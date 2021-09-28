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РФ готова обсуждать с Украиной возобновление прямых закупок газа, - Песков

РФ готова обсуждать с Украиной возобновление прямых закупок газа, - Песков

Российская сторона готова обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа в случае необходимости.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, этого никто не отвергал, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и также на различном уровне представителями российской стороны".

Кроме этого Песков уверяет, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании "Газпром" на поставку газа в страну в обход Украины не нарушает ничьи права, а Киев якобы не вправе вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта.

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"Речь идет о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по опять же гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются. И вряд ли какая-либо страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений", - отметил представитель Кремля.

Автор: 

Венгрия (1940) Газ (10224) Песков Дмитрий (1861) россия (95454) транзит (568) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+29
Ну зараз глянемо як зелені побіжать здавати наші національні інтереси.
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28.09.2021 13:11
+28
Коболев пропонував закупити газ по 300 дол літом.
Його звільнили і 50 млрд вивели на дороги..
Зараз Натогаз просить 150 млрд .на газ по 900 дол. .
Хто за це відповість?
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28.09.2021 13:14
+14
Лошари, які привели до влади зелену шпану.
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28.09.2021 13:16
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Зараз почнуться закидони від "пересічних членоВ партії на 100% відданих продюсерів", про какаяразніца, головне "турбота про нарід", "захід нас не чує і вимагає бути чесними", "гроші розікрадені", "раіся дасть в борг".
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28.09.2021 13:42 Ответить
за крым рассчитаемся не ?
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28.09.2021 13:52 Ответить
Рано чи пізно, а ми все рівно вернемося до прямого постачання. Досить вже переплачувати.
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28.09.2021 14:56 Ответить
Подобається коли тебе москалі ставлять раком? Переплачує воно....
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28.09.2021 15:06 Ответить
А можно поподробней?) КОГДА рашка нам предлагала дешевле?)
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28.09.2021 15:56 Ответить
Мы и так постачаем напрямую, только на границе поставили 2 счетчика дурилки которые изображают прокачку в Словакию и обратно. И мы таки переплачиваем за виртуальную прокачку, переплачиваем мы, а зарабатывает на нас наше же собственное государство. Вы правы, давно пора вернуть прямые договора, вот только с чего тогда наши можновладцi харчеваться будут.
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28.09.2021 17:54 Ответить
Украина уже покупала 50 лярдов и получила войну.Нафиг нам такой торговец,который нарушает все договора и не уважает интересы клиентов?!
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28.09.2021 14:56 Ответить
Идите на .уй ! Лучше дровами топить, чем что либо у мордора напрямую покупать !
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28.09.2021 15:02 Ответить
Зебня тільки на це й чекає! Адже на їх дебільно думку - все одно той газ російський....
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28.09.2021 15:03 Ответить
газ по штуці баксів хай москалі самі в себе купляють!
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28.09.2021 15:51 Ответить
Если козломордый не соврет, значит он уже сдох))) "Этого никто не отвергал" Ага, а кто ОТКАЗАЛСЯ поставлять газ в Украину после Стокгольма)))
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28.09.2021 16:04 Ответить
Любые переговоры с Россией, с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Если этого нет, тогда необходимо прекращать всякие бесполезные переговоры и просить цивилизованные страны вводить новые и новые санкции до полного распада России на отдельные государства.
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28.09.2021 16:06 Ответить
Верните Коболева идиоты!!! У Руля руальные идиоты.........
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28.09.2021 17:08 Ответить
Не замёрзнем. Я думаю, у Украины в резервуарах достаточно газа еще на несколько лет. А со временем что то придумается. Может пуйло подохнет, и новый президент начнёт налаживать отношения с Украиной
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28.09.2021 17:10 Ответить
Навіть якщо ***** здохне нічого не зміниться. Буде *****-2, *****-3 і так до розвалу федерації. ***** це титул правителя *****стану. Україна має бути енергонезалежною. Повністю. Будь які стосунки з кацапами потрібно припиняти.
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28.09.2021 17:54 Ответить
Ни в коем случае не заключать прямых контактов с Мск. Геть вид Москвы!!!
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28.09.2021 17:15 Ответить
И в чем он неправ ? Сказал все как оно есть, Венгрия может покупать где и что хочет нас не спрашивая. Вопрос только что они затребуют в обмен на прямые поставки, например воду в Крым, или цену очень высокую. И придется нам выбирать - либо переплачивать, либо воду пустить.
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28.09.2021 17:49 Ответить
Венгрия член ес, Украина ассоциированный член ес и должны действовать согласно законодательству ес, те согласно антимонопольным директивам ес. Кроме того некая страна Германия недавно обещала, если газ росийей будет использоваться как средство давления на Украину, то будет добиваться санкций Ес против росийи. Будут новые санкции? Или вопрос где коррупция превалирует очевиден.
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28.09.2021 20:17 Ответить
В 2014 році ,я і мої друзі , газові котли замінили на котли твердопали . Ми не годуємо кацапів.
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28.09.2021 19:42 Ответить
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