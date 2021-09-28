Екс-"слуга народу" Лисюк, колишній консультант "Слідства ведуть екстрасенси", призначений заступником голови управління по боротьбі з корупцією СБУ, - спікер "InformNapalm" Макарук
Екснардеп "Слуги народу" Андрій Лисюк був призначений заступником у головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
Про це в Facebook повідомив спікер Inform Napalm Михайло Макарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Колишній начальник охорони Тігіпка, недонардеп від партії "Слуга народу", а також зірка телепрограми "Слідство ведуть екстрасенси" став заступником у Головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в 2019 році обраний народним депутатом за списком "Слуги народу" Андрій Лисюк відмовився від мандата. Він це мотивував тим, що зараз перебуває на військовій службі в Київській області і переконаний, що так принесе більше користі країні.
Коли Лисюк вирішив йти за списком "Слуги народу", то на військовій службі не перебував, а відновився там вже під час передвиборчої кампанії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НЕРОЗКРИТА ТАЄМНИЦЯ БІЛОГО БРАТСТВА. Експерименти КДБ над управлінням масовою свідомістю - https://www.youtube.com/watch?v=vmhFct3IV-U&lc=UgyZf3jv6H45X5XmVi14AaABAg.9SlF9F-dInI9SmfrI_CMA3&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
На черговому засіданні Кабмін провів ряд кадрових перестановок. В результаті однієї з них у міністра оборони Андрія Тарана з'явилась нова заступниця. Нею стала Анна Маляр, яку глядачі українських телеканалів могли бачити в телепроєктах "Говорить Україна", "Стосується кожного", "Битва екстрасенсів". Також вона була на місцевих виборах в Києві минулого року кандидатом від "Слуги народу".
Анна Маляр є юристкою-кримінологинею, головою Центру правових та кримінологічних досліджень. - https://ukranews.com/ua/news/793004-zastupnytseyu-ministra-oborony-stala-ekspertka-z-bytvy-ekstrasensiv
Источник:
Бурутьба не на життя, а не смерть Буратіни із олігархами триває.
Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у западных партнеров Украины "нет аппетита" к введению новых системных санкций против России из-за "выборов" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом Кулеба сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV,
Ну ось ця новина з призначенням шоу-консультатнта , як відмовтдь на основну вимогу не тільки заходу а ВИЖИВАННЯ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ!!! Яким буде апетит у західних партнерів до допомоги Україні?
а может ему таки не ***** и он што-то знает?
Вот это я понимаю «новые лица»…..
Идут по стопам красного террора, и воплощают мечту Ленина что страной может править каждая кухарка ?
ну ну, грабли они такие непредсказуемые, рефлекс отсутствует …..
Сегодня кто-нибудь умрет.
Я знаю где, я знаю как.
Я не гадалка я-маньяк!
Просто аут.
СБУ диджитал
Ну а что...если население смотрит 95 квартал с его быдло-шутками, смотрим шоу экстрасенсов и верит в эту хрень... Почему нет? Страна дураков должна управляться дураками чуть умнее.
Что у нас? У нас урка уже был президентом. Теперь у власти шулеры и наперсточники. Право и закон попираются постоянно. И народу не навязывают все это. Народ сам все это выбирает. До тех пор, пока настоящая украинская элита не обнаружит в себе железные яйца и не сожмет кулаки, чтоб бороться за настоящую Независимость страны, в которой будет место Праву и Закону, до тех пор это будет африканская страна на степях Европы.