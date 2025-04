Ціна газу в Європі досягла нового історичного максимуму

Ціна газу в Європі офіційно подолала попередній історичний максимум, встановлений у березні 2018 року, коли Європу накрив легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (the Beast from the East). Тільки той рекорд припав на кінець зими, а опалювальний сезон 2021/22 років ще тільки починається.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ціна в Європі підскочила слідом за цінами в Азії - листопадовий ф'ючерс на азіатський спотовий СПГ-індекс JKM Platts напередодні додав відразу $ 60 і досяг $ 1042 за тисячу кубометрів. Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (по газопроводах і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за СПГ з преміальним ринком Азії.

Ціна котирувань на газ у Європі останнім часом нерозривно позначається на цінах на акції "Газпрому".

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures вранці у вівторок досягла 85,245 євро за МВт.год, або $ 1030 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.

Історичний рекорд ціни контракту "на день вперед" на TTF зафіксовано 1 березня 2018 року - 76 євро за МВт.год, або $ 969 за тисячу кубометрів.