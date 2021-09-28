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Українці в жовтні відпочиватимуть чотири дні поспіль

Українці в жовтні відпочиватимуть чотири дні поспіль

В Україні в середині жовтня очікується один довгий вікенд на чотири вихідні дні у зв'язку зі святкуванням Дня захисника України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У 2021 року День захисника України (14 жовтня), припадає на четвер. У зв'язку з цим уряд прийняв рішення зробити п'ятницю, 15 жовтня, також вихідним днем. Таким чином в Україні буде вікенд з 14 по 17 жовтня.

Водночас, робочий день з п'ятниці, 15 жовтня, переноситься на суботу, 23 жовтня.

Також читайте: Мінкультури пропонує скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами

Автор: 

свято (682) українці (2537) вихідний (78)


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Топ коментарі
+3
В 2021 году День защитника Украины (14 октября), приходится на четверг. В связи с этим правительство приняло решение сделать пятницу, 15 октября, также выходным днем. Таким образом в Украине будет уикенд с 14 по 17 октября.
В то же время, рабочий день с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября.

т.е. не так чтобы совсем выходной... а с переносом на следующую субботу )))
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28.09.2021 15:33
+3
НА 30 летие Украины, тот день могли и простить, подарить, а не переносить на следующую суботу. По жлобски получилось
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28.09.2021 15:40
+2
А в нас свято Покрови "червоне" в календарі?
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28.09.2021 15:49
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В 2021 году День защитника Украины (14 октября), приходится на четверг. В связи с этим правительство приняло решение сделать пятницу, 15 октября, также выходным днем. Таким образом в Украине будет уикенд с 14 по 17 октября.
В то же время, рабочий день с пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября.

т.е. не так чтобы совсем выходной... а с переносом на следующую субботу )))
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28.09.2021 15:33 Відповісти
НА 30 летие Украины, тот день могли и простить, подарить, а не переносить на следующую суботу. По жлобски получилось
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28.09.2021 15:40 Відповісти
пятница - выходная, следующая суббота - рабочая. шо неясно?
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28.09.2021 15:52 Відповісти
а где написано шо "не ясно" ?? ))))
как раз все ясно ...
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28.09.2021 17:09 Відповісти
Вася и в Африке Вася.
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28.09.2021 15:53 Відповісти
не... в Африке особенно северной был бы какой-ть Василевс... ну или там Базил... или Базилио ))))
(шучу)
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28.09.2021 17:15 Відповісти
еееехх...гулять так гулять...
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28.09.2021 15:48 Відповісти
А в нас свято Покрови "червоне" в календарі?
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28.09.2021 15:49 Відповісти
Червоне і не перший рік.
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28.09.2021 16:16 Відповісти
"День защитника Украины" - ну так совпало.

- Але.... Это милиццция? Меня иннноплнетяне похищают....
- Вы что, пьяный?
- Ну так совпало.
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28.09.2021 17:05 Відповісти
Надо как то делать и предпренимателям выходной,если 4 дня не работаем ,значит ,меньше платить податок Получается бюджет отдыхает а мы им платим зарплату и сами работаем.
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28.09.2021 17:39 Відповісти
 
 