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Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2", - вице-премьер Стефанишина

Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на

Для Украины, которая в вопросах энергетики и энергетической безопасности соблюдает все требования так называемого 3-го Энергетического пакета ЕС, принципиально важно, чтобы эти совместные правила соблюдали все участники газового рынка на территории ЕС, включая операторов газопровода "Северный поток-2".

Об этом в Брюсселе во время встречи с прессой по итогам двухдневного визита в Евроинституции в рамках подготовки предстоящего саммита Украина-ЕС заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я точно могу подтвердить, что в ходе саммита эти вопросы будут обсуждаться. Это касается не только конкретного трубопровода "Северный поток - 2". Мы считаем, что это вопрос энергетической безопасности и энергетической независимости всей Европы", - сказала Стефанишина.

"Для нас, как для страны, условия энергетической деятельности которой полностью соответствуют требованиям 3-го энергетического пакета ЕС, важно, чтобы все игроки, которые хотят работать на рынке Европейского Союза, соответствовали этим требованиям. Это наша категорическая позиция, которую мы будем отстаивать на саммите и, соответственно, будем настаивать, чтобы это было отражено в совместной декларации", - добавила представитель украинского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия не должна сертифицировать "Северный поток-2" до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон, - Витренко

Напомним, 23-й саммит Украина-ЕС в этом году состоится 12 октября в Киеве.

Автор: 

Евросоюз (17107) Северный поток (1449) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+9
100% !!! Сам в шоке с этого бреда, - Вы агрессор!!! Дайте денег
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28.09.2021 20:51
+8
Главнокомандующий ЗСУ Валерий Залужный создал отдельный документ (директиву), в котором распорядился вести ответный огонь, если командиры на месте могут и готовы это делать.

Документы, запрещающие ведение ответного огня - отменены.
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28.09.2021 20:46
+7
Я конечно патриот Украины, но не понятно!!!! Почему мы требуем от Европы каких-то мер по поводу кацапского газопровода? Шаровые бабки через пальчики вытекают? Нужно учиться зарабатывать на уровне своего государства через развитие промышленности и производства. Есть недра, есть ресурсы но это ж за пять лет каденции не украдешь. Заводы и фабрики разрушили, но деньги нужны. Отберите заводы и предприятия у олигархов и начните производить мировую конкурентную продукцию.
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28.09.2021 20:45
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"потребует"? ну ну... гиганты геополитики
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28.09.2021 20:40 Ответить
Будуть трєбовать і ногами голосно тупати
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28.09.2021 20:47 Ответить
Единственное "требовать" получилось у зеленых со стадионном. Все остальное "требовать" они исполняют по приказу бородатой бабушки зеледента за бабло в конвертах.
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28.09.2021 20:57 Ответить
Я конечно патриот Украины, но не понятно!!!! Почему мы требуем от Европы каких-то мер по поводу кацапского газопровода? Шаровые бабки через пальчики вытекают? Нужно учиться зарабатывать на уровне своего государства через развитие промышленности и производства. Есть недра, есть ресурсы но это ж за пять лет каденции не украдешь. Заводы и фабрики разрушили, но деньги нужны. Отберите заводы и предприятия у олигархов и начните производить мировую конкурентную продукцию.
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28.09.2021 20:45 Ответить
100% !!! Сам в шоке с этого бреда, - Вы агрессор!!! Дайте денег
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28.09.2021 20:51 Ответить
Хто просить - дєнєг у агресора ??
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28.09.2021 21:28 Ответить
Тот кто ему это определение и дал
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28.09.2021 21:36 Ответить
..
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28.09.2021 21:41 Ответить
Знову совкове - атбєрітє .. Атабрать і падєліть , на більше розуму не вистачає , так ?
Як ви вже дістали , Поліграф Поліграфичі ! Ну відбереш , і що далі ? Хто буде керувати тими заводами , знову держава ,, тобто знову будуть тягти з тих заводів все що хочеш , і всі кому не ліньки . Общее ж ,тобто нічиє , то чому ж і не поживитися . Це в Ахметки чи Бєні страшно щось стибрити , бо є ризик бути закопаним в землю , живцем ,, а в держави можна .

Олігархів достатньо відгородити від влади і заставити сплачувати податки , в повній мірі .
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28.09.2021 21:25 Ответить
Що за маячня: "Олігархів достатньо відгородити від влади і заставити сплачувати податки , в повній мірі"???? Ти не з політиків? Херню розказувати людям. Це в цивільних країнах, і то не в усіх, олігархи не в політиці. А в Україні олігарх - це крадій державного майна за допомогою проплаченого ним президента. І біографія їх проходить через кримінальні події.
На мою думку олігарх це людина, яка з нуля побудувала свій бізнес і працює в державі і на державу. А не так як твій Ахметка - обікрав шахтарів, розв'язав війну на Дамбасє і тепер кує дешеві пательні в Італіі, а в Німеччині платить шахтарям по 10 тис марок. При тому, що в Україні закриває атомні станції, піднімає ціни на енергоносії. І завдяки розграбуванню населення має великий вплив на все і всіх в державі. Таким треба пожиттєвий строк у Жовтих Водах. Вони по іншому не розуміють. А державними та стратегічними підприємствами повинна займатись держава.
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29.09.2021 09:43 Ответить
.. Це в цивільних країнах, і то не в усіх, олігархи не в політиці.)) . В "цивільних " країнах , олігархів немає , там є просто - великі бізнесмени , які займаються лише бізнесом і не сунуть носа в політику . От коли у нас Ахметов та інші , такі як він , стануть займатись виключно бізнесом , тоді можна буде говорити що - олігархію подолано .
Не бачу причин відбирати -у Ахметова наприклад ,заводи , він дає роботу і хороші зарплати , сотням тис людей . До того ж , його заводи працюють в рази ефективніше , ніж якби вони були державними .

А ти свої совкові замашки - атабрать і падєліть , запхай собі в гузно , пролєтарій бл ..
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29.09.2021 10:53 Ответить
Главнокомандующий ЗСУ Валерий Залужный создал отдельный документ (директиву), в котором распорядился вести ответный огонь, если командиры на месте могут и готовы это делать.

Документы, запрещающие ведение ответного огня - отменены.
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28.09.2021 20:46 Ответить
Сильное заявление. Но по-моему, уже какой-то европейский суд отказал Германии в выведении СП2 из под действия европейского энергетического законодательства.
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28.09.2021 20:49 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/25/7304930/
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28.09.2021 20:52 Ответить
Эти все пакеты в результате взвинтили цену на газ в разы. И теперь Газпром отобьёт стоимость СП 2 не за 15 лет, как было по плану, а за 2 года. Так Землянский сказал.
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28.09.2021 20:49 Ответить
Да, до конца года отобьёт!
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28.09.2021 21:27 Ответить
Газа в мире мало. Китай увеличил потребление до 300 млрд. кубов в год, а до 2030 увеличит ещё в 4 раза. Азия СПГ покупает за 1000 за куб, а Бразилия уже по 1200. Катар закрывает менее 50% заявок на СПГ. Так что цена падать не будет.
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28.09.2021 20:53 Ответить
Эти уроды не хотят перестать покупать эл энергию в парашии и продавать туда сериалы, для начала?
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28.09.2021 20:55 Ответить
Создали видимость бурной деятельности. Потом скажут, победа!!!

На Северный поток-2 распространяется законодательство ЕС это факт. Недавно немецкий суд еще раз подтвердил, отклонив иск российких марионеток.
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28.09.2021 20:58 Ответить
Блокировка СП 2 только поднимает цену на газ в Европе. Газпром доволен. Таких прибылей у него за всю историю небыло. Могут и СП 3 замутить для прикола. Правда качать по нему нечего.
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28.09.2021 21:01 Ответить
Уже замутили , водород качать собираются.
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28.09.2021 21:41 Ответить
Газпром доволен. Таких прибылей у него за всю историю небыло. )) Навряд чи . .Близько 80 % свого газу ,паРаша продає в Європу за довгостроковими контрактами ,, а по ним , ціна газу далеко не 900 дол . Наприклад -Німеччина отримує зараз увесь газ по 200 - 250 дол .
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28.09.2021 21:51 Ответить
Вот именно. А все заметушились
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28.09.2021 22:02 Ответить
На Дальнем Востоке против двоих командиров роты спецназа ГРУ возбудили дело о пытках и сексуальном насилии над солдатами... Уголовное дело возбудили в отношении командира роты спецназа майора Олега Панова и его заместителя капитана Александра Ерушевича
... Панов избил и подверг пыткам рядового, отказавшегося сдать деньги «на нужды роты». В январе 2021 года Панов изнасиловал еще одного рядового черенком от швабры, а его заместитель Александр Ерушевич снял происходящее на видео....Всего от действий Олега Панова,, пострадали больше 20 человек...,
Во блин какие оказывается "скрепы духовные" бывают
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28.09.2021 21:02 Ответить
это имеет какоето отношение к цене на газ?
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28.09.2021 21:04 Ответить
У-у-у как все запущено-о-о...А какое отношение к цене на газ имеют влажные мечты Стефанишиной? С какого перепуга она считает вправе вообще хоть что то ТРЕБОВАТЬ от ЕС ?
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28.09.2021 22:19 Ответить
Та Украине отхватить под нос "фак" от европейских партнёров, особенно от немчуры, шо с горы скатиться - дело привычное
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28.09.2021 21:12 Ответить
У нас зараз немає зовнішньої політики ,тому на Україну незважають.
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28.09.2021 21:13 Ответить
Европа собралась объявить России газовую войну - The Times
Европа намерена объявить России «газовую войну», чтобы обезопасить своих свое население от ценовых колебаний на мировых рынках, которые угрожают энергетической независимости ЕС. Об этом пишет британское издание The Times.

По его информации, план состоит в том, чтобы установить потолок цен на газ в большинстве стран континента в ответ на ограничение экспортных поставок из России, которые служит первопричиной осеннего взлета стоимости энергоресурсов.

Также Мадрид призвал европейских задуматься о создании новых стратегических запасов углеводородов, которые можно будет распечатать при дефиците поставок со стороны внешних производителей.

Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, поэтому членам ЕС нужно объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы голубого топлива единым блоком, говорится в документе.

Цены на газ на континенте с 2020 года растут и бьют рекорды из-за низкого уровня запасов газа в европейских хранилищах.

Правительства Испании, Италии и Франции, чтобы защитить домовладельцев от резкого роста расходов на электричество и отопление зимой, ограничили цены и субсидии.
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28.09.2021 21:30 Ответить
Мутньій поток российской пропаганде на форуме : "Константин Першин" , "Бельій ворон" и "Alex Malek" , плюс "Максим Перепелица" на подтанцовке . Врут , причем , нагло ...
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28.09.2021 21:31 Ответить
Газ чего уже больше 1000 стоит? Ты можешь пояснить? Газпром говорит, что он все контракты выполняет на 100%.
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28.09.2021 21:36 Ответить
Да там по таким ценам спекулянты друг с другом торгуют. Объёмы торговли по споту весьма невелики.
Другое дело, что по настоянию Еврокомиссии большинство долгосрочных контрактов (83% в случае Газпрома) привязаны к спотовой цене на газ с лагом 6-9 месяцев. Вот зимой европейцы (кроме самых умных, сохранивших привязку к нефти, которая тоже растет, но совсем не так) и будут платить большей частью по нынешним паническим ценам.
К слову, Газпрому сейчас выгодно не запускать СП-2, так как его ввод в строй обрушит цены на споте. Вот такая загогулина выходит.
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28.09.2021 22:01 Ответить
Хвакти мого " вранья " в студію ..! Чи тобі - аби по3.14здєть .?
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28.09.2021 22:01 Ответить
А где же США с их сланцевым газом? Выручили бы Европу.
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28.09.2021 21:33 Ответить
Это предполагается само собой, так как труба находится на территории ЕС. Но немцы могут попытаться найти лазейки.
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28.09.2021 21:35 Ответить
Решительно и без компромиссов
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28.09.2021 21:57 Ответить
Сложно это всё понять. Мы пять лет, категорически не хотим покупать газ у агрессора, потому, что он агрессирует и поэтому у нас кризис и поэтому агрессор агрессирует и не хочет увеличить поставки газа что бы у нас прекратился кризис.
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28.09.2021 22:03 Ответить
Ну, не так сложно... Популярно объясняю.
Как Вы правильно отметили, агрессорский газ Украина уже 5 лет героически не покупает. Вместо него она использует "европейский реверсный газ", который является тем же самым агрессорским газом, но очищенным от агрессорства путем приобретения его европейскими трейдерами. Кстати, одного из таких евротрейдеров основал а Швейцарии сам "Нафтогаз". Эти евротрейдеры перепродают бывший агрессорский газ обратно Украине. По факту, он и не покидает ее территорию. Но перепродают они его вам, естественно, не по той цене, по которой они его купили у Газпрома, а с некой наценкой, которой они делятся с украинскими официальными и неофициальными лицами, участвующими в этом процессе.
Все просто!
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28.09.2021 22:13 Ответить
Есть такая поговорка, лошадь сдохла надо с неё слезть. Но мы всё ещё надеемся, что она оживёт. Раньше то она как скакала. Ищем специалистов и союзников по дохлым лошадям. Но всё таки, если лошадь сдохла, надо таки с неё слезать. И с трубой всё точно так же. Венгры вчера застраховали себя на 15 лет от газового дефицита. Почему же Украина, так не делает?
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28.09.2021 22:29 Ответить
Так, опять же - наценку на агрессорский газ делят! Это как наркотик - отказаться очень трудно.
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28.09.2021 22:42 Ответить
В качестве кого и чего Украина потребует?
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29.09.2021 01:19 Ответить
... этот ядовитый газ давно нужно прикрыть крантик ... пускай по сп2, сп3... сп55 шлют, главное токсичный газ убрать. Нам своего газа хватит - мы, как Саудовсая Арабия на газу сидим!
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29.09.2021 05:09 Ответить
 
 