Украина потребует распространения энергетического законодательства ЕС на "Северный поток-2", - вице-премьер Стефанишина

Для Украины, которая в вопросах энергетики и энергетической безопасности соблюдает все требования так называемого 3-го Энергетического пакета ЕС, принципиально важно, чтобы эти совместные правила соблюдали все участники газового рынка на территории ЕС, включая операторов газопровода "Северный поток-2".

Об этом в Брюсселе во время встречи с прессой по итогам двухдневного визита в Евроинституции в рамках подготовки предстоящего саммита Украина-ЕС заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я точно могу подтвердить, что в ходе саммита эти вопросы будут обсуждаться. Это касается не только конкретного трубопровода "Северный поток - 2". Мы считаем, что это вопрос энергетической безопасности и энергетической независимости всей Европы", - сказала Стефанишина.

"Для нас, как для страны, условия энергетической деятельности которой полностью соответствуют требованиям 3-го энергетического пакета ЕС, важно, чтобы все игроки, которые хотят работать на рынке Европейского Союза, соответствовали этим требованиям. Это наша категорическая позиция, которую мы будем отстаивать на саммите и, соответственно, будем настаивать, чтобы это было отражено в совместной декларации", - добавила представитель украинского правительства.

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Напомним, 23-й саммит Украина-ЕС в этом году состоится 12 октября в Киеве.