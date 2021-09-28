В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки, - ГСЧС

В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°С (II уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области ночью 30 сентября и 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°C и местами и в воздухе 0-2°C (II уровень опасности, желтый).

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