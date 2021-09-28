Українці в жовтні відпочиватимуть чотири дні поспіль
В Україні в середині жовтня очікується один довгий вікенд на чотири вихідні дні у зв'язку зі святкуванням Дня захисника України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У 2021 року День захисника України (14 жовтня), припадає на четвер. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення зробити п'ятницю, 15 жовтня, також вихідним днем. Таким чином в Україні буде вікенд з 14 по 17 жовтня.
Водночас, робочий день з п'ятниці, 15 жовтня, переноситься на суботу, 23 жовтня.
Топ коментарі
+3 Вася Шевченко #371210
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+3 Підлога Маккартні
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+2 Evgen Gatkin
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В то же время, рабочий день с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября.
т.е. не так чтобы совсем выходной... а с переносом на следующую субботу )))
как раз все ясно ...
(шучу)
- Але.... Это милиццция? Меня иннноплнетяне похищают....
- Вы что, пьяный?
- Ну так совпало.