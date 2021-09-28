Спалах коронавірусу зафіксовано в луцькому дитбудинку: 17 вихованців у лікарні

У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини (Луцьк), зафіксували спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ВолиньPost".

Інформацію підтвердили у Волинському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, а також у будинку дитини.

Зазначається, що в обласній інфекційній лікарні перебувають 17 із 34 вихованців установи. Інфіковано кілька працівників.

"Хвороба поширилася від працівників. Протестували методом ПЛР усіх дітей, хоча вони і не мали клінічних проявів захворювання. Тих, у кого тест був позитивним, змушені були ізолювати в медустанову. Але тільки двоє з 17 дітей мають злегка підвищену температуру тіла. Сьогодні ще завершуємо тестування людей, яких не протестували.

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Зараз у нас триває активна робота щодо вакцинації персоналу. На сьогодні першою дозою вакциновано близько 70% персоналу", - розповів виконуючий обов'язки керівника будинку дитини Віктор Максимюк.