Механизм субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что механизм субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона.

Об этом она заявила на пресс-конференции во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Механизм субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона", - сказала Лазебная.

По ее словам, средний размер субсидии в отопительном сезоне составит около 2 тыс. грн. Лазебная отметила, что в прошлом году субсидии получало около 3 млн домохозяйств, и в этом отопительном сезоне ожидается соответствующее количество субсидиантов.

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На данный момент уже назначены субсидии 2,5 млн домохазяйств, а заявления продолжают поступать.