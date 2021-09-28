Средняя зарплата в Украине в августе составила 14 тыс. грн, - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года выросла на 10,9%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в августе в годовом измерении выросла на 22,3%, составив 13 997 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в августе-2021 к августу-2020 наблюдался в Ривненской (на 26,5%), Хмельницкой (на 25%), Львовской (на 24,4%), Полтавской (на 24,3%), Черкасской (на 24,2%), Херсонской (на 23,5%), Закарпатской (на 23,4%), Волынской (на 23,3%) и Сумской (на 23,1%) областях.

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 385 грн, самый низкий в Черновицкой области – 10 811 грн.

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Госстат уточняет, что в июле 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14 345 грн, июне – 14 313 грн, мае – 13 499 грн, апреле – 13 543 грн, марте – 13 612 грн, феврале – 12 549 грн, январе – 12 337 грн.