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Новости Правосудие
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"Суд в смартфоне": Судебные услуги можно получить в приложении "єСуд"

На базе Государственной судебной администрации Украины презентовали мобильное приложение "єСуд", благодаря которому с помощью смартфона можно воспользоваться судебными услугами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель председателя государственной судебной администрации Украины Сергей Чорнуцкий.

"Именно благодаря этому мобильному приложению, воспользовавшись лишь смартфоном, можно получить судебные услуги, и таким образом суд становится еще доступнее и приближеннее к гражданам. И действительно, как мы говорили сегодня, с выходом соответствующего приложения можно считать, что мобильное приложение "єСуд" является первым вариантом или версией суда в смартфоне", - отметил он.

Чорнуцкий заявил, что соответствующий программный продукт "можно было разработать с учетом нынешнего дефицита бюджетного финансирования судебной системы только в совместном сотрудничестве с нашими партнерами - проектом ПРООН, Государственной судебной администрацией и предприятиями, которые находятся в сфере управления Государственной судебной администрации".

Он рассказал, что мобильное приложение "єСуд" является мобильной версией подсистемы "Электронный суд", который повторяет функционал подсистемы, но адаптирован для мобильных устройств - смартфонов и планшетов.

Пользователь приложения "єСуд" может просматривать все документы по делам, в которых он является участником, начиная от своего искового заявления и заканчивая решением суда по существу. Также пользователь приложения получает все сообщения от суда - вызовы на судебные заседания или повестки, уведомления о поступлении каких-то новых документов по делу и тому подобное.

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Автор: 

суд (25090) юстиция (758) диджитализация (221)


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Топ комментарии
+11
Давайте уже тюрьму в смартфоне пилите!!!
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28.09.2021 15:45
+9
Правильно.Прямо во время суда можно себе по смартфону у Молюска камеру повышенной комфортночти забронировать и тут же оплатить.Ну это в слечае,если е-судью сумма не устроила.
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28.09.2021 15:51
+8
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28.09.2021 15:47
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Давайте уже тюрьму в смартфоне пилите!!!
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28.09.2021 15:45 Ответить
Правильно.Прямо во время суда можно себе по смартфону у Молюска камеру повышенной комфортночти забронировать и тут же оплатить.Ну это в слечае,если е-судью сумма не устроила.
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28.09.2021 15:51 Ответить
Случае...Очепятка.
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28.09.2021 15:54 Ответить
Пока еще не все продали! Подождите
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28.09.2021 16:13 Ответить
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28.09.2021 17:02 Ответить
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28.09.2021 15:47 Ответить
Зесуд.
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28.09.2021 15:47 Ответить
А зебобик в смартфоне будет? Вот будет здорово загнать всех зебобиков в смартфон и выключить аппарат. Сразу же наступит земной рай
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28.09.2021 15:47 Ответить
Зетля
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28.09.2021 15:48 Ответить
Лэрос - не збрехав , це доводить вірність його інфи - Єрмак веде країну до выборів у смартфоні , в той час кулеба прокачує думку - зауваження західних потнерів Україні не указ
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28.09.2021 15:50 Ответить
а бордель приложении слабо презентовать ?
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28.09.2021 15:52 Ответить
Ну так там сразу Мендель мамкой назначат.Оно Вам надо?
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28.09.2021 15:55 Ответить
на маман есть более достойная кандидатура
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28.09.2021 16:08 Ответить
Это та что слева? Заставляет "девочку" работать?
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28.09.2021 16:18 Ответить
мне нужна услуга похороны в смартфоне, бывшую тёщу хоронить буду.
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28.09.2021 15:53 Ответить
Теща верующая?А то пока "батюшка" в смартфоне подглючивает.
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28.09.2021 15:57 Ответить
если батюшка заглючит прийдётся из другой области вызывать, полюбому выбор областей должен быть как и список похоронных фирм с ценами на венки гробы и свечи.
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28.09.2021 16:01 Ответить
Согласен.И должна быть опция-батюшка с певчей или без.
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28.09.2021 16:21 Ответить
Це вже реформа судової системи?
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28.09.2021 15:53 Ответить
А то!
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28.09.2021 16:03 Ответить
А строительные в разделе "****"?
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28.09.2021 15:54 Ответить
Та там во всех разделах "****".
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28.09.2021 15:59 Ответить
🤣
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28.09.2021 16:13 Ответить
Всё для нашего удобства. Жизнь неумолимо приближается к райской....
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28.09.2021 15:55 Ответить
Угу.Скоро будут выселять из в квартир в райсие кущи.
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28.09.2021 16:00 Ответить
Вы абсолютно правы - Зелохам квартиры не нужны. Лишь бы смартфон работал. Туда будут приходить судебные решения, судебные издержки к оплате, сообщения о выселении....
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28.09.2021 16:17 Ответить
Жду "Законодательство в смартфоне", "Президент в смартфоне" и "Правительство в смартфоне" - и разогнать всех нынешних в ОП, ВРУ и КМУ - нафиг
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28.09.2021 15:56 Ответить
Как теряли заявления в суд, так и теряют. Как судили за бабло, так и судят. Зато кто-то напилил бабла на разработке ё-судов.
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28.09.2021 15:59 Ответить
_Чудак вы человек... Да осознайте простой вещь: бандиты всё это делают не для того, чтобы причинить вам добро, а чтобы вас ограбить, а на шею и руки - кандалы повесить! Ясно?! Они строят тоталитарный контроль кучки уродов над народом! Проснитесь, пля!
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28.09.2021 16:07 Ответить
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28.09.2021 16:12 Ответить
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28.09.2021 16:27 Ответить
Не "єСуд" а "еСуд". Грамотяки!
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28.09.2021 16:27 Ответить
Разве шо консультации.Документооборот судового процесса в телефоне как и электронные выборы,несут одни сложности.Не выдерживают никаких правовых норм и процедур,в которых предполагается живое участие свидетеля,подсудимого,обвиняемого,ответчика и голосующего
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28.09.2021 17:19 Ответить
 
 