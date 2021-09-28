Следком РФ возбудил уголовные дела против Навального и его соратников

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Дело по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом заведено против Алексея Навального, а также Леонида Волкова, Ивана Жданова и других лиц. Кроме того, против Любовь Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и других возбуждено уголовное дело по статье об участии в экстремистском сообществе.

По версии следствия, Навальный не позднее января 2014 года создал экстремистское сообщество с целью изменения основ конституционного строя, а также подрыва общественной безопасности и государственной целостности России.

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