Середня зарплата в Україні в серпні становила 14 тис. грн, - Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в серпні 2021 року порівняно з серпнем 2020 року зросла на 10,9%.

Про це повідомила Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у серпні в річному вимірі зросла на 22,3%, склавши 13 997 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної зарплати (6 тис. грн).

Найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у серпні-2021 до серпня-2020 спостерігався в Рівненській (на 26,5%), Хмельницькій (на 25%), Львівській (на 24,4%), Полтавській (на 24,3%), Черкаській (на 24,2%), Херсонській (на 23,5%), Закарпатській (на 23,4%), Волинській (на 23,3%) та Сумській (на 23,1%) областях.

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Найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано в Києві - 20 385 грн, найнижчий у Чернівецькій області - 10 811 грн.

Держстат уточнює, що в липні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 14 345 грн, червні - 14 313 грн, травні - 13 499 грн, квітні - 13 543 грн, березні - 13 612 грн, лютому - 12 549 грн, січні - 12 337 грн.