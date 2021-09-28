На приватизацию выставлены еще 3 тюрьмы, - Малюська

Министерство юстиции подготовило для приватизации три тюрьмы, расположенные в Ивано-Франковской и Николаевской областях, а также на Волыни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил глава Минюста Денис Малюська.

"Мы передали ФГИУ для продажи на аукционе еще три тюрьмы. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас", - написал он.

В частности, министерство предлагает приватизировать следующие объекты:

Ковельская колония (Ковель, ул.Шевченко, 20).

Площадь тюрьмы достигает 4,86 ​​га. Стартовая цена - 41 624 692 гривен.

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 (Долинский район, с.Тростянец)

Земельный участок - более 67 га. Стартовая цена - 7 858 392 гривны.

Николаевская исправительная колония №50 (Львовская область, Николаевский район, с.Держив).

Площадь объекта составляет 15,5 га, стартовая цена - 17 116 000 гривен.

Малюська напомнил, что Минюст предлагает для приватизации еще две тюрьмы, расположенные в Одессе и Коцюбинском.

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