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Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд

В Украине в средине октября ожидается один длинный уикенд на четыре выходных дня в связи с празднованием Дня защитника Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В 2021 году День защитника Украины (14 октября), приходится на четверг. В связи с этим правительство приняло решение сделать пятницу, 15 октября, также выходным днем. Таким образом в Украине будет уикенд с 14 по 17 октября.

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В то же время, рабочий день с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября.

праздник (1691) украинцы (3861) выходной (126)


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Топ комментарии
+3
В 2021 году День защитника Украины (14 октября), приходится на четверг. В связи с этим правительство приняло решение сделать пятницу, 15 октября, также выходным днем. Таким образом в Украине будет уикенд с 14 по 17 октября.
В то же время, рабочий день с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября.

т.е. не так чтобы совсем выходной... а с переносом на следующую субботу )))
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28.09.2021 15:33
+3
НА 30 летие Украины, тот день могли и простить, подарить, а не переносить на следующую суботу. По жлобски получилось
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28.09.2021 15:40
+2
А в нас свято Покрови "червоне" в календарі?
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28.09.2021 15:49
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В 2021 году День защитника Украины (14 октября), приходится на четверг. В связи с этим правительство приняло решение сделать пятницу, 15 октября, также выходным днем. Таким образом в Украине будет уикенд с 14 по 17 октября.
В то же время, рабочий день с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября.

т.е. не так чтобы совсем выходной... а с переносом на следующую субботу )))
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28.09.2021 15:33 Ответить
НА 30 летие Украины, тот день могли и простить, подарить, а не переносить на следующую суботу. По жлобски получилось
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28.09.2021 15:40 Ответить
пятница - выходная, следующая суббота - рабочая. шо неясно?
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28.09.2021 15:52 Ответить
а где написано шо "не ясно" ?? ))))
как раз все ясно ...
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28.09.2021 17:09 Ответить
Вася и в Африке Вася.
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28.09.2021 15:53 Ответить
не... в Африке особенно северной был бы какой-ть Василевс... ну или там Базил... или Базилио ))))
(шучу)
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28.09.2021 17:15 Ответить
еееехх...гулять так гулять...
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28.09.2021 15:48 Ответить
А в нас свято Покрови "червоне" в календарі?
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28.09.2021 15:49 Ответить
Червоне і не перший рік.
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28.09.2021 16:16 Ответить
"День защитника Украины" - ну так совпало.

- Але.... Это милиццция? Меня иннноплнетяне похищают....
- Вы что, пьяный?
- Ну так совпало.
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28.09.2021 17:05 Ответить
Надо как то делать и предпренимателям выходной,если 4 дня не работаем ,значит ,меньше платить податок Получается бюджет отдыхает а мы им платим зарплату и сами работаем.
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28.09.2021 17:39 Ответить
 
 