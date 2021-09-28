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На приватизацію виставлено ще 3 в'язниці, - Малюська

На приватизацію виставлено ще 3 в'язниці, - Малюська

Міністерство юстиції підготувало для приватизації три в'язниці, розташовані в Івано-Франківській та Миколаївській областях, а також на Волині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці заявив глава Мін'юсту Денис Малюська.

"Ми передали ФДМУ для продажу на аукціоні ще три в'язниці. Нові аукціони очікуємо вже восени, тому варто переглянути об'єкти і відкласти гроші вже зараз", - написав він.

Зокрема, міністерство пропонує приватизувати такі об'єкти:

Ковельська колонія (Ковель, вул. Шевченка, 20).

Площа в'язниці досягає 4,86 га. Стартова ціна - 41 624 692 гривень.

Івано-Франківське установа виконання покарань №12 (Долинський район, с.Тростянець)

Земельна ділянка - понад 67 га. Стартова ціна - 7 858 392 гривні.

Миколаївська виправна колонія №50 (Львівська область, Миколаївський район, с.Держів).

Площа об'єкта становить 15,5 га, стартова ціна - 17 116 000 гривен.

Малюська нагадав, що Мін'юст пропонує для приватизації ще дві в'язниці, розташовані в Одесі і Коцюбинському.

Читайте також: В Україні з'являться спеціальні в'язниці для "кримінальних авторитетів", - заступниця голови Мін'юсту Висоцька

Автор: 

Мін’юст (1590) приватизація (1673) в’язниця (440) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+3
Кива нанял наемников, чтобы убить ветерана АТО в Турции (того, с кем он дрался в ресторане в Киеве)
https://www.youtube.com/watch?v=6iNi-nyu_1w
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28.09.2021 16:35
+3
И выпустят приложение "Етюрьма". Достаточно просто зарегистрироваться
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28.09.2021 16:35
+3
_Да этот зегенерат всё никак не уймётся! Паскуда! Имитирует бурную деятельность в интересах народа.
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28.09.2021 16:36
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Кива нанял наемников, чтобы убить ветерана АТО в Турции (того, с кем он дрался в ресторане в Киеве)
https://www.youtube.com/watch?v=6iNi-nyu_1w
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28.09.2021 16:35 Відповісти
И выпустят приложение "Етюрьма". Достаточно просто зарегистрироваться
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28.09.2021 16:35 Відповісти
_Угу... Падлы лихорадочно сооружают электронный концлагерь! А что народ в ответ? Зубоскалит! Дегенераты.
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28.09.2021 16:39 Відповісти
_Да этот зегенерат всё никак не уймётся! Паскуда! Имитирует бурную деятельность в интересах народа.
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28.09.2021 16:36 Відповісти
куплю тюрьму. дорого!
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28.09.2021 16:37 Відповісти
Меня хаты лишают!А вы молчите!Где я жить буду,волки позорные!
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28.09.2021 17:37 Відповісти
Дурень, в Европе тюрьмы от арабов трещат. Там не знают куда этих цыган складывать. Ты лучше свои площади европейцам в аренду сдавай. Вот это, я понимаю, бизнес, не то, что твоё переклеивание обоев. Там запаковали, Новой почтой привезли, отсидели - и домой.
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28.09.2021 16:39 Відповісти
Прибережіть щось для себе...
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28.09.2021 16:39 Відповісти
У Зеленского преступности нет, поэтому тюрьмы не нужны.
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28.09.2021 16:42 Відповісти
Ага, продаёт тюряги, чтоб негде было ему сидеть.
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28.09.2021 18:33 Відповісти
А что у нас власть думает если распродадут все тюрьмы то некуда их будет посадить?
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28.09.2021 16:44 Відповісти
Тільки отой жевжик ************** типу Малюська зміг додуматись до приватизаціі тюрем...Це такий дикий абсурд що в голову не вкладується...Система покарання вся - від початку до кінця повинна бути пріорітетом держави...Інакше покарання як такого просто не існуватиме...або вона перетвориться щось на кшталт чеченським ям,де тримали за викуп заложників...
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28.09.2021 17:45 Відповісти
Тюрми бандитам ( в оренду). "Так це вже було" Кучма Л.М.
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28.09.2021 17:48 Відповісти
Надеюсь для себя тоже что-то приберёг?))
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28.09.2021 18:22 Відповісти
А що, і так можна?
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28.09.2021 18:52 Відповісти
.Зачем Малюське тюрьмы? По нему дурка плачет
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28.09.2021 18:55 Відповісти
Я так понимаю по мнению Зеленского тюрем не нужно, включаем логику, если тюрем не будет зачем тогда нароу содержать прокуратуру, суды, полицию,СБУ, МВД, вообще правительство и Президента, когда они не защищают людей и не собираются это делать от бандитов, убийц, мошенников, грабителей, насильников, предателей, диверсантов и прочей сволочи,что входит в обязанность государства? Они не хотят выполнять обязанности государства, они используют государство исключительно для личного обогащения.
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28.09.2021 19:06 Відповісти
Для Зеленского и Малюски, как человекообразных из параллейного мира, коммунизм уже наступил, все счастливы, все довольны, преступников нет, тюрем нет, все славят зеленого "царя" и его "постельничных".
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28.09.2021 19:12 Відповісти
Откуда же ты взялся на нашу голову, барыжная ты душонка
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28.09.2021 20:35 Відповісти
Малюська, а родственников Найема из Афгана где будут заселять?)
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28.09.2021 21:03 Відповісти
А ЗЕКеще нельзя в складчину выкупить свою тюрьму, организовав "Акционерное общество закрытого типа", уволить весь прежний персонал и нанять девок в латексе с плетками и в нижнем белье /в качестве униформы/ "надзирательницами"!
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28.09.2021 21:27 Відповісти
Посадите его уже кто-нибудь, а то ему всё неймётся
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29.09.2021 11:04 Відповісти
Забавный типок, всё бы хорошо, если дурачок не был целым министром юстиции
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29.09.2021 11:44 Відповісти
При придурковатом Малюське украинская юстиция деградировала по максимуму
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29.09.2021 12:15 Відповісти
 
 