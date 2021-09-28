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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты развернули масштабную агитационную кампанию на Донбассе по призыву местного населения "на военную службу", - разведка

Оккупанты развернули масштабную агитационную кампанию на Донбассе по призыву местного населения

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях развернули масштабную агитационную кампанию по призыву местного населения на военную службу в соединениях и частях боевиков 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины. 

"В СМИ оккупантов увеличились объемы рекламы военной службы по контракту, возросло количество пропагандистских групп, предназначенных для работы в соединениях и частях противника и в гражданских учебных заведениях и предприятиях", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ на Донбассе начали масштабные мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил, - разведка

Сообщается также, что для недопущения снижения уровня укомплектованности личным составом подразделений на передовых позициях российское оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе лиц, у которых истекает срок контракта. В частности, боевикам запрещено выдавать документы, удостоверяющие личность, в т.ч. уже оформленных российских паспортов, которые хранятся в штабах соединений и частей.

агитация (507) боевик (16779) разведка (4171) терроризм (18689) Донбасс (26955) мобилизация (2753)


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Топ комментарии
+5
Если эта агитация, без новости про изнасилование шваброй, то считаю, что недоработали с агитацией
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28.09.2021 14:51
+1
Работы там реально всё меньше. Стоящее оборудование вывезли давно. Паспорта раздают запросто. Что бы скорее дело шло это, предлагают контракт послужить---тем самым как бы запачкают участием в войне. Такому потом и отступать будет некуда---паспорт возьмёт РФ. России такие выгодны граждане. Нам возможно тоже. При возврате тех мест хоть когда нибудь, не надо будет ограничивать в гражданских правах местных---всё свалят за поребрик. Что нам и надо. Балласт свалит сам. Попутного куя в сряку синяя птица.
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28.09.2021 16:16
+1
Дочекались ***** ,даунбасці? Тепер вас в ясир женуть улуси. Нєюх було попід українські танки кидаться,щоби не допустити до бою українських воїнів із північними дикунами. Тепер Раби-не ми, раби-ви. З чим і поздоровляю вас,недоулуусята.
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28.09.2021 16:58
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Если эта агитация, без новости про изнасилование шваброй, то считаю, что недоработали с агитацией
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28.09.2021 14:51 Ответить
Даунбасівці відреферендили , свої шахти "трактористи" порізали і вивезли на металобрухт, тепер їх чекає Якутія. " Наконец-то дождались ! " продажне бидло.
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28.09.2021 15:14 Ответить
Пускай записываются и дохнут. При Украине ведь так было тяжело.
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28.09.2021 14:52 Ответить
- Я - простий українець, що важко працює на роботі. В мене немає часу стежити за політикою та аналізувати всі джерела інформації. Але я дуже не хочу бути жертвою російських інформаційних впливів. Яких правил я маю дотримуватися, щоб і отримувати інформацію, і не нахапатися ворожих наративів?
Емоції.
Якщо вами хочуть маніпулювати - використовують ваші слабкості. Емоційні рішення є найшвидшими.
Тому є простий сигнал - якщо інформація викликає у вас емоцію - страх, відразу, гнів, бажання справедливості, подумайте, для чиєї кишені вона може працювати. - https://texty.org.ua/articles/104567/pravda-peremozhe-brehnyu-lyshe-yaksho-v-neyi-bahato-hroshej/?src=main
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28.09.2021 14:59 Ответить
ніякі перемовини НІКОЛИ не повернуть нам нашу землю...це зрозуміло?
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28.09.2021 15:00 Ответить
"Оккупанты развернули масштабную агитационную кампанию на Донбассе по призыву местного населения "на военную службу"
_Благодарю за точность формулировок, верно расставленные акценты.
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28.09.2021 15:05 Ответить
Ну і який найух Нормандський саміт, про що там бла-бла-бла?
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28.09.2021 15:26 Ответить
Так оно и понятно. РФ выделила содержание ОРДЛО 13 лярдов $ (долларов, Карл!). И это без учета военки. Военка - это отдельная, естественно, засекреченная часть расходов. Но судя по "гражданскому бюджету" - бабла немеряно. Вот и возбудились орки. Теперь соревнуются кто эффективнее бюджет освоит.
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28.09.2021 15:30 Ответить
Работы там реально всё меньше. Стоящее оборудование вывезли давно. Паспорта раздают запросто. Что бы скорее дело шло это, предлагают контракт послужить---тем самым как бы запачкают участием в войне. Такому потом и отступать будет некуда---паспорт возьмёт РФ. России такие выгодны граждане. Нам возможно тоже. При возврате тех мест хоть когда нибудь, не надо будет ограничивать в гражданских правах местных---всё свалят за поребрик. Что нам и надо. Балласт свалит сам. Попутного куя в сряку синяя птица.
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28.09.2021 16:16 Ответить
Дочекались ***** ,даунбасці? Тепер вас в ясир женуть улуси. Нєюх було попід українські танки кидаться,щоби не допустити до бою українських воїнів із північними дикунами. Тепер Раби-не ми, раби-ви. З чим і поздоровляю вас,недоулуусята.
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28.09.2021 16:58 Ответить
 
 