"Суд у смартфоні": Судові послуги можна отримати в застосунку "єСуд"

На базі Державної судової адміністрації України презентували мобільний застосунок "єСуд", завдяки якому за допомогою смартфона можна скористатися судовими послугами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник голови державної судової адміністрації України Сергій Чорнуцький.

"Саме завдяки цьому мобільному застосунку, скориставшись лише смартфоном, можна отримати судові послуги, і таким чином суд стає ще доступнішим і наближенішим до громадян. І дійсно, як ми говорили сьогодні, із виходом відповідного застосунку можна вважати, що мобільний застосунок "єСуд" є першим варіантом чи версією суду в смартфоні", - розповів Чорнуцький.

Він зауважив, що відповідний програмний продукт "можна було розробити з урахуванням нинішнього дефіциту бюджетного фінансування судової системи лише у спільній співпраці з нашими партнерами — проєктом ПРООН, Державною судовою адміністрацією і підприємствами, які знаходяться у сфері управління Державної судової адміністрації".

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"Відповідні роботи зроблені в порівняно короткий час, роботи розпочалися в лютому і були завершені уже в серпні цього року. В кінці серпня цього року ми оголосили про відкрите тестування мобільного застосунку", - зауважив Чорнуцький.

Також він поінформував про завершення оформлення дозвільних документів щодо прийому-передачі програмного продукту до Державної судової адміністрації та підписання відповідного договору, згідно з яким усі майнові права на "єСуд" передані ДСАУ.

Користувач застосунку "єСуд" може переглядати всі документи у справах, в яких він є учасником, починаючи від своєї позовної заяви і закінчуючи рішенням суду по суті. Також користувач застосунку отримує всі повідомлення від суду - виклики на судові засідання або порядку, в разі надходження якихось нових документів у справі тощо.