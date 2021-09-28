Украинцы в октябре будут отдыхать четыре дня подряд
В Украине в средине октября ожидается один длинный уикенд на четыре выходных дня в связи с празднованием Дня защитника Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В 2021 году День защитника Украины (14 октября), приходится на четверг. В связи с этим правительство приняло решение сделать пятницу, 15 октября, также выходным днем. Таким образом в Украине будет уикенд с 14 по 17 октября.
В то же время, рабочий день с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября.
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+3 Вася Шевченко #371210
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В то же время, рабочий день с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября.
т.е. не так чтобы совсем выходной... а с переносом на следующую субботу )))
как раз все ясно ...
(шучу)
- Але.... Это милиццция? Меня иннноплнетяне похищают....
- Вы что, пьяный?
- Ну так совпало.