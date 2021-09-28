Ціна газу в Європі досягла нового історичного максимуму
Ціна газу в Європі офіційно подолала попередній історичний максимум, встановлений у березні 2018 року, коли Європу накрив легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (the Beast from the East). Тільки той рекорд припав на кінець зими, а опалювальний сезон 2021/22 років ще тільки починається.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ціна в Європі підскочила слідом за цінами в Азії - листопадовий ф'ючерс на азіатський спотовий СПГ-індекс JKM Platts напередодні додав відразу $ 60 і досяг $ 1042 за тисячу кубометрів. Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (по газопроводах і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за СПГ з преміальним ринком Азії.
Ціна котирувань на газ у Європі останнім часом нерозривно позначається на цінах на акції "Газпрому".
Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures вранці у вівторок досягла 85,245 євро за МВт.год, або $ 1030 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.
Історичний рекорд ціни контракту "на день вперед" на TTF зафіксовано 1 березня 2018 року - 76 євро за МВт.год, або $ 969 за тисячу кубометрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже європейці не бачать в кого купують газ ? Раніше вони могли тиснути на нас, а тепер на Німеччину і всю Європу.
але якщо Вас так турбують мої підозри про пряму причетність рахи до зростання ціни на газ в Європі... тоді Ваше питання про ціну на газ в США можна розцінювати як спробу відбілити і применшити роль рашки... а щодо ціни в США... думаю європейська паніка має вплив і на заокеанські ціни...
думаю саме тепер, коли такий ажіотаж і в інших постачальниках підняли ціни на газ (є попит - є можливість заробити...)
Плюс американский сжиженный.
с фуйлом муркель -муркувала,
газ по 1500,
тот кто выжил - не памрёт !
Також українці вважають найбільш успішним у міжнародній політиці п'ятого Президента України Петра Порошенка. Так оцінили його міжнародну діяльність 32,2% опитаних.
17,7% опитаних вважають успішним у міжнародній політиці Леоніда Кучму, а 8,1% - Володимира Зеленського. Ефективною міжнародну діяльність Леоніда Кравчука вважають 7,4% опитаних, Віктора Януковича - 5,1% і Віктора Ющенка - 4,9%.
І скільки ж тоді в них кошуватиме електроенерія , вироблена з такого дорогущого газу . ? .
Це зв'язано в основному з тим що Китай вирішив зменшити викиди СО2 , і заради цього зменшує спалювання вугілля на ТЕС , а газу навпаки збільшує . Але якщо газ коштуватиме - доллар - куб , то скільки ж в них коштуватиме кВт .. ?? .
В совке тоже никто не знал, что такое счетчик на газ или воду. На электричество были счетчики, но стоило оно настолько смешных денег, что его даже никто не воровал.
Но в цивилизованной стране не может быть бесплатных или дешевых ресурсов. Мы же хотим в Европу - значит надо отвыкать от совка.
2 месяца эйфории, и долгие годы позора, изоляции и головной боли
в скрепе.
Пусть потом не обижаются на всемирную "русофобию".
А вот за цены на газ никто ещё Газпрому претензий не предъявил претензий.
А как будет с подводной трубой, проходящей через воды ряда стран - никто наверняка не знает.
В океане водятся
дронырыбы-пилы, электрические скаты, другая живность, которая агрессивно отнесётся к такому вторжению в их мир,
как трубопровод.
Скоро и у нас будет европейская цена газа. А за одну зиму отопления будет 5 лет рабства.
Газ принадлежит народу. Цена добычи 50$ за 1000 кубов. Цена продажи населению около 300$