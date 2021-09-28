Механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого протікання опалювального сезону, - Лазебна
Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого протікання опалювального сезону.
Про це вона заявила на пресконференції у вівторок в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого протікання опалювального сезону", - сказала Лазебна.
За її словами, середній розмір субсидії в опалювальному сезоні становитиме близько 2 тис. грн. Лазебна зазначила, що торік субсидії отримувало близько 3 млн домогосподарств, і в цьому опалювальному сезоні очікується відповідна кількість субсидіантів.
На даний момент вже призначено субсидії 2,5 млн домогосподарств, а заяви продовжують надходити.
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