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Новости Политика Украины
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Минкультуры предлагает отменить перенос выходных дней в связи с праздниками

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минкультуры предлагает отменить перенос выходных дней в связи с праздниками

В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а Международный день борьбы за права женщин и День труда отмечать как международные дни.

Соответствующий проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", разработанный Украинским институтом национальной памяти, вынесен на общественное обсуждение, сообщает Министерство культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данный законопроект определяет перечень праздников, памятных дат, скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение, регулирует порядок их установления и особенности празднования с целью возобновления и обеспечения национальной памяти украинского народа, обеспечения права граждан на свободу совести, а также содействия независимому обеспечению национальных интересов.

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Документом предлагается определить такие категории как: государственный праздник, день траура, международный день, памятная дата, профессиональный праздник, скорбный день, традиционный праздник.

Так, 12 праздников предлагается определить как государственные: День соборности Украины (22 января), День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля), День памяти и примирения (8 мая), День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая), День Конституции (28 июня), День государственного флага Украины (23 августа), День независимости Украины (24 августа), День Украинской государственности (28 июля), День защитников Украины (14 октября), День украинского языка и письменности (9 ноября) и День достоинства и свободы (21 ноября).

Также предлагается определить 20 традиционных праздников, среди которых Новый год (1 января), День матери (второе воскресенье мая), День отца (третье воскресенье июня), а также основные религиозные праздники пяти вероисповеданий.

Документом определено 13 международных дней, в частности: Международный день памяти жертв Холокоста (27 января), Международный день борьбы за права женщин (8 марта), Всемирный день Земли (22 апреля), День труда (1 мая), Международный день семьи (15 мая), Международный день защиты детей (1 июня), Всемирный день окружающей среды (5 июня), Международный день молодежи (12 августа), День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа), Международный день демократии (15 сентября), Международный день людей пожилого возраста (1 октября), Международный день толерантности (16 ноября) и Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Кроме того, предполагается установление 7 скорбных дней: День героев Небесной сотни (20 февраля), День чернобыльской катастрофы (26 апреля), День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (18 мая), День памяти погибших защитников Украины (29 августа), День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября), День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября) и День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).

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Среди прочего, законопроектом предлагается предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится.

В то же время, перенос выходного дня предлагается оставить в отношении некоторых традиционных праздников, а именно: Рождества Христова по юлианскому календарю, Пасхи по юлианскому календарю, Дня Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Нового года.
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Топ комментарии
+7
а министерсво культуры не смогло б отменить например нардепам каникулы 3 раза в год и понедельник как выходной? ))) а то они расслабляются и совсем сидеть в зале не умеют... бродят себе как неприкаянные или в буфете сидят как прикованные )))) а могли б как все (чиновники) с 9 до , суббота-воскресенье-праздничные - выходные и отпуск 2 недели... не???
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21.09.2021 15:14
+7
Радуйтесь ЗЕскоты - это же покращення, очевидно!
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21.09.2021 15:22
+5
Еврей который Мыныстру культуры типа главное не забудь еврейский Новый Год оставить а остальное быдлу и не надо да Ткаченко.. интересно Пасха у нас в Понедельник будет или будем работать??!!! как и Троица??!!
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21.09.2021 15:07
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Правила форума Совет форумчан
От переноса дней культурка страдает.
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21.09.2021 15:05 Ответить
Еврей который Мыныстру культуры типа главное не забудь еврейский Новый Год оставить а остальное быдлу и не надо да Ткаченко.. интересно Пасха у нас в Понедельник будет или будем работать??!!! как и Троица??!!
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21.09.2021 15:07 Ответить
Этот проект был разработан еще при Порошенко, когда УИНП руководил Вятрович
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21.09.2021 15:29 Ответить
а министерсво культуры не смогло б отменить например нардепам каникулы 3 раза в год и понедельник как выходной? ))) а то они расслабляются и совсем сидеть в зале не умеют... бродят себе как неприкаянные или в буфете сидят как прикованные )))) а могли б как все (чиновники) с 9 до , суббота-воскресенье-праздничные - выходные и отпуск 2 недели... не???
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21.09.2021 15:14 Ответить
Радуйтесь ЗЕскоты - это же покращення, очевидно!
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21.09.2021 15:22 Ответить
проект старый, Зе- к нему отношения не имеет, можешь присоединиться к радостным зебилам
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21.09.2021 15:30 Ответить
Та ти що, старий. І розроблений, і прийнятий? І було то, напевно, лише вчора? І знову тобі Порошенко в штани насрав?
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21.09.2021 15:57 Ответить
По-перше, навчись вставляти активне посилання, то навіть для тупого зебіла не проблема мала б бути. І друге, ти хочеш сказати, що саме ЦЕЙ проєкт винесено на обговорення? Слово в слово? Через 4 роки, два з половиною з яких вже новіє літца у владі? Ти часом не спав весь той час, а вчора прокинувся? Чи просто бухав? Ну то зав`язуй, досить вже.
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21.09.2021 16:11 Ответить
вот бери и жуй зебобик, и молчи
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21.09.2021 16:24 Ответить
И отпуска сократить до 12, не надо больше.
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21.09.2021 15:33 Ответить
ПЫСЫ: можно меньше.
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21.09.2021 15:34 Ответить
минкультуры заняться нечем?
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21.09.2021 15:49 Ответить
Чего только не придумают лишь бы отвлечь от вагнергейта
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21.09.2021 15:53 Ответить
"День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны"

Ну зеленая жидва и дает! А когда будут отмечать день памяти тех десятков миллионов украинцев, которых убили советы?
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21.09.2021 16:04 Ответить
Не хрен делать зебобикам
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21.09.2021 16:19 Ответить
От суки
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21.09.2021 16:31 Ответить
работнички, блин!
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21.09.2021 17:04 Ответить
А я вже про вихідні 5-8 березня 2022 задумався .... Припускав, що їх буде 4, як 21-24 серпня 2021 р. З перенесенням робочого дня понеділка на наступну суботу ...
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21.09.2021 17:18 Ответить
"Международный день борьбы за права женщин" - задолбали уже этими безмозглыми феменистками.Сколько можно? Тут уже впору мужиков защищать от тех "женщин".
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21.09.2021 17:22 Ответить
Начните с отмены депутатских каникул!
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21.09.2021 18:23 Ответить
Чтобы корова давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить!
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21.09.2021 18:25 Ответить
Нормальна взагалі ідея - свят вистачає. Проти можуть бути тільки ті, для кого чергове свято, крім приводу забухать та опохмілятися наступного ранку, більше нічого не значить...
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21.09.2021 19:23 Ответить
В году 365 дней. В году 50 недель. 50 суббот и воскресенья. Это 100 дней уже официально не работаем. Добавить сюда дни рождения, свадьбы, поминки и все те праздники то мы вообще не будем работать. Ну 2 дня в неделю. Страна бездельников. Зато скрепы. Память. Но без денег.
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21.09.2021 20:32 Ответить
52 тижні.
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22.09.2021 06:32 Ответить
 
 