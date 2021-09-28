Спалах коронавірусу зафіксовано в луцькому дитбудинку: 17 вихованців у лікарні
У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини (Луцьк), зафіксували спалах коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ВолиньPost".
Інформацію підтвердили у Волинському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, а також у будинку дитини.
Зазначається, що в обласній інфекційній лікарні перебувають 17 із 34 вихованців установи. Інфіковано кілька працівників.
"Хвороба поширилася від працівників. Протестували методом ПЛР усіх дітей, хоча вони і не мали клінічних проявів захворювання. Тих, у кого тест був позитивним, змушені були ізолювати в медустанову. Але тільки двоє з 17 дітей мають злегка підвищену температуру тіла. Сьогодні ще завершуємо тестування людей, яких не протестували.
Зараз у нас триває активна робота щодо вакцинації персоналу. На сьогодні першою дозою вакциновано близько 70% персоналу", - розповів виконуючий обов'язки керівника будинку дитини Віктор Максимюк.
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ровно половина заразилась. прям блин Єйнштейн?
еще Зеля нанесет туда визит... и что то загорится.
читал про рашкинские детдома - это ужас, Бабченко писал. тупо шестнадцать лет дети не знают что такое виноград и дыня.
может у нас не так. но ведь по выходу из оттуда - это готовые бомжи и/или уголовники.
просто тупо после "выпуска" такой пациент прирежет тебя на улице.
вчера тут срались типо мол за стволы - что ты предоставишь если такой сзади тя прирежет то?
будь у тя хоть 5 стволов и реакция как у Бэтмена.
дураки блин - правда вчера меня обосрали неплохо так
новых а те по старым методичкам! Это уже было! Общаги, интернаты , церкви - везде уже вспыхивало! Неужели два раза в одну воронку Ковид упал?
Для чого тут ця новина???