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Новини
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Механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого протікання опалювального сезону, - Лазебна

Механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого протікання опалювального сезону, - Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого протікання опалювального сезону.

Про це вона заявила на пресконференції у вівторок в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого протікання опалювального сезону", - сказала Лазебна.

За її словами, середній розмір субсидії в опалювальному сезоні становитиме близько 2 тис. грн. Лазебна зазначила, що торік субсидії отримувало близько 3 млн домогосподарств, і в цьому опалювальному сезоні очікується відповідна кількість субсидіантів.

На даний момент вже призначено субсидії 2,5 млн домогосподарств, а заяви продовжують надходити.

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Автор: 

субсидія (1070) Міністерство соціальної політики (1269) опалювальний сезон (1747) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+6
Даже если газ кончится совсем?
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28.09.2021 16:04
+5
Ну и что?Бубочка как Данко-вырвет зеленое серце из груди и его теплом обогреет всех малоимущих.Особенно тех,кто за него голосовал.
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28.09.2021 16:14
+3
чому одні мають все життя вкалувати на інших...то євробляхери, то валютні зайомники, то бурштинщики, то ще яка нечість...
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28.09.2021 16:19
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Даже если газ кончится совсем?
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28.09.2021 16:04 Відповісти
Ну и что?Бубочка как Данко-вырвет зеленое серце из груди и его теплом обогреет всех малоимущих.Особенно тех,кто за него голосовал.
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28.09.2021 16:14 Відповісти
На данный момент уже назначены субсидии 2,5 млн домохазяйств, а заявления продолжают поступать.
Но попросили больше очередь не занимать.
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28.09.2021 16:11 Відповісти
чому одні мають все життя вкалувати на інших...то євробляхери, то валютні зайомники, то бурштинщики, то ще яка нечість...
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28.09.2021 16:19 Відповісти
Курва киздит и даже не краснеет! Падла...
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28.09.2021 16:14 Відповісти
саме цікаве, що комунальні субсидії та комунальні пільги вже зараз влада надає за власними надуманими "тарифами", які менші, або взагалі відсутні порівняно з реальними комунальними послугами, які отримає населення...
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28.09.2021 16:16 Відповісти
Колись американці визнали Україну, країною з ринковою економікою ,вони трохи поквапилися, потрібно було поставити вимогу-ліквідувати всі державні монополії і тоді б я вас запевняю,це була найбільша реформа за 30 р.незалежності.
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28.09.2021 16:22 Відповісти
Діма, як там язик в тебе, не сохне? Державних монополій нема вже років 25-30. А в нормальних країнах тіпа Штати, Швеція, Британія і у всіх інших з цієї категорії частка держвласності в стратегічних галузях 40-70%, тому вони тримають у руках всі бізнеси тіпа газа, електро, атомок, водопостачання. А ще вланість на землю в більшості в них є державною на 100%. ТОму держава має бабло при необхідності продавати соляру, і бензин, і газ на держаних заправках народу по таких цінах, що всі інші монополії лише зубами гризуть арматуру. А в нас ціни БЛІН -- РИНКОВІ , і держава з голим торсом туди не втручається.
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28.09.2021 19:42 Відповісти
Назвіть мені хоч одну Державну видобувну компанію у США??
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28.09.2021 20:46 Відповісти
запарили вже ці халявщики...що за наріт такий!!!!
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28.09.2021 16:18 Відповісти
кожен з нас президент)))
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28.09.2021 16:18 Відповісти
Угу..Але не кожен - голова його офісу.
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28.09.2021 16:28 Відповісти
Враньё. При совокупной пенсии двух соседей пенсов мужи жена 6000гр на двоих, летняя субсидия 470гр. Зимняя была 1500гр. Квартира 2 комнатная, 43 кв. м. Примерно средняя квартплата зимой с водомерами 2100гр, летом 650--700гр. Хотя бы летом полностью закрывали пенсам.
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28.09.2021 17:49 Відповісти
 
 