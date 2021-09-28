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Занепокоєні долею кафедр українознавства в угорських вишах, - Ткаченко

Занепокоєні долею кафедр українознавства в угорських вишах, - Ткаченко

Викладання української мови та українознавства в університетах Угорщини важливо продовжити.

Про це глава Міністерства культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Поспілкувалися з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим. ... Обговорили права і можливості угорської етнічної спільноти в Україні. Водночас ... висловили занепокоєння щодо долі кафедр українознавства в угорських вищих навчальних закладах", - сказано в повідомленні.

Ткаченко підкреслив, що важливо продовжити викладання української мови в Сегедському університеті. Це вимагає особливої ​​уваги.

Читайте також: Ткаченко про перехід на латиницю: Спочатку треба всім добре вивчити українську мову

Автор: 

Угорщина (2271) освіта (1298) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+5
А долею державної мови в середовищі держпосадовців теж занепокоєні???)))
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28.09.2021 18:11
+5
Подібне занепокоєння Угорщина висловлювала нещодавно щодо угорської меншини в Україні. Так що в данному випадку все вірно роблять. Бо вони тріску у чужому оці бачать, а в своєму колоди не помічають.
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28.09.2021 18:17
+4
Вот это правильно. Венгров нужно бить их же оружием.
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28.09.2021 18:15
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Вот гонит
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28.09.2021 17:58 Відповісти
А цим не занепокоєні???
https://goloskarpat.info/society/6153083f196f5/
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28.09.2021 18:09 Відповісти
Это явная ползучая аннексия.
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28.09.2021 18:13 Відповісти
А долею державної мови в середовищі держпосадовців теж занепокоєні???)))
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28.09.2021 18:11 Відповісти
Подібне занепокоєння Угорщина висловлювала нещодавно щодо угорської меншини в Україні. Так що в данному випадку все вірно роблять. Бо вони тріску у чужому оці бачать, а в своєму колоди не помічають.
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28.09.2021 18:17 Відповісти
Homer@ItechV





Щоб Україна остаточно припинила рух до НАТО (а вона це і так робить не дуже швидко), тре було вигадати мад'ярів. Хоча... Не було б мад'ярів, були б голандці. Не було б голандців, були б тупо німці з французами.
Там у них схоже чергування противників вступу України до НАТО. Ну щоб не так палевно було бути всім проти. Поки одна-дві країни в претензіях, аж кюшать не можуть, тобто блокують, інші роблять покер-фейси. Єдині, хто дійсно не проти, а можливо й щиро за, - так то Польща та країни Балтії.
І не тому що поляки так ******* бандерівців-мельниківців, а литовці ділитися з нами зброєю. До речі, згадайте останні заяви естонської президентки. Оптимізм щодо нас якось зів'яв навіть у балтських країнах. Все ця "любов" до Неньки лише від відчуття тру-небезпеки саме для них.
Польща знає, як бути поділеною між союзниками та вчорашніми ворогами багато разів. Балтійцям взагалі нема куди ховатись від свинопсячего бліцкригу. Вони розуміють, що макрони-саркозі на голубих вертольотах скоріш за все не прилетять на допомогу. А одразу в маскву полетять.
Що має статися, щоб союзники нарешті перестали гратися в занепокоєність темпом наших реформ і нечуваною як в Афгані та палаті лордів кококорупцієв? Та нічого вже не станеться. Скоріше східний мордор перестане нами цікавитись, ніж євроцивілізанти "співчувати" не їхній війні.
Імхо, майбутнє за регіональними оборонними союзами з дешевою і швидкою логістикою з невеличкою по ізраїльському типу ЯО "якого нема", ніж за велетенськими бюрократичними структурами, які пожирають самі себе своєю неефективністю. Пандемія показала наочно, що гроші тре на інше.
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28.09.2021 18:36 Відповісти
Вот это правильно. Венгров нужно бить их же оружием.
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28.09.2021 18:15 Відповісти
Закиньте под их границу полк спецназа.а потом можно озабоченость проявлять
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28.09.2021 18:17 Відповісти
В то же время ... выразили обеспокоенность относительно судьбы кафедр украиноведения в венгерских высших учебных заведениях", - говорится в сообщении.
А что случилось? Их собираются закрывать? Или это целенаправленная политика Дерьмака рассорить Украину с Евросоюзом?
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28.09.2021 18:19 Відповісти
Ссора с Венгрией, это не совсем ссора с Евросоюзом. Может быть даже наоборот.
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28.09.2021 18:23 Відповісти
Пожалуй Вы правы. Действительно кидая предъявы без причин стране-члену ЕС мы намного быстрее приблизимся к членству в этом союзе. Аткрывайте падлы медведь пришел! Так наверное убедительней будет выглядеть?
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28.09.2021 18:27 Відповісти
Ну они же просили школы на венгерском...
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28.09.2021 18:31 Відповісти
А что случилось? Их собираются закрывать? Или это целенаправленная политика Дерьмака рассорить Украину с Евросоюзом?
Еще раз переадресую. Вы читать умеете? Что-то закрывают в Венгрии?
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28.09.2021 18:33 Відповісти
Я не уверен, но вроде бы Венгрия просила обучение этническим венграм в Украине на венгерском. И им отказали.
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28.09.2021 18:36 Відповісти
А как тогда появился знаменитый проект закона Колесниченко-Кивалова?
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28.09.2021 18:40 Відповісти
При Януковиче. І не проект закону а реально прийнятий по безпоедєлу в стилі "ЗЕ", та діючий на радість українофобам закон.
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28.09.2021 19:02 Відповісти
Так этот закон же отменили?
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28.09.2021 20:00 Відповісти
Отменили. "В то же время ... выразили обеспокоенность относительно судьбы кафедр украиноведения в венгерских высших учебных заведениях", - говорится в сообщении."
Где сообщение о запрете преподавания на украинском языке?
Ну почему, блин, зебилы такие дебилы?
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28.09.2021 20:08 Відповісти
"Статистику, скільки у нас працює окремо угорськомовних викладачів, а скільки україномовних, - не ведемо,- каже Голосу Карпат начальник управління освіти та культури Берегівської ОТГ Едіта Бабяк. - Маємо лише загальну цифру - 1800 осіб. А в цілому на території громади, куди, крім Берегова, входять ще 14 навколишніх сіл, діють 13 угорськомовних навчальних закладів. Маємо ще 4 змішані освітні установи, де викладання здійснюється на двох мовах - українській та угорській."

Слід відмітити, що тут не враховані викладачі та працівники коледжів і ліцеїв, що утримуються релігійними громадами.
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28.09.2021 18:59 Відповісти
Медведь пришел - это, вроде, про Россию. Вы бы эта... поосторожнее.
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28.09.2021 18:45 Відповісти
Медведь пришел это про Дерьмака. Или Вы думаете что зеледент что-то способен думать и воплощать?
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28.09.2021 18:47 Відповісти
Медведь - это хитрый, умный и очень опасный зверь. Это явно не про "зеледентов".
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28.09.2021 19:07 Відповісти
Дивно, що ніякої занепокоєності стосовно роздачі угорських паспортів на території України, про навчання українською в державних закладах України на заході нашої країни (це ж Угорщина репетує про притиснення нацменшин і шантажує Україну мовним питанням щодо вступу до ЄС та НАТО)... Це не є "втручання у внутрішні справи"?
А може таке становище відповідає прагненням деяких можновладців, що сидять на печерських пагорбах?
Кожен вирішує сам, якщо макітра на плечах не тільки для прийому їжі, а ще й має розум та використовує мізки для аналізу подій, що відбуваються навколо...
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28.09.2021 21:04 Відповісти
Щось ця політика ****** на кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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28.09.2021 18:23 Відповісти
Страной руководит Дерьмак, это разве не кремлевский сценарий?
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28.09.2021 18:29 Відповісти
Тому я і уточнюю,що це сценарій кремля ,а не якась політика ,якоїсь лялькі !!!)))
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28.09.2021 18:35 Відповісти
Орбан пропутинский политик, друг Путина еще больше, чем Меркель. С ним только так и надо.

Венгры раздают венгеркские паспорта в Закарпатье, блокировали несколько лет заседание Украина- Нато. Сейчас газ отказались через Украину покупать.
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28.09.2021 18:31 Відповісти
Щось забагато розмов останнім часом про ******** !!!))))
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28.09.2021 18:22 Відповісти
нужно захватить военным путём часть Венгрии,в ответ нас завоюет НАТО.

вот решение входа в ЕС и в НАТО.
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28.09.2021 18:33 Відповісти
почему часть? всю надо захватывать и двигаться дальше.. на люксембург, к примеру
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28.09.2021 18:53 Відповісти
...В ответ нас поделят НАТО и параша...
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28.09.2021 18:54 Відповісти
 
 