Екс-"слуга народу" Лисюк, колишній консультант "Слідства ведуть екстрасенси", призначений заступником голови управління по боротьбі з корупцією СБУ, - спікер "InformNapalm" Макарук

Екснардеп "Слуги народу" Андрій Лисюк був призначений заступником у головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Про це в Facebook повідомив спікер Inform Napalm Михайло Макарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишній начальник охорони Тігіпка, недонардеп від партії "Слуга народу", а також зірка телепрограми "Слідство ведуть екстрасенси" став заступником у Головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.







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Нагадаємо, в 2019 році обраний народним депутатом за списком "Слуги народу" Андрій Лисюк відмовився від мандата. Він це мотивував тим, що зараз перебуває на військовій службі в Київській області і переконаний, що так принесе більше користі країні.

Коли Лисюк вирішив йти за списком "Слуги народу", то на військовій службі не перебував, а відновився там вже під час передвиборчої кампанії.