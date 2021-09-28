Вспышка коронавируса зафиксирована в луцком детдоме: 17 воспитанников в больнице
В Волынском областном специализированном доме ребенка (Луцк), зафиксировали вспышку коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ВолыньPost".
Информацию подтвердили в Волынском областном центре контроля и профилактики болезней, а также в доме ребенка.
Отмечается, что в областной инфекционной больнице находятся 17 из 34 воспитанников учреждения. Инфицированы несколько работников.
"Болезнь распространилась от работников. Протестовали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания. Тех, у кого тест был положительным, вынуждены были изолировать в медучреждении. Но только двое из 17 детей имеют слегка повышенную температуру тела. Сегодня еще завершаем тестирование людей, которых не протестовали.
Сейчас у нас продолжается активная работа по вакцинации персонала. На сегодня первой дозой вакцинированы около 70% персонала", - рассказал исполняющий обязанности руководителя дома ребенка Виктор Максимюк.
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ровно половина заразилась. прям блин Єйнштейн?
еще Зеля нанесет туда визит... и что то загорится.
читал про рашкинские детдома - это ужас, Бабченко писал. тупо шестнадцать лет дети не знают что такое виноград и дыня.
может у нас не так. но ведь по выходу из оттуда - это готовые бомжи и/или уголовники.
просто тупо после "выпуска" такой пациент прирежет тебя на улице.
вчера тут срались типо мол за стволы - что ты предоставишь если такой сзади тя прирежет то?
будь у тя хоть 5 стволов и реакция как у Бэтмена.
дураки блин - правда вчера меня обосрали неплохо так
новых а те по старым методичкам! Это уже было! Общаги, интернаты , церкви - везде уже вспыхивало! Неужели два раза в одну воронку Ковид упал?
Для чого тут ця новина???