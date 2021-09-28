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Россия никогда не использовала газ для того, чтобы наказывать Украину, - Песков

Россия никогда не использовала газ для того, чтобы наказывать Украину, - Песков

Россия не собирается использовать газ, чтобы оказывать давление на другие страны, в частности, на Украину.

Как инфомрирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не так, - сказал представитель он, отвечая на вопрос о том, что газовый контракт РФ и Венгрии направлен на оказание давления на Украину. - Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать".

По словам Пескова, Россия "была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента".

Также читайте: РФ готова обсуждать с Украиной возобновление прямых закупок газа, - Песков

Автор: 

Газ (10224) Песков Дмитрий (1861) россия (95454)


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Топ комментарии
+26
А врет то как чмо.
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28.09.2021 13:28
+12
Ага. Сцат в глаза и говорят что ето дождь. И о чем вы еще с етими неадекватами лживыми хотите договориться?
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28.09.2021 13:28
+11
Про це співав і хор Ліксандрова: Украине перекроем газ.
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28.09.2021 14:01
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А врет то как чмо.
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28.09.2021 13:28 Ответить
Тут питання. Кацапи брешуть в очі, як пліснява, чи пліснява, як кацапи?
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28.09.2021 13:45 Ответить
#акакаяразница ?
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28.09.2021 13:54 Ответить
Почему как? Не согласен! Он и есть настоящее .
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28.09.2021 13:51 Ответить
Пурга ,від пургоносного піськоструя !!!)))
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28.09.2021 13:51 Ответить
Ага. Сцат в глаза и говорят что ето дождь. И о чем вы еще с етими неадекватами лживыми хотите договориться?
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28.09.2021 13:28 Ответить
ну прям уж всего континента .
там в лучшие времена расейского газа было едва 30%
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28.09.2021 13:28 Ответить
я вже навіть не знаю, яка дрянь більша побрехуха: оця *****, чи наша уродна ЄрЗе. Але, скоріш за все - один одного варті.
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28.09.2021 13:29 Ответить
то всьо баба Йуля
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28.09.2021 13:30 Ответить
ПиСЬков мог бы в 95 квартале быть ведущим клоуном
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28.09.2021 13:35 Ответить
и хде наш величайший лидер "всех уставших ат войны"?
пачиму малчит на заманчивое придлажение врага ?
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28.09.2021 13:36 Ответить
Як завжди, обдовбаний ,в простраціі ,поміж сосен корабельних блукає !!!)))
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28.09.2021 13:56 Ответить
тогда нахера он так рьяно клоун на стадионе обсирал Пороха, чтоб схватить булаву?
патамуша каламой приказал ?
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28.09.2021 14:03 Ответить
Роль в нього така ,все згідно з сценарієм та режисурою !!)))
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28.09.2021 14:08 Ответить
Реальное чмо. Ну как его хозяин *****.
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28.09.2021 13:43 Ответить
Так кто ж этого не знает. Что никогда..
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28.09.2021 13:55 Ответить
Вот ЧМО брехливое!!!
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28.09.2021 13:55 Ответить
Да-да,помним -помним сюжеты кацапского телевидения---,,перекрытие газовой трубы хахлам под Новый год в самые морозы,,-под радостное завывание своих халопов,никогда этого газа и не видевших.
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28.09.2021 13:55 Ответить
Про це співав і хор Ліксандрова: Украине перекроем газ.
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28.09.2021 14:01 Ответить
У кацапов слишком короткая память при полном отсутствии чести и совести.Как побочка--постоянная лож
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28.09.2021 14:04 Ответить
Это то хор,который фсе?
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28.09.2021 14:07 Ответить
Егеж.
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28.09.2021 14:10 Ответить
Ну,земля им стекловатой в аду и вой парика круглосуточный
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28.09.2021 14:30 Ответить
В смысле,,какярада,, кабзона
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28.09.2021 14:38 Ответить
тепер хор ліксандрова разом із дохтаром лізай на своєму місці: на дні Чорного моря..... а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.09.2021 14:21 Ответить
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28.09.2021 13:57 Ответить
який шедевральний мультик!!!
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28.09.2021 14:11 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.09.2021 14:17 Ответить
Бреше собака
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28.09.2021 14:23 Ответить
Этому дрочеру говорить что два пальца...оно же не несет никакой ответственности Х#йло держит этого цуцыка чтоб гавкало на кого пальцем укажут.
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28.09.2021 14:25 Ответить
врет как дышит. впрочем это уже привычно. от гусни ничего другого не ожидаешь
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28.09.2021 14:28 Ответить
Все сказано в рішенні міжнародного суду. Хто кого поімєл. Кацапи ж виплатили три лярда які не признавали.
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28.09.2021 14:54 Ответить
Піську- ******** слухати - себе не поважати.
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28.09.2021 15:10 Ответить
"Врешь собака!"
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28.09.2021 15:54 Ответить
А кто выключал 1.01.2009г. газ всей Украине, кто оставил большую страну на 20 дней в середине зимы без газа? Я не говорю про постоянный газовый шантаж нашей страны РФ в конце каждого года.
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28.09.2021 19:33 Ответить
 
 