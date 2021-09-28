Россия никогда не использовала газ для того, чтобы наказывать Украину, - Песков
Россия не собирается использовать газ, чтобы оказывать давление на другие страны, в частности, на Украину.
Как инфомрирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не так, - сказал представитель он, отвечая на вопрос о том, что газовый контракт РФ и Венгрии направлен на оказание давления на Украину. - Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать".
По словам Пескова, Россия "была и остается абсолютным и непререкаемым гарантом энергетической безопасности всего европейского континента".
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там в лучшие времена расейского газа было едва 30%
пачиму малчит на заманчивое придлажение врага ?
патамуша каламой приказал ?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!