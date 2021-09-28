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Механизм субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона, - Лазебная

Механизм субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что механизм субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона.

Об этом она заявила на пресс-конференции во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Механизм субсидий будет стабильно работать при любом течении отопительного сезона", - сказала Лазебная.

По ее словам, средний размер субсидии в отопительном сезоне составит около 2 тыс. грн. Лазебная отметила, что в прошлом году субсидии получало около 3 млн домохозяйств, и в этом отопительном сезоне ожидается соответствующее количество субсидиантов.

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На данный момент уже назначены субсидии 2,5 млн домохазяйств, а заявления продолжают поступать.

субсидия (624) Министерство социальной политики (882) отопительный сезон (530) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+6
Даже если газ кончится совсем?
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28.09.2021 16:04
+5
Ну и что?Бубочка как Данко-вырвет зеленое серце из груди и его теплом обогреет всех малоимущих.Особенно тех,кто за него голосовал.
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28.09.2021 16:14
+3
чому одні мають все життя вкалувати на інших...то євробляхери, то валютні зайомники, то бурштинщики, то ще яка нечість...
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28.09.2021 16:19
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Даже если газ кончится совсем?
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28.09.2021 16:04 Ответить
Ну и что?Бубочка как Данко-вырвет зеленое серце из груди и его теплом обогреет всех малоимущих.Особенно тех,кто за него голосовал.
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28.09.2021 16:14 Ответить
На данный момент уже назначены субсидии 2,5 млн домохазяйств, а заявления продолжают поступать.
Но попросили больше очередь не занимать.
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28.09.2021 16:11 Ответить
чому одні мають все життя вкалувати на інших...то євробляхери, то валютні зайомники, то бурштинщики, то ще яка нечість...
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28.09.2021 16:19 Ответить
Курва киздит и даже не краснеет! Падла...
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28.09.2021 16:14 Ответить
саме цікаве, що комунальні субсидії та комунальні пільги вже зараз влада надає за власними надуманими "тарифами", які менші, або взагалі відсутні порівняно з реальними комунальними послугами, які отримає населення...
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28.09.2021 16:16 Ответить
Колись американці визнали Україну, країною з ринковою економікою ,вони трохи поквапилися, потрібно було поставити вимогу-ліквідувати всі державні монополії і тоді б я вас запевняю,це була найбільша реформа за 30 р.незалежності.
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28.09.2021 16:22 Ответить
Діма, як там язик в тебе, не сохне? Державних монополій нема вже років 25-30. А в нормальних країнах тіпа Штати, Швеція, Британія і у всіх інших з цієї категорії частка держвласності в стратегічних галузях 40-70%, тому вони тримають у руках всі бізнеси тіпа газа, електро, атомок, водопостачання. А ще вланість на землю в більшості в них є державною на 100%. ТОму держава має бабло при необхідності продавати соляру, і бензин, і газ на держаних заправках народу по таких цінах, що всі інші монополії лише зубами гризуть арматуру. А в нас ціни БЛІН -- РИНКОВІ , і держава з голим торсом туди не втручається.
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28.09.2021 19:42 Ответить
Назвіть мені хоч одну Державну видобувну компанію у США??
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28.09.2021 20:46 Ответить
запарили вже ці халявщики...що за наріт такий!!!!
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28.09.2021 16:18 Ответить
кожен з нас президент)))
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28.09.2021 16:18 Ответить
Угу..Але не кожен - голова його офісу.
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28.09.2021 16:28 Ответить
Враньё. При совокупной пенсии двух соседей пенсов мужи жена 6000гр на двоих, летняя субсидия 470гр. Зимняя была 1500гр. Квартира 2 комнатная, 43 кв. м. Примерно средняя квартплата зимой с водомерами 2100гр, летом 650--700гр. Хотя бы летом полностью закрывали пенсам.
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28.09.2021 17:49 Ответить
 
 