Россия никогда не использовала газ для того, чтобы наказывать Украину, - Песков

Россия не собирается использовать газ, чтобы оказывать давление на другие страны, в частности, на Украину.

Как инфомрирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не так, - сказал представитель он, отвечая на вопрос о том, что газовый контракт РФ и Венгрии направлен на оказание давления на Украину. - Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать".

По словам Пескова, Россия "была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента".

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