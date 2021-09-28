Найближчими днями в Україні очікуються заморозки, - ДСНС
В Україні в найближчі дні очікуються заморозки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними Укргідрометцентру, вночі 30 вересня і 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-5 °С (II рівень небезпеки, жовтий), в північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3 °С (II рівень небезпеки, помаранчевий).
У Київській області вночі 30 вересня і 1-3 жовтня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 °C і місцями і в повітрі 0-2 °C (II рівень небезпеки, жовтий).
Топ коментарі
+6 Ksenia VB
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+5 Підлога Маккартні
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Де вони тут ховаються... нехай відповідають за злочини своєї влади.
А у місцевій владі певно ригі та оппи ? То в них питайте.
Кого у місцеву владу обрали ? Певно це дуже заможні люди.
Чого ти своє хавало відкриваєш на Порошенка ? В нього здобутків на 20 зеліних каденцій наперед.
ДЕ ВОНИ ?
По пунктах перечисли.
А асоціація принесла гроші в економіку. Так, ми відмовились від росіского ринку, але поступово почали налагоджувати нові контракти. Це щоденна праця. Але ж ви все пересрали.
Ну і кому віддали свою довіру ???
Ще раз. Де здобутки зеленої нікчеми ? Відповідай за свій вибір.
- Да, но я почему-то этого не вижу, скорее наоборот.
- Так вы, таки, и не специалист...
ПС. Панам з Європейської рахункової палати треба було в кінці каденції Петра приїхати в Україну з дітьми, влаштуватись на роботу простими роботягами з відповідною зарплатнею на той час, винайняти на ті гроші житло, влаштувати дітей в дитсадки і школи, пожити якийсь час, і т.д., тобто, в повній мірі скористатись результатами петрових реформ. Оцінка була б зовсім інша...
Не бачу проблем .
Шипшина важко віддає плоди.
Вона людей хапає за рукава.
Вона кричить: - Людино, підожди!
О, підожди, людино, будь ласкава.
Не всі! Не всі, хоч ягідку облиш!
Одна пташина так мене просила!
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.
Ще й просто осінь щоб була красива.
(Ліна Костенко)
Розумний - готує сани влітку , тому живе в теплі .
Не дурний сказав .