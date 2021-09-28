Средняя зарплата в Украине в августе составила 14 тыс. грн, - Госстат
Реальная заработная плата в Украине в августе 2021 года по сравнению с августом 2020 года выросла на 10,9%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.
Средняя номинальная заработная плата штатных работников в августе в годовом измерении выросла на 22,3%, составив 13 997 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).
Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в августе-2021 к августу-2020 наблюдался в Ривненской (на 26,5%), Хмельницкой (на 25%), Львовской (на 24,4%), Полтавской (на 24,3%), Черкасской (на 24,2%), Херсонской (на 23,5%), Закарпатской (на 23,4%), Волынской (на 23,3%) и Сумской (на 23,1%) областях.
Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 20 385 грн, самый низкий в Черновицкой области – 10 811 грн.
Госстат уточняет, что в июле 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14 345 грн, июне – 14 313 грн, мае – 13 499 грн, апреле – 13 543 грн, марте – 13 612 грн, феврале – 12 549 грн, январе – 12 337 грн.
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Все норм, Лєанід Днєпр?
Подключение абонента в много квартирном доме 100 грн ...не зависимо от сложности работ (например протянуть кабель из соседней парадной по чердаку засраному голубями в соседнею и завести в квартиру + естественно настроить сетевое оборудование абонента) ...
ремонт линии 50 грн не зависимо от сложности
подключение услуги телевидение 35 грн...!!!!
выходной один раз в неделю...
В среднем на одну заявку уходит 1,5 - 2 часа...
в день максимум 7 заявок. а так 3-4 ито не всегда...если заявок мало то домой несешь 5000...
Шоб вам ***** все недоплаченное пошло на лечение онкологии
яблоку негде упасть. Так сотрудники отеля говорят. Коллега в шоке.
А есть приватные комнаты, там ставка от 25000$.
Вот как вы думаете - кто туда ходит? За заработанные своим трудом туда точно не ходят. А бюджетных "страдальцев" типа депутан, министерских и прочих чиновничьих выродков там полно.
Вот оттуда и средняя зарплата в 14тыс- средняя между з.п медсестры в 6000 грн и 300000 грн судьи, а если посчитать, сколько эти мрази еще и крадут, то средняя з.п. у нас тогда будет все 60-100тыс.
можно чего-то подработать, но я Хз откуда Минстат об этом знает )))
Больницы можно закрывать!
Середня з/п в Україні-450 євро.
У всіх наших цивілізованих сусідів вона є вища не у відсотках,а у рази.У Словаків -1177,у Польщі-1205,Угорщина-1233,Румунія-1 135.