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Інститут нацпам'яті (226) Міністерство культури (562) свято (598) вихідний (46)

Мінкультури пропонує скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінкультури пропонує скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами

В Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами, а Міжнародний день боротьби за права жінок і День праці відзначати як міжнародні дні.

Відповідний проєкт закону "Про свята, пам'ятні дати і скорботні дні", розроблений Українським інститутом національної пам'яті, винесений на громадське обговорення, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що цей законопроект визначає перелік свят, пам'ятних дат, скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення, регулює порядок їх встановлення та особливості святкування з метою відновлення та забезпечення національної пам'яті українського народу, забезпечення права громадян на свободу совісті, а також сприяння незалежному забезпеченню національних інтересів.

Документ пропонує визначити такі категорії як: державне свято, день жалоби, міжнародний день, пам'ятна дата, професійне свято, скорботний день, традиційне свято.

Так, 12 свят пропонується визначити як державні: День соборності України (22 січня), День спротиву окупації Криму (26 лютого), День пам'яті та примирення (8 травня), День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня), День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (14 травня), День Конституції (28 червня), День Державного Прапора України (23 серпня), День незалежності України (24 серпня), День Української Державності (28 липня), День захисників України (14 жовтня), День української писемності та мови (9 листопада) і День гідності та свободи (21 листопада).

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Пропонується також визначити 20 традиційних свят, серед яких Новий рік (1 січня), День матері (друга неділя травня), День батька (третя неділя червня), а також основні релігійні свята п'яти віросповідань.

Документ визначає 13 міжнародних днів, зокрема: Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня), Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня), Всесвітній день Землі (22 квітня), День праці (1 травня), Міжнародний день сім'ї (15 травня), Міжнародний день захисту дітей (1 червня), Всесвітній день довкілля (5 червня), Міжнародний день молоді (12 серпня), День пам'яті жертв комуністичного та нацистського тоталітарних режимів (23 серпня), Міжнародний день демократії (15 вересня), Міжнародний день людей похилого віку (1 жовтня), Міжнародний день толерантності (16 листопада) та Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).

Крім того, передбачається встановлення семи скорботних днів: День Героїв Небесної сотні (20 лютого), День пам'яті чорнобильської катастрофи (26 квітня), День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу (18 травня), День пам'яті загиблих захисників України (29 серпня), День пам'яті депортованих українців (друга неділя вересня), День пам'яті жертв комуністичних репресій (перша неділя листопада) і День пам'яті жертв Голодомору (четверта субота листопада).

Зокрема, законопроект пропонує передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься.

Водночас перенесення вихідного дня пропонується залишити щодо деяких традиційних свят, а саме: Різдва Христового за юліанським календарем, Великодня за юліанським календарем, Дня Святої Трійці за юліанським календарем, Різдва Христового за григоріанським календарем та Нового року.
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Топ коментарі
+7
а министерсво культуры не смогло б отменить например нардепам каникулы 3 раза в год и понедельник как выходной? ))) а то они расслабляются и совсем сидеть в зале не умеют... бродят себе как неприкаянные или в буфете сидят как прикованные )))) а могли б как все (чиновники) с 9 до , суббота-воскресенье-праздничные - выходные и отпуск 2 недели... не???
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21.09.2021 15:14
+7
Радуйтесь ЗЕскоты - это же покращення, очевидно!
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21.09.2021 15:22
+5
Еврей который Мыныстру культуры типа главное не забудь еврейский Новый Год оставить а остальное быдлу и не надо да Ткаченко.. интересно Пасха у нас в Понедельник будет или будем работать??!!! как и Троица??!!
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21.09.2021 15:07
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От переноса дней культурка страдает.
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21.09.2021 15:05 Відповісти
Еврей который Мыныстру культуры типа главное не забудь еврейский Новый Год оставить а остальное быдлу и не надо да Ткаченко.. интересно Пасха у нас в Понедельник будет или будем работать??!!! как и Троица??!!
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21.09.2021 15:07 Відповісти
Этот проект был разработан еще при Порошенко, когда УИНП руководил Вятрович
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21.09.2021 15:29 Відповісти
а министерсво культуры не смогло б отменить например нардепам каникулы 3 раза в год и понедельник как выходной? ))) а то они расслабляются и совсем сидеть в зале не умеют... бродят себе как неприкаянные или в буфете сидят как прикованные )))) а могли б как все (чиновники) с 9 до , суббота-воскресенье-праздничные - выходные и отпуск 2 недели... не???
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21.09.2021 15:14 Відповісти
Радуйтесь ЗЕскоты - это же покращення, очевидно!
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21.09.2021 15:22 Відповісти
проект старый, Зе- к нему отношения не имеет, можешь присоединиться к радостным зебилам
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21.09.2021 15:30 Відповісти
Та ти що, старий. І розроблений, і прийнятий? І було то, напевно, лише вчора? І знову тобі Порошенко в штани насрав?
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21.09.2021 15:57 Відповісти
По-перше, навчись вставляти активне посилання, то навіть для тупого зебіла не проблема мала б бути. І друге, ти хочеш сказати, що саме ЦЕЙ проєкт винесено на обговорення? Слово в слово? Через 4 роки, два з половиною з яких вже новіє літца у владі? Ти часом не спав весь той час, а вчора прокинувся? Чи просто бухав? Ну то зав`язуй, досить вже.
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21.09.2021 16:11 Відповісти
вот бери и жуй зебобик, и молчи
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21.09.2021 16:24 Відповісти
И отпуска сократить до 12, не надо больше.
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21.09.2021 15:33 Відповісти
ПЫСЫ: можно меньше.
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21.09.2021 15:34 Відповісти
минкультуры заняться нечем?
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21.09.2021 15:49 Відповісти
Чего только не придумают лишь бы отвлечь от вагнергейта
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21.09.2021 15:53 Відповісти
"День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны"

Ну зеленая жидва и дает! А когда будут отмечать день памяти тех десятков миллионов украинцев, которых убили советы?
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21.09.2021 16:04 Відповісти
Не хрен делать зебобикам
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21.09.2021 16:19 Відповісти
От суки
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21.09.2021 16:31 Відповісти
работнички, блин!
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21.09.2021 17:04 Відповісти
А я вже про вихідні 5-8 березня 2022 задумався .... Припускав, що їх буде 4, як 21-24 серпня 2021 р. З перенесенням робочого дня понеділка на наступну суботу ...
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21.09.2021 17:18 Відповісти
"Международный день борьбы за права женщин" - задолбали уже этими безмозглыми феменистками.Сколько можно? Тут уже впору мужиков защищать от тех "женщин".
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21.09.2021 17:22 Відповісти
Начните с отмены депутатских каникул!
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21.09.2021 18:23 Відповісти
Чтобы корова давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить!
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21.09.2021 18:25 Відповісти
Нормальна взагалі ідея - свят вистачає. Проти можуть бути тільки ті, для кого чергове свято, крім приводу забухать та опохмілятися наступного ранку, більше нічого не значить...
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21.09.2021 19:23 Відповісти
В году 365 дней. В году 50 недель. 50 суббот и воскресенья. Это 100 дней уже официально не работаем. Добавить сюда дни рождения, свадьбы, поминки и все те праздники то мы вообще не будем работать. Ну 2 дня в неделю. Страна бездельников. Зато скрепы. Память. Но без денег.
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21.09.2021 20:32 Відповісти
52 тижні.
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22.09.2021 06:32 Відповісти
 
 