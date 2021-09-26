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Со вторника ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Со вторника ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов

Во вторник, 28 сентября, ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Незначительное повышение солнечной активности ждет нас в воскресенье, 26 числа. А во вторник, 28 сентября, ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов. Такая буря классифицируется как несильная, однако подобные вспышки случаются редко.

Со вторника ожидается двухдневная магнитная буря мощностью 5 баллов 01

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В опасные дни у метеозависимых, пожилых, беременных и обладателей хронических болезней возможно ухудшение самочувствие. Магнитная буря может вызывать следующие симптомы:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • повышенное давление;
  • бессоница;
  • боль в сердце;
  • обострение хронических заболеваний.

Негативное влияние бури можно свести к минимуму, если за несколько дней до бури и в опасные даты начать придерживаться определенных правил.

  1. Спите не меньше восьми часов и ложитесь в одно и то же время.
  2. Откажитесь от кофе, сигарет, алкоголя в опасные даты.
  3. Проводите больше времени на свежем воздухе.
  4. Ограничьте употребление жирных, острых и жареных блюд.
  5. Принимайте контрастный душ.

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Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+5
У монобольшинства другие зависимости
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26.09.2021 14:20
+4
Информация для особо мнительных...😀
Была бы от этого прививка...они бы уже в очереди выстроились...
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26.09.2021 13:55
+3
Потрібно в ООН зібратися,виділити гроші з бюджетів країн і заборонити магнітні бурі.
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26.09.2021 13:13
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно в ООН зібратися,виділити гроші з бюджетів країн і заборонити магнітні бурі.
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26.09.2021 13:13 Ответить
Вот это в Раде треш будет... Там же монобольшинство зависимых...
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26.09.2021 13:16 Ответить
У монобольшинства другие зависимости
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26.09.2021 14:20 Ответить
27 числа
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26.09.2021 13:27 Ответить
вообще то уже назревает магнитное поле растет к ночи понедельника 27 СЕНТЯБРЯ с нуля до 3 часов ночи 5 баллов потом все 6 баллов...затем падение до 4 баллов.. тема магнитных возмущений и влияний на людей актуальна.. и да метеозависимые а мы все метеозависимые-- только кому как у одних наоборот в высоким магнитным полем самочувствие на отлично у иных серединка и третьих любое колебание влияет и на болевые синдромы и перепады настроения сон период активности работоспособности...

Прогноз значений Кр-индекса

Дата, срок
00-03
03-06
06-09
09-12
12-15
15-18
18-21
21-00

26.09.21
2
2
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1
2
4
4
5

27.09.21
5
6
4
4
4
3
3
3

28.09.21
3
3
2
2
1
1
2
2

https://www.pogoda.by/uv-gw/geo.php
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26.09.2021 13:34 Ответить
То-то смотрю, я с утра не в своей тарелке.
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26.09.2021 13:42 Ответить
Информация для особо мнительных...😀
Была бы от этого прививка...они бы уже в очереди выстроились...
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26.09.2021 13:55 Ответить
С возрастом обычно приходит метеочувствительность. Мне раньше тоже было пофиг на бури и дожди.
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26.09.2021 14:22 Ответить
Вот там вверху пять пунктов...их надо выполнять всегда..а не только когда об этом сообщат...и тогда с возрастом никакой метеочувствительности не будет..
Я выполняю все кроме второго...от сигарет и кофе не отказываюсь...и мне в мои 58 плевать на погоду...
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26.09.2021 14:29 Ответить
"Со вторника ожидается двухдневная магнитная буря" ...

Є інша думка

SpaceWeatherLive
@_SpaceWeather_

23 сент.



The coronal mass ejection from today's M2.8 solar flare is underwhelming. A majority of the ejecta is heading south, and towards the east. We expect little or no impact at our planet from this event. Animation by SOHO/LASCO.
(Выброс корональной массы от сегодняшней солнечной вспышки M2.8 НЕ впечатляет. Большая часть выбросов направляется на юг и на восток. Мы ожидаем незначительного или нулевого воздействия на нашу планету от этого события. Анимация от SOHO / LASCO)
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26.09.2021 15:09 Ответить
Просто нужно перестать магнитить
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26.09.2021 15:21 Ответить
А почему никто не дает совета меньше работать а больше отдыхать? Советы меньше есть вы же даете.
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26.09.2021 15:23 Ответить
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26.09.2021 16:04 Ответить
Позаганяет народ себе сосуды, а потом удивляются. Нажрутся сладкого, загустят кровь, а потом ой ой, сердечко ёкает. Укроп нужно жрать, воды больше пить и максимально окислять организм на воздухе. Если не окислять, мало двигаться, внутренние органы будут плохо снабжаются кровью, а кровоприток в мозг, будет вялым и продуктивность будет не высокая. Тем кто, всю жизнь не бегает, нет смысла резко начинать бегать, сосуды пострадают.
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26.09.2021 20:37 Ответить
 
 