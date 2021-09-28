РФ готова обсуждать с Украиной возобновление прямых закупок газа, - Песков

Российская сторона готова обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа в случае необходимости.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, этого никто не отвергал, - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. - Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и также на различном уровне представителями российской стороны".

Кроме этого Песков уверяет, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании "Газпром" на поставку газа в страну в обход Украины не нарушает ничьи права, а Киев якобы не вправе вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта.

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"Речь идет о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по опять же гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются. И вряд ли какая-либо страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений", - отметил представитель Кремля.