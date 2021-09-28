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Новости
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47,9% украинцев не ждут никаких значительных последствий для украино-американских отношений после визита Зеленского в США, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

47,9% украинцев не ждут никаких значительных последствий для украино-американских отношений после визита Зеленского в США, - опрос

47,9% украинцев не ожидают никаких значительных последствий для украино-американских отношений после визита президента Владимира Зеленского в США.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром "СОЦИС", информирует Цензор.НЕТ.

Не ожидают от визита президента Украины в США значительных последствий для украино-американских отношений 47,9% опрошенных, а 32,2% - считают, что этот визит будет иметь существенные последствия для двусторонних отношений.

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В то же время, 53,5% опрошенных заявили, что отношения Украины и США после избрания президентом Владимира Зеленского - не изменились, 17,6% отметили, что отношения несколько улучшились, 9,7% ответили, что отношения ухудшились.

47,9% украинцев не ждут никаких значительных последствий для украино-американских отношений после визита Зеленского в США, - опрос СОЦИСа 01

Опрос проведен 16-21 сентября 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки 2,4%.

Зеленский Владимир (20301) исследование (567) опрос (2824) США (26542)


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арахамия як завжди - бреше:
Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине.
Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
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28.09.2021 15:18 Ответить
жабам сбрехать как два пальца....
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28.09.2021 15:28 Ответить
5 блоков АЭС построят в Украине при участии американской Westinghouse Electric, Зеленский.- За $30 млрд по $6000 за квт./Администрация Байдена объявила о своем намерении возглавить революцию в области чистой энергии, которая приведет к созданию энергетического сектора без выбросов углерода. Решать задачу декарбонизации предполагается за счет инвестирования в возобновляемые источники энергии - ветряную, солнечную и водородную .Обращает на себя внимание отсутствие в этом перечне атомной энергетики и гидростанций.Потребности в инвестициях на эти цели на четыре года 2 трлн долл. И $30 млрд лишними не будут.
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28.09.2021 15:24 Ответить
З нічого ,щось не з"являється !!!)))
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28.09.2021 15:37 Ответить
Диагноз для 32 не утешительный," безнадёжно болен". А мы мечтаем о европейских ценностях, эти твари сцут этим дибилам в глаза а они кричат что это божия роса.
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28.09.2021 15:37 Ответить
Це патологія і медицина тут безсила !!!)))
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28.09.2021 15:39 Ответить
Зелю надо сделать невыездным, чтобы страну не позорил.
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28.09.2021 17:57 Ответить
 
 