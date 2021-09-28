Середня зарплата в Україні в серпні становила 14 тис. грн, - Держстат
Реальна заробітна плата в Україні в серпні 2021 року порівняно з серпнем 2020 року зросла на 10,9%.
Про це повідомила Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у серпні в річному вимірі зросла на 22,3%, склавши 13 997 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної зарплати (6 тис. грн).
Найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у серпні-2021 до серпня-2020 спостерігався в Рівненській (на 26,5%), Хмельницькій (на 25%), Львівській (на 24,4%), Полтавській (на 24,3%), Черкаській (на 24,2%), Херсонській (на 23,5%), Закарпатській (на 23,4%), Волинській (на 23,3%) та Сумській (на 23,1%) областях.
Найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано в Києві - 20 385 грн, найнижчий у Чернівецькій області - 10 811 грн.
Держстат уточнює, що в липні 2021 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників становила 14 345 грн, червні - 14 313 грн, травні - 13 499 грн, квітні - 13 543 грн, березні - 13 612 грн, лютому - 12 549 грн, січні - 12 337 грн.
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Все норм, Лєанід Днєпр?
Подключение абонента в много квартирном доме 100 грн ...не зависимо от сложности работ (например протянуть кабель из соседней парадной по чердаку засраному голубями в соседнею и завести в квартиру + естественно настроить сетевое оборудование абонента) ...
ремонт линии 50 грн не зависимо от сложности
подключение услуги телевидение 35 грн...!!!!
выходной один раз в неделю...
В среднем на одну заявку уходит 1,5 - 2 часа...
в день максимум 7 заявок. а так 3-4 ито не всегда...если заявок мало то домой несешь 5000...
Шоб вам ***** все недоплаченное пошло на лечение онкологии
яблоку негде упасть. Так сотрудники отеля говорят. Коллега в шоке.
А есть приватные комнаты, там ставка от 25000$.
Вот как вы думаете - кто туда ходит? За заработанные своим трудом туда точно не ходят. А бюджетных "страдальцев" типа депутан, министерских и прочих чиновничьих выродков там полно.
Вот оттуда и средняя зарплата в 14тыс- средняя между з.п медсестры в 6000 грн и 300000 грн судьи, а если посчитать, сколько эти мрази еще и крадут, то средняя з.п. у нас тогда будет все 60-100тыс.
можно чего-то подработать, но я Хз откуда Минстат об этом знает )))
Больницы можно закрывать!
Середня з/п в Україні-450 євро.
У всіх наших цивілізованих сусідів вона є вища не у відсотках,а у рази.У Словаків -1177,у Польщі-1205,Угорщина-1233,Румунія-1 135.