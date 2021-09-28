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Новости
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На приватизацию выставлены еще 3 тюрьмы, - Малюська

На приватизацию выставлены еще 3 тюрьмы, - Малюська

Министерство юстиции подготовило для приватизации три тюрьмы, расположенные в Ивано-Франковской и Николаевской областях, а также на Волыни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил  глава Минюста Денис Малюська.

"Мы передали ФГИУ для продажи на аукционе еще три тюрьмы. Новые аукционы ожидаем уже осенью, поэтому стоит пересмотреть объекты и отложить деньги уже сейчас", - написал он.

В частности, министерство предлагает приватизировать следующие объекты:

Ковельская колония (Ковель, ул.Шевченко, 20).
Площадь тюрьмы достигает 4,86 ​​га. Стартовая цена - 41 624 692 гривен.

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 (Долинский район, с.Тростянец)
Земельный участок - более 67 га. Стартовая цена - 7 858 392 гривны.

Николаевская исправительная колония №50 (Львовская область, Николаевский район, с.Держив).
Площадь объекта составляет 15,5 га, стартовая цена - 17 116 000 гривен.

Малюська напомнил, что Минюст предлагает для приватизации еще две тюрьмы, расположенные в Одессе и Коцюбинском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине появятся специальные тюрьмы для "криминальных авторитетов", - замглавы Минюста Высоцкая

Минюст (1750) приватизация (1043) тюрьма (823) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+3
Кива нанял наемников, чтобы убить ветерана АТО в Турции (того, с кем он дрался в ресторане в Киеве)
https://www.youtube.com/watch?v=6iNi-nyu_1w
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28.09.2021 16:35
+3
И выпустят приложение "Етюрьма". Достаточно просто зарегистрироваться
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28.09.2021 16:35
+3
_Да этот зегенерат всё никак не уймётся! Паскуда! Имитирует бурную деятельность в интересах народа.
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28.09.2021 16:36
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Кива нанял наемников, чтобы убить ветерана АТО в Турции (того, с кем он дрался в ресторане в Киеве)
https://www.youtube.com/watch?v=6iNi-nyu_1w
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28.09.2021 16:35 Ответить
И выпустят приложение "Етюрьма". Достаточно просто зарегистрироваться
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28.09.2021 16:35 Ответить
_Угу... Падлы лихорадочно сооружают электронный концлагерь! А что народ в ответ? Зубоскалит! Дегенераты.
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28.09.2021 16:39 Ответить
_Да этот зегенерат всё никак не уймётся! Паскуда! Имитирует бурную деятельность в интересах народа.
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28.09.2021 16:36 Ответить
куплю тюрьму. дорого!
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28.09.2021 16:37 Ответить
Меня хаты лишают!А вы молчите!Где я жить буду,волки позорные!
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28.09.2021 17:37 Ответить
Дурень, в Европе тюрьмы от арабов трещат. Там не знают куда этих цыган складывать. Ты лучше свои площади европейцам в аренду сдавай. Вот это, я понимаю, бизнес, не то, что твоё переклеивание обоев. Там запаковали, Новой почтой привезли, отсидели - и домой.
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28.09.2021 16:39 Ответить
Прибережіть щось для себе...
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28.09.2021 16:39 Ответить
У Зеленского преступности нет, поэтому тюрьмы не нужны.
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28.09.2021 16:42 Ответить
Ага, продаёт тюряги, чтоб негде было ему сидеть.
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28.09.2021 18:33 Ответить
А что у нас власть думает если распродадут все тюрьмы то некуда их будет посадить?
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28.09.2021 16:44 Ответить
Тільки отой жевжик ************** типу Малюська зміг додуматись до приватизаціі тюрем...Це такий дикий абсурд що в голову не вкладується...Система покарання вся - від початку до кінця повинна бути пріорітетом держави...Інакше покарання як такого просто не існуватиме...або вона перетвориться щось на кшталт чеченським ям,де тримали за викуп заложників...
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28.09.2021 17:45 Ответить
Тюрми бандитам ( в оренду). "Так це вже було" Кучма Л.М.
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28.09.2021 17:48 Ответить
Надеюсь для себя тоже что-то приберёг?))
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28.09.2021 18:22 Ответить
А що, і так можна?
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28.09.2021 18:52 Ответить
.Зачем Малюське тюрьмы? По нему дурка плачет
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28.09.2021 18:55 Ответить
Я так понимаю по мнению Зеленского тюрем не нужно, включаем логику, если тюрем не будет зачем тогда нароу содержать прокуратуру, суды, полицию,СБУ, МВД, вообще правительство и Президента, когда они не защищают людей и не собираются это делать от бандитов, убийц, мошенников, грабителей, насильников, предателей, диверсантов и прочей сволочи,что входит в обязанность государства? Они не хотят выполнять обязанности государства, они используют государство исключительно для личного обогащения.
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28.09.2021 19:06 Ответить
Для Зеленского и Малюски, как человекообразных из параллейного мира, коммунизм уже наступил, все счастливы, все довольны, преступников нет, тюрем нет, все славят зеленого "царя" и его "постельничных".
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28.09.2021 19:12 Ответить
Откуда же ты взялся на нашу голову, барыжная ты душонка
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28.09.2021 20:35 Ответить
Малюська, а родственников Найема из Афгана где будут заселять?)
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28.09.2021 21:03 Ответить
А ЗЕКеще нельзя в складчину выкупить свою тюрьму, организовав "Акционерное общество закрытого типа", уволить весь прежний персонал и нанять девок в латексе с плетками и в нижнем белье /в качестве униформы/ "надзирательницами"!
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28.09.2021 21:27 Ответить
Посадите его уже кто-нибудь, а то ему всё неймётся
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29.09.2021 11:04 Ответить
Забавный типок, всё бы хорошо, если дурачок не был целым министром юстиции
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29.09.2021 11:44 Ответить
При придурковатом Малюське украинская юстиция деградировала по максимуму
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29.09.2021 12:15 Ответить
 
 