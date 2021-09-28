Обеспокоены судьбой кафедр украиноведения в венгерских вузах, - Ткаченко

Преподавание украинского языка и украиноведения в университетах Венгрии важно продолжить.

Об этом глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщались с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым. ... Обсудили права и возможности венгерского этнического сообщества в Украине. В то же время ... выразили обеспокоенность относительно судьбы кафедр украиноведения в венгерских высших учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Ткаченко подчеркнул, что важно продолжить преподавание украинского языка в Сегедском университете. Это требует особого внимания.

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