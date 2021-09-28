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Середня зарплата в Україні в серпні становила 14 тис. грн, - Держстат

Середня зарплата в Україні в серпні становила 14 тис. грн, - Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в серпні 2021 року порівняно з серпнем 2020 року зросла на 10,9%.

Про це повідомила Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у серпні в річному вимірі зросла на 22,3%, склавши 13 997 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної зарплати (6 тис. грн).

Найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у серпні-2021 до серпня-2020 спостерігався в Рівненській (на 26,5%), Хмельницькій (на 25%), Львівській (на 24,4%), Полтавській (на 24,3%), Черкаській (на 24,2%), Херсонській (на 23,5%), Закарпатській (на 23,4%), Волинській (на 23,3%) та Сумській (на 23,1%) областях.

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Найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано в Києві - 20 385 грн, найнижчий у Чернівецькій області - 10 811 грн.

Держстат уточнює, що в липні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 14 345 грн, червні - 14 313 грн, травні - 13 499 грн, квітні - 13 543 грн, березні - 13 612 грн, лютому - 12 549 грн, січні - 12 337 грн.

Автор: 

Держстат (1606) зарплата (2239)


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Топ коментарі
+35
У судей, прокуроров -100.000 -300.000, у остальных - 6.000 - 8.000. Выходит средняя. Жизнь при зеленой власти "улучшилась"
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28.09.2021 16:45
+22
6 тысяч медсестра и 40 000 депутат ?
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28.09.2021 16:44
+18
Але ж головне не це! Главноє што барига скінулі!🥳🤡
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28.09.2021 16:50
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А максималка сколько составила, так чисто из интереса
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28.09.2021 16:43 Відповісти
Ишь какой любопытный )))
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28.09.2021 16:45 Відповісти
главный почтальон получает лям, но для этого он уволил всех почтальонов, в Укртелекоме тоже самое, хочешь получать лям? оставь людей без зарплаты на лям и так везде.
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28.09.2021 16:53 Відповісти
6 тысяч медсестра и 40 000 депутат ?
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28.09.2021 16:44 Відповісти
Згідно нової постанови медикам зменшують коефіцієнт, тепер менше за мінімалку отримуватимуть.
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28.09.2021 17:04 Відповісти
Мені тебе дуже шкода. Тепер не тільки олії, але й бульби не зможеш придбати?
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28.09.2021 18:03 Відповісти
Я лише минулого місяця 2967 перекинув на допомогу пораненим. Так що радій, гнида ригівська.
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28.09.2021 21:11 Відповісти
І в спам гниду. Можеш поплакатись адмінам.
Все норм, Лєанід Днєпр?
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28.09.2021 21:13 Відповісти
До чого тут Лєанід Днєпр? Я до нього аніякого стосунку не мав і не маю. Ну і друге. Навіщо ти тут хвалишся, скільки перекинув пораненим? Ти собі купляєш якусь індульгенцію чи вивищуєш своє власне его? Робиш добре діло, то роби його мовчки і тихенько. А не як твій шеф, який бігає з ящиками полуниці та абрикос під прицілами фотокамер. Чесне слово, ніколи не розумів таких людей. Мабуть, уже і не зрозумію...
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28.09.2021 22:27 Відповісти
Так, краще лизати зад кацапам і знищувати Україну, як твоє криворагульське чмо.
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29.09.2021 06:36 Відповісти
Для депутата 40.000 - это копейки - на поход в ресторан Коли Котлеты, где один чай с лимоном стоит 500 грн.
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28.09.2021 17:10 Відповісти
медсестрі не підняли ,не обманюйте
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28.09.2021 17:11 Відповісти
Моя невестка в поликлинике получает 5800, я округлил
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28.09.2021 17:21 Відповісти
у мене сестра санітаркою робе, 7к отримує в районній лікарні.
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28.09.2021 21:23 Відповісти
Медсестрою в сімейного. Тепер буде 5000 отримувати.
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28.09.2021 21:50 Відповісти
У судей, прокуроров -100.000 -300.000, у остальных - 6.000 - 8.000. Выходит средняя. Жизнь при зеленой власти "улучшилась"
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28.09.2021 16:45 Відповісти
Але ж головне не це! Главноє што барига скінулі!🥳🤡
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28.09.2021 16:50 Відповісти
Вот только не надо за всех расписываться. Поинтересуйтесь зарплатами в той же Укрзализнице у обычных работников. Прозреете. Поинтересуйтесь зарплатами воспитателей государственных садиков. Тоже порвет Вам Ваши шаблоны. Да и 14 тыс зарплаты, что указана в статье это не чистая зарплата. С нее налоги все еще берут и отчисления. В лучшем случае там 11-12 на руки останется. Если останется. И это при том, что в зимний период только за ЖКХ оплатить придется тысячи три как минимум.
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28.09.2021 17:31 Відповісти
"Неначе люди подуріли,. Німі на панщину ідуть. І діточок своїх ведуть!"
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28.09.2021 17:54 Відповісти
зелеботное рвотное!
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28.09.2021 17:53 Відповісти
та ты шо...тебе сказать расценки такой себе конторки как киевстар (умышленно пишу это название с маленькой) для монтажников интернета?
Подключение абонента в много квартирном доме 100 грн ...не зависимо от сложности работ (например протянуть кабель из соседней парадной по чердаку засраному голубями в соседнею и завести в квартиру + естественно настроить сетевое оборудование абонента) ...
ремонт линии 50 грн не зависимо от сложности
подключение услуги телевидение 35 грн...!!!!
выходной один раз в неделю...
В среднем на одну заявку уходит 1,5 - 2 часа...
в день максимум 7 заявок. а так 3-4 ито не всегда...если заявок мало то домой несешь 5000...

Шоб вам ***** все недоплаченное пошло на лечение онкологии
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28.09.2021 23:28 Відповісти
Кто то жуёт капусты, кто то в набсоветах, набу, назк, прокуратурах, судах, депутаты хамон.....В среднем страна употребляет Голубцы.
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28.09.2021 16:49 Відповісти
Вчера моя коллега была в Фермонте (отель 5* в Киеве) , а там казино..Говорит, людей море.. чуть ли не очередь, чтобы зайти, Минимальный вход 200 долл. Так это в понедельник.. А в пятницу субботу-
яблоку негде упасть. Так сотрудники отеля говорят. Коллега в шоке.
А есть приватные комнаты, там ставка от 25000$.

Вот как вы думаете - кто туда ходит? За заработанные своим трудом туда точно не ходят. А бюджетных "страдальцев" типа депутан, министерских и прочих чиновничьих выродков там полно.
Вот оттуда и средняя зарплата в 14тыс- средняя между з.п медсестры в 6000 грн и 300000 грн судьи, а если посчитать, сколько эти мрази еще и крадут, то средняя з.п. у нас тогда будет все 60-100тыс.
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28.09.2021 17:09 Відповісти
я ходил в казино за заработанные. и что?
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28.09.2021 17:21 Відповісти
Арахамия, ты?
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28.09.2021 17:26 Відповісти
никогда не держал в руках 200 долларов?) нищеброд
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28.09.2021 17:28 Відповісти
вынь член изо рта...ублюдочное.
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28.09.2021 17:51 Відповісти
Дуже люблю вишукане спілкування українців між собою на Цензорі. Хоча чомусь дуже часто зауважую тут кацапську риторику...
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28.09.2021 18:06 Відповісти
Все вірно. Середня з/п - це не показник. Але так у всьому світі рахують. Щоправда, в цивілізованому світі, у 15-20 разів більше за середню заплату отримують ТОП менеджмент великих приватних корпорацій та приватні адвокати, а не судді та чиновники як у нас.
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28.09.2021 17:22 Відповісти
Коректніше використовувати медіанну зарплату, тобто той діапазон який актуальний для половини робітників. До речі в економіці математичні формули частіше псують реальну картину, аніж дають правдиві результати. І так, в цивілізованих країнах, таких як приміром Швейцарія, де різниця доходів між перукарем та міністром найвищої кваліфікації близько 7-8 разів.
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28.09.2021 21:41 Відповісти
виходять такі медіахвойди на Саксаганського, потім на В Васильківську, потім на Хрещатик, на Інститутську - а там всі парковки забиті майбахами гелендвагенами та бентлі. Опа - та в нас народ жирує, усі на дорогих машинах їздять, ніхто пішки не ходить, прибідняються. Навіть в європах такого немає!
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28.09.2021 21:31 Відповісти
Є в світі брехня, велика брехня і Державна служба статистики України
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28.09.2021 16:52 Відповісти
это точно) до сих пор считают доходы населения по начисленной зп))
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28.09.2021 17:28 Відповісти
при это весь мир считает по налоговой декларации) вот и сравниваем мягкое с красным) реальный средний доход гораздо выше. но об этом нельзя говорить вслух, а то не будет зрады и зубожиння.
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28.09.2021 17:30 Відповісти
Сырожа Лещенко с пуштуном Наемом?
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28.09.2021 16:53 Відповісти
лжывые твари.
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28.09.2021 16:56 Відповісти
Хренасе мы живем кучеряво..... А на субсидиях полстраны почему-то сидит, может быть и сидело-бы 2/3, только у них субсидию за долги по коммуналке забрали.....
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28.09.2021 16:56 Відповісти
враньё
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28.09.2021 17:31 Відповісти
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28.09.2021 18:03 Відповісти
Ну да, была недавно статья про рост официальной зарплаты у судьи, в 2017 судья получала 450 тыс в год а 2020 уже 2,4 миллиона.
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28.09.2021 16:59 Відповісти
Всё. Вот и я стал получать меньше средней зарплаты )))

можно чего-то подработать, но я Хз откуда Минстат об этом знает )))
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28.09.2021 16:59 Відповісти
Сушь какае то
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28.09.2021 17:01 Відповісти
Вот только в июле было 14,3
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28.09.2021 17:02 Відповісти
БРЕХНЯ
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28.09.2021 17:10 Відповісти
Ну такая пиз*ёж, шо противно слушать! 1-го только знаю с зарплатой 11к, и то-грязными.
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28.09.2021 17:10 Відповісти
А що з борщовим набором, за той самий час???
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28.09.2021 17:14 Відповісти
за 2.5 года прогресса ноль.
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28.09.2021 17:21 Відповісти
Якщо народ їсть капусту, а депутати м'ясо, то в середньому всі їдять голубці. От приблизно така статистика )
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28.09.2021 17:21 Відповісти
https://www.pfu.gov.ua/2147095-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-07-2021/ 3 779 / 13 997 х 100% = 27% - стільки отримує середній український пенсіонер від середньої з/п. За рік-два буде 15-20. А років 8 тому було понад 50 за зовсім інших комунальних тарифів.
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28.09.2021 17:22 Відповісти
Дивний нарот!!! За часiв овоча легче жилося i виходили на майдан... Зараз ще гiрше, але молчать як вiвцi ....
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28.09.2021 17:23 Відповісти
так Вовочка обещал же...
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28.09.2021 17:54 Відповісти
Власть увеличивает зарплаты только ворам в бюджетной сфере. За счёт этого в стране растёт средняя заработная плата. Насколько мне известно индексом средней зар.платы из всех стран Европы пользуется только Испания. Там депутаты мэрий получают 1,2 средней заработной платы по стране, а депутаты кортесов (парламента), 1,4 средней заработной платы.
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28.09.2021 17:24 Відповісти
Средняя температура больных в больницах Украины 36.7 градуса.
Больницы можно закрывать!
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28.09.2021 17:29 Відповісти
Думка менi спала така, що навiть коли россея пiде в наступ, то армiя вiдмовиться захищати це угрупування недодiлкiв!
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28.09.2021 17:33 Відповісти
Простий,пересічний працівник,службовець,адміністратор...отримують в межах десяти тисяч...Їх таких відсотків вісімдесят серед працюючої частини населення України...Якщо абсолютна більшість отримує зарплату менше середньої,то це означає що дуже невелика меншість отримує неоправдано великі гроші...В Штатах ліфтер може отримувати у п"ять раз менше ніж керуючий фірми,якого возить,але аж ніяк не в тисячу разів,як то у нас...Заробітні плати - це не прибуток з бізнесу,вони не повинні разюче відрізнятись...Це створює напругу в суспільстві,а напруга - це ми знаємо з фізики - вічно рости не може...В один момент проскочить іскра і потенціали зрівняються...
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28.09.2021 17:39 Відповісти
ти ще не зрозумів істини "Є в світі брехня, геббельс-брехня і Держстат України"
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28.09.2021 18:27 Відповісти
Не..Ну если ничего не покупать,то жить можно
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28.09.2021 17:40 Відповісти
14000 грн... серйозно?? певно я живу в іншій країні...
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28.09.2021 17:51 Відповісти
Я знашйшов механiзм як вам знизити тарифи втричi!
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28.09.2021 17:57 Відповісти
Одни едят капусту, другие жрут мясо, в среднем все едят "голубцы".
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28.09.2021 18:08 Відповісти
Я заробляю не менше цієї цифри. А якби не був настільки лінивим, то заробляв би значно більше. Так що все правда.
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28.09.2021 18:08 Відповісти
в школі ще в 90х вчили, що для таких параметрів як зарплата/доходи потрібно використовувати медіану, а не арефметичне середнє. Медіана буде більш реальним показником, і напевно набагато менше ніж 14000
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28.09.2021 18:30 Відповісти
Якщо це правда, то це непогано. В РФ середня 18737.76 грн в еквіваленті. А якість статистики у них не краща від нашої
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28.09.2021 19:25 Відповісти
Що мене зачіпає,ось коли приходить платіжка за воду чи інше комірне то там в порівняння весь час виставляють ціни ресурсів по інших країнах ЕС.Але як доходить справа до заробітної платні то не хочуть наші урядовці позичити очі в сірка та нагадувати українцям, що вони мають найменші з/п у Європі.
Середня з/п в Україні-450 євро.
У всіх наших цивілізованих сусідів вона є вища не у відсотках,а у рази.У Словаків -1177,у Польщі-1205,Угорщина-1233,Румунія-1 135.

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28.09.2021 21:29 Відповісти
Крім того в названих вами країнах Європи середня зарплата приблизно відображає заробітки широких народних мас. У нас ні через величезний розрив між мінімальною та максимальною зарплатами.
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28.09.2021 23:02 Відповісти
Рівень добробуту народу показує не середня зарплата а мінімальна разом з мінімальною пенсією, причому не сама зарплата чи пенсія а її купівельна здатність. А за цим показником нинішні виплати в декілька разів менші за виплати 2007-2010 років, років світової економічної кризи, до речі.
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28.09.2021 22:55 Відповісти
А слабо хоча б грубо показати функцію розподілу заробітних плат з якої було б видно яка частка народу отримує які заробітні плати.
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28.09.2021 23:07 Відповісти
Якщо порахувати найбільш ймовірну заробітну плату тобто зарплату яку отримує найбільша частка людей то вона буде в районі 6000 гривень.
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28.09.2021 23:11 Відповісти
 
 