РФ готова обговорювати з Україною відновлення прямих закупівель газу, - Пєсков

Російська сторона готова обговорювати відновлення Україною прямих закупівель газу в разі потреби.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Звичайно, цього ніхто не відкидав, - відповів представник Кремля на відповідне питання. - Більш того, готовність обговорювати це неодноразово озвучувалася і представниками нашого газового монополіста, і також на різному рівні представниками російської сторони".

Крім цього, Пєсков запевняє, що новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії "Газпром" на постачання газу в країну в обхід України не порушує нічиї права, а Київ нібито не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта.

"Мова про довгостроковий контракт, який, власне, і буде гарантувати надійні, передбачувані, ритмічні поставки блакитного палива в Угорщину по знову ж гарантованим, економічно вигідним маршрутам. Нічиї права тут не порушуються. Ніякі норми міжнародної торгівлі тут не порушуються. І навряд чи будь-яка країна, включаючи Україну, має право втручатися в цей аспект російсько-угорських відносин", - зазначив представник Кремля.

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