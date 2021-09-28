Українці в жовтні відпочиватимуть чотири дні поспіль

В Україні в середині жовтня очікується один довгий вікенд на чотири вихідні дні у зв'язку зі святкуванням Дня захисника України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У 2021 року День захисника України (14 жовтня), припадає на четвер. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення зробити п'ятницю, 15 жовтня, також вихідним днем. Таким чином в Україні буде вікенд з 14 по 17 жовтня.

Водночас, робочий день з п'ятниці, 15 жовтня, переноситься на суботу, 23 жовтня.

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