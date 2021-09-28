УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10445 відвідувачів онлайн
Новини
9 676 56

Екс-"слуга народу" Лисюк, колишній консультант "Слідства ведуть екстрасенси", призначений заступником голови управління по боротьбі з корупцією СБУ, - спікер "InformNapalm" Макарук

Екснардеп "Слуги народу" Андрій Лисюк був призначений заступником у головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Про це в Facebook повідомив спікер Inform Napalm Михайло Макарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишній начальник охорони Тігіпка, недонардеп від партії "Слуга народу", а також зірка телепрограми "Слідство ведуть екстрасенси" став заступником у Головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Екс-слуга народу Лисюк, колишній консультант Слідства ведуть екстрасенси, призначений заступником голови управління по боротьбі з корупцією СБУ, - спікер InformNapalm Макарук 01
Екс-слуга народу Лисюк, колишній консультант Слідства ведуть екстрасенси, призначений заступником голови управління по боротьбі з корупцією СБУ, - спікер InformNapalm Макарук 02
Екс-слуга народу Лисюк, колишній консультант Слідства ведуть екстрасенси, призначений заступником голови управління по боротьбі з корупцією СБУ, - спікер InformNapalm Макарук 03

Також читайте: "Слуга народу" вже півтора місяця веде переговори з кандидатами в міністри: більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються, - Арахамія

Нагадаємо, в 2019 році обраний народним депутатом за списком "Слуги народу" Андрій Лисюк відмовився від мандата. Він це мотивував тим, що зараз перебуває на військовій службі в Київській області і переконаний, що так принесе більше користі країні.

Коли Лисюк вирішив йти за списком "Слуги народу", то на військовій службі не перебував, а відновився там вже під час передвиборчої кампанії.

Автор: 

призначення (2281) СБУ (12797)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
28.09.2021 14:26
+14
"Бывший начальник охраны Тигипко"

Источник:

Бурутьба не на життя, а не смерть Буратіни із олігархами триває.
показати весь коментар
28.09.2021 14:26
+10
Це вже 3,14здєц чи ще ні?
показати весь коментар
28.09.2021 14:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
правильно. по профилю чувак пошел
показати весь коментар
28.09.2021 14:25 Відповісти
а вот тут уже и не придолбаться ))))))))))))))
показати весь коментар
28.09.2021 14:26 Відповісти
в профіль слуга народа, а в фас-охорона Тігіпко, сірого радника ОПУ . Недавно такий кар"єрний чувак після роботи в охороні уХйула на камушки смертельно завалився'.
показати весь коментар
28.09.2021 14:33 Відповісти
тепер екстрасенси будуть з ним співпрацювати- шукати з ним корупціонерів...
показати весь коментар
28.09.2021 14:35 Відповісти
Цікаво, чи зебіли зрозуміють іронію Бубочки? 😁 Хоча то вже не іронія, а сарказм. Грубшого на яку на те, що все це - шоу і бути е може!
показати весь коментар
28.09.2021 15:09 Відповісти
о, знов поперли

НЕРОЗКРИТА ТАЄМНИЦЯ БІЛОГО БРАТСТВА. Експерименти КДБ над управлінням масовою свідомістю - https://www.youtube.com/watch?v=vmhFct3IV-U&lc=UgyZf3jv6H45X5XmVi14AaABAg.9SlF9F-dInI9SmfrI_CMA3&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
показати весь коментар
28.09.2021 14:25 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2021 14:26 Відповісти
колєга уже там

На черговому засіданні Кабмін провів ряд кадрових перестановок. В результаті однієї з них у міністра оборони Андрія Тарана з'явилась нова заступниця. Нею стала Анна Маляр, яку глядачі українських телеканалів могли бачити в телепроєктах "Говорить Україна", "Стосується кожного", "Битва екстрасенсів". Також вона була на місцевих виборах в Києві минулого року кандидатом від "Слуги народу".

Анна Маляр є юристкою-кримінологинею, головою Центру правових та кримінологічних досліджень. - https://ukranews.com/ua/news/793004-zastupnytseyu-ministra-oborony-stala-ekspertka-z-bytvy-ekstrasensiv
показати весь коментар
28.09.2021 14:49 Відповісти
Зкстрасексы......особенно в подразделении "К"....
показати весь коментар
28.09.2021 14:26 Відповісти
"Бывший начальник охраны Тигипко"

Источник:

Бурутьба не на життя, а не смерть Буратіни із олігархами триває.
показати весь коментар
28.09.2021 14:26 Відповісти
* , а на смерть
показати весь коментар
28.09.2021 14:31 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2021 14:27 Відповісти
ШОУ МАЭ ДЭБЭЛОВ...тьфу ну и страна..папандос а не страна....
показати весь коментар
28.09.2021 14:53 Відповісти
ви ні панімаєте!!!Ето последній варіант! И Шанс!
показати весь коментар
28.09.2021 14:28 Відповісти
ПЗДЦ
показати весь коментар
28.09.2021 14:29 Відповісти
Зеленая плесень просто уничтожает страну - чтобы легче было сдать врагу - РФ
показати весь коментар
28.09.2021 14:29 Відповісти
не факт, что РФ..
показати весь коментар
28.09.2021 19:07 Відповісти
ФБР все....

Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине. Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
показати весь коментар
28.09.2021 14:30 Відповісти
Зелень звиздить як завжди. Який піаніст, такий і оркестр у нього.
показати весь коментар
28.09.2021 14:33 Відповісти
Значит не в то ФБР обратились. Возможно есть альтернатива.
показати весь коментар
28.09.2021 14:34 Відповісти


Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у западных партнеров Украины "нет аппетита" к введению новых системных санкций против России из-за "выборов" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом Кулеба сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV,

Ну ось ця новина з призначенням шоу-консультатнта , як відмовтдь на основну вимогу не тільки заходу а ВИЖИВАННЯ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВИ!!! Яким буде апетит у західних партнерів до допомоги Україні?
показати весь коментар
28.09.2021 14:30 Відповісти
идиоты)) сегодня вспомнил за экстасенсов шоб узнать кто в рубероида стрелял))) и на тебе готовый спец нарисовался))) прям с телепрограммы ))) шапито 95 рулит))
показати весь коментар
28.09.2021 14:30 Відповісти
На манєже всьо тє же.
показати весь коментар
28.09.2021 14:30 Відповісти
"Пакращення життя вже сьогодні"
показати весь коментар
28.09.2021 14:33 Відповісти
когда уж уже женю ************** назначат на посаду. засиделся пацан в кадровом резерве.

а может ему таки не ***** и он што-то знает?
показати весь коментар
28.09.2021 14:33 Відповісти
яб Кошевого в министры МВД отправил, парень он сурйозный начитаный, такие нам нужны.
показати весь коментар
28.09.2021 14:36 Відповісти
Кошевой походу гораздо умнее, чем о нём можно подумать с первого взгляда. Раз не влез в это всё говнище.
показати весь коментар
28.09.2021 16:50 Відповісти
Партия зашквара, однако
показати весь коментар
28.09.2021 14:35 Відповісти
Там корыто пожирнее...
показати весь коментар
28.09.2021 14:35 Відповісти
яка влада такі і специ народ її вибирав по телепринципу з дивізом :хай пуй останній гризтимо зато без бариги да паржьомс
показати весь коментар
28.09.2021 14:36 Відповісти
в зазеркалье каждый день какой то праздник))) иногда даже завидую ребятам) жизнь бьет ключом)
показати весь коментар
28.09.2021 14:41 Відповісти
седне ты охранник, завтра на камеру с сурйозным видом таким расказываешь про то как баба Люба, ведьма в пятом колене учуяла след преступника по форме узора на линолиуме, а потом БАЦ! и полный кавалер ордена зелемойского по борьбе с коррупцией!)
показати весь коментар
28.09.2021 14:44 Відповісти
А що, в СБУ досі не відібрали економічну складову?
показати весь коментар
28.09.2021 14:42 Відповісти


Вот это я понимаю «новые лица»…..
Идут по стопам красного террора, и воплощают мечту Ленина что страной может править каждая кухарка ?

ну ну, грабли они такие непредсказуемые, рефлекс отсутствует …..
показати весь коментар
28.09.2021 14:43 Відповісти
Совсем умом двинулись ЗЕленые
показати весь коментар
28.09.2021 14:44 Відповісти
У них його нема.
показати весь коментар
28.09.2021 15:00 Відповісти
їбанутися
показати весь коментар
28.09.2021 14:44 Відповісти
Це вже 3,14здєц чи ще ні?
показати весь коментар
28.09.2021 14:48 Відповісти
У них просто экстрасенса не было. Теперь дело Шеремета раскроют за 3 минуты
показати весь коментар
28.09.2021 14:54 Відповісти
Тепер екстрасенси с цим качком з охорони олігарха будуть здавати Данілову корупціонерів птд санкції
показати весь коментар
28.09.2021 14:55 Відповісти
Короче кадры в Украине закончились , пришла очередь гадалок 😀😀
показати весь коментар
28.09.2021 14:56 Відповісти
Я знаю точно наперед,
Сегодня кто-нибудь умрет.
Я знаю где, я знаю как.
Я не гадалка я-маньяк!
показати весь коментар
28.09.2021 15:00 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2021 15:18 Відповісти
От кого у владі ще не вистачало, зараз карти все покажуть, хто і що "винен".
показати весь коментар
28.09.2021 15:00 Відповісти
В нього все на фейсі написано.
Просто аут.
показати весь коментар
28.09.2021 15:02 Відповісти
в зекоМанде уже все в сборе для адского треша: и клоуны, и тамада, и геи, и наркоманы, и проститутки, и шаманы с колдунами, и даже летающая баба яга. Я вот только не пойму, как это плядское шапито может руководить страной?!!
показати весь коментар
28.09.2021 15:03 Відповісти
Скоро не буде кому ляпати язиком у телевізорі. Лєнін просто плаче. Комунізм настав. Будь-яка остатня дикторка чи клоун може керувати державою.
показати весь коментар
28.09.2021 15:05 Відповісти
Ничего не будет, - будет сплошное телевидение.
показати весь коментар
28.09.2021 15:19 Відповісти
клоунада продолжается.....
показати весь коментар
28.09.2021 15:30 Відповісти
****.... это очередное дно.
показати весь коментар
28.09.2021 15:33 Відповісти
Як страшно це все споглядати…
показати весь коментар
28.09.2021 15:40 Відповісти
Вам то чё? До Испании брызги не долетят если что.
показати весь коментар
28.09.2021 16:46 Відповісти
Ну то есть будет ловить мифические и потусторонние силы,ловушкой"Охотников за привидениями"
СБУ диджитал
показати весь коментар
28.09.2021 16:10 Відповісти
а вот зря вы прикалываетесь. Я однажды посрался на форуме с одним экстрасенсом, и он пообещал остановить мне сердце по фотографии. Ну я ему отправил фотку }{уйла. И что бы вы думали? Оно пропало на десять дней. Об этом тогда все газеты писали и по телику говорили. Сработал экстрасенс. Настоящий лилипутин подох и сейчас правит его двойник.
показати весь коментар
28.09.2021 16:49 Відповісти
Горит сарай, гори и хата)

Ну а что...если население смотрит 95 квартал с его быдло-шутками, смотрим шоу экстрасенсов и верит в эту хрень... Почему нет? Страна дураков должна управляться дураками чуть умнее.
показати весь коментар
28.09.2021 17:16 Відповісти
Хочется припомнить, историю с США. Там, когда угроза абсолютной власти мафии нависла над государственными структурами, было создано ФБР. Американцы защитили верховенство права и закона. Защищают это с тех пор каждый год.
Что у нас? У нас урка уже был президентом. Теперь у власти шулеры и наперсточники. Право и закон попираются постоянно. И народу не навязывают все это. Народ сам все это выбирает. До тех пор, пока настоящая украинская элита не обнаружит в себе железные яйца и не сожмет кулаки, чтоб бороться за настоящую Независимость страны, в которой будет место Праву и Закону, до тех пор это будет африканская страна на степях Европы.
показати весь коментар
28.09.2021 17:33 Відповісти
 
 