відповісти
Мало. Разворуют.
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28.09.2021 13:43 Відповісти
Все не так. Ніхто не буде в корцпційну країну гроші вкладати.
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28.09.2021 13:45 Відповісти
Украине мозги нужны и порядочность, а не вот это вот все зеленое кодло....
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28.09.2021 13:46 Відповісти
Хочете річне зростання у 10% ВВП та велику зацікавленість інвесторів робіть наступне. Я вже 10 років пишу одне і те саме,можливо з часом наші люди зрозуміють чому у нас існуюють монополії які гальмують весь розвиток.Перше-Держава не повинна займатися бізнесом,будь яким,бо це джерело корупції!Всі компанії які мають фінансування з бюджету повинні бути віддані інвесторам починаючи від монополістів "Укрзалізниці","Укренерго","Нафтогаз","Державна продовольчо-зернова корпорація","Енергоатом" і.т.д і закінчуючи державними кар'єрами по видобутку різних копалин.Тільки за минулий рік через корупцію та не ефективне управління було нанесено прямих збитків держбюджету на півсотні млрд.грн.По друге всі науково-дослідні інститути повинні отримати автономію, а не постійне фінансування з держбюджету невідомо чого,так як роблять в розвинутих країнах де приватний бізнес надає фінанси під замовлення, дослідження та науковий видобуток для свого розвитку і впровадження іновацій.
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28.09.2021 13:55 Відповісти
Всі компанії які мають фінансування з бюджету повинні бути віддані інвесторам ...


iнвестори на кшталт каломойшi, ахметова та православноi суки пiдiйдуть? вони нарозвивають...
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05.11.2021 02:42 Відповісти
А почему только 200? Кровосися торговал Украиной за $500 млн. !
А что бы хоть чего либо достичь, необходимо: у депутатов убрать все льготы, сделать заработанную плату, а не зряплату! Извините, они судя по нашему уровню жизни и минимальную не зарабатывают, а только вред наносят! Такое впечатление, что в других странах инопланетяне в парламентах, а не люди! А за любую взятку, лишать имущества, пенсий и срок от червонца и выше! Главное, лишить неприкосновенности, что бы даже участковый, мог арестовать!
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28.09.2021 14:17 Відповісти
У населения в "кубышках" есть эти деньги.
Но они не дадут - не верят нашей власти!
И иностранцы не дадут - тоже не верят нашей власти!
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28.09.2021 14:22 Відповісти
Прогнозы вещь не благодарная.Потому как любое планирование,никогда не пересекается с будущей действительностью.Чернов прогнозирует 200 лярдов и 70 лет,щоб дойти до точки Польши какой?Такой как сейчас или такой,какой будет Польша через 70 лет?
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28.09.2021 14:23 Відповісти
Нужно меньше *******
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28.09.2021 14:29 Відповісти
Что би достічь уровня Польши, Украине нужно расстрелять 200 чиновников-корупціонеров.... а потом іщо 200 а можна і сразу 10 000.
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28.09.2021 14:37 Відповісти
Иной раз, мне китайцы нравятся!
Но что делать с дэбудадами? Скоро будут советовать питаться пирожными, если хлеб не за что купить, а в прочем уже советуют - "продай собачку!"! Надо, что бы наши слуги (не только зЕлохи), на себе ощущали как мы живём, а не жаловались что за ₴40 тыщ с голоду пухнут. Ведь как не крути а коррупция и ещё много бед, начинается именно с борделя "Рада" - моё мнение.
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28.09.2021 15:10 Відповісти
Для початку потрібно розігнати суддівську мафію.
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28.09.2021 14:45 Відповісти
Нет надо публичные казни коррупционерам ввести , будет гораздо быстрее !
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28.09.2021 15:00 Відповісти
А не малувато? Треба щоб і внукам вистачило бо апетит "слуг" як в зеленої гусені на капусті.
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28.09.2021 15:42 Відповісти
нынешнее состояние судебно-правовой системы Украины не позволяет ни поступления ни 200 миллиардов долларов инвестицый, ни каких-либо вообще
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28.09.2021 15:58 Відповісти
Ох він і розкатав губу... я навіть не уявляю що можна зробити з стількома спи*еними грошима.
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28.09.2021 17:42 Відповісти
Хоча... по мільярду на слугу, якраз десь і виходить
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28.09.2021 17:43 Відповісти
Якщо українці будуть думати лише про гроші та бачити в них вирішення всіх своїх проблем, то вони ніколи не досягнуть рівня Польщі.
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28.09.2021 18:59 Відповісти
Достаточно перестать воровать. Саакашвили оценил что у нас за год коррупционеры воруют 37 миллиардов $. За 5 лет почти 200 миллионов...
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28.09.2021 19:31 Відповісти
За рік 37 мільярдів а за п'ять усього 200 мільйонів?))) напишіть мені у лічку що ви вживаєте що вам так файно...)))
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28.09.2021 21:07 Відповісти
Аби досягти рівня Польщі, Україні треба народ як поляки, бо з нашими расєйськомовними какаяразніца наше місце лише у расєйськой задніцє...
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28.09.2021 21:04 Відповісти
... и чтобы эти деньги растащить по карманам.
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28.09.2021 21:14 Відповісти
200 млрд? Я ї.ло не трісне? Вам скільки не дай - все розтягнете.
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28.09.2021 23:03 Відповісти
Розтягнуть як мишi все до останньоi копiйки
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28.09.2021 23:35 Відповісти
УКРАСТЬ?
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29.09.2021 07:00 Відповісти
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