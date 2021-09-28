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В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки, - ГСЧС

В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки, - ГСЧС

В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°С (II уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области ночью 30 сентября и 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°C и местами и в воздухе 0-2°C (II уровень опасности, желтый).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со вторника ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов

погода (2819) ГСЧС (4958)


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Топ комментарии
+6
Питайте в зебілів.
Де вони тут ховаються... нехай відповідають за злочини своєї влади.
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28.09.2021 13:09
+5
Заморозки в начале октября? А в декабре, что будет? Посмотрим как зе-шобла справится с этим экзаменом
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28.09.2021 13:08
+4
При Порошенку опалювали і лікарні, і учбові заклади. Ніхто не мерз. Але ж не догодив зебілью. Нехай тепер мерзнуть.
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28.09.2021 13:10
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28.09.2021 13:03 Ответить
В дитсадках вже зараз лише плюс 16, а що буде після заморозків?
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28.09.2021 13:08 Ответить
Питайте в зебілів.
Де вони тут ховаються... нехай відповідають за злочини своєї влади.
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28.09.2021 13:09 Ответить
При Порошенку опалювали і лікарні, і учбові заклади. Ніхто не мерз. Але ж не догодив зебілью. Нехай тепер мерзнуть.
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28.09.2021 13:10 Ответить


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28.09.2021 13:13 Ответить
Хі-хі....опалювали при Порошенку...))) Наш будинок на одній теплотрасі з дитячим садочком, то ми всі мерзли, як цуцики...(((
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28.09.2021 13:15 Ответить
Ти думаєш я повірю зебілові ? Ніхто ж навіть не скаржився. Чи ви давно звикли ?
А у місцевій владі певно ригі та оппи ? То в них питайте.
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28.09.2021 13:17 Ответить
Вибачте, будь ласка, але засуньте цих своїх зеленських, порошенків, бойків, мертвечуків та решту кремлівсько-олігархічного лайна, в зад їхньому пахану Путьке....
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28.09.2021 13:21 Ответить
Петя - любитель тЮльки . Лише при ній він не мерз , бо ВАНА опалювала дитсадок навіть влітку . .
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28.09.2021 13:31 Ответить
А ви, я так зрозумів, любітель Ахметки, Пінчука, Зелькі та Потроха? )))
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28.09.2021 14:57 Ответить
Де не скаржився? В Смілі? Коротка пам"ять в сектантів гетьманових...
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28.09.2021 14:54 Ответить
А зараз все нормально ? Скарг нема ?
Кого у місцеву владу обрали ? Певно це дуже заможні люди.
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29.09.2021 09:02 Ответить
То хто все-таки винен: місцева влада чи зелені? Риги чи опи? Щось ви, шоколадні сектанти, самі собі протирічите, намагаючись відбілити свого нездару.
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29.09.2021 11:37 Ответить
винні зебіли - такі як ви.
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29.09.2021 13:54 Ответить
Для шоколадних придурків всі, хто проти їхнього ідола - зебіли або кацапи. Цікаво, чому всі гетьманові фанати хворі на голову? Причому, невиліковно?
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29.09.2021 14:07 Ответить
Та я тебе питаю. Де покращання зеленського ?
Чого ти своє хавало відкриваєш на Порошенка ? В нього здобутків на 20 зеліних каденцій наперед.
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29.09.2021 14:11 Ответить
Яких здобутків? Повністю провалені всі 144 "потужні рехворми"? Повністю просрана довіра народу? Чи асоціацію, яку навіть тупий Овоч відмовився підписати, зрозумівши, що вона зовсім не вигідна українській економіці, ти вважаєш здобутком?
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29.09.2021 14:20 Ответить
Я тебе питаю про здобутки Зеленського.
ДЕ ВОНИ ?
По пунктах перечисли.
А асоціація принесла гроші в економіку. Так, ми відмовились від росіского ринку, але поступово почали налагоджувати нові контракти. Це щоденна праця. Але ж ви все пересрали.
Ну і кому віддали свою довіру ???
Ще раз. Де здобутки зеленої нікчеми ? Відповідай за свій вибір.
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29.09.2021 14:22 Ответить
Ти зовсім упорота? Я вже тут 10 разів писав, що за зеленого не голосував і не збирався, бо це той же Порох, такий же представник правлячого олігархату, тільки в профіль. Тому і здобутки в нього такі ж самі: все просране і провалене. І про які нові контракти ти лепечеш? Основний торговий партнер України - Китай, росія - на 3 місці з невеликим відривом від ЄС, бо ті квоти на українські товари, згідно асоціації, просто смішні, річних їх заледве вистачає на 3 - 4 місяці...
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29.09.2021 14:43 Ответить
За кого голосував ?
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29.09.2021 14:44 Ответить
Ще раз для особливо обдарованих: ні за кого.
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29.09.2021 14:52 Ответить
Це лише альтернативно обдаровані не ходять на вибори, довзоляючи обирати владу за них. А потім скаржаться на сайтах на погане життя.
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29.09.2021 15:04 Ответить
Ти справді віриш, що ти когось там обираєш? Смішна...
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29.09.2021 15:26 Ответить
Європейська рахункова палата дуже високо оцінила антикорупційні реформи Порошенка і визнала, що при Зеленському жодного прориву не відбулося
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29.09.2021 16:17 Ответить
- Изя, специалисты говорят, что жить в нашей стране стало лучше.
- Да, но я почему-то этого не вижу, скорее наоборот.
- Так вы, таки, и не специалист...

ПС. Панам з Європейської рахункової палати треба було в кінці каденції Петра приїхати в Україну з дітьми, влаштуватись на роботу простими роботягами з відповідною зарплатнею на той час, винайняти на ті гроші житло, влаштувати дітей в дитсадки і школи, пожити якийсь час, і т.д., тобто, в повній мірі скористатись результатами петрових реформ. Оцінка була б зовсім інша...
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29.09.2021 16:47 Ответить
До будинка крантик закрили і всьо.
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28.09.2021 13:23 Ответить
Отож, Пеця сам бігав в свій час, крантики закручував та відкручував...пам'ятаємо...)))
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28.09.2021 13:25 Ответить
Я цього не відчував.
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28.09.2021 13:39 Ответить
Мабуть у вас пеціна волохата рука....)))
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28.09.2021 14:55 Ответить
Пусть дети мерзнуть бо не те уроды в Украине до корыта дорвались... Конченое ты существо...
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28.09.2021 13:28 Ответить
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28.09.2021 23:29 Ответить
Буде +20 , бо вмикнуть конвектор в розетку . Або не вмикнуть , тоді буде +12.
Не бачу проблем .
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28.09.2021 13:40 Ответить
Можна ввімкнути кондьор на нагрів, також є масляна батеря на 7 секцій.
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28.09.2021 13:49 Ответить
Заморозки в начале октября? А в декабре, что будет? Посмотрим как зе-шобла справится с этим экзаменом
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28.09.2021 13:08 Ответить
Шобла буде з теплом, а зелохи платіжками і з холодом
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28.09.2021 13:25 Ответить
Видосиками про дороги греть будут
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28.09.2021 13:37 Ответить
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28.09.2021 13:50 Ответить
Купляйте термобілизну теплий спальник і не надійтесь на "шоблу" . Дійте , як альпіністи в горах і буде вам тепло і затишно .
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28.09.2021 13:51 Ответить
у мене дома є груба, коли робив ремонт, то лишив про всяк випадок, але там декоративними цеглами обкладено, дуже гарно виглядає. Тому зимою точно не замерзну, навіть якщо не буде гасу і будуть віялові відключення
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28.09.2021 13:58 Ответить
та не может быть
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28.09.2021 13:09 Ответить
***
Шипшина важко віддає плоди.
Вона людей хапає за рукава.
Вона кричить: - Людино, підожди!
О, підожди, людино, будь ласкава.

Не всі! Не всі, хоч ягідку облиш!
Одна пташина так мене просила!
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.
Ще й просто осінь щоб була красива.

(Ліна Костенко)
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28.09.2021 13:10 Ответить
за такой прогноз убить мало!
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28.09.2021 13:29 Ответить
Синоптик каже що у нас з 28 по 07 число вночі буде 5-6-7, а вдень 15-16-17.
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28.09.2021 13:45 Ответить
Дурний - завжди взимку мерзне ,
Розумний - готує сани влітку , тому живе в теплі .
Не дурний сказав .
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28.09.2021 13:47 Ответить
Идите на! со своими заморозками!
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28.09.2021 14:50 Ответить
 
 