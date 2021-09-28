Обеспокоены судьбой кафедр украиноведения в венгерских вузах, - Ткаченко
Преподавание украинского языка и украиноведения в университетах Венгрии важно продолжить.
Об этом глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пообщались с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым. ... Обсудили права и возможности венгерского этнического сообщества в Украине. В то же время ... выразили обеспокоенность относительно судьбы кафедр украиноведения в венгерских высших учебных заведениях", - говорится в сообщении.
Ткаченко подчеркнул, что важно продолжить преподавание украинского языка в Сегедском университете. Это требует особого внимания.
Топ комментарии
+5 Дмитро Черних #470343
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+5 Странник Виртуальный #486477
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+4 Странник Виртуальный #486477
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Щоб Україна остаточно припинила рух до НАТО (а вона це і так робить не дуже швидко), тре було вигадати мад'ярів. Хоча... Не було б мад'ярів, були б голандці. Не було б голандців, були б тупо німці з французами.
Там у них схоже чергування противників вступу України до НАТО. Ну щоб не так палевно було бути всім проти. Поки одна-дві країни в претензіях, аж кюшать не можуть, тобто блокують, інші роблять покер-фейси. Єдині, хто дійсно не проти, а можливо й щиро за, - так то Польща та країни Балтії.
І не тому що поляки так ******* бандерівців-мельниківців, а литовці ділитися з нами зброєю. До речі, згадайте останні заяви естонської президентки. Оптимізм щодо нас якось зів'яв навіть у балтських країнах. Все ця "любов" до Неньки лише від відчуття тру-небезпеки саме для них.
Польща знає, як бути поділеною між союзниками та вчорашніми ворогами багато разів. Балтійцям взагалі нема куди ховатись від свинопсячего бліцкригу. Вони розуміють, що макрони-саркозі на голубих вертольотах скоріш за все не прилетять на допомогу. А одразу в маскву полетять.
Що має статися, щоб союзники нарешті перестали гратися в занепокоєність темпом наших реформ і нечуваною як в Афгані та палаті лордів кококорупцієв? Та нічого вже не станеться. Скоріше східний мордор перестане нами цікавитись, ніж євроцивілізанти "співчувати" не їхній війні.
Імхо, майбутнє за регіональними оборонними союзами з дешевою і швидкою логістикою з невеличкою по ізраїльському типу ЯО "якого нема", ніж за велетенськими бюрократичними структурами, які пожирають самі себе своєю неефективністю. Пандемія показала наочно, що гроші тре на інше.
А что случилось? Их собираются закрывать? Или это целенаправленная политика Дерьмака рассорить Украину с Евросоюзом?
Еще раз переадресую. Вы читать умеете? Что-то закрывают в Венгрии?
Где сообщение о запрете преподавания на украинском языке?
Ну почему, блин, зебилы такие дебилы?
Слід відмітити, що тут не враховані викладачі та працівники коледжів і ліцеїв, що утримуються релігійними громадами.
А може таке становище відповідає прагненням деяких можновладців, що сидять на печерських пагорбах?
Кожен вирішує сам, якщо макітра на плечах не тільки для прийому їжі, а ще й має розум та використовує мізки для аналізу подій, що відбуваються навколо...
Венгры раздают венгеркские паспорта в Закарпатье, блокировали несколько лет заседание Украина- Нато. Сейчас газ отказались через Украину покупать.
вот решение входа в ЕС и в НАТО.