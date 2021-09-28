Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2", - вице-премьер Стефанишина
Для Украины, которая в вопросах энергетики и энергетической безопасности соблюдает все требования так называемого 3-го Энергетического пакета ЕС, принципиально важно, чтобы эти совместные правила соблюдали все участники газового рынка на территории ЕС, включая операторов газопровода "Северный поток-2".
Об этом в Брюсселе во время встречи с прессой по итогам двухдневного визита в Евроинституции в рамках подготовки предстоящего саммита Украина-ЕС заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я точно могу подтвердить, что в ходе саммита эти вопросы будут обсуждаться. Это касается не только конкретного трубопровода "Северный поток - 2". Мы считаем, что это вопрос энергетической безопасности и энергетической независимости всей Европы", - сказала Стефанишина.
"Для нас, как для страны, условия энергетической деятельности которой полностью соответствуют требованиям 3-го энергетического пакета ЕС, важно, чтобы все игроки, которые хотят работать на рынке Европейского Союза, соответствовали этим требованиям. Это наша категорическая позиция, которую мы будем отстаивать на саммите и, соответственно, будем настаивать, чтобы это было отражено в совместной декларации", - добавила представитель украинского правительства.
Напомним, 23-й саммит Украина-ЕС в этом году состоится 12 октября в Киеве.
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Як ви вже дістали , Поліграф Поліграфичі ! Ну відбереш , і що далі ? Хто буде керувати тими заводами , знову держава ,, тобто знову будуть тягти з тих заводів все що хочеш , і всі кому не ліньки . Общее ж ,тобто нічиє , то чому ж і не поживитися . Це в Ахметки чи Бєні страшно щось стибрити , бо є ризик бути закопаним в землю , живцем ,, а в держави можна .
Олігархів достатньо відгородити від влади і заставити сплачувати податки , в повній мірі .
На мою думку олігарх це людина, яка з нуля побудувала свій бізнес і працює в державі і на державу. А не так як твій Ахметка - обікрав шахтарів, розв'язав війну на Дамбасє і тепер кує дешеві пательні в Італіі, а в Німеччині платить шахтарям по 10 тис марок. При тому, що в Україні закриває атомні станції, піднімає ціни на енергоносії. І завдяки розграбуванню населення має великий вплив на все і всіх в державі. Таким треба пожиттєвий строк у Жовтих Водах. Вони по іншому не розуміють. А державними та стратегічними підприємствами повинна займатись держава.
Не бачу причин відбирати -у Ахметова наприклад ,заводи , він дає роботу і хороші зарплати , сотням тис людей . До того ж , його заводи працюють в рази ефективніше , ніж якби вони були державними .
А ти свої совкові замашки - атабрать і падєліть , запхай собі в гузно , пролєтарій бл ..
Документы, запрещающие ведение ответного огня - отменены.
На Северный поток-2 распространяется законодательство ЕС это факт. Недавно немецкий суд еще раз подтвердил, отклонив иск российких марионеток.
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Во блин какие оказывается "скрепы духовные" бывают
Европа намерена объявить России «газовую войну», чтобы обезопасить своих свое население от ценовых колебаний на мировых рынках, которые угрожают энергетической независимости ЕС. Об этом пишет британское издание The Times.
По его информации, план состоит в том, чтобы установить потолок цен на газ в большинстве стран континента в ответ на ограничение экспортных поставок из России, которые служит первопричиной осеннего взлета стоимости энергоресурсов.
Также Мадрид призвал европейских задуматься о создании новых стратегических запасов углеводородов, которые можно будет распечатать при дефиците поставок со стороны внешних производителей.
Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, поэтому членам ЕС нужно объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы голубого топлива единым блоком, говорится в документе.
Цены на газ на континенте с 2020 года растут и бьют рекорды из-за низкого уровня запасов газа в европейских хранилищах.
Правительства Испании, Италии и Франции, чтобы защитить домовладельцев от резкого роста расходов на электричество и отопление зимой, ограничили цены и субсидии.
Другое дело, что по настоянию Еврокомиссии большинство долгосрочных контрактов (83% в случае Газпрома) привязаны к спотовой цене на газ с лагом 6-9 месяцев. Вот зимой европейцы (кроме самых умных, сохранивших привязку к нефти, которая тоже растет, но совсем не так) и будут платить большей частью по нынешним паническим ценам.
К слову, Газпрому сейчас выгодно не запускать СП-2, так как его ввод в строй обрушит цены на споте. Вот такая загогулина выходит.
Как Вы правильно отметили, агрессорский газ Украина уже 5 лет героически не покупает. Вместо него она использует "европейский реверсный газ", который является тем же самым агрессорским газом, но очищенным от агрессорства путем приобретения его европейскими трейдерами. Кстати, одного из таких евротрейдеров основал а Швейцарии сам "Нафтогаз". Эти евротрейдеры перепродают бывший агрессорский газ обратно Украине. По факту, он и не покидает ее территорию. Но перепродают они его вам, естественно, не по той цене, по которой они его купили у Газпрома, а с некой наценкой, которой они делятся с украинскими официальными и неофициальными лицами, участвующими в этом процессе.
Все просто!