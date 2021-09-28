Экс-"слуга народа" Лысюк, бывший консультантом "Следствие ведут экстрасенсы", назначен замглавы управления по борьбе с коррупцией СБУ, - спикер "InformNapalm" Макарук

Экс-нардеп "Слуги народа" Андрей Лысюк был назначен заместителем главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Об этом в Facebook сообщил спикер Inform Napalm Михаил Макарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Бывший начальник охраны Тигипко, недонардеп от партии "Слуга народа", а также звезда телепрограммы "Следствие ведут экстрасенсы" стал замом Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.







Напомним, в 2019 году избранный народным депутатом по списку "Слуги народа" Андрей Лысюк отказался от мандата. Он это мотивировал тем, что сейчас находится на военной службе Киевской области и убежден, что так принесет больше пользы стране.

Когда Лысюк решил идти по списку "Слуги народа", то на военной службе не состоял, а восстановился там уже во время предвыборной кампании.

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