Занепокоєні долею кафедр українознавства в угорських вишах, - Ткаченко

Викладання української мови та українознавства в університетах Угорщини важливо продовжити.

Про це глава Міністерства культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поспілкувалися з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим. ... Обговорили права і можливості угорської етнічної спільноти в Україні. Водночас ... висловили занепокоєння щодо долі кафедр українознавства в угорських вищих навчальних закладах", - сказано в повідомленні.

Ткаченко підкреслив, що важливо продовжити викладання української мови в Сегедському університеті. Це вимагає особливої ​​уваги.

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