Оккупанты развернули масштабную агитационную кампанию на Донбассе по призыву местного населения "на военную службу", - разведка
Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях развернули масштабную агитационную кампанию по призыву местного населения на военную службу в соединениях и частях боевиков 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В СМИ оккупантов увеличились объемы рекламы военной службы по контракту, возросло количество пропагандистских групп, предназначенных для работы в соединениях и частях противника и в гражданских учебных заведениях и предприятиях", - сказано в сообщении.
Сообщается также, что для недопущения снижения уровня укомплектованности личным составом подразделений на передовых позициях российское оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе лиц, у которых истекает срок контракта. В частности, боевикам запрещено выдавать документы, удостоверяющие личность, в т.ч. уже оформленных российских паспортов, которые хранятся в штабах соединений и частей.
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_Благодарю за точность формулировок, верно расставленные акценты.