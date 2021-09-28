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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу зафіксовано в луцькому дитбудинку: 17 вихованців у лікарні

Спалах коронавірусу зафіксовано в луцькому дитбудинку: 17 вихованців у лікарні

У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини (Луцьк), зафіксували спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ВолиньPost".

Інформацію підтвердили у Волинському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, а також у будинку дитини.

Зазначається, що в обласній інфекційній лікарні перебувають 17 із 34 вихованців установи. Інфіковано кілька працівників.

"Хвороба поширилася від працівників. Протестували методом ПЛР усіх дітей, хоча вони і не мали клінічних проявів захворювання. Тих, у кого тест був позитивним, змушені були ізолювати в медустанову. Але тільки двоє з 17 дітей мають злегка підвищену температуру тіла. Сьогодні ще завершуємо тестування людей, яких не протестували.

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Зараз у нас триває активна робота щодо вакцинації персоналу. На сьогодні першою дозою вакциновано близько 70% персоналу", - розповів виконуючий обов'язки керівника будинку дитини Віктор Максимюк.

Автор: 

карантин (18172) Луцьк (414) дитбудинок (26) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Но только двое из 17 детей имеют слегка повышенную температуру тела. Источник: https://censor.net/ru/n3290840

Для чого тут ця новина???
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28.09.2021 16:33
+3
Хорошо забытое старое)
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28.09.2021 16:12
+3
Шоб потім доповісти, шо дитячі лікарні забиті.
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28.09.2021 17:28
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Надаже, тыж смотри - детки болеют! Давайте и их проколем.
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28.09.2021 16:09 Відповісти
Судя по фотке эти все дети - инвалиды из детдома "Берёзка". Ещё не известно, как скажется прививка
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28.09.2021 16:17 Відповісти
А давайте.
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28.09.2021 17:09 Відповісти
Хорошо забытое старое)
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28.09.2021 16:12 Відповісти
хочет бабла вестимо?
ровно половина заразилась. прям блин Єйнштейн?
еще Зеля нанесет туда визит... и что то загорится.
читал про рашкинские детдома - это ужас, Бабченко писал. тупо шестнадцать лет дети не знают что такое виноград и дыня.
может у нас не так. но ведь по выходу из оттуда - это готовые бомжи и/или уголовники.
просто тупо после "выпуска" такой пациент прирежет тебя на улице.
вчера тут срались типо мол за стволы - что ты предоставишь если такой сзади тя прирежет то?
будь у тя хоть 5 стволов и реакция как у Бэтмена.
дураки блин - правда вчера меня обосрали неплохо так
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28.09.2021 16:20 Відповісти
У создателей таких новостей с юмором проблемы или взяли
новых а те по старым методичкам! Это уже было! Общаги, интернаты , церкви - везде уже вспыхивало! Неужели два раза в одну воронку Ковид упал?
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28.09.2021 16:21 Відповісти
два раза в одну воронку - знов якісь москальські слова
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28.09.2021 18:12 Відповісти
Сама поправишь, у нищих росиян слуг нет.
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28.09.2021 19:41 Відповісти
москалику, не психуй, ато СПУТНИК V вивітриться
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28.09.2021 19:44 Відповісти
Ще один рузькій дешевий прийом. Ми не один народ. Йдіть на *уй.
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28.09.2021 19:51 Відповісти
Но только двое из 17 детей имеют слегка повышенную температуру тела. Источник: https://censor.net/ru/n3290840

Для чого тут ця новина???
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28.09.2021 16:33 Відповісти
Шоб потім доповісти, шо дитячі лікарні забиті.
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28.09.2021 17:28 Відповісти
Какдумаете, кого моз начнёт колоть в первую очередь? Естественно ,несчастных детей, с детских домов и интернатов.
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28.09.2021 22:02 Відповісти
 
 