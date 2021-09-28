Механизм субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона, - Лазебная
Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что механизм субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона.
Об этом она заявила на пресс-конференции во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Механизм субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона", - сказала Лазебная.
По ее словам, средний размер субсидии в отопительном сезоне составит около 2 тыс. грн. Лазебная отметила, что в прошлом году субсидии получало около 3 млн домохозяйств, и в этом отопительном сезоне ожидается соответствующее количество субсидиантов.
На данный момент уже назначены субсидии 2,5 млн домохазяйств, а заявления продолжают поступать.
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