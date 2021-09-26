Со вторника ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Во вторник, 28 сентября, ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Незначительное повышение солнечной активности ждет нас в воскресенье, 26 числа. А во вторник, 28 сентября, ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов. Такая буря классифицируется как несильная, однако подобные вспышки случаются редко.
В опасные дни у метеозависимых, пожилых, беременных и обладателей хронических болезней возможно ухудшение самочувствие. Магнитная буря может вызывать следующие симптомы:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота;
- повышенное давление;
- бессоница;
- боль в сердце;
- обострение хронических заболеваний.
Негативное влияние бури можно свести к минимуму, если за несколько дней до бури и в опасные даты начать придерживаться определенных правил.
- Спите не меньше восьми часов и ложитесь в одно и то же время.
- Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя в опасные даты.
- Проводите больше времени на свежем воздухе.
- Ограничьте употребление жирных, острых и жареных блюд.
- Принимайте контрастный душ.
Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
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Прогноз значений Кр-индекса
Дата, срок
00-03
03-06
06-09
09-12
12-15
15-18
18-21
21-00
26.09.21
2
2
1
1
2
4
4
5
27.09.21
5
6
4
4
4
3
3
3
28.09.21
3
3
2
2
1
1
2
2
https://www.pogoda.by/uv-gw/geo.php
Была бы от этого прививка...они бы уже в очереди выстроились...
Я выполняю все кроме второго...от сигарет и кофе не отказываюсь...и мне в мои 58 плевать на погоду...
Є інша думка
SpaceWeatherLive
@_SpaceWeather_
23 сент.
The coronal mass ejection from today's M2.8 solar flare is underwhelming. A majority of the ejecta is heading south, and towards the east. We expect little or no impact at our planet from this event. Animation by SOHO/LASCO.
(Выброс корональной массы от сегодняшней солнечной вспышки M2.8 НЕ впечатляет. Большая часть выбросов направляется на юг и на восток. Мы ожидаем незначительного или нулевого воздействия на нашу планету от этого события. Анимация от SOHO / LASCO)