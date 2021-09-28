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Экс-"слуга народа" Лысюк, бывший консультантом "Следствие ведут экстрасенсы", назначен замглавы управления по борьбе с коррупцией СБУ, - спикер "InformNapalm" Макарук

Экс-нардеп "Слуги народа" Андрей Лысюк был назначен заместителем главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Об этом в Facebook сообщил спикер Inform Napalm Михаил Макарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Бывший начальник охраны Тигипко, недонардеп от партии "Слуга народа", а также звезда телепрограммы "Следствие ведут экстрасенсы" стал замом Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Экс-слуга народа Лысюк, бывший консультантом Следствие ведут экстрасенсы, назначен замглавы управления по борьбе с коррупцией СБУ, - спикер InformNapalm Макарук 01
Экс-слуга народа Лысюк, бывший консультантом Следствие ведут экстрасенсы, назначен замглавы управления по борьбе с коррупцией СБУ, - спикер InformNapalm Макарук 02
Экс-слуга народа Лысюк, бывший консультантом Следствие ведут экстрасенсы, назначен замглавы управления по борьбе с коррупцией СБУ, - спикер InformNapalm Макарук 03

Напомним, в 2019 году избранный народным депутатом по списку "Слуги народа" Андрей Лысюк отказался от мандата. Он это мотивировал тем, что сейчас находится на военной службе Киевской области и убежден, что так принесет больше пользы стране.

Когда Лысюк решил идти по списку "Слуги народа", то на военной службе не состоял, а восстановился там уже во время предвыборной кампании.

Также читайте: Рада может принять закон, закрепляющий за Кабмином назначение руководителя НАБУ. Шансы достаточно высоки, - Разумков

Автор: 

назначение (2171) СБУ (19878)


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Топ комментарии
+16
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28.09.2021 14:26
+14
"Бывший начальник охраны Тигипко"

Источник:

Бурутьба не на життя, а не смерть Буратіни із олігархами триває.
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28.09.2021 14:26
+10
Це вже 3,14здєц чи ще ні?
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28.09.2021 14:48
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правильно. по профилю чувак пошел
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28.09.2021 14:25 Ответить
а вот тут уже и не придолбаться ))))))))))))))
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28.09.2021 14:26 Ответить
в профіль слуга народа, а в фас-охорона Тігіпко, сірого радника ОПУ . Недавно такий кар"єрний чувак після роботи в охороні уХйула на камушки смертельно завалився'.
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28.09.2021 14:33 Ответить
тепер екстрасенси будуть з ним співпрацювати- шукати з ним корупціонерів...
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28.09.2021 14:35 Ответить
Цікаво, чи зебіли зрозуміють іронію Бубочки? 😁 Хоча то вже не іронія, а сарказм. Грубшого на яку на те, що все це - шоу і бути е може!
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28.09.2021 15:09 Ответить
о, знов поперли

НЕРОЗКРИТА ТАЄМНИЦЯ БІЛОГО БРАТСТВА. Експерименти КДБ над управлінням масовою свідомістю - https://www.youtube.com/watch?v=vmhFct3IV-U&lc=UgyZf3jv6H45X5XmVi14AaABAg.9SlF9F-dInI9SmfrI_CMA3&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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28.09.2021 14:25 Ответить
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28.09.2021 14:26 Ответить
колєга уже там

На черговому засіданні Кабмін провів ряд кадрових перестановок. В результаті однієї з них у міністра оборони Андрія Тарана з'явилась нова заступниця. Нею стала Анна Маляр, яку глядачі українських телеканалів могли бачити в телепроєктах "Говорить Україна", "Стосується кожного", "Битва екстрасенсів". Також вона була на місцевих виборах в Києві минулого року кандидатом від "Слуги народу".

Анна Маляр є юристкою-кримінологинею, головою Центру правових та кримінологічних досліджень. - https://ukranews.com/ua/news/793004-zastupnytseyu-ministra-oborony-stala-ekspertka-z-bytvy-ekstrasensiv
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28.09.2021 14:49 Ответить
Зкстрасексы......особенно в подразделении "К"....
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28.09.2021 14:26 Ответить
"Бывший начальник охраны Тигипко"

Источник:

Бурутьба не на життя, а не смерть Буратіни із олігархами триває.
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28.09.2021 14:26 Ответить
* , а на смерть
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28.09.2021 14:31 Ответить
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28.09.2021 14:27 Ответить
ШОУ МАЭ ДЭБЭЛОВ...тьфу ну и страна..папандос а не страна....
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28.09.2021 14:53 Ответить
ви ні панімаєте!!!Ето последній варіант! И Шанс!
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28.09.2021 14:28 Ответить
ПЗДЦ
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28.09.2021 14:29 Ответить
Зеленая плесень просто уничтожает страну - чтобы легче было сдать врагу - РФ
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28.09.2021 14:29 Ответить
не факт, что РФ..
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28.09.2021 19:07 Ответить
ФБР все....

Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
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28.09.2021 14:30 Ответить
Зелень звиздить як завжди. Який піаніст, такий і оркестр у нього.
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28.09.2021 14:33 Ответить
Значит не в то ФБР обратились. Возможно есть альтернатива.
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28.09.2021 14:34 Ответить


Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у западных партнеров Украины "нет аппетита" к введению новых системных санкций против России из-за "выборов" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом Кулеба сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV,

Ну ось ця новина з призначенням шоу-консультатнта , як відмовтдь на основну вимогу не тільки заходу а ВИЖИВАННЯ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ!!! Яким буде апетит у західних партнерів до допомоги Україні?
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28.09.2021 14:30 Ответить
идиоты)) сегодня вспомнил за экстасенсов шоб узнать кто в рубероида стрелял))) и на тебе готовый спец нарисовался))) прям с телепрограммы ))) шапито 95 рулит))
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28.09.2021 14:30 Ответить
На манєже всьо тє же.
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28.09.2021 14:30 Ответить
"Пакращення життя вже сьогодні"
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28.09.2021 14:33 Ответить
когда уж уже женю ************** назначат на посаду. засиделся пацан в кадровом резерве.

а может ему таки не ***** и он што-то знает?
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28.09.2021 14:33 Ответить
яб Кошевого в министры МВД отправил, парень он сурйозный начитаный, такие нам нужны.
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28.09.2021 14:36 Ответить
Кошевой походу гораздо умнее, чем о нём можно подумать с первого взгляда. Раз не влез в это всё говнище.
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28.09.2021 16:50 Ответить
Партия зашквара, однако
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28.09.2021 14:35 Ответить
Там корыто пожирнее...
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28.09.2021 14:35 Ответить
яка влада такі і специ народ її вибирав по телепринципу з дивізом :хай пуй останній гризтимо зато без бариги да паржьомс
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28.09.2021 14:36 Ответить
в зазеркалье каждый день какой то праздник))) иногда даже завидую ребятам) жизнь бьет ключом)
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28.09.2021 14:41 Ответить
седне ты охранник, завтра на камеру с сурйозным видом таким расказываешь про то как баба Люба, ведьма в пятом колене учуяла след преступника по форме узора на линолиуме, а потом БАЦ! и полный кавалер ордена зелемойского по борьбе с коррупцией!)
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28.09.2021 14:44 Ответить
А що, в СБУ досі не відібрали економічну складову?
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28.09.2021 14:42 Ответить


Вот это я понимаю «новые лица»…..
Идут по стопам красного террора, и воплощают мечту Ленина что страной может править каждая кухарка ?

ну ну, грабли они такие непредсказуемые, рефлекс отсутствует …..
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28.09.2021 14:43 Ответить
Совсем умом двинулись ЗЕленые
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28.09.2021 14:44 Ответить
У них його нема.
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28.09.2021 15:00 Ответить
їбанутися
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28.09.2021 14:44 Ответить
Це вже 3,14здєц чи ще ні?
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28.09.2021 14:48 Ответить
У них просто экстрасенса не было. Теперь дело Шеремета раскроют за 3 минуты
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28.09.2021 14:54 Ответить
Тепер екстрасенси с цим качком з охорони олігарха будуть здавати Данілову корупціонерів птд санкції
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28.09.2021 14:55 Ответить
Короче кадры в Украине закончились , пришла очередь гадалок 😀😀
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28.09.2021 14:56 Ответить
Я знаю точно наперед,
Сегодня кто-нибудь умрет.
Я знаю где, я знаю как.
Я не гадалка я-маньяк!
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28.09.2021 15:00 Ответить
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28.09.2021 15:18 Ответить
От кого у владі ще не вистачало, зараз карти все покажуть, хто і що "винен".
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28.09.2021 15:00 Ответить
В нього все на фейсі написано.
Просто аут.
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28.09.2021 15:02 Ответить
в зекоМанде уже все в сборе для адского треша: и клоуны, и тамада, и геи, и наркоманы, и проститутки, и шаманы с колдунами, и даже летающая баба яга. Я вот только не пойму, как это плядское шапито может руководить страной?!!
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28.09.2021 15:03 Ответить
Скоро не буде кому ляпати язиком у телевізорі. Лєнін просто плаче. Комунізм настав. Будь-яка остатня дикторка чи клоун може керувати державою.
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28.09.2021 15:05 Ответить
Ничего не будет, - будет сплошное телевидение.
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28.09.2021 15:19 Ответить
клоунада продолжается.....
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28.09.2021 15:30 Ответить
****.... это очередное дно.
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28.09.2021 15:33 Ответить
Як страшно це все споглядати…
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28.09.2021 15:40 Ответить
Вам то чё? До Испании брызги не долетят если что.
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28.09.2021 16:46 Ответить
Ну то есть будет ловить мифические и потусторонние силы,ловушкой"Охотников за привидениями"
СБУ диджитал
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28.09.2021 16:10 Ответить
а вот зря вы прикалываетесь. Я однажды посрался на форуме с одним экстрасенсом, и он пообещал остановить мне сердце по фотографии. Ну я ему отправил фотку }{уйла. И что бы вы думали? Оно пропало на десять дней. Об этом тогда все газеты писали и по телику говорили. Сработал экстрасенс. Настоящий лилипутин подох и сейчас правит его двойник.
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28.09.2021 16:49 Ответить
Горит сарай, гори и хата)

Ну а что...если население смотрит 95 квартал с его быдло-шутками, смотрим шоу экстрасенсов и верит в эту хрень... Почему нет? Страна дураков должна управляться дураками чуть умнее.
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28.09.2021 17:16 Ответить
Хочется припомнить, историю с США. Там, когда угроза абсолютной власти мафии нависла над государственными структурами, было создано ФБР. Американцы защитили верховенство права и закона. Защищают это с тех пор каждый год.
Что у нас? У нас урка уже был президентом. Теперь у власти шулеры и наперсточники. Право и закон попираются постоянно. И народу не навязывают все это. Народ сам все это выбирает. До тех пор, пока настоящая украинская элита не обнаружит в себе железные яйца и не сожмет кулаки, чтоб бороться за настоящую Независимость страны, в которой будет место Праву и Закону, до тех пор это будет африканская страна на степях Европы.
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28.09.2021 17:33 Ответить
 
 