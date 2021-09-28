Найближчими днями в Україні очікуються заморозки, - ДСНС

В Україні в найближчі дні очікуються заморозки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, вночі 30 вересня і 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-5 °С (II рівень небезпеки, жовтий), в північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3 °С (II рівень небезпеки, помаранчевий).

У Київській області вночі 30 вересня і 1-3 жовтня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 °C і місцями і в повітрі 0-2 °C (II рівень небезпеки, жовтий).

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