47,9% украинцев не ждут никаких значительных последствий для украино-американских отношений после визита Зеленского в США, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА
47,9% украинцев не ожидают никаких значительных последствий для украино-американских отношений после визита президента Владимира Зеленского в США.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром "СОЦИС", информирует Цензор.НЕТ.
Не ожидают от визита президента Украины в США значительных последствий для украино-американских отношений 47,9% опрошенных, а 32,2% - считают, что этот визит будет иметь существенные последствия для двусторонних отношений.
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В то же время, 53,5% опрошенных заявили, что отношения Украины и США после избрания президентом Владимира Зеленского - не изменились, 17,6% отметили, что отношения несколько улучшились, 9,7% ответили, что отношения ухудшились.
Опрос проведен 16-21 сентября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки 2,4%.
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