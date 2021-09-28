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Найближчими днями в Україні очікуються заморозки, - ДСНС

Найближчими днями в Україні очікуються заморозки, - ДСНС

В Україні в найближчі дні очікуються заморозки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, вночі 30 вересня і 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-5 °С (II рівень небезпеки, жовтий), в північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3 °С (II рівень небезпеки, помаранчевий).

У Київській області вночі 30 вересня і 1-3 жовтня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 °C і місцями і в повітрі 0-2 °C (II рівень небезпеки, жовтий).

Також читайте: З вівторка очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів

Автор: 

погода (789) ДСНС (5098)


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Топ коментарі
+6
Питайте в зебілів.
Де вони тут ховаються... нехай відповідають за злочини своєї влади.
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28.09.2021 13:09
+5
Заморозки в начале октября? А в декабре, что будет? Посмотрим как зе-шобла справится с этим экзаменом
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28.09.2021 13:08
+4
При Порошенку опалювали і лікарні, і учбові заклади. Ніхто не мерз. Але ж не догодив зебілью. Нехай тепер мерзнуть.
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28.09.2021 13:10
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28.09.2021 13:03 Відповісти
В дитсадках вже зараз лише плюс 16, а що буде після заморозків?
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28.09.2021 13:08 Відповісти
Питайте в зебілів.
Де вони тут ховаються... нехай відповідають за злочини своєї влади.
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28.09.2021 13:09 Відповісти
При Порошенку опалювали і лікарні, і учбові заклади. Ніхто не мерз. Але ж не догодив зебілью. Нехай тепер мерзнуть.
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28.09.2021 13:10 Відповісти


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28.09.2021 13:13 Відповісти
Хі-хі....опалювали при Порошенку...))) Наш будинок на одній теплотрасі з дитячим садочком, то ми всі мерзли, як цуцики...(((
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28.09.2021 13:15 Відповісти
Ти думаєш я повірю зебілові ? Ніхто ж навіть не скаржився. Чи ви давно звикли ?
А у місцевій владі певно ригі та оппи ? То в них питайте.
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28.09.2021 13:17 Відповісти
Вибачте, будь ласка, але засуньте цих своїх зеленських, порошенків, бойків, мертвечуків та решту кремлівсько-олігархічного лайна, в зад їхньому пахану Путьке....
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28.09.2021 13:21 Відповісти
Петя - любитель тЮльки . Лише при ній він не мерз , бо ВАНА опалювала дитсадок навіть влітку . .
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28.09.2021 13:31 Відповісти
А ви, я так зрозумів, любітель Ахметки, Пінчука, Зелькі та Потроха? )))
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28.09.2021 14:57 Відповісти
Де не скаржився? В Смілі? Коротка пам"ять в сектантів гетьманових...
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28.09.2021 14:54 Відповісти
А зараз все нормально ? Скарг нема ?
Кого у місцеву владу обрали ? Певно це дуже заможні люди.
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29.09.2021 09:02 Відповісти
То хто все-таки винен: місцева влада чи зелені? Риги чи опи? Щось ви, шоколадні сектанти, самі собі протирічите, намагаючись відбілити свого нездару.
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29.09.2021 11:37 Відповісти
винні зебіли - такі як ви.
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29.09.2021 13:54 Відповісти
Для шоколадних придурків всі, хто проти їхнього ідола - зебіли або кацапи. Цікаво, чому всі гетьманові фанати хворі на голову? Причому, невиліковно?
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29.09.2021 14:07 Відповісти
Та я тебе питаю. Де покращання зеленського ?
Чого ти своє хавало відкриваєш на Порошенка ? В нього здобутків на 20 зеліних каденцій наперед.
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29.09.2021 14:11 Відповісти
Яких здобутків? Повністю провалені всі 144 "потужні рехворми"? Повністю просрана довіра народу? Чи асоціацію, яку навіть тупий Овоч відмовився підписати, зрозумівши, що вона зовсім не вигідна українській економіці, ти вважаєш здобутком?
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29.09.2021 14:20 Відповісти
Я тебе питаю про здобутки Зеленського.
ДЕ ВОНИ ?
По пунктах перечисли.
А асоціація принесла гроші в економіку. Так, ми відмовились від росіского ринку, але поступово почали налагоджувати нові контракти. Це щоденна праця. Але ж ви все пересрали.
Ну і кому віддали свою довіру ???
Ще раз. Де здобутки зеленої нікчеми ? Відповідай за свій вибір.
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29.09.2021 14:22 Відповісти
Ти зовсім упорота? Я вже тут 10 разів писав, що за зеленого не голосував і не збирався, бо це той же Порох, такий же представник правлячого олігархату, тільки в профіль. Тому і здобутки в нього такі ж самі: все просране і провалене. І про які нові контракти ти лепечеш? Основний торговий партнер України - Китай, росія - на 3 місці з невеликим відривом від ЄС, бо ті квоти на українські товари, згідно асоціації, просто смішні, річних їх заледве вистачає на 3 - 4 місяці...
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29.09.2021 14:43 Відповісти
За кого голосував ?
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29.09.2021 14:44 Відповісти
Ще раз для особливо обдарованих: ні за кого.
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29.09.2021 14:52 Відповісти
Це лише альтернативно обдаровані не ходять на вибори, довзоляючи обирати владу за них. А потім скаржаться на сайтах на погане життя.
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29.09.2021 15:04 Відповісти
Ти справді віриш, що ти когось там обираєш? Смішна...
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29.09.2021 15:26 Відповісти
Європейська рахункова палата дуже високо оцінила антикорупційні реформи Порошенка і визнала, що при Зеленському жодного прориву не відбулося
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29.09.2021 16:17 Відповісти
- Изя, специалисты говорят, что жить в нашей стране стало лучше.
- Да, но я почему-то этого не вижу, скорее наоборот.
- Так вы, таки, и не специалист...

ПС. Панам з Європейської рахункової палати треба було в кінці каденції Петра приїхати в Україну з дітьми, влаштуватись на роботу простими роботягами з відповідною зарплатнею на той час, винайняти на ті гроші житло, влаштувати дітей в дитсадки і школи, пожити якийсь час, і т.д., тобто, в повній мірі скористатись результатами петрових реформ. Оцінка була б зовсім інша...
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29.09.2021 16:47 Відповісти
До будинка крантик закрили і всьо.
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28.09.2021 13:23 Відповісти
Отож, Пеця сам бігав в свій час, крантики закручував та відкручував...пам'ятаємо...)))
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28.09.2021 13:25 Відповісти
Я цього не відчував.
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28.09.2021 13:39 Відповісти
Мабуть у вас пеціна волохата рука....)))
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28.09.2021 14:55 Відповісти
Пусть дети мерзнуть бо не те уроды в Украине до корыта дорвались... Конченое ты существо...
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28.09.2021 13:28 Відповісти
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28.09.2021 23:29 Відповісти
Буде +20 , бо вмикнуть конвектор в розетку . Або не вмикнуть , тоді буде +12.
Не бачу проблем .
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28.09.2021 13:40 Відповісти
Можна ввімкнути кондьор на нагрів, також є масляна батеря на 7 секцій.
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28.09.2021 13:49 Відповісти
Заморозки в начале октября? А в декабре, что будет? Посмотрим как зе-шобла справится с этим экзаменом
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28.09.2021 13:08 Відповісти
Шобла буде з теплом, а зелохи платіжками і з холодом
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28.09.2021 13:25 Відповісти
Видосиками про дороги греть будут
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28.09.2021 13:37 Відповісти
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28.09.2021 13:50 Відповісти
Купляйте термобілизну теплий спальник і не надійтесь на "шоблу" . Дійте , як альпіністи в горах і буде вам тепло і затишно .
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28.09.2021 13:51 Відповісти
у мене дома є груба, коли робив ремонт, то лишив про всяк випадок, але там декоративними цеглами обкладено, дуже гарно виглядає. Тому зимою точно не замерзну, навіть якщо не буде гасу і будуть віялові відключення
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28.09.2021 13:58 Відповісти
та не может быть
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28.09.2021 13:09 Відповісти
***
Шипшина важко віддає плоди.
Вона людей хапає за рукава.
Вона кричить: - Людино, підожди!
О, підожди, людино, будь ласкава.

Не всі! Не всі, хоч ягідку облиш!
Одна пташина так мене просила!
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.
Ще й просто осінь щоб була красива.

(Ліна Костенко)
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28.09.2021 13:10 Відповісти
за такой прогноз убить мало!
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28.09.2021 13:29 Відповісти
Синоптик каже що у нас з 28 по 07 число вночі буде 5-6-7, а вдень 15-16-17.
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28.09.2021 13:45 Відповісти
Дурний - завжди взимку мерзне ,
Розумний - готує сани влітку , тому живе в теплі .
Не дурний сказав .
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28.09.2021 13:47 Відповісти
Идите на! со своими заморозками!
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28.09.2021 14:50 Відповісти
 
 