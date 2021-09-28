Оккупанты развернули масштабную агитационную кампанию на Донбассе по призыву местного населения "на военную службу", - разведка

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях развернули масштабную агитационную кампанию по призыву местного населения на военную службу в соединениях и частях боевиков 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В СМИ оккупантов увеличились объемы рекламы военной службы по контракту, возросло количество пропагандистских групп, предназначенных для работы в соединениях и частях противника и в гражданских учебных заведениях и предприятиях", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ на Донбассе начали масштабные мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил, - разведка

Сообщается также, что для недопущения снижения уровня укомплектованности личным составом подразделений на передовых позициях российское оккупационное командование пытается принудительно оставить на военной службе лиц, у которых истекает срок контракта. В частности, боевикам запрещено выдавать документы, удостоверяющие личность, в т.ч. уже оформленных российских паспортов, которые хранятся в штабах соединений и частей.