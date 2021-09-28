УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10713 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
3 252 34

"Суд у смартфоні": Судові послуги можна отримати в застосунку "єСуд"

На базі Державної судової адміністрації України презентували мобільний застосунок "єСуд", завдяки якому за допомогою смартфона можна скористатися судовими послугами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник голови державної судової адміністрації України Сергій Чорнуцький.

"Саме завдяки цьому мобільному застосунку, скориставшись лише смартфоном, можна отримати судові послуги, і таким чином суд стає ще доступнішим і наближенішим до громадян. І дійсно, як ми говорили сьогодні, із виходом відповідного застосунку можна вважати, що мобільний застосунок "єСуд" є першим варіантом чи версією суду в смартфоні", - розповів Чорнуцький.

Він зауважив, що відповідний програмний продукт "можна було розробити з урахуванням нинішнього дефіциту бюджетного фінансування судової системи лише у спільній співпраці з нашими партнерами — проєктом ПРООН, Державною судовою адміністрацією і підприємствами, які знаходяться у сфері управління Державної судової адміністрації".

Також читайте: Ми активно рухаємося до "цифрового безвізу" з Євросоюзом - цього тижня підписали понад 20 документів, - Шмигаль

"Відповідні роботи зроблені в порівняно короткий час, роботи розпочалися в лютому і були завершені уже в серпні цього року. В кінці серпня цього року ми оголосили про відкрите тестування мобільного застосунку", - зауважив Чорнуцький.

Також він поінформував про завершення оформлення дозвільних документів щодо прийому-передачі програмного продукту до Державної судової адміністрації та підписання відповідного договору, згідно з яким усі майнові права на "єСуд" передані ДСАУ.

Користувач застосунку "єСуд" може переглядати всі документи у справах, в яких він є учасником, починаючи від своєї позовної заяви і закінчуючи рішенням суду по суті. Також користувач застосунку отримує всі повідомлення від суду - виклики на судові засідання або порядку, в разі надходження якихось нових документів у справі тощо.

Автор: 

суд (11669) юстиція (732) диджиталізація (276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Давайте уже тюрьму в смартфоне пилите!!!
показати весь коментар
28.09.2021 15:45
+9
Правильно.Прямо во время суда можно себе по смартфону у Молюска камеру повышенной комфортночти забронировать и тут же оплатить.Ну это в слечае,если е-судью сумма не устроила.
показати весь коментар
28.09.2021 15:51
+8
показати весь коментар
28.09.2021 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте уже тюрьму в смартфоне пилите!!!
показати весь коментар
28.09.2021 15:45 Відповісти
Правильно.Прямо во время суда можно себе по смартфону у Молюска камеру повышенной комфортночти забронировать и тут же оплатить.Ну это в слечае,если е-судью сумма не устроила.
показати весь коментар
28.09.2021 15:51 Відповісти
Случае...Очепятка.
показати весь коментар
28.09.2021 15:54 Відповісти
Пока еще не все продали! Подождите
показати весь коментар
28.09.2021 16:13 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2021 17:02 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2021 15:47 Відповісти
Зесуд.
показати весь коментар
28.09.2021 15:47 Відповісти
А зебобик в смартфоне будет? Вот будет здорово загнать всех зебобиков в смартфон и выключить аппарат. Сразу же наступит земной рай
показати весь коментар
28.09.2021 15:47 Відповісти
Зетля
показати весь коментар
28.09.2021 15:48 Відповісти
Лэрос - не збрехав , це доводить вірність його інфи - Єрмак веде країну до выборів у смартфоні , в той час кулеба прокачує думку - зауваження західних потнерів Україні не указ
показати весь коментар
28.09.2021 15:50 Відповісти
а бордель приложении слабо презентовать ?
показати весь коментар
28.09.2021 15:52 Відповісти
Ну так там сразу Мендель мамкой назначат.Оно Вам надо?
показати весь коментар
28.09.2021 15:55 Відповісти
на маман есть более достойная кандидатура
показати весь коментар
28.09.2021 16:08 Відповісти
Это та что слева? Заставляет "девочку" работать?
показати весь коментар
28.09.2021 16:18 Відповісти
мне нужна услуга похороны в смартфоне, бывшую тёщу хоронить буду.
показати весь коментар
28.09.2021 15:53 Відповісти
Теща верующая?А то пока "батюшка" в смартфоне подглючивает.
показати весь коментар
28.09.2021 15:57 Відповісти
если батюшка заглючит прийдётся из другой области вызывать, полюбому выбор областей должен быть как и список похоронных фирм с ценами на венки гробы и свечи.
показати весь коментар
28.09.2021 16:01 Відповісти
Согласен.И должна быть опция-батюшка с певчей или без.
показати весь коментар
28.09.2021 16:21 Відповісти
Це вже реформа судової системи?
показати весь коментар
28.09.2021 15:53 Відповісти
А то!
показати весь коментар
28.09.2021 16:03 Відповісти
А строительные в разделе "****"?
показати весь коментар
28.09.2021 15:54 Відповісти
Та там во всех разделах "****".
показати весь коментар
28.09.2021 15:59 Відповісти
🤣
показати весь коментар
28.09.2021 16:13 Відповісти
Всё для нашего удобства. Жизнь неумолимо приближается к райской....
показати весь коментар
28.09.2021 15:55 Відповісти
Угу.Скоро будут выселять из в квартир в райсие кущи.
показати весь коментар
28.09.2021 16:00 Відповісти
Вы абсолютно правы - Зелохам квартиры не нужны. Лишь бы смартфон работал. Туда будут приходить судебные решения, судебные издержки к оплате, сообщения о выселении....
показати весь коментар
28.09.2021 16:17 Відповісти
Жду "Законодательство в смартфоне", "Президент в смартфоне" и "Правительство в смартфоне" - и разогнать всех нынешних в ОП, ВРУ и КМУ - нафиг
показати весь коментар
28.09.2021 15:56 Відповісти
Как теряли заявления в суд, так и теряют. Как судили за бабло, так и судят. Зато кто-то напилил бабла на разработке ё-судов.
показати весь коментар
28.09.2021 15:59 Відповісти
_Чудак вы человек... Да осознайте простой вещь: бандиты всё это делают не для того, чтобы причинить вам добро, а чтобы вас ограбить, а на шею и руки - кандалы повесить! Ясно?! Они строят тоталитарный контроль кучки уродов над народом! Проснитесь, пля!
показати весь коментар
28.09.2021 16:07 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2021 16:12 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2021 16:27 Відповісти
Не "єСуд" а "еСуд". Грамотяки!
показати весь коментар
28.09.2021 16:27 Відповісти
Разве шо консультации.Документооборот судового процесса в телефоне как и электронные выборы,несут одни сложности.Не выдерживают никаких правовых норм и процедур,в которых предполагается живое участие свидетеля,подсудимого,обвиняемого,ответчика и голосующего
показати весь коментар
28.09.2021 17:19 Відповісти
 
 