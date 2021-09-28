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Следком РФ возбудил уголовные дела против Навального и его соратников

Следком РФ возбудил уголовные дела против Навального и его соратников

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества в отношении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

Дело по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом заведено против Алексея Навального, а также Леонида Волкова, Ивана Жданова и других лиц. Кроме того, против Любовь Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и других возбуждено уголовное дело по статье об участии в экстремистском сообществе.

По версии следствия, Навальный не позднее января 2014 года создал экстремистское сообщество с целью изменения основ конституционного строя, а также подрыва общественной безопасности и государственной целостности России.

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Волков (60) экстремизм (142) Навальный Алексей (855) Следком рф (277)


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Путин геть мозг утратил..... экстремист террорист всего мира -а борется с летающими тарелками марсиан.. дебильное же оно.... оленеводы они все такие...
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28.09.2021 15:21 Ответить
Ну ему ж не с самим собой бороться...
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28.09.2021 15:30 Ответить
он то как он.. а вот его стадо стойлового содержания ... вонючие носители рЮського мира если им этот урод прикажет эта падаль будет ему носки у себя во рту за щекой стирать.. в массе своей это безмолвные рабы ... они ему и зад лижут потому что выбора он этой шушаре не оставил... а так хоть в своих глазах и окружающих придать себе значимости... мол да... я за путлера... ну да меня имеют но с моего согласия
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28.09.2021 18:10 Ответить
шо опять?!) бутерброд еще первый срок не переварил...)
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28.09.2021 15:32 Ответить
Не выйдет Навальный на свободу при живом Путине. Дурак, что вернулся. Таких героев имперская тоталитарная машина за столетия перемолола многие тысячи. БОльшую часть из которых уже никто не помнит
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28.09.2021 15:50 Ответить
"Завалили" би того Навального, скільки можна вже його "жувати".
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28.09.2021 16:01 Ответить
ГУЛПАГ хочет ку-у-у-ушать... "Повара" стараются вовсю. С Новым 1937 годом вас РАБсияне.
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28.09.2021 16:43 Ответить
поговори с ними....они все приветствуют и одобряют! (как и тогда)
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28.09.2021 17:03 Ответить
 
 