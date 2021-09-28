Вспышка коронавируса зафиксирована в луцком детдоме: 17 воспитанников в больнице

В Волынском областном специализированном доме ребенка (Луцк), зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВолыньPost".

Информацию подтвердили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней, а также в доме ребенка.

Отмечается, что в областной инфекционной больнице находятся 17 из 34 воспитанников учреждения. Инфицированы несколько работников.

"Болезнь распространилась от работников. Протестовали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания. Тех, у кого тест был положительным, вынуждены были изолировать в медучреждении. Но только двое из 17 детей имеют слегка повышенную температуру тела. Сегодня еще завершаем тестирование людей, которых не протестовали.

Сейчас у нас продолжается активная работа по вакцинации персонала. На сегодня первой дозой вакцинированы около 70% персонала", - рассказал исполняющий обязанности руководителя дома ребенка Виктор Максимюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Луцке ввели карантин из-за американской белой бабочки и амброзии