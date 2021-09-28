"Суд в смартфоне": Судебные услуги можно получить в приложении "єСуд"

На базе Государственной судебной администрации Украины презентовали мобильное приложение "єСуд", благодаря которому с помощью смартфона можно воспользоваться судебными услугами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель председателя государственной судебной администрации Украины Сергей Чорнуцкий.

"Именно благодаря этому мобильному приложению, воспользовавшись лишь смартфоном, можно получить судебные услуги, и таким образом суд становится еще доступнее и приближеннее к гражданам. И действительно, как мы говорили сегодня, с выходом соответствующего приложения можно считать, что мобильное приложение "єСуд" является первым вариантом или версией суда в смартфоне", - отметил он.

Чорнуцкий заявил, что соответствующий программный продукт "можно было разработать с учетом нынешнего дефицита бюджетного финансирования судебной системы только в совместном сотрудничестве с нашими партнерами - проектом ПРООН, Государственной судебной администрацией и предприятиями, которые находятся в сфере управления Государственной судебной администрации".

Он рассказал, что мобильное приложение "єСуд" является мобильной версией подсистемы "Электронный суд", который повторяет функционал подсистемы, но адаптирован для мобильных устройств - смартфонов и планшетов.

Пользователь приложения "єСуд" может просматривать все документы по делам, в которых он является участником, начиная от своего искового заявления и заканчивая решением суда по существу. Также пользователь приложения получает все сообщения от суда - вызовы на судебные заседания или повестки, уведомления о поступлении каких-то новых документов по делу и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Через "Дію" можно будет растаможить автомобиль