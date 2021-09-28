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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка коронавируса зафиксирована в луцком детдоме: 17 воспитанников в больнице

Вспышка коронавируса зафиксирована в луцком детдоме: 17 воспитанников в больнице

В Волынском областном специализированном доме ребенка (Луцк), зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВолыньPost".

Информацию подтвердили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней, а также в доме ребенка.

Отмечается, что в областной инфекционной больнице находятся 17 из 34 воспитанников учреждения. Инфицированы несколько работников.

"Болезнь распространилась от работников. Протестовали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания. Тех, у кого тест был положительным, вынуждены были изолировать в медучреждении. Но только двое из 17 детей имеют слегка повышенную температуру тела. Сегодня еще завершаем тестирование людей, которых не протестовали.

Сейчас у нас продолжается активная работа по вакцинации персонала. На сегодня первой дозой вакцинированы около 70% персонала", - рассказал исполняющий обязанности руководителя дома ребенка Виктор Максимюк.

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Автор: 

карантин (16729) Луцк (583) детдом (40) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Но только двое из 17 детей имеют слегка повышенную температуру тела. Источник: https://censor.net/ru/n3290840

Для чого тут ця новина???
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28.09.2021 16:33
+3
Хорошо забытое старое)
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28.09.2021 16:12
+3
Шоб потім доповісти, шо дитячі лікарні забиті.
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28.09.2021 17:28
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Надаже, тыж смотри - детки болеют! Давайте и их проколем.
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28.09.2021 16:09 Ответить
Судя по фотке эти все дети - инвалиды из детдома "Берёзка". Ещё не известно, как скажется прививка
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28.09.2021 16:17 Ответить
А давайте.
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28.09.2021 17:09 Ответить
Хорошо забытое старое)
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28.09.2021 16:12 Ответить
хочет бабла вестимо?
ровно половина заразилась. прям блин Єйнштейн?
еще Зеля нанесет туда визит... и что то загорится.
читал про рашкинские детдома - это ужас, Бабченко писал. тупо шестнадцать лет дети не знают что такое виноград и дыня.
может у нас не так. но ведь по выходу из оттуда - это готовые бомжи и/или уголовники.
просто тупо после "выпуска" такой пациент прирежет тебя на улице.
вчера тут срались типо мол за стволы - что ты предоставишь если такой сзади тя прирежет то?
будь у тя хоть 5 стволов и реакция как у Бэтмена.
дураки блин - правда вчера меня обосрали неплохо так
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28.09.2021 16:20 Ответить
У создателей таких новостей с юмором проблемы или взяли
новых а те по старым методичкам! Это уже было! Общаги, интернаты , церкви - везде уже вспыхивало! Неужели два раза в одну воронку Ковид упал?
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28.09.2021 16:21 Ответить
два раза в одну воронку - знов якісь москальські слова
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28.09.2021 18:12 Ответить
Сама поправишь, у нищих росиян слуг нет.
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28.09.2021 19:41 Ответить
москалику, не психуй, ато СПУТНИК V вивітриться
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28.09.2021 19:44 Ответить
Ще один рузькій дешевий прийом. Ми не один народ. Йдіть на *уй.
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28.09.2021 19:51 Ответить
Но только двое из 17 детей имеют слегка повышенную температуру тела. Источник: https://censor.net/ru/n3290840

Для чого тут ця новина???
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28.09.2021 16:33 Ответить
Шоб потім доповісти, шо дитячі лікарні забиті.
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28.09.2021 17:28 Ответить
Какдумаете, кого моз начнёт колоть в первую очередь? Естественно ,несчастных детей, с детских домов и интернатов.
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28.09.2021 22:02 Ответить
 
 