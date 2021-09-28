В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки, - ГСЧС
В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°С (II уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый).
В Киевской области ночью 30 сентября и 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°C и местами и в воздухе 0-2°C (II уровень опасности, желтый).
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Де вони тут ховаються... нехай відповідають за злочини своєї влади.
А у місцевій владі певно ригі та оппи ? То в них питайте.
Кого у місцеву владу обрали ? Певно це дуже заможні люди.
Чого ти своє хавало відкриваєш на Порошенка ? В нього здобутків на 20 зеліних каденцій наперед.
ДЕ ВОНИ ?
По пунктах перечисли.
А асоціація принесла гроші в економіку. Так, ми відмовились від росіского ринку, але поступово почали налагоджувати нові контракти. Це щоденна праця. Але ж ви все пересрали.
Ну і кому віддали свою довіру ???
Ще раз. Де здобутки зеленої нікчеми ? Відповідай за свій вибір.
- Да, но я почему-то этого не вижу, скорее наоборот.
- Так вы, таки, и не специалист...
ПС. Панам з Європейської рахункової палати треба було в кінці каденції Петра приїхати в Україну з дітьми, влаштуватись на роботу простими роботягами з відповідною зарплатнею на той час, винайняти на ті гроші житло, влаштувати дітей в дитсадки і школи, пожити якийсь час, і т.д., тобто, в повній мірі скористатись результатами петрових реформ. Оцінка була б зовсім інша...
Не бачу проблем .
Шипшина важко віддає плоди.
Вона людей хапає за рукава.
Вона кричить: - Людино, підожди!
О, підожди, людино, будь ласкава.
Не всі! Не всі, хоч ягідку облиш!
Одна пташина так мене просила!
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.
Ще й просто осінь щоб була красива.
(Ліна Костенко)
Розумний - готує сани влітку , тому живе в теплі .
Не дурний сказав .