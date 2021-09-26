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З вівторка очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

З вівторка очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів

У вівторок, 28 вересня, очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Незначне підвищення сонячної активності чекає нас у неділю, 26 числа. А у вівторок, 28 вересня, очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів. Таку бурю класифікують як несильну, проте такі спалахи трапляються рідко.

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У небезпечні дні у метеозалежних, літніх, вагітних і в людей з хронічними хворобами можливе погіршення самопочуття. Магнітна буря може викликати такі симптоми:

  • запаморочення;
  • головний біль;
  • нудота;
  • підвищений тиск;
  • безсоння;
  • біль у серці;
  • загострення хронічних захворювань.

Негативний вплив бурі можна звести до мінімуму, якщо за кілька днів до бурі і в небезпечні дати почати дотримуватися певних правил.

  1. Спіть не менше восьми годин і лягайте в той самий час.
  2. Відмовтеся від кави, сигарет, алкоголю в небезпечні дати.
  3. Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
  4. Обмежте вживання жирних, гострих і смажених страв.
  5. Приймайте контрастний душ.

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Магнітні бурі - це зміни магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також на людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може позначитися на здоров'ї.
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Топ коментарі
+5
У монобольшинства другие зависимости
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26.09.2021 14:20
+4
Информация для особо мнительных...😀
Была бы от этого прививка...они бы уже в очереди выстроились...
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26.09.2021 13:55
+3
Потрібно в ООН зібратися,виділити гроші з бюджетів країн і заборонити магнітні бурі.
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26.09.2021 13:13
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Правила форума Рада форумчан
Потрібно в ООН зібратися,виділити гроші з бюджетів країн і заборонити магнітні бурі.
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26.09.2021 13:13 Відповісти
Вот это в Раде треш будет... Там же монобольшинство зависимых...
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26.09.2021 13:16 Відповісти
У монобольшинства другие зависимости
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26.09.2021 14:20 Відповісти
27 числа
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26.09.2021 13:27 Відповісти
вообще то уже назревает магнитное поле растет к ночи понедельника 27 СЕНТЯБРЯ с нуля до 3 часов ночи 5 баллов потом все 6 баллов...затем падение до 4 баллов.. тема магнитных возмущений и влияний на людей актуальна.. и да метеозависимые а мы все метеозависимые-- только кому как у одних наоборот в высоким магнитным полем самочувствие на отлично у иных серединка и третьих любое колебание влияет и на болевые синдромы и перепады настроения сон период активности работоспособности...

Прогноз значений Кр-индекса

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2

https://www.pogoda.by/uv-gw/geo.php
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26.09.2021 13:34 Відповісти
То-то смотрю, я с утра не в своей тарелке.
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26.09.2021 13:42 Відповісти
Информация для особо мнительных...😀
Была бы от этого прививка...они бы уже в очереди выстроились...
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26.09.2021 13:55 Відповісти
С возрастом обычно приходит метеочувствительность. Мне раньше тоже было пофиг на бури и дожди.
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26.09.2021 14:22 Відповісти
Вот там вверху пять пунктов...их надо выполнять всегда..а не только когда об этом сообщат...и тогда с возрастом никакой метеочувствительности не будет..
Я выполняю все кроме второго...от сигарет и кофе не отказываюсь...и мне в мои 58 плевать на погоду...
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26.09.2021 14:29 Відповісти
"Со вторника ожидается двухдневная магнитная буря" ...

Є інша думка

SpaceWeatherLive
@_SpaceWeather_

23 сент.



The coronal mass ejection from today's M2.8 solar flare is underwhelming. A majority of the ejecta is heading south, and towards the east. We expect little or no impact at our planet from this event. Animation by SOHO/LASCO.
(Выброс корональной массы от сегодняшней солнечной вспышки M2.8 НЕ впечатляет. Большая часть выбросов направляется на юг и на восток. Мы ожидаем незначительного или нулевого воздействия на нашу планету от этого события. Анимация от SOHO / LASCO)
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26.09.2021 15:09 Відповісти
Просто нужно перестать магнитить
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26.09.2021 15:21 Відповісти
А почему никто не дает совета меньше работать а больше отдыхать? Советы меньше есть вы же даете.
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26.09.2021 15:23 Відповісти
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26.09.2021 16:04 Відповісти
Позаганяет народ себе сосуды, а потом удивляются. Нажрутся сладкого, загустят кровь, а потом ой ой, сердечко ёкает. Укроп нужно жрать, воды больше пить и максимально окислять организм на воздухе. Если не окислять, мало двигаться, внутренние органы будут плохо снабжаются кровью, а кровоприток в мозг, будет вялым и продуктивность будет не высокая. Тем кто, всю жизнь не бегает, нет смысла резко начинать бегать, сосуды пострадают.
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26.09.2021 20:37 Відповісти
 
 