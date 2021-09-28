На приватизацію виставлено ще 3 в'язниці, - Малюська
Міністерство юстиції підготувало для приватизації три в'язниці, розташовані в Івано-Франківській та Миколаївській областях, а також на Волині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці заявив глава Мін'юсту Денис Малюська.
"Ми передали ФДМУ для продажу на аукціоні ще три в'язниці. Нові аукціони очікуємо вже восени, тому варто переглянути об'єкти і відкласти гроші вже зараз", - написав він.
Зокрема, міністерство пропонує приватизувати такі об'єкти:
Ковельська колонія (Ковель, вул. Шевченка, 20).
Площа в'язниці досягає 4,86 га. Стартова ціна - 41 624 692 гривень.
Івано-Франківське установа виконання покарань №12 (Долинський район, с.Тростянець)
Земельна ділянка - понад 67 га. Стартова ціна - 7 858 392 гривні.
Миколаївська виправна колонія №50 (Львівська область, Миколаївський район, с.Держів).
Площа об'єкта становить 15,5 га, стартова ціна - 17 116 000 гривен.
Малюська нагадав, що Мін'юст пропонує для приватизації ще дві в'язниці, розташовані в Одесі і Коцюбинському.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=6iNi-nyu_1w