Механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого протікання опалювального сезону, - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого протікання опалювального сезону.

Про це вона заявила на пресконференції у вівторок в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого протікання опалювального сезону", - сказала Лазебна.

За її словами, середній розмір субсидії в опалювальному сезоні становитиме близько 2 тис. грн. Лазебна зазначила, що торік субсидії отримувало близько 3 млн домогосподарств, і в цьому опалювальному сезоні очікується відповідна кількість субсидіантів.

На даний момент вже призначено субсидії 2,5 млн домогосподарств, а заяви продовжують надходити.

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