РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11806 посетителей онлайн
Новости
5 850 72

Средняя зарплата в Украине в августе составила 14 тыс. грн, - Госстат

Средняя зарплата в Украине в августе составила 14 тыс. грн, - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года выросла на 10,9%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в августе в годовом измерении выросла на 22,3%, составив 13 997 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в августе-2021 к августу-2020 наблюдался в Ривненской (на 26,5%), Хмельницкой (на 25%), Львовской (на 24,4%), Полтавской (на 24,3%), Черкасской (на 24,2%), Херсонской (на 23,5%), Закарпатской (на 23,4%), Волынской (на 23,3%) и Сумской (на 23,1%) областях.

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 385 грн, самый низкий в Черновицкой области – 10 811 грн.

Также читайте: Минфин обещает повышение зарплат военным на 10% в 2022-м году

Госстат уточняет, что в июле 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14 345 грн, июне – 14 313 грн, мае – 13 499 грн, апреле – 13 543 грн, марте – 13 612 грн, феврале – 12 549 грн, январе – 12 337 грн.

Автор: 

Госстат (220) заработная плата (2400)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
У судей, прокуроров -100.000 -300.000, у остальных - 6.000 - 8.000. Выходит средняя. Жизнь при зеленой власти "улучшилась"
показать весь комментарий
28.09.2021 16:45
+22
6 тысяч медсестра и 40 000 депутат ?
показать весь комментарий
28.09.2021 16:44
+18
Але ж головне не це! Главноє што барига скінулі!🥳🤡
показать весь комментарий
28.09.2021 16:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А максималка сколько составила, так чисто из интереса
показать весь комментарий
28.09.2021 16:43 Ответить
Ишь какой любопытный )))
показать весь комментарий
28.09.2021 16:45 Ответить
главный почтальон получает лям, но для этого он уволил всех почтальонов, в Укртелекоме тоже самое, хочешь получать лям? оставь людей без зарплаты на лям и так везде.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:53 Ответить
6 тысяч медсестра и 40 000 депутат ?
показать весь комментарий
28.09.2021 16:44 Ответить
Згідно нової постанови медикам зменшують коефіцієнт, тепер менше за мінімалку отримуватимуть.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:04 Ответить
Мені тебе дуже шкода. Тепер не тільки олії, але й бульби не зможеш придбати?
показать весь комментарий
28.09.2021 18:03 Ответить
Я лише минулого місяця 2967 перекинув на допомогу пораненим. Так що радій, гнида ригівська.
показать весь комментарий
28.09.2021 21:11 Ответить
І в спам гниду. Можеш поплакатись адмінам.
Все норм, Лєанід Днєпр?
показать весь комментарий
28.09.2021 21:13 Ответить
До чого тут Лєанід Днєпр? Я до нього аніякого стосунку не мав і не маю. Ну і друге. Навіщо ти тут хвалишся, скільки перекинув пораненим? Ти собі купляєш якусь індульгенцію чи вивищуєш своє власне его? Робиш добре діло, то роби його мовчки і тихенько. А не як твій шеф, який бігає з ящиками полуниці та абрикос під прицілами фотокамер. Чесне слово, ніколи не розумів таких людей. Мабуть, уже і не зрозумію...
показать весь комментарий
28.09.2021 22:27 Ответить
Так, краще лизати зад кацапам і знищувати Україну, як твоє криворагульське чмо.
показать весь комментарий
29.09.2021 06:36 Ответить
Для депутата 40.000 - это копейки - на поход в ресторан Коли Котлеты, где один чай с лимоном стоит 500 грн.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:10 Ответить
медсестрі не підняли ,не обманюйте
показать весь комментарий
28.09.2021 17:11 Ответить
Моя невестка в поликлинике получает 5800, я округлил
показать весь комментарий
28.09.2021 17:21 Ответить
у мене сестра санітаркою робе, 7к отримує в районній лікарні.
показать весь комментарий
28.09.2021 21:23 Ответить
Медсестрою в сімейного. Тепер буде 5000 отримувати.
показать весь комментарий
28.09.2021 21:50 Ответить
У судей, прокуроров -100.000 -300.000, у остальных - 6.000 - 8.000. Выходит средняя. Жизнь при зеленой власти "улучшилась"
показать весь комментарий
28.09.2021 16:45 Ответить
Але ж головне не це! Главноє што барига скінулі!🥳🤡
показать весь комментарий
28.09.2021 16:50 Ответить
Вот только не надо за всех расписываться. Поинтересуйтесь зарплатами в той же Укрзализнице у обычных работников. Прозреете. Поинтересуйтесь зарплатами воспитателей государственных садиков. Тоже порвет Вам Ваши шаблоны. Да и 14 тыс зарплаты, что указана в статье это не чистая зарплата. С нее налоги все еще берут и отчисления. В лучшем случае там 11-12 на руки останется. Если останется. И это при том, что в зимний период только за ЖКХ оплатить придется тысячи три как минимум.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:31 Ответить
"Неначе люди подуріли,. Німі на панщину ідуть. І діточок своїх ведуть!"
показать весь комментарий
28.09.2021 17:54 Ответить
зелеботное рвотное!
показать весь комментарий
28.09.2021 17:53 Ответить
та ты шо...тебе сказать расценки такой себе конторки как киевстар (умышленно пишу это название с маленькой) для монтажников интернета?
Подключение абонента в много квартирном доме 100 грн ...не зависимо от сложности работ (например протянуть кабель из соседней парадной по чердаку засраному голубями в соседнею и завести в квартиру + естественно настроить сетевое оборудование абонента) ...
ремонт линии 50 грн не зависимо от сложности
подключение услуги телевидение 35 грн...!!!!
выходной один раз в неделю...
В среднем на одну заявку уходит 1,5 - 2 часа...
в день максимум 7 заявок. а так 3-4 ито не всегда...если заявок мало то домой несешь 5000...

Шоб вам ***** все недоплаченное пошло на лечение онкологии
показать весь комментарий
28.09.2021 23:28 Ответить
Кто то жуёт капусты, кто то в набсоветах, набу, назк, прокуратурах, судах, депутаты хамон.....В среднем страна употребляет Голубцы.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:49 Ответить
Вчера моя коллега была в Фермонте (отель 5* в Киеве) , а там казино..Говорит, людей море.. чуть ли не очередь, чтобы зайти, Минимальный вход 200 долл. Так это в понедельник.. А в пятницу субботу-
яблоку негде упасть. Так сотрудники отеля говорят. Коллега в шоке.
А есть приватные комнаты, там ставка от 25000$.

Вот как вы думаете - кто туда ходит? За заработанные своим трудом туда точно не ходят. А бюджетных "страдальцев" типа депутан, министерских и прочих чиновничьих выродков там полно.
Вот оттуда и средняя зарплата в 14тыс- средняя между з.п медсестры в 6000 грн и 300000 грн судьи, а если посчитать, сколько эти мрази еще и крадут, то средняя з.п. у нас тогда будет все 60-100тыс.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:09 Ответить
я ходил в казино за заработанные. и что?
показать весь комментарий
28.09.2021 17:21 Ответить
Арахамия, ты?
показать весь комментарий
28.09.2021 17:26 Ответить
никогда не держал в руках 200 долларов?) нищеброд
показать весь комментарий
28.09.2021 17:28 Ответить
вынь член изо рта...ублюдочное.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:51 Ответить
Дуже люблю вишукане спілкування українців між собою на Цензорі. Хоча чомусь дуже часто зауважую тут кацапську риторику...
показать весь комментарий
28.09.2021 18:06 Ответить
Все вірно. Середня з/п - це не показник. Але так у всьому світі рахують. Щоправда, в цивілізованому світі, у 15-20 разів більше за середню заплату отримують ТОП менеджмент великих приватних корпорацій та приватні адвокати, а не судді та чиновники як у нас.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:22 Ответить
Коректніше використовувати медіанну зарплату, тобто той діапазон який актуальний для половини робітників. До речі в економіці математичні формули частіше псують реальну картину, аніж дають правдиві результати. І так, в цивілізованих країнах, таких як приміром Швейцарія, де різниця доходів між перукарем та міністром найвищої кваліфікації близько 7-8 разів.
показать весь комментарий
28.09.2021 21:41 Ответить
виходять такі медіахвойди на Саксаганського, потім на В Васильківську, потім на Хрещатик, на Інститутську - а там всі парковки забиті майбахами гелендвагенами та бентлі. Опа - та в нас народ жирує, усі на дорогих машинах їздять, ніхто пішки не ходить, прибідняються. Навіть в європах такого немає!
показать весь комментарий
28.09.2021 21:31 Ответить
Є в світі брехня, велика брехня і Державна служба статистики України
показать весь комментарий
28.09.2021 16:52 Ответить
это точно) до сих пор считают доходы населения по начисленной зп))
показать весь комментарий
28.09.2021 17:28 Ответить
при это весь мир считает по налоговой декларации) вот и сравниваем мягкое с красным) реальный средний доход гораздо выше. но об этом нельзя говорить вслух, а то не будет зрады и зубожиння.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:30 Ответить
Сырожа Лещенко с пуштуном Наемом?
показать весь комментарий
28.09.2021 16:53 Ответить
лжывые твари.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:56 Ответить
Хренасе мы живем кучеряво..... А на субсидиях полстраны почему-то сидит, может быть и сидело-бы 2/3, только у них субсидию за долги по коммуналке забрали.....
показать весь комментарий
28.09.2021 16:56 Ответить
враньё
показать весь комментарий
28.09.2021 17:31 Ответить
показать весь комментарий
28.09.2021 18:03 Ответить
Ну да, была недавно статья про рост официальной зарплаты у судьи, в 2017 судья получала 450 тыс в год а 2020 уже 2,4 миллиона.
показать весь комментарий
28.09.2021 16:59 Ответить
Всё. Вот и я стал получать меньше средней зарплаты )))

можно чего-то подработать, но я Хз откуда Минстат об этом знает )))
показать весь комментарий
28.09.2021 16:59 Ответить
Сушь какае то
показать весь комментарий
28.09.2021 17:01 Ответить
Вот только в июле было 14,3
показать весь комментарий
28.09.2021 17:02 Ответить
БРЕХНЯ
показать весь комментарий
28.09.2021 17:10 Ответить
Ну такая пиз*ёж, шо противно слушать! 1-го только знаю с зарплатой 11к, и то-грязными.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:10 Ответить
А що з борщовим набором, за той самий час???
показать весь комментарий
28.09.2021 17:14 Ответить
за 2.5 года прогресса ноль.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:21 Ответить
Якщо народ їсть капусту, а депутати м'ясо, то в середньому всі їдять голубці. От приблизно така статистика )
показать весь комментарий
28.09.2021 17:21 Ответить
https://www.pfu.gov.ua/2147095-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-07-2021/ 3 779 / 13 997 х 100% = 27% - стільки отримує середній український пенсіонер від середньої з/п. За рік-два буде 15-20. А років 8 тому було понад 50 за зовсім інших комунальних тарифів.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:22 Ответить
Дивний нарот!!! За часiв овоча легче жилося i виходили на майдан... Зараз ще гiрше, але молчать як вiвцi ....
показать весь комментарий
28.09.2021 17:23 Ответить
так Вовочка обещал же...
показать весь комментарий
28.09.2021 17:54 Ответить
Власть увеличивает зарплаты только ворам в бюджетной сфере. За счёт этого в стране растёт средняя заработная плата. Насколько мне известно индексом средней зар.платы из всех стран Европы пользуется только Испания. Там депутаты мэрий получают 1,2 средней заработной платы по стране, а депутаты кортесов (парламента), 1,4 средней заработной платы.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:24 Ответить
Средняя температура больных в больницах Украины 36.7 градуса.
Больницы можно закрывать!
показать весь комментарий
28.09.2021 17:29 Ответить
Думка менi спала така, що навiть коли россея пiде в наступ, то армiя вiдмовиться захищати це угрупування недодiлкiв!
показать весь комментарий
28.09.2021 17:33 Ответить
Простий,пересічний працівник,службовець,адміністратор...отримують в межах десяти тисяч...Їх таких відсотків вісімдесят серед працюючої частини населення України...Якщо абсолютна більшість отримує зарплату менше середньої,то це означає що дуже невелика меншість отримує неоправдано великі гроші...В Штатах ліфтер може отримувати у п"ять раз менше ніж керуючий фірми,якого возить,але аж ніяк не в тисячу разів,як то у нас...Заробітні плати - це не прибуток з бізнесу,вони не повинні разюче відрізнятись...Це створює напругу в суспільстві,а напруга - це ми знаємо з фізики - вічно рости не може...В один момент проскочить іскра і потенціали зрівняються...
показать весь комментарий
28.09.2021 17:39 Ответить
ти ще не зрозумів істини "Є в світі брехня, геббельс-брехня і Держстат України"
показать весь комментарий
28.09.2021 18:27 Ответить
Не..Ну если ничего не покупать,то жить можно
показать весь комментарий
28.09.2021 17:40 Ответить
14000 грн... серйозно?? певно я живу в іншій країні...
показать весь комментарий
28.09.2021 17:51 Ответить
Я знашйшов механiзм як вам знизити тарифи втричi!
показать весь комментарий
28.09.2021 17:57 Ответить
Одни едят капусту, другие жрут мясо, в среднем все едят "голубцы".
показать весь комментарий
28.09.2021 18:08 Ответить
Я заробляю не менше цієї цифри. А якби не був настільки лінивим, то заробляв би значно більше. Так що все правда.
показать весь комментарий
28.09.2021 18:08 Ответить
в школі ще в 90х вчили, що для таких параметрів як зарплата/доходи потрібно використовувати медіану, а не арефметичне середнє. Медіана буде більш реальним показником, і напевно набагато менше ніж 14000
показать весь комментарий
28.09.2021 18:30 Ответить
Якщо це правда, то це непогано. В РФ середня 18737.76 грн в еквіваленті. А якість статистики у них не краща від нашої
показать весь комментарий
28.09.2021 19:25 Ответить
Що мене зачіпає,ось коли приходить платіжка за воду чи інше комірне то там в порівняння весь час виставляють ціни ресурсів по інших країнах ЕС.Але як доходить справа до заробітної платні то не хочуть наші урядовці позичити очі в сірка та нагадувати українцям, що вони мають найменші з/п у Європі.
Середня з/п в Україні-450 євро.
У всіх наших цивілізованих сусідів вона є вища не у відсотках,а у рази.У Словаків -1177,у Польщі-1205,Угорщина-1233,Румунія-1 135.

показать весь комментарий
28.09.2021 21:29 Ответить
Крім того в названих вами країнах Європи середня зарплата приблизно відображає заробітки широких народних мас. У нас ні через величезний розрив між мінімальною та максимальною зарплатами.
показать весь комментарий
28.09.2021 23:02 Ответить
Рівень добробуту народу показує не середня зарплата а мінімальна разом з мінімальною пенсією, причому не сама зарплата чи пенсія а її купівельна здатність. А за цим показником нинішні виплати в декілька разів менші за виплати 2007-2010 років, років світової економічної кризи, до речі.
показать весь комментарий
28.09.2021 22:55 Ответить
А слабо хоча б грубо показати функцію розподілу заробітних плат з якої було б видно яка частка народу отримує які заробітні плати.
показать весь комментарий
28.09.2021 23:07 Ответить
Якщо порахувати найбільш ймовірну заробітну плату тобто зарплату яку отримує найбільша частка людей то вона буде в районі 6000 гривень.
показать весь комментарий
28.09.2021 23:11 Ответить
 
 