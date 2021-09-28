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Ціна газу в Європі досягла нового історичного максимуму

Ціна газу в Європі досягла нового історичного максимуму

Ціна газу в Європі офіційно подолала попередній історичний максимум, встановлений у березні 2018 року, коли Європу накрив легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (the Beast from the East). Тільки той рекорд припав на кінець зими, а опалювальний сезон 2021/22 років ще тільки починається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ціна в Європі підскочила слідом за цінами в Азії - листопадовий ф'ючерс на азіатський спотовий СПГ-індекс JKM Platts напередодні додав відразу $ 60 і досяг $ 1042 за тисячу кубометрів. Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (по газопроводах і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за СПГ з преміальним ринком Азії.

Ціна котирувань на газ у Європі останнім часом нерозривно позначається на цінах на акції "Газпрому".

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures вранці у вівторок досягла 85,245 євро за МВт.год, або $ 1030 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.

Читайте також: Угорщина викликає посла України через критику угоди Будапешта з "Газпромом", - глава МЗС Сійярто

Історичний рекорд ціни контракту "на день вперед" на TTF зафіксовано 1 березня 2018 року - 76 євро за МВт.год, або $ 969 за тисячу кубометрів.

Автор: 

газ (10417) Європа (1799) рекорд (184) ціни (3921)


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Топ коментарі
+25
Выразить озабоченность,что ли?
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28.09.2021 12:44
+19
Давайте, більше відкривайте сраки під кацапську трубу, щоб зі свистом залетіла.
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28.09.2021 12:44
+10
Даже интересно наблюдать чем все это кончится, когда бабахнет?
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28.09.2021 12:45
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28.09.2021 12:44 Відповісти
Привіт Меркель, це наслідки її підтримки "Північного потоку 2". Повірила терористу? Повірила - то хай німці башляють, або мерзнуть. На допомогу США кликати не потрібно, бо коли вони говорили реальні речі, ви їх послали і цілувалися з пуйлом.
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28.09.2021 13:37 Відповісти
и все же уверен что паника и спекулятивность еще та.. кое кто решил под занавес бабла настригать на паникерских криках караул Мороз минус 50 придет... у Европу наивные европейцы не покупали бы газ с недельку и удивились у зрев что цена упала в 50%....
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28.09.2021 13:40 Відповісти
Згоден на 100 вiдсоткiв
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28.09.2021 13:58 Відповісти
Любі друзі Європейці, купіть ще у кацяпів, пару мільярдів лаптів і валянок, і починайте будувати з уйлом північний потік-3.
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28.09.2021 19:37 Відповісти
Давайте, більше відкривайте сраки під кацапську трубу, щоб зі свистом залетіла.
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28.09.2021 12:44 Відповісти
Крім Газпрому є і інші постачальники
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28.09.2021 13:22 Відповісти
Даже интересно наблюдать чем все это кончится, когда бабахнет?
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28.09.2021 12:45 Відповісти
Вот и результат строительства сп-2. Если построить еще и сп-3, то газ будет по $5000 за тищу кубов.
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28.09.2021 12:45 Відповісти
А при чем СП-2 к ценам в Азии? проблема в том, что резко вырос спрос в Азии и объемов газа не хватает, чтоб его покрыть, весь газ Катар, США гонят туда, соответственно поднимается и цена в Европе
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28.09.2021 12:50 Відповісти
А щодо цін в Азії, то там теж Північний Поток-2? Ціна виросла в усьму світі, на всіх ринках. Доречі наразі ростуть ціни майже не всі товарні позиції. Контейнерні перевезення з Китаю виросли з 3 тис. дол. до 10 тис.
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28.09.2021 13:30 Відповісти
рашкин шантаж удался на славу...
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28.09.2021 12:47 Відповісти
В мене враження, що не лише ми озебілились, а це загальноєвропейський тренд..
Невже європейці не бачать в кого купують газ ? Раніше вони могли тиснути на нас, а тепер на Німеччину і всю Європу.
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28.09.2021 12:53 Відповісти
А в Азії?
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28.09.2021 13:31 Відповісти
В США газ теж дорожчає. І там рашка шантажує?
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28.09.2021 12:53 Відповісти
дорожчає, але не так. США рост цін на газ теж вигідний, але до цього росту призвели рашкіни козні і європейська толерастія
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28.09.2021 13:01 Відповісти
стаття про здорожчання газу в Європі...
але якщо Вас так турбують мої підозри про пряму причетність рахи до зростання ціни на газ в Європі... тоді Ваше питання про ціну на газ в США можна розцінювати як спробу відбілити і применшити роль рашки... а щодо ціни в США... думаю європейська паніка має вплив і на заокеанські ціни...
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28.09.2021 13:03 Відповісти
Не зрозуміло, як, маючи всього 30% європейського ринку, можна кардинально на щось впливати.
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28.09.2021 13:28 Відповісти
чому ? порожні європейські сховища, холодна рання осінь (можлива сувора зима)... і мізер який навмисно прокачує рашка (шантажуючи скорішим запуском СП-2) - хіба не причина для паніки і зростання попиту і відповідно і цін... третина газу не така вже й мала частка...
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28.09.2021 14:07 Відповісти
Хто заважає наповнити сховища широко розрекламованим в свій час американським СПГ чи норвезьким газом і збити ціну?
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28.09.2021 14:35 Відповісти
оце вже я не знаю )))
думаю саме тепер, коли такий ажіотаж і в інших постачальниках підняли ціни на газ (є попит - є можливість заробити...)
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28.09.2021 21:58 Відповісти
Рашка дошантажируется, что переведёт Европу на катарский газ.
Плюс американский сжиженный.
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28.09.2021 13:50 Відповісти
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28.09.2021 12:47 Відповісти
продали кацапам газовые хранилища? теперь не скулите с максимами))) на дрова переходите, китайцы сейчас Сибирь пилят, дров на всех хватит.
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28.09.2021 12:47 Відповісти
вот так бывает, если озабачиваться, озадачиваться,осабачиваться и заглядывать *****-террористу в одно место...
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28.09.2021 12:50 Відповісти
у ***** в шоколадном глазе газа много)) можно СП3 копать смело)
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28.09.2021 12:51 Відповісти
пад кремлёфским адеялом,
с фуйлом муркель -муркувала,
газ по 1500,
тот кто выжил - не памрёт !
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28.09.2021 12:52 Відповісти
аппетит приходит во время еды- коронобесие дополняет газо-шантажизм...

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28.09.2021 13:05 Відповісти
Авто газ уже по 18.20....скоро бензин догонит...
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28.09.2021 12:52 Відповісти
покупай электромобиль
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28.09.2021 12:57 Відповісти
Денег дай...куплю два..😀
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28.09.2021 12:59 Відповісти
иди работай
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28.09.2021 17:24 Відповісти
Можливо німці призадумаються, що слід закривати всі АЕС і переходити на мокшанський газ?
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28.09.2021 13:02 Відповісти
в 2032 немцы не будут покупать газ. орт разве об этом не извещало?)
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28.09.2021 17:25 Відповісти
В ЕС цены растут вынужденно, если разрыв с азиатским рынком будет увеличиваться то в Европу вообще ни один танкер с СПГ не придет.
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28.09.2021 12:55 Відповісти
сказки про "азійський попит" придумали нарасії...насправді нічого такого немає
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28.09.2021 12:58 Відповісти
Цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии - ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу $60 и достиг $1042 за тысячу кубометров. Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии. Источник:
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28.09.2021 13:00 Відповісти
Честно говоря, вообще насрать по какой цене покупает газ разжиревшая Европа. Но на этом фоне больше интересует вопрос: Как долго наши т.н. "слуги народа" будут отмораживаться по поводу украинского газа. Сколько газа добывается? Сколько может добываться? Кто добывает? Кто распределяет? Какова РЕАЛЬНАЯ (а не по бумажкам вашим фальшивым) себестоимость 1 кубометра добычи и транспортировки?
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28.09.2021 12:56 Відповісти
Абсолютно верно.
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28.09.2021 12:59 Відповісти
було б насрать, якби ми не купували там газ і ціна на цього формувалася на нашій біржі, якої немає і не передбачається
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28.09.2021 12:59 Відповісти
Так мы поэтому и покупаем газ ТАМ. Потому что ЗДЕСЬ - мутки и схемы и суперприбыли держателей "контрольного пакета". А то что крупнейшим добытчиком являются, типа, государственный Нафтогаз и Укргаздобыча - только усугубляет и ухудшает ситуацию.
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28.09.2021 13:45 Відповісти
в прошлом году на территорию Украины заехало около 2000 буровых установок, для чего? по добыче газа мы уже давно обогнали Дубаи с Катарами, вот бы ещё разобраться как этот газ закачивается в нашу трубу и как с кацапами идёт взаимозачёт, но об этом известно только в газовых кланах.
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28.09.2021 13:03 Відповісти
Вот и я о том же. Это как с нашими агробаронами (да и с фермерами та же история): Урожайность показывают самую низкую в Европе, но почему-то все мультимиллионеры. И продукты у нас почему-то дороже чем в Европе.
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28.09.2021 13:16 Відповісти
не хотіли купувати газ у США, тепер бовтайтесь у газовому зашморгу мордви
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28.09.2021 12:57 Відповісти
продам горох в Европу-дорого.
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28.09.2021 12:59 Відповісти
если бы Европа отказалась от рашкованского газа, то через пол-года фюррера бы скушали свои же подельники
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28.09.2021 12:59 Відповісти
Газ это только 10% от сырьевого экспорта, основная часть это нефть.
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28.09.2021 13:03 Відповісти


Також українці вважають найбільш успішним у міжнародній політиці п'ятого Президента України Петра Порошенка. Так оцінили його міжнародну діяльність 32,2% опитаних.

17,7% опитаних вважають успішним у міжнародній політиці Леоніда Кучму, а 8,1% - Володимира Зеленського. Ефективною міжнародну діяльність Леоніда Кравчука вважають 7,4% опитаних, Віктора Януковича - 5,1% і Віктора Ющенка - 4,9%.
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28.09.2021 13:02 Відповісти
Тільки чомусь за найбільш успішного 45% українців не проголосували б ні за яких обставин...
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28.09.2021 13:22 Відповісти
И ето еще морозы не ударили. Теперь ***** скажет, хотите скидку $100 становитесь раком и выполняйте что скажу.
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28.09.2021 13:03 Відповісти
Україна газ вже не закуповує . Запасів його на зиму , мовляв достатньо . Але якщо ціни до весни ( до нового сезону закачки в ПГС ) не впадуть , то дійсно - будуть проблеми . .
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28.09.2021 13:20 Відповісти
Давайте теперь вспомним как и кто настойчиво Украине навязывает отказаться от дешовой енергии АЕС. Если Европа с ее теплым климатом еще как то выживет то в Украине будет жопа. Будете в мыле педали крутить Ахметовских ветряков и вспоминать как я вам говорил что нужно гнать в шею а лучше посадить Ахметова и КО с его *зельоной енергетикой*
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28.09.2021 13:06 Відповісти
Ринок газу підігріває Азія , там дорожче ніж у Європі , то ж звісно азійський ринок у продавців газу - на першому плані . Але , не зовсім зрозуміло - нах китайцям стільки газу ( скуповують з усього світу ) , та ще й по такій ціні .? .
І скільки ж тоді в них кошуватиме електроенерія , вироблена з такого дорогущого газу . ? .
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28.09.2021 13:09 Відповісти
население Китая в два раза больше чем в Европе, добавить туда Южную Корею, Японию так почти 2 млрд, а есть еще Индия, Пакистан
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28.09.2021 13:34 Відповісти
Їх завжди було стільки . Але таку кількість газу , як зараз , вони не закуповували .
Це зв'язано в основному з тим що Китай вирішив зменшити викиди СО2 , і заради цього зменшує спалювання вугілля на ТЕС , а газу навпаки збільшує . Але якщо газ коштуватиме - доллар - куб , то скільки ж в них коштуватиме кВт .. ?? .
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28.09.2021 13:47 Відповісти
Про это лучше и не думать))
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28.09.2021 13:55 Відповісти
Хотите прикол? В Туркмении газ для обогрева частных теплиц бесплатный.Копалини там належать нариду.
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28.09.2021 13:20 Відповісти
В Туркменії нарід ціниться на рівні домашньої птиці і має такі ж права. Тебе за твій пост там вже би згодували поросятам в зоопарку , бо він не був узгоджений з вищим керівнитством країни .
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28.09.2021 13:29 Відповісти
так там и пенсий нет, но есть президент с золотой штангой, северная Корея отдыхает, кто там родился можно только посочувствовать.
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28.09.2021 14:14 Відповісти
Вы брешете. Там есть пенсии.
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30.09.2021 19:43 Відповісти
да да слышал, очень много людей умерло от голода, в 2021 планируют пенсию 50 баксов.
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01.10.2021 11:49 Відповісти
Там тоталитарный режим.
В совке тоже никто не знал, что такое счетчик на газ или воду. На электричество были счетчики, но стоило оно настолько смешных денег, что его даже никто не воровал.

Но в цивилизованной стране не может быть бесплатных или дешевых ресурсов. Мы же хотим в Европу - значит надо отвыкать от совка.
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28.09.2021 16:07 Відповісти
Тобто, єдиний плюс "Європи" - все дорого? Плюс сумнівний. Воно дійсно того варте?
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28.09.2021 17:12 Відповісти
У нас тоже тоталитаризм и казни несогласных. Будете атрицать,.?
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30.09.2021 19:41 Відповісти
Чим дорожчий газ - тим швидше розвиватимуться водневі технології та інша альтернатива . Це однозначно плюс .
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28.09.2021 13:24 Відповісти
Вот результат глубоких озабоченностей.
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28.09.2021 13:25 Відповісти
Это будет как с захватом Крыма:
2 месяца эйфории, и долгие годы позора, изоляции и головной боли
в скрепе.
Пусть потом не обижаются на всемирную "русофобию".
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28.09.2021 13:58 Відповісти
Ну аннексия Крыма сразу была воспринята в штыки. Ни одна цивилизованная страна не признала.

А вот за цены на газ никто ещё Газпрому претензий не предъявил претензий.
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28.09.2021 16:50 Відповісти
В Газпрому всього 30% європейського ринку. Кому треба пред"являть претензії?
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28.09.2021 17:14 Відповісти
нужно больше северных потоков. хороших и разных. тогда уж точно гусня не будет использовать газ в качестве оружия. сто пудово. (с) ваша баба меркель _зиг хайл майн **********
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28.09.2021 14:16 Відповісти
За безопасность трубы, проходящей по нашей территории, отвечает конкретно Украина.
А как будет с подводной трубой, проходящей через воды ряда стран - никто наверняка не знает.
В океане водятся дроны рыбы-пилы, электрические скаты, другая живность, которая агрессивно отнесётся к такому вторжению в их мир,
как трубопровод.
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28.09.2021 14:43 Відповісти
Мы снова отстаем от Европы!
Скоро и у нас будет европейская цена газа. А за одну зиму отопления будет 5 лет рабства.
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28.09.2021 14:18 Відповісти
Для отопления Украина имеет собственный газ с запасом.
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28.09.2021 14:35 Відповісти
Это повод не поднимать цены?
Газ принадлежит народу. Цена добычи 50$ за 1000 кубов. Цена продажи населению около 300$
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28.09.2021 15:06 Відповісти
Не може бути! То клятий Овоч обдирав українців, продаючи народний газ тому ж народу втридорога. Кроль в Шустера ще в 13-му вивів його на чисту воду. І відразу ж, як сам дорвався до влади, тарифи знизив. І слідуючі уряди ще знизили!
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28.09.2021 17:18 Відповісти
Помню на Майдане в 2014-м Сеня нам обещал газ собственной добычи по 70 баксов. Неужели он нас обманул ?
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28.09.2021 17:41 Відповісти
Рашка работает в паре с Китаем.У Китая есть газ и без Рашки и его ему хватает.Китай просто оттягивает газ из Европы и обеспечивает Рашке алиби,говоря о том,що Китаю срочно нужны большие объёмы.На самом деле,Китаю газ не нужен.У них даже Сила Сибири не загружена на 100%.К тому же китайские диллеры,тоже работают на повышение цен на максимум.Обычная экономическая война
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28.09.2021 14:44 Відповісти
маска с путлера слетела с первыми морозами .....как ЕС выкрутится ,просто путлер решил за счет ЕС поправить економику рыфы или карманы Сечина
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28.09.2021 15:06 Відповісти
Кто в Европе привлечет Газпром за газовый кризис? Польша? Ей российский газ не нужен, как она говорит. Венгрия? У них все ок. Германия? Тоже все ок, новую трубу тянут. Украина? Так мы, как нас уверяют, не покупаем российский газ. Если появится информация, что кто из клиентов Газпрома обвиняет его в недопоставках газа, тогда можно будет россиян как-то привлекать за неисполнение контрактов. Но тут такой информации нет. Нужно смотреть фактам в лицо, а не тешиться иллюзиями. Россияне безусловно играют большую роль на европейском газовом рынке, но повторюсь, вроде никто из стран, кто имеет с ними контракт на поставку газа, не обвиняет их в срыве поставок. Иначе цензор среди первых об этом бы написал.
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28.09.2021 15:17 Відповісти
где-то истерично хохочет меркельша......
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28.09.2021 15:33 Відповісти
 
 