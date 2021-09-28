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РФ готова обговорювати з Україною відновлення прямих закупівель газу, - Пєсков

РФ готова обговорювати з Україною відновлення прямих закупівель газу, - Пєсков

Російська сторона готова обговорювати відновлення Україною прямих закупівель газу в разі потреби.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Звичайно, цього ніхто не відкидав, - відповів представник Кремля на відповідне питання. - Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і також на різному рівні представниками російської сторони".

Крім цього, Пєсков запевняє, що новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії "Газпром" на постачання газу в країну в обхід України не порушує нічиї права, а Київ нібито не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта.

"Мова про довгостроковий контракт, який, власне, і буде гарантувати надійні, передбачувані, ритмічні поставки блакитного палива в Угорщину по знову ж гарантованим, економічно вигідним маршрутам. Нічиї права тут не порушуються. Ніякі норми міжнародної торгівлі тут не порушуються. І навряд чи будь-яка країна, включаючи Україну, має право втручатися в цей аспект російсько-угорських відносин", - зазначив представник Кремля.

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Автор: 

Угорщина (2271) газ (10417) Пєсков Дмитро (1612) росія (65052) транзит (787) транзит газу (1013)


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Топ коментарі
+29
Ну зараз глянемо як зелені побіжать здавати наші національні інтереси.
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28.09.2021 13:11
+28
Коболев пропонував закупити газ по 300 дол літом.
Його звільнили і 50 млрд вивели на дороги..
Зараз Натогаз просить 150 млрд .на газ по 900 дол. .
Хто за це відповість?
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28.09.2021 13:14
+14
Лошари, які привели до влади зелену шпану.
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28.09.2021 13:16
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Зараз почнуться закидони від "пересічних членоВ партії на 100% відданих продюсерів", про какаяразніца, головне "турбота про нарід", "захід нас не чує і вимагає бути чесними", "гроші розікрадені", "раіся дасть в борг".
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28.09.2021 13:42 Відповісти
за крым рассчитаемся не ?
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28.09.2021 13:52 Відповісти
Рано чи пізно, а ми все рівно вернемося до прямого постачання. Досить вже переплачувати.
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28.09.2021 14:56 Відповісти
Подобається коли тебе москалі ставлять раком? Переплачує воно....
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28.09.2021 15:06 Відповісти
А можно поподробней?) КОГДА рашка нам предлагала дешевле?)
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28.09.2021 15:56 Відповісти
Мы и так постачаем напрямую, только на границе поставили 2 счетчика дурилки которые изображают прокачку в Словакию и обратно. И мы таки переплачиваем за виртуальную прокачку, переплачиваем мы, а зарабатывает на нас наше же собственное государство. Вы правы, давно пора вернуть прямые договора, вот только с чего тогда наши можновладцi харчеваться будут.
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28.09.2021 17:54 Відповісти
Украина уже покупала 50 лярдов и получила войну.Нафиг нам такой торговец,который нарушает все договора и не уважает интересы клиентов?!
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28.09.2021 14:56 Відповісти
Идите на .уй ! Лучше дровами топить, чем что либо у мордора напрямую покупать !
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28.09.2021 15:02 Відповісти
Зебня тільки на це й чекає! Адже на їх дебільно думку - все одно той газ російський....
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28.09.2021 15:03 Відповісти
газ по штуці баксів хай москалі самі в себе купляють!
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28.09.2021 15:51 Відповісти
Если козломордый не соврет, значит он уже сдох))) "Этого никто не отвергал" Ага, а кто ОТКАЗАЛСЯ поставлять газ в Украину после Стокгольма)))
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28.09.2021 16:04 Відповісти
Любые переговоры с Россией, с Путиным необходимо начинать с деоккупации Крыма и Донбасса. Если этого нет, тогда необходимо прекращать всякие бесполезные переговоры и просить цивилизованные страны вводить новые и новые санкции до полного распада России на отдельные государства.
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28.09.2021 16:06 Відповісти
Верните Коболева идиоты!!! У Руля руальные идиоты.........
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28.09.2021 17:08 Відповісти
Не замёрзнем. Я думаю, у Украины в резервуарах достаточно газа еще на несколько лет. А со временем что то придумается. Может пуйло подохнет, и новый президент начнёт налаживать отношения с Украиной
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28.09.2021 17:10 Відповісти
Навіть якщо ***** здохне нічого не зміниться. Буде *****-2, *****-3 і так до розвалу федерації. ***** це титул правителя *****стану. Україна має бути енергонезалежною. Повністю. Будь які стосунки з кацапами потрібно припиняти.
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28.09.2021 17:54 Відповісти
Ни в коем случае не заключать прямых контактов с Мск. Геть вид Москвы!!!
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28.09.2021 17:15 Відповісти
И в чем он неправ ? Сказал все как оно есть, Венгрия может покупать где и что хочет нас не спрашивая. Вопрос только что они затребуют в обмен на прямые поставки, например воду в Крым, или цену очень высокую. И придется нам выбирать - либо переплачивать, либо воду пустить.
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28.09.2021 17:49 Відповісти
Венгрия член ес, Украина ассоциированный член ес и должны действовать согласно законодательству ес, те согласно антимонопольным директивам ес. Кроме того некая страна Германия недавно обещала, если газ росийей будет использоваться как средство давления на Украину, то будет добиваться санкций Ес против росийи. Будут новые санкции? Или вопрос где коррупция превалирует очевиден.
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28.09.2021 20:17 Відповісти
В 2014 році ,я і мої друзі , газові котли замінили на котли твердопали . Ми не годуємо кацапів.
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28.09.2021 19:42 Відповісти
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